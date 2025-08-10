Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Вильярреал — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Трансферы РПЛ и Европы, лето-2025, слухи и переходы 10 августа: футбол, Краснодар, Сперцян, Лодыгин, Исак, Забарный, ПСЖ, Ньюкасл

Сафонов остаётся в «ПСЖ», Исак в заложниках, Сперцяна ждут в Англии. Трансферы и слухи дня
Георгий Илющенко
Трансферы РПЛ и Европы, слухи, переходы 10 августа
Аудио-версия:
Комментарии
Ещё «Барселона» разгрузила зарплатную ведомость, а Лодыгин теперь свободный агент.

Трансферы? Трансферы! И слухи. Трансферы и слухи. Такие дела.

Главные состоявшиеся трансферы дня

Мартинес бесплатно усилил команду Криштиану. И всё равно помог «Барселоне»

Иньиго Мартинес Подробнее

«Аль-Наср» объявил о переходе защитника Иньиго Мартинеса. За несколько часов до этого 34-летний ветеран (по возрасту, а не по уровню игры) покинул «Барселону» свободным агентом. Чем, кстати, помог не только саудовцам: всё-таки бесплатно подписали именитого легионера в подмогу Жорже Жезушу, Криштиану Роналду, Жоау Феликсу, Садио Мане, Марсело Брозовичу и Мохамеду Симакану. Но и, как ни странно, каталонцам. Как проинформировал Sport.es, из их зарплатного фонда освободились € 14 млн, что должно повлиять на регистрацию двух летних новичков — Жоана Гарсии и Маркуса Рашфорда.

Лодыгин расстался с «Панатинаикосом»

Юрий Лодыгин Подробнее

Когда-то Юрий Лодыгин был героем «Зенита». Например, тащил два пенальти за матч с «Крыльями». Ещё вратарь выступал за сборную России — в том числе противостоял Франции на «Стад де Франс». Но стабильностью он не отличался, и за резким подъёмом последовал не менее стремительный спад. В 2022 году Лодыгина для глубины состава свободным агентом подписал «Панатинаикос». С тех пор Юрий провёл в именитом греческом клубе 36 встреч, однако настала пора прощаться. «Мы благодарим игрока и желаем хорошего продолжения футбольного пути», — этими словами проводили 35-летнего ветерана.

Главные трансферные слухи дня

«Ньюкасл» сообщил Исаку, что не продаст его этим летом. Игрок в бешенстве

Александер Исак Подробнее

Статус «всё сложно» в отношениях «Ньюкасла» и Александера Исака сохраняется. Давно известно, что шведский нападающий ждёт трансфера в «Ливерпуль» и самостоятельно уезжал тренироваться с «Реалом Сосьедад», где выступал ранее. Только вот «сороки» терять одного из лучших бомбардиров АПЛ не хотят. Даже бастующего. Сначала они отклонили предложение мерсисайдцев на € 139 млн, а теперь, как сообщил The Telegraph, выдвинули ультиматум: «Никуда ты этим летом, приятель, не уйдёшь». Чем вызвали его бурное негодование.

Утверждается, что, пока Исак не смирится с происходящим, играть он не будет. Потому что «Ньюкасл» позицию не изменит, даже если приобретёт нового нападающего. Тем временем Caught Offside написал об альтернативе для «Ливерпуля» — Йоане Виссе из «Брентфорда».

Возможно, команде Слота не хватило как раз Исака:
Голы новичков, судейский скандал и вау-серия пенальти. «Ливерпуль» внезапно отдал трофей!
Голы новичков, судейский скандал и вау-серия пенальти. «Ливерпуль» внезапно отдал трофей!

«Арсенал» согласовал переход Эзе и готов отпустить Зинченко даже бесплатно

Эберечи Эзе Подробнее

Атакующий полузащитник Эберечи Эзе — давняя весьма желанная цель Микеля Артеты. И практически осуществившаяся, если верить Football Transfers. «Арсенал» договорился на сумму в € 63,5 млн, из них только € 34,5 млн выплатят сразу. Пока ещё обсуждаются небольшие нюансы, но препятствием их вопрос стать не должен. Правда, сначала в «Кристал Пэлас» планируют найти замену Эзе.

А вот кому альтернатива не нужна, так это Александру Зинченко. В Il Mattino проинформировали: покупателей на украинца за € 11,6 млн не нашлось, поэтому «канониры» согласны даже на бесплатное расставание.

Забарный — практически в «ПСЖ». Сафонов при этом останется в Париже?

Илья Забарный Подробнее

Илья Забарный попрощался с партнёрами по «Борнмуту» и сегодня должен был прилететь в Париж. «ПСЖ» ради защитника отдаст € 63 млн, ещё € 3 млн полагаются бонусами. Об этом рассказал журналист RMC Sport Фабрис Хоукинс. Для болельщиков из России, впрочем, важно не только это. Ранее в СМИ писали, что украинец Забарный отказывается находиться в одной команде с россиянином Матвеем Сафоновым. Что же будет теперь?

