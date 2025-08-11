Трансфер «Барсы» запустил скандал и неразбериху с вратарями. Так кто будет играть?

Уже несколько лет «Барселона» – это гарантия весёлого межсезонья. Постоянный поиск денег, фокусы с заявкой игроков, дёргание за «рычаги» – и всё это обычно под аккомпанемент сладких речей Жоана Лапорты о том, как в клубе всё хорошо!

Лето-2025 не стало исключением. Ла Лига стартует меньше чем через неделю, а вопросов по «Барсе» предостаточно. Один из них – вратарский. Войцех Щенсны, Марк-Андре тер Штеген и Иньяки Пенья никуда не делись. При этом клуб за € 25 млн купил у «Эспаньола» Жоана Гарсию, и во всех предсезонных матчах он выходил с первых минут. Однако для участия в Ла Лиге Гарсия до сих пор не зарегистрирован.

Рассмотрим ситуацию каждого из «барселонских» вратарей – Щенсного, тер Штегена, Гарсии и Пеньи. Молодого Диего Кохена оставим в стороне. Он выходил в предсезонке против корейского «Тэгу», но в официальных матчах ещё не дебютировал. Пока – о тех, кто поближе к основе.

Конкурент тер Штегена, Эдерсона и Сафонова

После новой травмы Марка-Андре тер Штегена Иньяки Пенья вновь стал третьим вратарём «Барселоны». Если бы немец был здоров, Пенья оставался бы четвёртым – после самого Марка-Андре, а также Щенсного и Гарсии.

В «Барселоне» Иньяки – исключительно подменный голкипер. Вдолгую на него никогда не рассчитывали как на основного, даром что он местный воспитанник. В прошлом сезоне Пенья неплохо заменил тер Штегена, когда тот уже в 6-м туре травмировал колено. Однако затем Иньяки опоздал на собрание перед полуфиналом Суперкубка Испании с «Атлетиком». Поборник дисциплины и порядка Ханс-Дитер Флик убрал его из состава и выпустил Войцеха Щенсного.

Иньяки Пенья в «Барселоне» Фото: Angel Martinez/Getty Images

Матч с «Атлетиком» был 8 января. После этого до конца сезона Пенья сыграл всего трижды: против «Бетиса» в Кубке Испании (Щенсны был дисквалифицирован), а также в Ла Лиге против «Хетафе» («Барса» потеряла очки – 1:1) и «Атлетика» (в последнем туре, когда каталонцы уже обеспечили себе титул). Основным стал Щенсны и усомниться в себе не дал.

Если Пенья хочет стабильно играть – а ему уже 26 лет – нужно уходить из «Барселоны». Даже сейчас, когда травмирован тер Штеген, Иньяки во вратарской иерархии лишь третий. Если сломается Щенсны или Гарсия, Пенья станет вторым. Это всё равно резерв. Если вдруг Гарсию не заявят для участия в Ла Лиге (к этому ещё вернёмся), основным будет Щенсны. Не видно вариантов, при которых Пенья сможет рассчитывать на место в старте или вообще на хоть сколько-нибудь регулярную игровую практику.

Во второй части сезона-2021/2022 Иньяки ездил в аренду в «Галатасарай». Его подписали на замену легендарному Фернандо Муслере, который тогда получил травму. Пенья отыграл свой отрезок достойно. Набралось восемь матчей, в числе которых – встречи 1/8 Лиги Европы с «Барселоной». Турки дали серьёзный бой: ничья 0:0 в гостях и поражение 1:2 дома. Пенья показал себя хорошо. Однако в конце сезона вернулся Муслера, Иньяки присел, и выкупать его не стали.

Иньяки Пенья в «Галатасарае» Фото: David Ramos/Getty Images

Этим летом великий Нандо покинул «Галатасарай». Стамбульцы ищут голкипера. По слухам, и к тер Штегену приценивались (до травмы), и к Эдерсону, и к Яну Зоммеру. Даже про интерес к Матвею Сафонову пишут. Если ни с кем из вышеназванных не срастётся, может, обратиться к Пенье?

«Барселона» вряд ли попросит за него большие деньги. Иньяки за «Галатасарай» уже играл, причём неплохо. Да и вообще, он наверняка хочет играть. Не раз в месяц на Кубок, а стабильно.

Пока информации об интересе «Галатасарая» к Пенье не было. Но если в Стамбуле о нём вспомнят, может получиться красивое и взаимовыгодное воссоединение. Команда получит приличного вратаря (для чемпионата Турции точно сгодится), а Пенья наконец-то сможет стать основным.

Главный кайфарик «Барсы»

Войцех Щенсны, несомненно, один из лучших трансферов прошлого сезона. За € 0 (не считая зарплаты) «Барселона» получила опытного и классного вратаря, который не успел растерять форму, пока его карьера была на стопе, и который к тому же отлично подошёл для игры с высокой линией обороны.

Поляк выступил так, что Марк-Андре тер Штеген, залечив травму, не вернулся в стартовый состав. Когда Щенсны теперь завершит карьеру, неясно. Он продлил контракт с «Барселоной», причём аж до лета 2027 года.

Войцех Щенсны Фото: Joan Valls/ Getty Images

Что бы ни было дальше, Войцех в любом случае в шоколаде. Останется первым номером? Отлично. Присядет на лавку и станет резервным? Тоже не страшно. Во-первых, Щенсного изначально приглашали на короткий срок и без гарантий игровой практики. И он на это согласился. Во-вторых, судя по всему, Войцех морально готов завершить карьеру в любой момент. Он уже однажды это сделал. Так что если поляку не понравится роль второго голкипера, он может просто закончить с футболом.

