Сборная 4-го тура РПЛ. Гений «Локо» и сразу четверо из ЦСКА

Завершился 4-й тур МИР Российской Премьер-Лиги. Лучшие игроки прошедшего уикенда – в символической сборной «Чемпионата». Героями недели стали представители семи команд – ЦСКА, «Локомотива», «Крыльев Советов», «Балтики», махачкалинского «Динамо», «Ахмата» и «Краснодара». На сей раз футболисты расставлены в рамках условной тактической схемы 3-4-2-1. А главным тренером мы выбрали того, кто вернулся в РПЛ спустя 10 лет.

Вратарь: Сергей Песьяков («Крылья Советов»)

«Крылья Советов» заработали дома ничью с «Балтикой» только благодаря Песьякову и «лучшей подруге вратаря». 36-летний голкипер совершил пару эффектных спасений и несколько менее ярких (но от того не менее ценных) сейвов за счёт выбора позиции, а где-то самого Сергея подстраховала штанга. Калининградцы нанесли 17 ударов по воротам самарцев и пять раз попали в створ, а забили лишь один гол в эпизоде, когда и два Песьяковых не потащили бы.

Центральный защитник: Витор Тормена («Краснодар»)

Витор Тормена Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Бразильский центральный защитник – один из главных творцов сухой победы «Краснодара» в Оренбурге. Тормена справился со своими задачами в обороне и соорудил голевую атаку «быков», вскрыв оборону хозяев проникающей передачей между линий на Никиту Кривцова. У Тормены 70% выигранных единоборств и 17 успешных оборонительных действий, включая два отбора и пять перехватов.

Центральный защитник: Надер Гандри («Ахмат»)

Сенсационная победа «Ахмата» в матче с «Зенитом» после четырёх поражений на старте сезона добыта прежде всего за счёт надёжной игры в защите. Гандри вместе со своими партнёрами нейтрализовал Александра Соболева (тот, в отличие от матча с ЦСКА, не выигрывал воздух) и других нападающих сине-бело-голубых. Тунисец вышел победителем в 67% единоборств и совершил 12 успешных оборонительных действий.

Центральный защитник: Джемал Табидзе («Динамо» Мх)

Джемал Табидзе Фото: ФК «Динамо» Махачкала

Махачкалинское «Динамо» забило «Акрону» гол, который мог стать победным, благодаря угловому. Центральный защитник Табидзе удачно сходил на стандарт, замкнув головой подачу на дальнюю штангу. Грузинский легионер совершил 15 успешных оборонительных действий и выиграл почти все единоборства внизу, а в пропущенном южанами в концовке голе виноват не был.

Правый защитник: Владислав Саусь («Балтика»)

Открытие старта сезона РПЛ продолжает завоёвывать место в символической сборной после паузы в один тур. Теперь Саусь выдал очень достойную игру в матче с «Крыльями Советов» и стал автором классной голевой передачи на Брайана Хиля. Помимо этого, из статистики Владислава выделим 60% выигранных единоборств и два удара по воротам (оба – в створ).

Левый защитник: Мойзес (ЦСКА)

На позицию левого защитника или латераля, если мы выбираем условную схему 3-4-3, определим армейца Мойзеса, который внёс свой вклад в крупную победу ЦСКА в матче с «Рубином». Бразилец и в обороне в целом справился, и атаке помог – ассистировал Тамерлану Мусаеву, который убежал к воротам с центра поля и реализовал выход один на один. Вообще, у Мойзеса в этом матче было два паса под удар и 94% точных передач.

Центральный полузащитник: Матвей Кисляк (ЦСКА)

ЦСКА доминировал в центре поля в том числе благодаря качественной игре Кисляка, который снова выдал хороший матч, если забыть об одной явной ошибке (обрез с фолом на своей половине). Матвей потом исправился, ассистировав Глебову в эпизоде с четвёртым голом армейцев – это был классный разрезающий пас! Кроме того, Кисляк совершил шесть успешных оборонительных действий, выдал три передачи под удар (лучший результат в составе ЦСКА) и пасовал с точностью в 92%.

