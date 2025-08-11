Для чего вообще существует «Сочи»? Клуб должен меняться — ради города и РПЛ

Дмитрий Зимин побывал на игре с «Динамо». И теперь пытается найти ответ на вопрос, которым раньше, кажется, в клубе не задавались.

Мысль, которая наверняка приходила в голову каждому, кто хотя бы раз оказывался на «Фиште», выходил на стелобат и прогуливался вокруг чаши. Это же настоящая глазная эйфория . Только ради этих видов можно раз в неделю оставлять все дела, покупать билет – и идти на стадион. И вообще неважно, кто там играет.

Вид на стадион «Фишт» Фото: «Чемпионат»

Хотя местных этим уже не удивить – это справедливо. Если они живут в Адлерском районе – видят такую красоту регулярно. Им нужна иная мотивация раз в полторы-две недели оставлять дела, тратить деньги и время ради футбола. Вообще, она нужна каждому. Но, кажется, клуб особо об этом не думал.

Ответить на простой вопрос: «Для чего вообще мы существуем?» – простая задачка. Однако не для всех. А в последние годы эта тема как будто намеренно игнорировалась. Да, со слов Бориса Ротенберга мы знали, что «Сочи» делает большой акцент на академию. Там действительно классные условия для детей. Но для 2025-го года этого мало. Клуб Мир РПЛ просто обязан иметь понятную идеологию и позиционирование. И главное – рассказывать о них: чтобы люди, приходящие на стадион и интересующиеся жизнью клуба, понимали, для чего им это надо.

Сейчас у «Сочи» появился шанс обновиться – летом клуб поменял руководство. Новый босс – Сергей Новиков, который курировал маркетинг и коммерцию в КХЛ, ХК «Сочи», а ещё управлял «СЭ». То есть он должен понимать важность выстраивания позитивного и притягательного бренда. Начали, по словам нескольких моих собеседников в клубе, с посещаемости. Это главная боль для клуба. Если красивыми видами можно заманить туристов, то собрать ядерную аудиторию куда тяжелее. Процесс долгий, без системной работы ничего не будет.

Маленькое достижение – на игру с «Динамо» пришло почти восемь тысяч. На «Акроне» было шесть тысяч. А среднем в последнем сезоне РПЛ ходило немногим больше четырёх. Да, в эти выходные многие приехали поддержать «Динамо», но болельщиков с местной атрибутикой хватало. Были даже заряды, хотя по ходу матча с «Динамо» удивляло, что периодами трибуны просто замолкали. Народ серьёзно взбодрился только после гола Мухина: пошёл фидбэк – заряды, реакция на эпизоды.

Максим Мухин после гола «Динамо» Фото: pfcsochi.ru

Сейчас в клубе появляются новые категории билетов, программа лояльности, новые предложения по абонементам. Визуально стало больше активности внутри стадиона. Но даже этого, если смотреть на лучшие примеры в РПЛ, мало: не хватает разнообразия зон и, например, локальных концертов.

Ещё одна важная история – интеграция в городскую среду. Потенциально ядерная аудитория – там. Пока маловато даже предматчевых афиш. И это я не говорю о чём-то более сложном: о разговорах в местных медиа, пиаре в телеграм-каналах, организации просмотра гостевых матчей и просто клубных мероприятиях. Сейчас от «Сочи» тут – базовый минимум: афиши в кинотеатрах, какие-то коллаборации с банками и отелями. Вот где надо продолжать работу. И сравнивать себя скорее не с топ-клубами, а условным Нижним, Махачкалой или «Оренбургом». Последний пример, кстати, наиболее показателен. За полгода клуб проник в городские кинотеатры, фитнес-залы, торговые центры. И это уже начало работать в плюс: постепенно общественность узнаёт о клубе больше.

Зоны активностей Фото: «Чемпионат»

Можно, конечно, продолжать говорить о нефутбольной стране. Или нефутбольном городе. Но лучше как-то менять ситуацию. В «Сочи» ведь можно и за прошлое зацепиться: вспомнить, что в 90-е годы местная команда играла в высшей лиге, собирала народ на стадионы. Потом это ушло, но воспоминания – штука особенная, можно и возродить. Первый шаг тут сделан – клуб готовит исторический видеопроект на эту тему.

Ах да. Необходим ещё результат на поле. Пока с ним сложно – три поражения в первых четырёх встречах. При этом доверие к Роберту Морено по-прежнему большое. По мнению руководства, именно он тот тренер, который способен одновременно и ставить привлекательный футбол, и набирать очки. Просто нужно время, так как летом команда действительно сильно обновилась.

Если получится и у Морено, и у клуба – ответ на вопрос про смысл существования «Сочи» найдётся сам собой. И мы получим клуб с понятным позиционированием и местом в таблице, сопоставимым со стоимостью состава. Он, кстати, 10-й в лиге.

Для РПЛ это сыграет в плюс. Согласитесь, выезд и правда очень крутой.