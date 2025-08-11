«Сити» попал в двойную сагу с вингерами, Кузяева манят в Россию. Трансферы и слухи дня

Заходите на рынок! Тут самые свежие трансферы и самые «вкусные» слухи летнего окна. Главные новости за 11 августа – в нашем традиционном обзоре.

Главные состоявшиеся трансферы дня

«Атлетико» подписал нового нападающего

Джакомо Распадори Фото: Ciro De Luca/NurPhoto via Getty Images

«Атлетико» объявил о трансфере нападающего. Мадридский клуб подписал 25-летнего игрока сборной Италии Джакомо Распадори. Договор заключён до июня 2030 года. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила € 22 млн. В прошлом сезоне Распадори сыграл 26 матчей в Серии А, забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу. Он выиграл чемпионский титул в составе неаполитанцев – второй для себя за последние три сезона.

Экс-игрок «Тоттенхэма» стал новичком «Валенсии»

Арно Данжума Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Нидерландский вингер Арно Данжума продолжит карьеру в чемпионате Испании. 28-летний игрок перешёл на правах свободного агента в «Валенсию», с которой подписал контракт до июня 2028 года. Ранее Данжума принадлежал «Вильярреалу», однако несколько раз уходил в аренды – выступал за «Тоттенхэм», «Эвертон» и «Жирону». В минувшем сезоне поучаствовал в 28 матчах Примеры и забил четыре мяча, а вот голевых пасов не делал.

«Байер» нашёл нового вратаря

Янис Бласвих Фото: Maja Hitij/Getty Images

Бывший чемпион Германии «Байер» нашёл замену голкиперу Лукашу Градецки, которого продал на днях в «Монако». Новым вратарём леверкузенского клуба стал Янис Бласвих из «РБ Лейпциг». Стороны договорились о контракте на два года. «Байер» заплатит за 34-летнего кандидата в сборную Германии € 2 млн (плюс € 1 млн бонусами). Предыдущий сезон Бласвих отыграл на правах аренды за «Ред Булл Зальцбург». В 22 встречах пропустил 33 мяча и выдал восемь «сухарей».

Бериша уехал в Албанию, хотя хотел остаться в РПЛ

Экс-вингер «Ахмата» Бернард Бериша, покинувший клуб после восьми лет выступлений в Грозном, подписал на правах свободного агента контракт с албанским «Динамо Сити». Об этом стало известно через день-два после того, как договор заключили (до июня 2027 года). Ранее 33-летний косовар заявлял о желании перейти в «Балтику», с которой также вёл переговоры, либо вернуться в «Ахмат» после отставки Александра Сторожука и назначения Станислава Черчесова. Однако – не срослось. У Бериши в предыдущем сезоне было 0+1 в 13 матчах РПЛ.

Главные трансферные слухи дня

«Ман Сити» отпустит Савио и возьмёт Симонса или Родриго

Савио Фото: Francois Nel/Getty Images

Интересная трансферная история разворачивается с участием «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма». «Горожане» готовы отпустить своего вингера Савио, который хочет быть стабильным игроком основы. По информации инсайдера Фабрицио Романо, лондонский клуб предложил за бразильца € 50 млн, а его личный контракт не будет для «шпор» проблемой. Новый тренер Томас Франк настаивает на подписании Савио. «Ман Сити», в свою очередь, может взять на освободившееся место Хави Симонса из «РБ Лейпциг» (за этого игрока также борется «Челси») или Родриго из «Реала». Отмечается, что мадридцы попросят за бразильского вингера около € 100 млн.

Кузяев может вернуться в Россию, но не в «Зенит»

Экс-полузащитник «Зенита» Далер Кузяев может вернуться в РПЛ уже этим летом, но не в петербургский клуб. Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, 32-летнего игрока сборной России пытается подписать «Ахмат». Кузяева хочет видеть в команде новый главный тренер грозненцев Станислав Черчесов. Далер всё лето искал новый клуб в Европе, но пока не дождался устраивающего его предложения – самый конкретный интерес был от немецкого «Ганновера», предлагавшего игроку зарплату € 400 тыс. в год. Хавбек стал свободным агентом после ухода из «Гавра», за который в прошлом сезоне сыграл 12 матчей и забил один гол.

Марадишвили станет одноклубником Дзюбы

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили окончательно покидает московский клуб и будет выступать за «Акрон». Как утверждает инсайдер Иван Карпов, 25-летний игрок подпишет контракт по схеме 1+1. Опция продления сработает, если хавбек проведёт 70% матчей. Зарплата – 2 млн рублей в месяц. Согласно источнику, клубы вели переговоры об аренде, но в итоге договорились о бесплатном трансфере. Тем не менее «Локомотив» получит 20% от суммы перепродажи Марадишвили. В минувшем сезоне Константин только дважды сыграл за «Пари НН», где был в аренде.

Одной строкой