Центральный полузащитник: Алексей Батраков («Локомотив»)

Батраков, несомненно, самая яркая звезда 4-го тура РПЛ. Атакующий полузащитник «Локомотива» феноменально сыграл со «Спартаком», оформив хет-трик в ворота красно-белых и решив своими действиями исход дерби в концовке. Алексей нанёс три удара за матч и сделал три передачи под удар, впрочем, на фоне трёх голов остальная статистика уже не имеет никакого значения.

Правый полузащитник: Данил Круговой (ЦСКА)

Данил Круговой Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Удивительное превращение левого защитника Кругового в правого вингера продолжает приносить свои плоды. Данил поучаствовал в нескольких голевых атаках во встрече с «Рубином», стал автором победного гола и результативной передачи на Кирилла Глебова. В остальном в его статистике трудно что-то выделить, но армейский универсал сделал всё, что должен был.

Левый полузащитник: Кирилл Глебов (ЦСКА)

Кирилл Глебов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Из шести голов, забитых в матче ЦСКА – «Рубин», два за авторством молодой армейской «ракеты» – Глебова. Кирилл прекрасно раскрывается в футболе Челестини, который делает ставку на быстрые фланги. Помимо дубля в ворота Евгения Ставера, вингер армейцев отметился парой пасов под удар и парой отборов, а также довольно высокой для игрока атаки точностью передач – 81%.

Нападающий: Дмитрий Воробьёв («Локомотив»)

Дмитрий Воробьёв Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Из центрфорвардов никто в прошедшем туре не забил больше одного мяча, но высокую оценку за свою игру со «Спартаком» заслужил Воробьёв. Железнодорожник стал автором второго гола команды, сыграв в том эпизоде как настоящий нападающий, а мог и дубль оформить, если бы не сейв Максименко. У Дмитрия три удара в дерби (причём все – в створ) и 71% точных передач.

Главный тренер: Станислав Черчесов («Ахмат»)

Станислав Черчесов Фото: ФК «Ахмат»

Вот это возвращение экс главного тренера сборной России в РПЛ спустя 10 лет! В своём дебютном матче в «Ахмате» Черчесов выстрелил так, что оглушил всех. Его команда, начавшая сезон с трёх поражений в чемпионате и одного – в Кубке России, повалила «Зенит», который до этого не проигрывал. Черчесов, безусловно, главный герой среди главных тренеров. Хотя в любой другой день им мог стать Михаил Галактионов, чей «Локо» красиво победил «Спартак», или Фабио Челестини – швейцарец блестяще подготовил ЦСКА к битве с «Рубином» и устроил сопернику разгром.

Сборная 4-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Кто не попал в сборную

В символическую сборную тура попали, конечно, не все игроки, которые этого заслужили своей игрой в 4-м туре РПЛ. В список можно добавить вратарей Никиту Медведева («Пари НН») и Гиорги Шелию («Ахмат»), защитников Игоря Дивеева (ЦСКА) и Евгения Морозова («Локомотив»), полузащитников Максима Мухина («Сочи»), Эгаша Касинтуру («Ахмат»), Никиту Кривцова («Краснодар»), Дениса Макарова («Динамо» М), Зелимхана Бакаева («Локомотив»), Амара Рахмановича («Крылья Советов») и Мохаммада Хоссейннежада («Динамо» Мх) и нападающих Тимура Сулейманова («Ростов»), Артёма Дзюбу («Акрон»), Брайана Хиля («Балтика») и даже Мирлинда Даку («Рубин»), несмотря на крупное поражение его команды. Албанец всё равно нашёл свой гол – и классно исполнил момент. Кого ещё мы забыли? Пишите в комментариях.