Сафонов остаётся в «ПСЖ», Исак в заложниках, Сперцяна ждут в Англии. Трансферы и слухи дня

Главные состоявшиеся трансферы дня

Мартинес бесплатно усилил команду Криштиану. И всё равно помог «Барселоне»

«Аль-Наср» объявил о переходе защитника Иньиго Мартинеса. За несколько часов до этого 34-летний ветеран (по возрасту, а не по уровню игры) покинул «Барселону» свободным агентом. Чем, кстати, помог не только саудовцам: всё-таки бесплатно подписали именитого легионера в подмогу Жорже Жезушу, Криштиану Роналду, Жоау Феликсу, Садио Мане, Марсело Брозовичу и Мохамеду Симакану. Но и, как ни странно, каталонцам. Как проинформировал Sport.es, из их зарплатного фонда освободились € 14 млн, что должно повлиять на регистрацию двух летних новичков — Жоана Гарсии и Маркуса Рашфорда.

Лодыгин расстался с «Панатинаикосом»

Когда-то Юрий Лодыгин был героем «Зенита». Например, тащил два пенальти за матч с «Крыльями». Ещё вратарь выступал за сборную России — в том числе противостоял Франции на «Стад де Франс». Но стабильностью он не отличался, и за резким подъёмом последовал не менее стремительный спад. В 2022 году Лодыгина для глубины состава свободным агентом подписал «Панатинаикос». С тех пор Юрий провёл в именитом греческом клубе 36 встреч, однако настала пора прощаться. «Мы благодарим игрока и желаем хорошего продолжения футбольного пути», — этими словами проводили 35-летнего ветерана.

Главные трансферные слухи дня

«Ньюкасл» сообщил Исаку, что не продаст его этим летом. Игрок в бешенстве

Статус «всё сложно» в отношениях «Ньюкасла» и Александера Исака сохраняется. Давно известно, что шведский нападающий ждёт трансфера в «Ливерпуль» и самостоятельно уезжал тренироваться с «Реалом Сосьедад», где выступал ранее. Только вот «сороки» терять одного из лучших бомбардиров АПЛ не хотят. Даже бастующего. Сначала они отклонили предложение мерсисайдцев на € 139 млн, а теперь, как сообщил The Telegraph, выдвинули ультиматум: «Никуда ты этим летом, приятель, не уйдёшь». Чем вызвали его бурное негодование.

Утверждается, что, пока Исак не смирится с происходящим, играть он не будет. Потому что «Ньюкасл» позицию не изменит, даже если приобретёт нового нападающего. Тем временем Caught Offside написал об альтернативе для «Ливерпуля» — Йоане Виссе из «Брентфорда».

«Арсенал» согласовал переход Эзе и готов отпустить Зинченко даже бесплатно

Атакующий полузащитник Эберечи Эзе — давняя весьма желанная цель Микеля Артеты. И практически осуществившаяся, если верить Football Transfers. «Арсенал» договорился на сумму в € 63,5 млн, из них только € 34,5 млн выплатят сразу. Пока ещё обсуждаются небольшие нюансы, но препятствием их вопрос стать не должен. Правда, сначала в «Кристал Пэлас» планируют найти замену Эзе.

А вот кому альтернатива не нужна, так это Александру Зинченко. В Il Mattino проинформировали: покупателей на украинца за € 11,6 млн не нашлось, поэтому «канониры» согласны даже на бесплатное расставание.

Забарный — практически в «ПСЖ». Сафонов при этом останется в Париже?

Илья Забарный попрощался с партнёрами по «Борнмуту» и сегодня должен был прилететь в Париж. «ПСЖ» ради защитника отдаст € 63 млн, ещё € 3 млн полагаются бонусами. Об этом рассказал журналист RMC Sport Фабрис Хоукинс. Для болельщиков из России, впрочем, важно не только это. Ранее в СМИ писали, что украинец Забарный отказывается находиться в одной команде с россиянином Матвеем Сафоновым. Что же будет теперь?

В ParisSG Infos разобрались. Оказывается, Илья расставил приоритеты: трансфер к победителям Лиги чемпионов важнее национальных вопросов. Матвей на приход Забарного не реагировал. Минимум в краткосрочной перспективе оба футболиста будут одноклубниками.

Сперцяна ждут в Англии. Но Эдуард не уверен, стоит ли туда уезжать

Играй «Саутгемптон» в АПЛ, вероятно, Эдуард Сперцян был бы сговорчивее. Но «святые» оттуда вылетели. Всё равно позвав армянского атакующего полузащитника. Коллеги из Arménie Football написали, что переговоры с «Краснодаром» находятся на продвинутой стадии, а Иван Карпов добавил — чемпионам России готовы заплатить € 12 млн. Ещё нужно дождаться согласия Сперцяна, однако тот в раздумьях.

Пару дней назад, кстати, агент Вадим Аганян дал много конкретики: «Я общался с Эдиком, он в курсе об интересе «Саутгемптона». Рассказал ему о проекте, видении главного тренера и спортивного директора и его роли в команде. Эдика видят системообразующим игроком, первой скрипкой. То, насколько клуб заинтересован в нём, — это большая редкость, это не может не подкупать», — говорил он Sport24.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча с «Оренбургом» сказал, что не в курсе переговоров. Впрочем, было бы странно услышать от него что-то иное.

