Топ-матчи среды: Суперкубок УЕФА, «Динамо» Карпина против «Краснодара» и теннис

За чем следить 13 августа: «ПСЖ» — «Тоттенхэм», большой игровой день в Кубке России по футболу, Кудерметова в Цинциннати и хоккей!

Время в материале указано по Москве.

🎾 3:30*: Клара Таусон (Дания, 16) — Вероника Кудерметова (Россия), Цинциннати, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Кудерметова справиться с разыгравшейся датчанкой?

Вероника Кудерметова успешно добралась до третьего круга «Мастерса» в Цинциннати, и за место в следующем круге она сразится с разыгравшейся датчанкой Кларой Таусон, которая только что в Монреале выбила из сетки двух теннисисток топ-10 — Игу Швёнтек и Мэдисон Киз. Соперницы ранее друг с другом не играли, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Магда Линетт — Джессика Пегула.

⚽️ 16:15: «Оренбург» — «Ахмат», Кубок России, группа A, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто наберёт первые очки в Кубке России?

Приход Станислава Черчесова преобразил «Ахмат». Итог — победа в домашнем матче с «Зенитом» (1:0) в РПЛ. «Оренбург» стартовал в сезоне с двух ничьих, после чего проиграл три встречи подряд (с учётом Кубка России). К слову, «Ахмат» тоже потерпел поражение в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ. Получается, что кто-то из двух команд наберёт первые очки в турнире. Но кто это будет?

⚽️ 18:30: «Локомотив» — «Балтика», Кубок России, группа D, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто реабилитируется за поражение в 1-м туре Пути РПЛ?

«Локомотив» приятно удивил на старте нынешнего сезона — четыре победы в четырёх матчах РПЛ. Алексей Батраков неудержим — шесть голов и первое место в списке лучших бомбардиров лиги. «Балтика» пока тоже идёт без поражений в чемпионате — две победы и две ничьих. С другой стороны, обе команды неудачно стартовали в Кубке России. «Балтика» уступила «Акрону» (1:2), а «Локо» — ЦСКА (1:2). Любопытно, что сначала соперники встретятся в Москве, а через несколько дней — в Калининграде (в 5-м туре РПЛ).

⚽️ 18:30: «Сочи» — «Крылья Советов», Кубок России, группа B, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Крылья» продлят серию без поражений?

В минувший уикенд «Сочи» набрал первое очко в сезоне. Команда Роберто Морено оставила московское «Динамо» без победы. Вышедший на замену Максим Мухин забил в концовке встречи. «Крылья» до сих пор ни разу не проиграли в нынешнем сезоне — ни в РПЛ, ни в Кубке России. Впечатляет? Очень! В межсезонье состав «Сочи» пополнили несколько бывших футболистов самарского клуба — Антон Зиньковский, Роман Ежов, Александр Коваленко. Кто из них выстрелит в предстоящем матче?

Бывает и такое! Ильзат Ахметов получил первую жёлтую карточку в «Крыльях», он ещё не дебютировал за клуб

🏒 19:00: «Динамо» Минск — «Адмирал», Кубок Минска

Кубок Минска . Кубок Минска Кубок Минска . Кубок Минска 13 августа 2025, среда. 19:00 МСК Динамо Мн Минск Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: одержит ли «Адмирал» первую победу на турнире?

«Моряки» неудачно стартовали на первом предсезонном турнире в Беларуси, пропустив пять шайб от «Лады» и забросив всего одну. Теперь команда Леонида Тамбиева попробует набрать первые очки в матче с хозяевами соревнований, после чего у «Адмирала» будет три дня отдыха (точнее – продолжение сборов). Получится ли уйти на перерыв в приподнятом настроении?

⚽️ 20:45: «Динамо» Москва — «Краснодар», Кубок России, группа B, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: возьмёт ли Карпин реванш за поражение в РПЛ?

Пожалуй, центральный матч игрового дня в Кубке России. Не так давно команды встречались в РПЛ, и тогда всё решил пушечный удар Джона Кордобы на последних минутах. Теперь Карпин попытается взять реванш в Москве. Кстати, бело-голубые стартовали в Кубке с победы — дожали дома «Сочи» (3:2). А вот «Краснодар» в 1-м туре проиграл дома «Крыльям Советов» (1:2). Новое поражение заметно осложнит жизнь чемпиону России в кубковом турнире.

Карпин ожидал большего от старта сезона: Валерий Карпин высказался о неудачном старте «Динамо» в чемпионате России

🏆 ⚽️ 22:00: «ПСЖ» — «Тоттенхэм Хотспур», Суперкубок УЕФА, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: выйдет ли Сафонов в основе?

Победитель Лиги чемпионов против победителя Лиги Европы. Нас в первую очередь интересует, сыграет ли Матвей Сафонов. Джанлуиджи Доннарумму исключили из заявки на матч. Так что в основе выйдет либо россиянин, либо новый голкипер Люка Шевалье. Сафонов выиграл всё, что можно. Но Суперкубка УЕФА в его коллекции пока ещё нет. «Тоттенхэм» летом сменил главного тренера. Томасу Франку не позавидуешь: первый официальный матч — и сразу с лучшим клубом Европы!