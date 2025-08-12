Клуб-сенсация с Кипра рвётся в ЛЧ! Владелец — россиянин, в составе теперь есть суперзвезда

«Пафос» от истории отделяет всего три матча. Первый – уже сегодня.

Что вы знаете о «Пафосе»? А это новый топ-клуб на Кипре! В сезоне-2024/2025 он впервые взял золото национального чемпионата. Теперь киприоты рвутся в общий этап Лиги чемпионов. Важно, что владеет «Пафосом» российский бизнесмен Сергей Ломакин, а председатель правления клуба – Роман Дубов. Рассказываем о команде подробнее.

«Пафосу» всего 11 лет. А стремительный взлёт произошёл благодаря россиянам

«Пафос» образован в 2014 году путём слияния клубов АЕП и АЕК Куклия. В сезоне-2013/2014 АЕК впервые в истории выступил в высшем дивизионе чемпионата Кипра, однако по его итогам не сохранил место в элите. В том же сезоне АЕП (который, в свою очередь, был создан в 2000-м после слияния двух клубов из города Пафоса, АПОП и «Эвагорас») выступал во втором дивизионе, но столкнулся с экономическими проблемами и постоянно наказывался лишением очков. По окончании сезона-2013/2014 между руководством клубов началась дискуссия о создании новой, более конкурентоспособной команды из города Пафоса.

Официально жизнь «Пафоса» началась в июне 2014 года. По наследству от АЕПа перешла, например, часть эмблемы, где изображён Эвагорас Палликаридис — один из героев борьбы за независимость Кипра. А первым тренером «Пафоса» был Радмило Иванчевич, который в прошлом работал в АЕПе. В своём первом сезоне-2014/2015 новый клуб выступал во втором дивизионе Кипра.

Игроки ФК «Пафос» в 2015 году Фото: ФК «Пафос»

Впервые в элите «Пафос» оказался в 2015-м, но через год вылетел обратно во вторую лигу. Через год – снова возвращение в Первый дивизион. С тех пор клуб стабильно находится в высшей лиге кипрского футбола. А с 2017-го у «Пафоса» началась новая эпоха – его выкупил Сергей Ломакин. Работа – в тандеме с Романом Дубовым, другим российским бизнесменом. Этот опыт стал для Дубова не первым в футболе: с 2009 по 2011 год он был одним из руководителей английского «Портсмута» (исполнительным директором, позже – президентом), затем входил в правление «Рединга» (2014-2015) и латвийской «Риги» (2016-2018). Также Роман сотрудничал с «Тоттенхэмом» и являлся директором клуба по развитию в Восточной Европе.

Вкладывается Ломакин не только в «Пафос», но и клубы из Латвии («Рига»), Сенегала («Теунгет»), ОАЭ («Дубай Юнайтед»), есть связь со словенским «Целе». И, конечно, не забывайте про «Родину». Возможно, в копилке клубов скоро появится ещё один – из Сербии.

Сергей Ломакин Фото: ФК «Пафос»

А вот – о роли Дубова, так он описывал свою роль в клубах в интервью «Матч ТВ» в апреле 2021 года: «Называю себя министром иностранных дел нашей организации. Моя задача – разработать стратегию, организовать структуру, привнести лучшие технологии, методики, персонал, тренерский состав, сделать партнёрства с федерациями, со всеми большими клубами, взаимодействовать с УЕФА и ФИФА, представлять интересы клубов в общественных организациях, отстаивать интересы в переговорах с потенциальными партнёрами, подготовить планы развития академий, клубов и принести все европейские контакты, мои знания и опыт.

Оперативным управлением и футбольной частью я не занимаюсь. Вернее, стараюсь не заниматься. Сознательно никогда нигде не занимался футбольной и скаутинговой частью, это очень точечный, трудоёмкий и энергозатратный процесс, его должны вести люди с футбольным бэкграундом, с глубоким пониманием футбольных процессов, с аналитическим складом ума».

За последние два года «Пафос» стал чемпионом и обладателем Кубка Кипра. Теперь клуб рвётся в Лигу чемпионов

После появления Дубова «Пафос» ни разу не покидал Первый дивизион. А с сезона-2022/2023 стабильно входит в топ-4. В 2024-м команда выиграла свой первый трофей: в финале Кубка «Пафос» разобрался с «Омонией» (3:0) и впервые отобрался в еврокубки, дойдя до 1/8 финала Лиги конференций. Сначала киприоты прошли две стадии квалификации (обыграли литовский «Жальгирис», «ЦСКА 1948» из Болгарии и румынский «ЧФР Клуж»). А на общем этапе набрали 10 очков, одержав победы в матчах с молдавским «Петрокубом», казахстанской «Астаной», словенским «Целе» и сыграв вничью со швейцарским «Лугано». В стыках «Пафос» прошёл соотечественников — «Омонию», но в 1/8 финала уступил шведскому «Юргордену» (1:0, 0:3). Отличный дебютный заход!

ФК «Пафос» — чемпион Кипра Фото: AP/TASS

Но самое важное, что испанский тренер Хуан Карлос Карседо привёл «Пафос» к первому в истории золоту чемпионата Кипра в сезоне-2024/2025. Команда на семь очков опередила «Арис» (тот самый, с Александром Кокориным) и впервые в истории получила шанс отобраться в Лигу чемпионов. «Пафос» уже прошёл во втором квалификационном раунде израильский «Маккаби» из Тель-Авива (1:1, 1:0), а на следующей стадии в первой игре победил киевское «Динамо» (1:0) в гостях (матч состоялся в Польше). В раунде плей-офф победитель пары сыграет с сильнейшим в противостоянии «Црвены Звезды» и «Леха».

У «Пафоса» появилась своя суперзвезда

В составе «Пафоса» до лета 2025 года не было суперзвёзд. Однако 4 августа клуб объявил о подписании контракта с защитником Давидом Луисом. Экс-игрок сборной Бразилии, «Челси», «ПСЖ» и «Арсенала» заключил соглашение сроком на два года. Ранее 38-летний футболист выступал на родине за «Форталезу». Но пока что Луис даже не планирует завершать карьеру. Задача – отобраться с «Пафосом» в Лигу чемпионов.

Давид Луис Фото: ФК «Пафос»

Также за киприотов выступают воспитанник «Арсенала» Влад Драгомир, экс-полузащитник «Саутгемптона» Мислав Оршич, бывший вингер «Уотфорда» и «Удинезе» Кен Сема и выступавший за «Герту», ПСВ и «Андерлехт» защитник Деррик Люккассен. А самый дорогой футболист (по данным Transfermarkt) – 28-летний португалец Пепе (€ 2 млн).

Роман Дубов владелец «Пафоса» «Наша долгосрочная цель проста, но амбициозна: быть счастливыми и радовать наших болельщиков; наслаждаться этим путешествием вместе. Мы хотим стабильно и успешно выступать в высшей лиге и в клубных турнирах УЕФА. Новый стадион входит в нашу концепцию, и мы знаем, насколько это будет ценно – не только для имиджа клуба, но и для впечатлений болельщиков и коммерческого развития. Однако попытка сделать что-то подобное на Кипре не лишена трудностей. Мы действуем не спеша и тщательно всё продумываем».

«Пафос» – крутой по меркам Кипра клуб (с самым дорогим составом – € 20,85 млн). Но выход в общий этап Лиги чемпионов, безусловно, станет историческим событием для команды. До реализации мечты осталось всего три успешных матча.