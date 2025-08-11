«Почему арбитр не давал играть? Это не уровень РПЛ». Разбор судейства в 4-м туре

4-й тур нового сезона Мир РПЛ теперь история. Мы увидели жаркое московское дерби и феномен Алексея Батракова, сенсационную победу Станислава Черчесова над «Зенитом», крах «Рубина» в игре с ЦСКА и многое другое. Судьям на фоне таких насыщенных матчей хватало работы, но как они с ней справились?

Специально для «Чемпионата» судейство в 4-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми встречам.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



Один балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Динамо» Махачкала — «Акрон» — 1:1

Простая игра для Зиякова. Но вопрос к арбитру следующий: почему он не давал играть футболистам? В прямом смысле — очень сильно замельчил. Не знаю, с чем это связано. Зияков сдвинул акцент в центр поля и практически держал игроков там. А остальное — мелкие фолы, касания, контакты — всё свистел. По такой игре это не уровень арбитра РПЛ. Надо было всё отпускать, чтобы футболисты играли, и уже потом вносить корректировки. Предъявить по конкретным моментам нечего, но игру он должен пересмотреть. Всё-таки речь о Премьер-Лиге, а не о балете.

Оценка Зиякова — 8,4.

«Крылья Советов» — «Балтика» — 1:1

Первый эпизод — 72-я минута. Хорошая позиция у Шафеева, и не сказать, что это сложный момент. Арбитр назначил 11-метровый в ворота «Балтики». Но по движению мяча Шафеев должен был видеть, что первым в него сыграл Андраде, а игрок «Крыльев» начал подгибать ноги ещё до контакта. Шафеев повёлся, и только после вмешательства VAR пенальти отменили.

На 89-й минуте Шафеев не показал жёлтую игроку «Балтики», когда тот локтем прилетел в соперника. На 90+1-й — правильно показал вторую жёлтую Бабкину за грубую игру. И на 90+4-й правильно не назначил пенальти в ворота «Крыльев», когда Солдатенков, пытаясь блокировать мяч, отставил руку в сторону и мяч в неё попал. Однако попал он в подмышечную впадину, то есть в район лопатки. Если бы попал в локоть, был бы пенальти.

Оценка Шафеева — 7,8.

ЦСКА — «Рубин» — 5:1

Здесь моменты связаны только с голами в ворота «Рубина». Верно засчитали и на 20-й минуте, и на 44-й — ни там, ни там офсайда не было. Но это касается VAR и ассистентов, которые хорошо отработали.

Оценка Москалёва — 8,4.

«Локомотив» — «Спартак» — 4:2

Два момента. Первый — восьмая минута, когда Иванов ошибочно назначил 11-метровый в ворота «Локомотива». Он имел все возможности, чтобы улучшить позицию и увидеть, что был классический наступ на голеностоп со стороны Жедсона Фернандеша. Вместо этого Иванов смотрел с 16 метров и назначил пенальти. Так не пойдёт.

На 74-й минуте Иванов уже начал входить в штрафную, но почему-то не разобрался, что первым в мяч сыграл Дмитриев. Даже по движению мяча это можно было понять, потому что тот ушёл направо. Если бы сыграл Бакаев — ушёл бы налево. Со своей позиции Иванов снова неправильно оценил эпизод и продолжил игру. Однако хорошо отработал Левников на VAR, который оба момента исправил.

Есть вопрос к резервному арбитру Карпову, который во время матча был статистом. Тех же тренеров «Спартака» надо было наказывать за провокацию. А Станковича за стычку с тренерами «Локомотива» надо было вообще удалять. Не знаю, с чем связана такая пассивность резервного арбитра. Рекомендации в отношении тренерских штабов судьям даны чёткие.

Оценка Иванова — 7,4.

«Ахмат» — «Зенит» — 1:0

Хорошая работа Буланова. Был один момент на 24-й минуте, когда футболист «Ахмата» выпрыгнул, сыграл головой в мяч, а тот попал ему в руку. По всем рекомендациям это не 11-метровый — Буланов так и расценил.

Оценка Буланова — 8,4.

«Оренбург» — «Краснодар» — 0:1

Ключевой момент — отмена гола «Краснодара» на 20-й минуте. Даже в трансляции пытались ввести в заблуждение: момент состоит из двух эпизодов, а они рассматривали только второй, когда Кордоба никому не мешал. Надо было смотреть на первый: во время подачи с фланга нападающий «Краснодара» вступил в единоборство с защитником, помешав тому продвинуться к мячу. В этом и заключалось нарушение. Гол отменён правильно. В целом несложная игра для Сухого.

Оценка Сухого — 8,4.

«Сочи» — «Динамо» — 1:1

Танашев показывает стабильность, но если учитывать его манеру судейства, если что-то и произойдёт, то это скорее будет случайность. Второе назначение подряд, пока всё хорошо.

Можно говорить о моменте с отменённым голом «Динамо». Начали крутить концовку, где всё было нормально. А в первой фазе Макаров находился в офсайде и скидывал мяч партнёру.

Следующий эпизод — 12-я минута. Игрок «Сочи» вступил в единоборство с соперником в своей штрафной. И надо было увидеть, что он сыграл в мяч ногой, а потом уже тот попал в руку. Сложно, но Танашев разобрался — за это плюс 0,1 балла.

На 19-й минуте — правильная отмена гола в ворота «Сочи» из-за офсайда, на 65-й — в ворота «Динамо». Здесь разобрались.

Оценка Танашева — 8,5.

«Ростов» — «Пари НН» — 1:0

Хорошая работа Цыганка, но оценка снижена. Однако это не означает, что он может пропустить следующие туры. Общее впечатление — хорошее.

На девятой минуте Цыганок показал жёлтую Майга. Хорошо, что среагировал, не пропустил фол. Но со своей позиции мог бы оценить на прямую красную. Понятно, что на мониторе увидел наступ выше голеностопа, шипы и что нога пошла на излом. Изменил решение с жёлтой карточки на красную, однако надо было разбираться самостоятельно.

На 32-й минуте Цыганок правильно не назначил 11-метровый в ворота «Ростова» после попадания мяча в руку. Та находилась в естественном положении, поэтому была ненаказуемой.

На 34-й минуте Цыганок ошибочно не назначил 11-метровый в ворота «Пари НН», но это не проблема главного арбитра — со своей позиции он никак не мог увидеть, что рука защитника была отставлена. Это проблема второго ассистента Попкова, для которого эпизод был открытым. Нужна была смелость, чтобы сказать, что для него это игра рукой. Однако смелости не хватило. В итоге Цыганку помог VAR.

На 65-й минуте Цыганок правильно не назначил 11-метровый в ворота «Пари НН», такая рука не наказуема. Защитник её убирал, положение было естественное, мяч просто в неё попал.

Оценка Цыганка — 7,9 (8,4).