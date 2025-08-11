Лучший игрок тура РПЛ. Выбор у вас есть, но это иллюзия?

Пришло время определить лучшего футболиста 4-го тура МИР РПЛ. Кажется, у вас есть лишь иллюзия выбора: явный кандидат на успех тут первым в истории «Локо» забил три за матч «Спартаку». Однако в минувший уикенд себя классно показал не только Алексей Батраков. А лучшего – выбирайте сами.
В ходе голосования футболисты будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Алексей Батраков, «Локомотив»
Игра 20-летнего футболиста — украшение всего тура. Безумно радует, что Батраков мощно стартовал во втором полноценном сезоне в РПЛ: сразу прекратились все разговоры о якобы «синдроме второго сезона». В дерби со «Спартаком» Алексей показал убийственную эффективность — три гола с трёх ударов. Особенно впечатляет, что полузащитник дважды забил головой, учитывая, что у него далеко не самый высокий рост (171 см). «Локомотив» по-прежнему возглавляет таблицу чемпионата России, у Батракова шесть голов в четырёх турах — так много в этом чемпионате не забивал никто.
Кирилл Глебов, ЦСКА
ЦСКА провёл лучший матч под руководством Фабио Челестини. Глебов не забил ни разу в первых трёх турах РПЛ, однако во встрече с «Рубином» (5:1) Кирилл положил «двушку». Однозначно лучший матч парня в нынешнем чемпионате. Эффективность на высоком уровне — два гола с двух ударов. Кирилл отдал 18 точных передач из 22, выполнил три удачные обводки из четырёх. По последнему показателю Глебов стал лучшим в составе ЦСКА в прошедшем матче.
Данил Круговой, ЦСКА
За четыре тура РПЛ Круговой оформил столько же результативных действий, сколько и за весь прошлый сезон. Тогда он забил один мяч и отдал три голевые передачи. Теперь у Кругового зеркальные цифры. 27-летний универсал хорош в домашних матчах. Во встрече с «Ахматом» (2:1) он оформил дубль, а в игре с «Рубином» забил один мяч и отдал один голевой пас. Кто сейчас возглавляет список лучших бомбардиров ЦСКА в РПЛ? Круговой. Следующий домашний матч армейцев в чемпионате пройдёт 24 августа. Сколько результативных действий оформит Данил во встрече с «Акроном»? Хотя до этого, может, и «Динамо» забьёт.
Мойзес, ЦСКА
Ещё один представитель ЦСКА, который оказался в списке. Бразильский защитник дважды ассистировал товарищам — с его передач забивали Круговой и Тамерлан Мусаев. Сколько голевых пасов было у Мойзеса в первых трёх турах РПЛ? Ни одного. В матче с «Рубином» южноамериканец отдал 58 точных передач из 60 и выполнил одну успешную обводку. Теперь Мойзес входит в число лучших ассистентов ЦСКА. Больше голевых передач в составе армейцев пока отдал только Матвей Кисляк (3).
Максим Мухин, «Сочи»
Черноморский клуб прервал серию поражений и набрал первое очко после возвращения в РПЛ. Более того, «Сочи» оставил без победы «Динамо» Валерия Карпина. Кстати, бело-голубые намучились с соперником и в кубковой встрече, которая проходила в Москве. Мухин — первый футболист «Сочи», который забил в нынешнем сезоне РПЛ. Черноморская команда отличилась в Казани, но тогда мяч влетел в ворота «Рубина» от защитника казанского клуба Алексея Грицаенко. Максим вышел на полчаса во встрече с «Динамо» и спас свою команду от поражения. Он выиграл два единоборства из четырёх, а удар Мухина оказался единственным в створ у «Сочи». До этого Максим забивал 736 дней назад!
Владислав Саусь, «Балтика»
22-летний футболист коллекционирует результативные действия. Отдал голевую передачу во встрече с московским «Динамо» (1:1), забил «Спартаку» (3:0). Теперь ещё один результативный пас — на этот раз в игре с «Крыльями» (1:1). Сам Саусь дважды попал в створ, но так и не пробил Песьякова. Он выиграл восемь единоборств из 11 и отдал 78% точных передач. «Балтика» по-прежнему не проигрывает в РПЛ — две победы, две ничьих.
Гиорги Шелия, «Ахмат»
Грозненский клуб одержал первую победу в нынешнем сезоне. Возвращение Станислава Черчесова в «Ахмат» вышло триумфальным — команда одолела дома «Зенит» (1:0). Нельзя сказать, что у Шелии было много работы в матче с вице-чемпионом страны, но он справился с ней безупречно. 0 в графе «пропущенные мячи» — немалая заслуга голкипера. В середине второго тайма ворота «Ахмата» поочередно атаковали Вендел и Матео Кассьерра, однако Гиорги оставил «Зенит» без голов. А сейв после удара Кассьерры – украшение тура.
Зелимхан Бакаев, «Локомотив»
Атакующий футболист удачно вписался в игру «Локомотива». У Зелимхана четыре результативных действия в четырёх турах РПЛ. С этой точки зрения матч со «Спартаком» получился самым крутым. В концовке встречи Бакаев дважды ассистировал Батракову и напомнил о себе бывшей команде. Зелимхан показал высокий процент точных передач в финальную треть поля — семь из восьми таких пасов получились успешными. Плюс футболист «Локомотива» выиграл три верховых единоборства из трёх. Бакаев входит в число лучших ассистентов РПЛ.
Лучшим был другой игрок
Защитник Джемал Табидзе был хорош в единоборствах во встрече с «Акроном» (1:1) и оформил гол, который мог стать победным. Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк отдал голевую передачу в третьем матче подряд, а нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв неплохо показал себя в дерби со «Спартаком». Динамовец Денис Макаров воспользовался шансом в игре с «Сочи». Если мы кого-то забыли, то делитесь фамилией футболиста в комментариях.
Сергей Песьяков, «Крылья Советов»
Самарская команда по-прежнему не проигрывает под руководством Магомеда Адиева. Серия без поражений с учётом Фонбет Кубка России насчитывает уже пять матчей. В прошедшем туре футболисты «Балтики» нанесли пять ударов в створ, но пробили опытного голкипера Песьякова всего один раз. Конечно, не обошлось без везения, ведь Сергея подстраховала штанга. Впрочем, это не отменяет того, что 36-летний вратарь провёл очень приличный матч.
Надер Гандри, «Ахмат»
Центральный защитник грозненского клуба выиграл пять единоборств из семи. И сделал это в матче с «Зенитом». Трижды Гандри добивался успеха в районе линии вратарской «Ахмата», один раз — на линии штрафной площади, ещё один раз — в центре поля. Также Надер занял второе место в «Ахмате» по возвратам мяча (16) и неплохо показал себя в плане точности длинных передач (две из двух). Когда команда не пропускает в матче с «Зенитом», то вся оборона заслуживает хвалебных слов в свой адрес. Но если выделять кого-то одного, то это Гандри.
Витор Тормена, «Краснодар»
Действующий чемпион России с большим трудом обыграл «Оренбург» (1:0) на искусственном газоне. Тормена с большим запасом стал лучшим футболистом матча по возвратам мяча (33). Девять раз он делал это на чужой половине — самый высокий показатель среди всех участников встречи. Витор отдал пять точных передач из пяти в штрафную площадь, выиграл 12 единоборств (больше всех в составах обеих команд). «Краснодар» в третий раз в сезоне не пропустил и улучшил положение в таблице РПЛ.