В ParisSG Infos разобрались. Оказывается, Илья расставил приоритеты: трансфер к победителям Лиги чемпионов важнее национальных вопросов. Матвей на приход Забарного не реагировал. Минимум в краткосрочной перспективе оба футболиста будут одноклубниками.

Сперцяна ждут в Англии. Но Эдуард не уверен, стоит ли туда уезжать

Эдуард Сперцян Подробнее

Играй «Саутгемптон» в АПЛ, вероятно, Эдуард Сперцян был бы сговорчивее. Но «святые» оттуда вылетели. Всё равно позвав армянского атакующего полузащитника. Коллеги из Arménie Football написали, что переговоры с «Краснодаром» находятся на продвинутой стадии, а Иван Карпов добавил — чемпионам России готовы заплатить € 12 млн. Ещё нужно дождаться согласия Сперцяна, однако тот в раздумьях.

Пару дней назад, кстати, агент Вадим Аганян дал много конкретики: «Я общался с Эдиком, он в курсе об интересе «Саутгемптона». Рассказал ему о проекте, видении главного тренера и спортивного директора и его роли в команде. Эдика видят системообразующим игроком, первой скрипкой. То, насколько клуб заинтересован в нём, — это большая редкость, это не может не подкупать», — говорил он Sport24.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча с «Оренбургом» сказал, что не в курсе переговоров. Впрочем, было бы странно услышать от него что-то иное.

Одной строкой

Арно Данжума/Джанлуиджи Доннарумма

Арно Данжума/Джанлуиджи Доннарумма

Фото: Getty Images

  • Официально: «Валенсия» приобрела за € 2 млн нападающего Арно Данжуму из «Вильярреала».
  • Официально: вингер Риккардо Соттиль не успел вернуться в «Фиорентину» из «Милана», как тут же его арендовал «Лечче».
  • Официально: защитник Джей Идзес сменил «Сассуоло» на «Венецию», которая не пожалела € 8 млн.
  • Официально: левый защитник Артур Масуаку на правах свободного агента перешёл в «Сандерленд» из «Бешикташа».
  • La Gazzetta dello Sport: «Ювентус» близок к аренде Коло Муани у «ПСЖ» с обязательством выкупа за € 10+35 млн.
  • Фабрицио Романо: «Челси» изучает возможность продажи защитника Ренату Вейги, несмотря на разрыв крестообразной связки Ливая Колуилла.
  • Фабрицио Романо: «Милан» согласовал условия контракта с защитником «Дженоа» Кони де Винтером. Потенциальная сумма сделки — € 20-25 млн.
  • Фабрицио Романо: «Ноттингем Форест» предложил «Монако» за защитника Сунгуту Магасса € 13 млн плюс бонусы. Монегаски просят свыше € 18 млн.
  • Орацио Аккомандо: «Сити» интересуется Джанлуиджи Доннаруммой перед вероятным уходом Эдерсона в «Галатасарай».
  • Бен Джейкобс: Расмусу Хойлунду сообщили, что он должен покинуть «МЮ», если хочет играть. «Милан» готов арендовать его за € 6 млн с опцией выкупа за € 45 млн.
  • Daily Mail: «Ливерпуль» вернётся к переговорам по Марку Гехи. «Кристал Пэлас» запрашивает за защитника € 58 млн, хотя у того остался год по контракту.
  • Daily Mail: «Эвертон» желает арендовать Джека Грилиша и платить ему только часть зарплаты. «Сити» просит «ирисок» взять на себя весь оклад вингера.
  • HT Spor: «Спартак» предложил «Галатасараю» аренду защитника Карлоса Куэсты с опцией выкупа за € 5 млн. Турецкий клуб хочет обязательный выкуп.
  • Bolavip: «Атлетико Минейро» нацелился на защитника «Локомотива» Лукаса Фассона, но предложения пока не делал.
  • «Матч ТВ»: агент защитника саудовского «Аль‑Фатеха» Жорже Фернандеша рассказал, что в услугах его клиента заинтересованы ЦСКА и «Спартак».
  • Africa Foot: турецкий «Генчлербирлиги» ведёт переговоры с ЦСКА об аренде нападающего Секу Койта с возможностью выкупа за € 3 млн.
Вчерашний дайджест. На случай, если пропустили:
Крупные продажи «Динамо» с ЦСКА и солидная подмога «Крыльям». Трансферы недели в РПЛ
Крупные продажи «Динамо» с ЦСКА и солидная подмога «Крыльям». Трансферы недели в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android