По-спортивному в прошлом сезоне к Щенсному почти не было претензий. Он мог где-то не выручить, бывали помарки. Но ни одной судьбоносной ошибки поляк не совершил. По большей части Войцех играл очень спокойно и внушал спокойствие обороне. Он очень быстро нашёл общий футбольный язык с Иньиго Мартинесом и Пау Кубарси, они здорово понимали друг друга. А при игре с высокой линией обороны, которую поставил Флик, синхронность защитников и вратаря очень важна.

Если ориентироваться на прошлый сезон, нет ни одной чисто футбольной причины сажать Щенсного на скамейку. Однако ни в одном из предсезонных матчей этим летом он не вышел с первых минут. Начинал всегда Жоан Гарсия. Значит ли это, что и в официальных матчах основным начнёт Гарсия? Очень может быть.

Впрочем, ещё раз – у Щенсного при любом раскладе всё будет в порядке. Из всей вратарской бригады «Барселоны» за него переживать меньше всего причин.

Старые грабли и новый скандал

Если один вратарь не подпишет заключение, что ему предстоит длительное восстановление, не получится заявить другого – того, которого, судя по всему, видят основным. А ещё не получается заявить нападающего. И даже продажа за большие деньги вип-мест не помогает. Продажа вип-мест на стадионе, реконструкция которого формально ещё не завершена.

Это похоже на бредни из какого-то фанфика на футбольную тему. Но это не фанфик. Это будни сегодняшней «Барселоны». Клуб адски нуждается в деньгах, бесплатно отпустил ключевого защитника Иньиго Мартинеса – и параллельно с этим всадил € 25 млн в нового вратаря Жоана Гарсию.

Жоан Гарсия Фото: Koji Watanabe/Getty Images

И вопрос тут не к игроку. Для него это, возможно, шанс всей жизни, реализация мечты. Может быть, вся его семья болеет за «Барсу». Вопросы надо задавать клубу. Точно ли этот трансфер был нужен? Особенно учитывая, что никто не отменял проблем с заявкой игрока. Проблем, которые для «Барселоны» в последние годы уже стали традиционными.

Последние новости вокруг «Барсы» и Марка-Андре тер Штегена создают хотя бы видимость позитива. Игрок и клуб вроде как примирились. Немцу вернули капитанскую повязку. А он, в свою очередь, подписал медицинское заключение для Ла Лиги, на основании которого может открыться опция для регистрации Жоана Гарсии. Там, глядишь, и для регистрации Маркуса Рашфорда щёлочка найдётся. По крайней мере, именно на это рассчитывает «Барселона».

Подписывать футболистов без гарантии заявки – уже фирменный почерк «блауграны». Когда-то это была тики-така, а теперь – вот это. Судя по всему, из-за возможных проблем с регистрацией «Барселона» не смогла договориться с Нико Уильямсом. Это была не единственная проблема, но важная. Жоана Гарсию и Маркуса Рашфорда этот вопрос, видимо, беспокоил не так сильно, и они согласились перейти. Пока не заявлен ни тот, ни другой.

Гарсия после матча с «Комо» за Кубок Гампера сказал следующее: «В клубе мне говорят, чтобы я не волновался и что всё будет хорошо. Надеюсь, что всё будет хорошо».

Жоан Лапорта добавил, что новости насчёт регистрации игроков должны быть на этой неделе. Как бы там ни было, даже если всех удастся заявить, история с тер Штегеном получилась очень некрасивая. И была бы некрасивой, даже если бы случилась за закрытыми дверями. А она, помимо прочего, ещё и вылезла в публичное пространство.

К Марку-Андре можно относиться как угодно, но невозможно отрицать, что для «Барселоны» он сделал очень много. Он принёс множество кубков. Шёл на уступки по финансам, чтобы помочь клубу. А тут сначала его фактически попытались выставить на улицу со скромной компенсацией (по данным СМИ, «Барса» была готова выплатить зарплату за год, хотя контракт немца действует ещё три года), затем вынуждали подписать документ, по которому тер Штеген надолго вычёркивал себя из заявки.

Марк-Андре тер Штеген Фото: Joan Valls/ Getty Images

В итоге «Барселона» добилась того, чего хотела. Тер Штеген подписал нужную бумагу. И теперь, если медицинскую комиссию лиги всё устроит, вместо немца можно будет зарегистрировать другого игрока – Гарсию. И капитанскую повязку Марку-Андре вернули. И сам он заявил, что конфликт улажен. Но душок от этой истории всё равно неприятный.

Тер Штеген в ближайшее время на поле не выйдет. А вот Гарсия, если всё будет нормально с регистрацией, скорее всего, начнёт сезон основным. Он провёл отличный год в «Эспаньоле», помог команде сохранить место в Ла Лиге. Но «Барселона» – это совершенно другой уровень задач и давления.

Гарсия перешёл из команды – принципиального соперника «Барсы». У «блауграны» с «Эспаньолом» серьёзное дерби. Ради того, чтобы Жоан играл, фактически жертвуют и тер Штегеном, и Щенсным. По-разному, но жертвуют. Одного убирают из заявки, второго – из состава. Всё это только усиливает давление на Гарсию. Если у него не пойдёт, сразу начнутся вопросы – а ради чего всё это было? Ради чего платили такие деньги? Ради чего сажали на скамейку Щенсного? Ради чего устроили скандал с тер Штегеном?

Жоану – удачи! Голкипер он действительно очень интересный и точно заслужил повышение. Однако его трансфер в «Барсу» окружён целым рядом неприятных деталей. И виноват в этом не Гарсия, а клуб. Только вот отдуваться, если что-то пойдёт не так, не только клубу, но и игроку.