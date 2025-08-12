Два кандидата «Спартака» на замену Станковичу. У Ивича и Риеры кардинально разный стиль

Деян Станкович подвис на фоне не самого удачного, мягко говоря, старта «Спартака» в сезоне МИР РПЛ. Про возможную отставку сербского тренера говорят уже открыто, а сам он вынужден отвечать на пресс-конференциях на вопросы, связанные с этой темой. Более того, в СМИ появляются фамилии потенциальных сменщиков Станковича.

По нашей информации, в московском клубе действительно обсуждаются тренеры, которые при худшем для Деяна развитии событий могли бы занять его место. И в шорт-листе красно-белых точно есть двое – Владимир Ивич и Альберт Риера. Первого мы помним по работе с «Краснодаром», второй тоже хорошо знает российский футбол, несмотря на то что никогда не играл и не тренировал в РПЛ. Рассказываем, где сейчас Ивич и Риера и что эти специалисты способны дать «Спартаку».

Владимир Ивич: отдыхал год после «Краснодара» и участвовал в КЧМ-2025

В памяти российского болельщика Ивич остался чуть ли не святым мучеником. Поднял «Краснодар» на первое место в чемпионате, но в марте 2023-го был отправлен в отставку после пары неудачных матчей на старте второй части сезона РПЛ и вылета из Кубка России. Когда краснодарская машина чуть-чуть забарахлила и сбавила скорость, Сергей Галицкий не простил сербу его сухой, не соответствующий краснодарской философии стиль. Футбол по Ивичу – это игра на результат, а не шоу. Как показали дальнейшие события, Галицкий оказался прав если не с увольнением серба, то с возвращением в клуб Мурада Мусаева.

Ивич приходил в себя после отставки из «Краснодара» почти год. А в феврале 2025-го принял предложение «Аль-Айна» из ОАЭ. Команда не слишком известная в России, но топовая в Азии. Достаточно сказать, что в мае 2024-го «Аль-Айн» во второй раз в своей истории выиграл азиатскую Лигу чемпионов. По ходу того розыгрыша 14-кратный чемпион Эмиратов выбил в четвертьфинале «Аль-Наср» с Криштиану Роналду и в полуфинале «Аль-Хиляль» с Малкомом, прервав уникальную победную серию последних (34 матча во всех турнирах – мировой рекорд). А в финале разнёс японскую «Иокогаму Ф. Маринос» в ответной домашней игре – 5:1, отыгравшись после поражения в первой встрече со счётом 1:2.

Владимир Ивич в «Аль-Айне» Фото: Michael Owens/Getty Images

Несмотря на такое доминирование в азиатском футболе, «Аль-Айн» не стал чемпионом ОАЭ в сезоне-2023/2024 – финишировал лишь третьим, отстав на 22 (!) очка от чемпиона «Аль-Васла». Тогда тренера «Аль-Айна», известного в прошлом аргентинского форварда Эрнана Креспо, не убрали, но в сезоне-2024/2025 он продержался только пять туров. Команду затрясло и в чемпионате ОАЭ, и в азиатской Лиге чемпионов. Креспо поменяли на экс-тренера «Монако» Леонарду Жардима, однако тот продержался всего три месяца. В феврале 2025 года португальца попросили освободить кресло.

Тогда «Аль-Айн» и договорился с Ивичем. На момент назначения серба команда была аутсайдером своей группы в азиатской ЛЧ, а в чемпионате ОАЭ занимала после 14 туров лишь четвёртое место с отставанием в 15 очков от лидера и в два очка – от топ-3. Вдобавок вылетела из Кубка страны. Исправить быстро ситуацию у сербского тренера не получилось, хотя стартовал он с двух побед. Затем «Аль-Айн» потерпел четыре поражения подряд и выдал пятиматчевую безвыигрышную серию. Но на финише команда опять подала признаки жизни – четыре победы, включая три по 3:0, и две ничьих. Завершил чемпионат «Аль-Айн» только пятым и на новый сезон остался без азиатской ЛЧ.

Впрочем, «Аль-Айн» получил компенсацию в виде участия в клубном чемпионате мира, куда попал благодаря тому самому успеху в 2024-м. С группой команде Ивича не слишком повезло – ей достались «Манчестер Сити», «Ювентус» и «Видад» из Марокко. Ничем хорошим встреча с европейцами для команды из ОАЭ не завершилась. В 1-м туре она была разгромлена «Ювентусом» (0:5), во 2-м – попала под «Манчестер Сити» (0:6). Правда, всё же забрала третье место у марокканцев, обыграв «Видад» в 3-м туре со счётом 2:1. Тот июньский матч – пока последний для Ивича в «Аль-Айне». Новый сезон в Эмиратах начнётся в конце нынешней недели.

«Это был очень ценный опыт для парней. Он поможет в будущем. Нам нужно учиться у таких команд, как играть с правильным настроем, чтобы побеждать», – признавался Ивич после двух разгромов на КЧМ-2025.

Напомним, ещё до появления в России Ивич дважды выигрывал чемпионский титул в Израиле с «Маккаби» из Тель-Авива. Очевидно, с ним и «Спартак» может стать стабильным, но неярким.

Альберт Риера: поживший в России испанский тренер, с которым не будет скучно

43-летнего Риеру в нашей стране знают скорее как футболиста, нежели как тренера. Это бывший полузащитник «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и сборной Испании, за которую он сыграл 16 матчей. До РПЛ не доехал, хотя в 2010-м его звали «Спартак» и ЦСКА: после топ-лиг доигрывал в Словении. Тренерский стаж у него пока небольшой – всего четыре года. А до того как запустить самостоятельную карьеру, Альберт пару сезонов был ассистентом в «Галатасарае».

