Катастрофа «Торпедо» и судейский скандал в матче «Родины». В Первой лиге — огонь! Видео

Всё главное из 4-го тура Лиги Pari — в дайджесте «Чемпионата».

Форвард из Кот-д'Ивуара сохранил «Челябинск» в топе Первой лиги

«Челябинск» и «Волга» за последние восемь месяцев встречались трижды. Ни в одном из этих матчей команда из Ульяновска не забила. Победить в этот раз «Волге» было особенно важно из-за неудачного старта — одно очко после трёх туров, при том что хотя бы один гол ульяновцы забивали в каждой из предыдущих встреч.

«Челябинск» силён своей рациональностью, и уже на седьмой минуте команде Романа Пилипчука удалось забить быстрый гол: Тимофей Комиссаров вывел на ударную позицию экс-форварда ЦСКА Тимура Жамалетдинова, тот пробил в вратаря, а на добивании самым удачливым оказался Вильфрид Эза. Ивуариец, прежде игравший за австрийский «Рид», отметил первый гол за новый клуб кульбитами. В первом тайме «Волга» могла сравнивать счёт дважды: сначала Дмитрий Каменщиков не сумел замкнуть прострел с левого фланга, а затем Данил Новиков пробил мимо из убойной позиции.

На второй тайм Михаил Белов выпустил в нападение Руденко, подписанного из «Чайки», вместо опорника Козлова, тем самым изменив схему. «Челябинск» же осознанно отдал инициативу и рационально пользовался свободными зонами. Голов 7 тысяч зрителей на трибунах стадиона «Центральный» больше так и не увидели.

Традиционно хоккейный Челябинск на это лето становится городом исключительно футбольным. Местный клуб — пока главная сенсация Первой лиги, но рано искать закономерности. У «Волги» же очевидный недобор очков. Команду Михаила Белова можно похвалить за стремление играть в комбинационный футбол, однако блеск не компенсирует провальный старт сезона.

«Сокол» забил впервые за четыре тура

«Сокол» — самая «низовая» команда Первой лиги, не забившая после трёх туров ни одного гола. Удивительный факт: клуб из Саратова не забивал больше одного мяча в 19 домашних матчах подряд. Предстояло играть с «Черноморцем», чьи встречи в этом сезоне стабильно пробивают тотал больше 2,5 и отличаются высокой результативностью.

Расколдовать ворота соперника удалось уже на восьмой минуте благодаря Владиславу Шпитальному. Нападающий «Сокола» выдержал линию офсайда, оказался первым на мяче при неразберихе в штрафной соперника и в одно касание пробил в дальний угол. В сезоне-2024/2025 Шпитальный забил лишь один мяч в 22 играх Первой лиги. В этом ему хватило четырёх встреч, чтобы прервать безголевую серию.

Казалось, «Сокол» всё ближе к тому, чтобы закрепить преимущество. Главный тренер саратовцев Младен Кашчелан всеми доступными способами призывал своих футболистов поддерживать атакующий темп. Но на 32-й минуте «Черноморец» воспользовался потерей мяча Владиславом Лазаревым, и Саид Алиев вышел один на один с Михаилом Левашовым. Несмотря на усилия вратаря, мяч оказался в сетке.

Сергей Первушин назвал матч «хорошим мужским поединком». Главный тренер «Черноморца» едва ли доволен результатами, но может быть довольным добытой ничьей, ведь суммарно у «Сокола» было шесть голевых моментов при показателе xG 2,71. Кашчелан продолжает набивать шишки на саратовских футболистах. Клуб же рискует осесть на дне Первой лиги, впрочем, как и «Черноморец».

Судейская ошибка помогла «Родине» спастись от поражения?

Для «Родины» это был первый матч после ухода Зорана Зельковича. К матчу с Тулой команду готовили Барсег Киракосян и его тренерский штаб. Из основных претендентов на выход в РПЛ «Арсенал» пока недосчитался больше всего очков. В матче же с «Родиной» команде Дмитрия Гунько не хватило двух минут до второй гостевой победы кряду.

Обо всём по порядку: перед началом матча полузащитника «Родины» Астемира Гордюшенко поздравляли с 100-м матчем за клуб. В этой встрече воспитанник ЦСКА также вышел в старте. «Арсенал» с первых минут задал высокий темп и практически не позволял создавать какую-либо остроту у своих ворот. Гол Маттео Аленви вытекал из логики матча — полузащитник сборной Бенина забил с передачи Эдарлина Рейеса, у которого уже 1+3 по системе «гол+пас». Тула могла быстро удвоить счёт: Калмыков ушёл от опекуна, выкатил на Аленви, но тот ужасно пробил из убойной позиции и лишил себя дубля.

