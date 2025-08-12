Лучший клуб Казахстана исторически близок к ЛЧ. В составе «Кайрата» есть экс-игроки РПЛ

Сегодня, 12 августа, станут известны все участники раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В их число может попасть «Кайрат», который никогда ранее не добирался до такой стадии.

Как «Кайрат» оказался в квалификации Лиги чемпионов

Всё очень просто — клуб стал чемпионом Казахстана. Кстати, всего лишь в четвёртый раз в истории. Судьба золотых медалей решилась «на флажке». В заключительном туре «Кайрат» одолел на выезде «Атырау» (1:0) благодаря голу с пенальти и опередил в таблице «Астану» лишь на одно очко. Бразилец Жоао Пауло внёс весомый вклад в успех клуба из Алма-Аты. Он забил 10 мячей и стал одним из лучших бомбардиров чемпионата Казахстана.

Первые за четыре года золотые медали позволили «Кайрату» принять участие в отборе Лиги чемпионов. Правда, у Казахстана низкий рейтинг в таблице коэффициентов УЕФА, поэтому пришлось пробиваться с первого раунда. Сначала команда прошла лучшую команду Словении «Олимпию». В Любляне соперники не определили победителя (1:1), но в Казахстане всё было иначе. Хозяева дважды забили ещё в первой половине и сами ничего не пропустили.

«Кайрат» после победы в матче за Суперкубок Казахстана — 2025 Фото: Казахстанская федерация футбола

Финский КуПС — следующий соперник казахстанского клуба в квалификации Лиги чемпионов. Здесь пришлось приложить куда больше усилий. «Кайрат» «сгорел» в Финляндии (0:2) и оказался на грани вылета из турнира. Правда, через неделю лучший клуб Казахстана взял реванш с более убедительным счётом — 3:0. Любопытно, что хозяева забили все три мяча ещё до свистка на перерыв.

В третьем квалификационном раунде «Кайрат» начал дома. Получилось неплохо — «Слован» из Братиславы проиграл в Казахстане 0:1. Гости остались вдесятером в начале второго тайма, а хозяева забили единственный мяч с пенальти на 90-й минуте. Кстати, словацкий клуб по-прежнему тренирует Владимир Вайсс. Он работал в России с 2006 по 2007 год (трудился в «Сатурне»), а с 2012-го по 2015-й возглавлял «Кайрат». А ещё за «Слован» сейчас играет Роберт Мак (72 матча, 14 голов в составе «Зенита»). Правда, неделю назад он остался в запасе.

Как казахстанский клуб раньше играл в отборе ЛЧ

«Кайрат» — в шаге от попадания в раунд плей-офф. А вот 20 лет назад он слетел по итогам первой же квалификационной стадии. Кстати, тогда в соперниках был ещё один словацкий клуб — «Артмедиа». Догадаетесь, кто его тогда тренировал? Владимир Вайсс. За словацкий клуб играл будущий защитник «Сатурна» и «Локомотива» Ян Дюрица, а в форме «Кайрата» бегал Евгений Ловчев. Нет, конечно, не тот, кто сейчас бросает колкие комментарии в роли эксперта на телевидении, а его сын. К слову, Евгений Евгеньевич стал двукратным чемпионом Казахстана и лучшим футболистом страны в 2002 году.

Первый матч сложился для «Артмедиа» крайне неудачно — 0:2. Правило выездного гола делало «Кайрат» фаворитом. Но в Словакии казахстанский клуб не сдюжил. 0:2 в основное время — следовательно, соперникам пришлось провести дополнительное. «Кайрат» забил уже на 91-й минуте. Казалось, ничто не помешает гостям пройти дальше, ведь хозяевам нужно было забивать дважды. И они сделали это! Второй гол в дополнительное время (четвёртый для себя в матче) «Артмедиа» оформил на 120+1-й минуте. Вот это драма!

2021 год — время нового похода «Кайрата» к основному раунду Лиги чемпионов. И снова неудача. Только на этот раз казахстанский клуб прошёл первый отборочный раунд — обыграл по сумме двух встреч «Маккаби» из Хайфы (1:1, 2:0). Дальше — «Црвена Звезда» Деяна Станковича. «Кайрат», в составе которого бегали экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав и будущий защитник «Зенита» Нуралы Алип, обыграл соперника в Казахстане (2:1). Неплохо, да? Но сказка завершилась в Белграде. 0:3 к перерыву, 0:5 к финальному свистку.

Есть ли в составе команды знакомые нам фамилии?

Дастан Сатпаев — самый дорогостоящий футболист «Кайрата». Здесь опираемся на цифры Transfermarkt. Парню всего 16 лет, а его ценник составляет € 1,8 млн. К слову, Дастан продолжит карьеру в «Челси» — лондонский клуб купил его за € 2,4 млн. Казахстанский талант уедет во вторую команду победителя КЧМ-2025 через год. Сатпаев уже наколотил восемь голов в нынешнем чемпионате Казахстана и трижды огорчил соперников в квалификации ЛЧ. Именно он принёс «Кайрату» победу в первом матче со «Слованом». Реализовал пенальти на 90-й минуте — с нервами всё в порядке.

В топ-3 «Кайрата» по рыночной стоимости вошли два футболиста с опытом игры в России. У белоруса Валерия Громыко (€ 1,2 млн) суммарно набежало 30 матчей в составе тульского «Арсенала» и «Торпедо». Играет в Казахстане с 2024 года. Сначала оказался в «Кайсаре», потом — в «Кайрате». 39 матчей, семь голов, 10 результативных передач — статистика Валерия в нынешней команде.

Российский защитник Егор Сорокин (стоимость — € 900 тыс.) играет уже в третьем казахстанском клубе. В 2016 году попробовал себя в «Актобе», в 2024-м — в «Елимае». У футболиста есть 115 матчей в РПЛ (за «Рубин» и «Краснодар»), но трофеи он завоевывал только с «Кайратом» (стал чемпионом Казахстана и победителем Суперкубка страны).

Егор Сорокин на тренировке Фото: «Кайрат»

Александр Мартынович — ещё одно знакомое лицо в составе команды. Да, ему 37 лет, однако он по-прежнему играет. И даже выходит на поле с капитанской повязкой. В России Мартынович выступал за «Краснодар» (269 матчей), «Рубин» (48) и «Урал» (25). В «Кайрате» белорус – с лета 2024 года.

Израильский опорник Дан Глейзер оказался в Казахстане в начале 2025 года — переехал туда из «Пари НН». Израильтянин провёл всего 15 матчей в составе нижегородского клуба, после чего перебрался в клуб из Алма-Аты. Правда, в первой встрече со «Слованом» Дана выпустили на поле всего на одну минуту.

И нельзя не отметить Жоржинью. Португальца купили в начале 2025 года всего за € 100 тыс. У него достаточно приличная статистика в «Кайрате» — девять голов и 10 результативных передач в 27 матчах. 27-летний нападающий прошёл через систему «Браги», но на родине выступал за достаточно скромные клубы. А потом и вовсе уехал в Люксембург — подписал контракт с клубом «Дифферданж». Там наколотил 45 голов в 51 матче, на что и обратил внимание «Кайрат».