Тем не менее Риера связан с Россией покрепче, чем Ивич. Ещё в 2009 году испанец женился на Юлии Королёвой из Омска, где, к слову, и проводилась свадьба. У пары трое детей, а сына зовут Иван. Закончив играть, Альберт переехал с семьёй в Омск, где пробовал развивать собственную академию футбола. Но дело, видимо, не пошло, так что Риера закрыл академию и решил тренировать профессионалов.

Первым клубом для него стала словенская «Олимпия», с которой Альберт отработал сезон-2022/2023. Получилось очень успешно. «Олимпия» сделала «золотой» дубль: выиграла чемпионский титул (спустя пять лет) с отрывом в шесть очков от «Целе» и Кубок страны. Однако летом 2023-го Риера внезапно покинул клуб из Любляны, так как не договорился с руководством по условиям контракта. И уже через два месяца возглавил… «Целе».

Впрочем, первый приход в этот клуб оказался для Риеры коротким. Ещё через три месяца испанец получил предложение от «Бордо», за который выступал в середине 2000-х. Российские боссы «Целе» отпустили Альберта, чтобы тот смог реализовать тренерские амбиции во Франции. Риера уходил из команды, которая была на первом месте в чемпионате – в 11 турах одержала восемь побед при двух ничьих и одном поражении. В общем, испанец оставил «багаж», который подхватил его сменщик и успешно довёл «Целе» до золота (второго и до сих пор последнего в истории).

Риера рискнул принять «Бордо», несмотря на то что экс-чемпион Франции страдал в Лиге 2 на фоне финансовых проблем. Испанец взял команду, которая после 10 туров занимала 13-е место и не имела ресурсов, чтобы замахнуться на Лигу 1. Под руководством Альберта жирондинцы финишировали 12-ми. В 28 матчах одержали 11 побед при шести ничьих и 11 поражениях. В среднем в играх с участием его «Бордо» забивалось ровно три гола.

Затем «Бордо» выкинули из Лиги 2 по нефутбольным причинам, и Риера в июле 2024-го вернулся в «Целе». На тот момент команда уже начала новый сезон. Стартовала в чемпионате с домашней победы над «Браво» (2:1), а в первом матче второго круга квалификации Лиги чемпионов сыграла дома вничью с братиславским «Слованом» (1:1). Дебют Альберта пришёлся на ответную встречу в Словакии, и получилось нехорошо – «Целе» был разгромлен со счётом 0:5.

Альберт Риера в «Целе» Фото: Francesco Scaccianoce — UEFA/UEFA via Getty Images

Вообще, прошлый сезон вышел у команды Риеры неоднозначным. В чемпионате «Целе» не хватало стабильности – действующий обладатель титула проиграл 9 из 36 матчей (то есть ровно четверть) и свалился на четвёртое место. Очень много забивал – 76 голов, больше всех в Словении. Но и пропустил немало – 51 гол. Оборона была лишь пятой по надёжности в лиге. В среднем в матчах с участием «Целе» забивалось 3,5 мяча.

В то же время «Целе» далеко зашёл в Лиге конференций. На общем этапе команда Риеры заняла 21-е место – две победы, одна ничья и три поражения в шести турах. Разница мячей – 13:13 (в среднем 4,33 гола за матч). В первом раунде плей-офф словенцы выбили кипрский АПОЭЛ (2:2 дома и 2:0 в гостях), в 1/8 финала одолели по пенальти швейцарский «Лугано» (1:0 дома и 4:5 (3:1 пен.) в гостях), а в четвертьфинале дали бой намного более сильной по составу «Фиорентине» (1:2 дома и 2:2 в гостях).

Кроме того, Риера завоевал с «Целе» Кубок Словении. В финале его команда разгромила «Копер» со счётом 4:0. К слову, трофей вместе с испанским тренером завоевали российские легионеры Никита Иосифов и Егор Пруцев.

В нынешнем сезоне болельщики «Целе» тоже переживают всю гамму эмоций. Команда Риеры феерически стартовала в чемпионате: четыре победы подряд, в том числе две со счётом 5:0 (разгромили даже чемпиона «Олимпию») и одна – 3:0. А в квалификации Лиги Европы «Целе» победил в яркой перестрелке азербайджанский «Сабах» (3:2 в гостях и 3:3 дома), после чего уступил кипрскому АЕКу (1:1 дома и 1:2 в гостях). Словенцы отправились в Лигу конференций, где в третьем раунде отбора снова пересеклись с «Лугано». И вынесли недавнего соперника по плей-офф в Швейцарии – 5:0!

В общем, судя по результатам, с Риерой-тренером, в отличие от Ивича, не соскучишься. Его команды будут давать зрелище, много забивать, но и пропускать немало. При этом испанец, говоря о стиле игры «Целе», использовал слово «прагматичный».

«Такой футбол – один в один по всему полю – это сложно. Так больше никто не играет. Последним, кто так играл, был Марсело Бьелса… Мы действуем прагматично. Но кто не рискует, тот не побеждает. Я всегда говорю, что проще выиграть 1:0 или 2:0, однако мы будем стремиться забить больше. Я не жду, что понравлюсь всем со своим подходом. Однако именно так я вижу футбол».