Во втором тайме всё изменилось: «Арсенал» упустил владение, начал прижиматься к своим воротам. «Родине» же не хватало класса, чтобы конвертировать обретённую инициативу в голы. Ключевой эпизод случился за две минуты до финального свистка: из-за спины Алексея Бердникова выбежал нападающий хозяев Артём Максименко, защитник туляков схватил оппонента за футболку, судья поставил на «точку», сам Максименко пенальти и реализовал. Всё бы ничего, но форвард «Родины», вероятно, находился в офсайде. По крайней мере, в Туле в этом уверены.

«Арсенал» Тула пост в клубном телеграм-канале «Бились. Старались. Работали. Опять «Родина», опять офсайд, опять несправедливо!»

Примечательно, что все четыре выездных матча «Арсенала» с «Родиной» закончились ничьей — 1:1. После матча главный тренер туляков Дмитрий Гунько отметил, что для его команды такой результат сродни поражению. «Родина» же ждёт назначения нового иностранного тренера.

«Енисей» проиграл третий домашний матч подряд

В Красноярске мечтают о том, чтобы к 2028-му клуб пробился в РПЛ. В этот год город отметит 400-летие, но пока «Енисей» всё ближе к вылету во Вторую лигу — уже три домашних поражения кряду. Андрей Тихонов по-прежнему страдает после ухода Александра Ломакина и Кирилла Ушатова. И даже подписанные лучший бомбардир Первой лиги Сербии Лука Раткович и экс-игрок «Спартака» Вячеслав Кротов не компенсировали утрату лидеров.

«Урал» же при Мирославе Ромащенко методично закрепляется в статусе главного фаворита сезона. В Красноярске команда вышла играть вторым номером. В течение всего матча шёл дождь, поэтому командам было сложно показывать лучшие качества. По словам главного тренера екатеринбуржцев, в первой половине матча от «Урала» было слишком много стерильного владения мячом без моментов.

Всё изменилось на 60-й минуте, когда на поле вышли Илья Ишков и Мартин Секулич. Главный тренер «Урала» благодаря классному матч-менеджменту вернул инициативу, и на 70-й минуте счёт был открыт: с передачи Секулича свой первый мяч в составе екатеринбуржцев забил Роман Акбашев. «Енисей» был вынужден оголять тылы, чем «Урал» воспользовался в компенсированное время, когда Ишков вывел на ударную позицию Секулича — хорват стал главным героем встречи.

«Урал» добыл 12 очков из 12 возможных и показал лучший старт за всю историю выступлений в Первом лиге, превзойдя результат 2005 года (10 очков). Далее — выезд в Москву к «Торпедо». «Енисею» же предстоит сложная гостевая серия: уже 16 августа красноярцы сыграют в Туле с «Арсеналом», а неделей позже, 23 августа, встретятся с «Черноморцем».

Филёву хватило минуты, чтобы лишить Хабаровск победы

В Хабаровске встретились два клуба, которые к 4-му туру не испытали горечь поражений. До этого матча «СКА-Хабаровск» при Алексее Поддубском забивал хотя бы один гол в 13 встречах Первой лиги подряд. Этот матч не стал исключением.

Весь первый тайм хозяева втягивали «Чайку» в боксёрский размен голевыми моментами. Выдающуюся реакцию несколько раз продемонстрировал вратарь гостей Семён Фадеев. При этом самый опасный эпизод случился у ворот СКА: на 49-й минуте Дмитрий Иванников прострелил в штрафную, мяч в убойнейшей позиции достался Глебу Пополитову, и тот просто не попал в створ с семи метров.

На 65-й минуте роскошный мяч под перекладину вколотил Камран Алиев. Не успели хабаровчане посмаковать успех, как подсевшая «Чайка» соорудила ответный гол. На 70-й минуте Арсений Филёв вышел на поле и уже в следующей атаке сравнял счёт с передачи вездесущего Иванникова, который терроризировал левый фланг на протяжении всего матча. Спустя несколько минут Филёв мог оформлять дубль, но умудрился не попасть в пустые ворота.

Этот матч не выявил победителя и продлил беспроигрышные серии клубов. После встречи главный тренер хабаровчан Алексей Поддубский ссылался на потерю концентрации после забитого мяча. Дмитрий Комбаров поблагодарил футболистов «Чайки» за самоотдачу после тяжёлого перелёта и назвал результат достойным.

«Шинник» при Булойчике снова проиграл

«Шинник» бездарно стартовал в новом сезоне Первой лиги: всего одно очко после трёх туров, а в последних восьми — семь поражений при одной ничьей. Домашний матч с самой миролюбивой командой чемпионата «Нефтехимиком» (три ничьих в трёх встречах) был отличной возможностью побороться за очки. Примечательно, что до этого матча и «Нефтехимик», и «Шинник» забили лишь по одному голу, и те после розыгрыша углового. Поэтому очная встреча не ожидалась событийной.

