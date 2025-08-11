Топ-матчи вторника: Кубок России по футболу, квалификация Лиги чемпионов и хоккей

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».
- ⚽️ 16:15: «Акрон» — ЦСКА, Кубок России, группа D, 2-й тур
- ⚽️ 18:30: «Зенит» — «Рубин», Кубок России, группа A, 2-й тур
- 🏒 19:00: «Динамо» Минск — «Лада», Кубок Минска
- ⚽️🎦 20:00: «Фенербахче» — «Фейеноорд», Лига чемпионов, третий квалификационный раунд
- ⚽️ 20:45: «Спартак» — «Динамо» Махачкала, Кубок России, группа C, 2-й тур
Время в материале указано по Москве.
⚽️ 16:15: «Акрон» — ЦСКА, Кубок России, группа D, 2-й тур
Интрига: кто потеряет первые очки в Кубке России?
ЦСКА в прошедший уикенд не оставил никаких шансов «Рубину» — 5:1. «Акрон», в свою очередь, ушёл от поражения в Каспийске (1:1). Но эти матчи прошли в РПЛ, а теперь соперники встретятся друг с другом в Кубке России. Здесь пока всё хорошо у обеих команд. И «Акрон», и ЦСКА одержали победу в 1-м туре со счётом 2:1. Московский клуб обыграл в дерби «Локомотив» (лидера РПЛ), а тольяттинский справился с «Балтикой». Кто же одержит вторую победу в турнире?
⚽️ 18:30: «Зенит» — «Рубин», Кубок России, группа A, 2-й тур
Интрига: «Рубин» снова отберёт очки у «Зенита»?
В это верится с трудом, но «Зенит» не одержал ни одной победы в трёх предыдущих турах РПЛ. Слабовато для главного претендента на чемпионский титул. Кстати, один из матчей сине-бело-голубые провели с «Рубином» (2:2), но та встреча состоялась в Казани. У клуба из Татарстана всё было неплохо до минувшего тура. К тому моменту «Рубин» ни разу не проиграл во всех турнирах, но поездка в гости к ЦСКА превратилась в настоящий кошмар — 1:5. Настроение у обеих команд неважное, однако в Кубке и те, и другие пока побеждают.
🏒 19:00: «Динамо» Минск — «Лада», Кубок Минска
Интрига: «Лада» закрепит успех?
Тольяттинцы ударно стартовали на предсезонном турнире, крупно обыграв «Адмирал» со счётом 5:1. Теперь подопечным Бориса Миронова предстоит сразиться с хозяевами турнира, которые несколько дней назад в товарищеском матче смогли обыграть «Магнитку» лишь в овертайме. Сможет ли «Лада» упрочить преимущество в таблице?
⚽️🎦 20:00: «Фенербахче» — «Фейеноорд», Лига чемпионов, третий квалификационный раунд
📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией
Интрига: команда Моуринью снова вылетит из Лиги чемпионов?
Год назад «Фенербахче» с Жозе Моуринью остался без основного этапа Лиги чемпионов. Теперь турецкая команда рискует пойти по тому же пути. Первая игра квалификации ЛЧ с «Фейеноордом» завершилась для «Фенера» неудачно — 1:2. Более того, гости пропустили второй мяч уже в добавленное время. Неужели команда Моуринью снова пролетит мимо основного раунда турнира? Или уже мы увидим камбэк?
⚽️ 20:45: «Спартак» — «Динамо» Махачкала, Кубок России, группа C, 2-й тур
Интрига: Станкович станет ещё ближе к увольнению?
«Спартак» и махачкалинское «Динамо» сыграют друг с другом второй раз в сезоне. Помните, что было в первом матче? После игры все обсуждали не результат, а работу судейской бригады Василия Казарцева. Красно-белые не радуют результатами в нынешнем сезоне, так что разговоры о возможном увольнении Деяна Станковича появляются всё чаще и чаще. Любопытно, что обе команды стартовали в Кубке с победы. А ещё ни те ни другие не пропустили.