В реальности же «Шинник» вышел на игру как на последний бой и практически каждый подход к воротам соперника старался конвертировать в удар. Неразбериха в обороне «Нефтехимика» на пятой минуте едва не превратились в гол Виталия Лысцова, но здорово среагировал вратарь нижнекамцев Андрей Голубев. Как только в Ярославле начался проливной дождь, полузащитник «Нефтехимика» Давид Какоев пробил издали и стал автором одного из красивейших голов тура.

В начале второго тайма «Нефтехимик» забил вновь: Никитин сделал сквозную передачу под открывшегося Магомедова, тот реализовал выход один на один, но из офсайда. Магомедов не сдался и уже через пять минут удвоил преимущество «Нефтехимика». В этом матче нападающий нижнекамской команды оформил 1+1.

Одна из главных загадок сезона: кто будет уволен раньше — Олег Кононов из «Торпедо» или Артём Булойчик из «Шинника»? Девять поражений в 11 матчах — результат, с которым смогут смириться далеко не в каждом клубе.

«Ротор» обыграл «Уфу» впервые за пять лет

«Уфа» традиционно плохо играет на выезде — всего одна победа в 14 последних гостевых матчах. Но для «Ротора» уфимцы — соперник неудобный. Их волгоградцы не могли обыграть на протяжении шести встреч с 2020 года. К тому же «Ротор» начал сезон неубедительно — одна победа, и та над аутсайдером Первой лиги «Волгой».

Матч был переполнен борьбой в центре поля и мелкими фолами. Суммарно арбитр Ярослав Хромей показал 10 жёлтых. Первый по-настоящему голевой момент случился лишь на 24-й минуте — фирменную реакцию пришлось продемонстрировать Беленову после удара Ильи Сафронова из убойной позиции. Спустя 10 минут «Ротор» расчертил геометрически идеальную атаку. Глеб Шильников вывел Сафронова один на один с вратарём, и Илья свой момент реализовал.

«Ротор» одержал первую домашнюю победу в сезоне на глазах 18 тысяч зрителей. Команду Дениса Бояринцева ожидает выезд в Саратов. «Уфа» же завершила удачную серию встреч с волгоградцами и в следующем туре Первой лиги примет дома «Родину».

Падение «Торпедо» продолжается

После поражения в Хабаровске Олег Кононов заявил, что «Торпедо» обязательно поборется за выход в РПЛ. Домашний матч со «Спартаком» из Костромы был отличной возможностью прервать неудачную серию и разбавить негативный фон вокруг клуба.

Не получилось: команда-дебютант Первой лиги, преобразованная в 2022 году, приехала на «Арену Химки» добивать соперника и трепета перед ним не испытывала. Тем более после сенсационной победы над «Родиной».

Нервозность «Торпедо» с первых минут вылилась в жёлтую карточку Даниила Шамкина. Команда Олега Кононова испытывала большие проблемы с организацией атак. Матч вышел вязким, но своим голевым моментом «Спартак» воспользовался лучше. На 39-й минуте подачу с углового головой замкнул Денис Жилмостных, выведя Кострому вперёд. «Торпедо» ожидаемо побежало отыгрываться, но отличный матч выдал вратарь костромчан Михаил Гайдаш, отбивший несколько непростых ударов.

Трибуны на протяжении всего матча заряжали оскорбительные кричалки в адрес Олега Кононова, но, кажется, белорусский специалист покидать пост не собирается. «Спартак» же подарил Костроме праздник благодаря исторической победе над командой с самым дорогим составом в лиге.

«Факел» продолжает погоню за «Уралом»

Игорь Шалимов опустился вместе с «Факелом» в «Лучшую лигу мира», чтобы вернуться в РПЛ. Выезд в Набережные Челны — тяжёлый вызов для любого клуба, а местных болельщиков утешал мощный статистический факт: их клуб в XXI веке «Факелу» ни разу не проигрывал (пять побед и одна ничья).

4-й тур Первой лиги закрывался настоящей зарубой: «Факел» рвался в атаку, «КАМАЗ» выдавал раллийный прессинг. Воронежцам уже на восьмой минуте удалось открыть счёт. Белайди Пуси после навеса со штрафного выиграл мяч для Нетфуллина, и тот хлёстким ударом прошил вратаря челнинцев. «КАМАЗ» старался ломать темп соперника тактическими фолами. Причём судья матча Александр Машлякевич задал высокую планку борьбы и практически не прибегал к санкциям, но соорудить что-то по-настоящему опасное у хозяев не получалось.

На второй тайм команда Ильдара Ахметзянова вышла с задачей сравнять счёт и с ходу попыталась захватить инициативу. «Факел» же ответил голевой атакой Пуси. Связка албанского форварда с Нетфуллиным выдала 1+1 по системе «гол+пас».

«КАМАЗ» не сдался, и на 76-й минуте шикарный сольный проход исполнил Сурхайхан Абдуллаев. В концовке матча «Факел» сыграл в стиле катеначчо, порадовав своего главного тренера с богатым итальянским прошлым, и одержал первую победу над челнинцами в XXI веке.