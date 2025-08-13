Неожиданная проблема «Спартака» — Максименко? Но Помазуна на «Зенит» ждать не стоит

Продвинутые данные представлены технологичным сервисом Яндекс Спорттех.

«Спартаку» хватило четырёх туров, чтобы сосредоточить вокруг себя кучу теорий. Инсайдеры считают матчи до увольнения Деяна Станковича, аналитики разбирают проблемные места команды, а болельщики заполонили комментарии. Все хотят понять, почему всё так плохо? И главное – кто виноват: руководство, главный тренер или сами футболисты?

После поражения от «Локомотива» досталось многим, в том числе вратарю. Александр Максименко – новый персонаж, оказавшийся под обстрелом критиков. После нескольких неочевидных моментов общественность стала задаваться логичным вопросом: «Может, дело в том числе и в нём?»

Сначала немного контекста. В вину Максименко болельщики ставят эпизод с первым пропущенным мячом, когда на 18-й минуте Дмитрий Баринов приложился издалека, вратарь отбил перед собой, а следом пришёл гол Алексея Батракова. Те, кто смотрит за игрой внимательнее, задают вопросы и по четвертому мячу. От того же Батракова, который из-за штрафной пробил в угол, ближе к которому располагался вратарь. Александр не спас, а «Спартак» окончательно потерял шансы спасти хотя бы ничью.

Следом идёт всё остальное – вспоминают нелепый пенальти, который спровоцировал вратарь, сфолив на Болдыреве в игре с «Акроном». Тогда обошлось, но это не заслуга голкипера. Плюс можно вспомнить, как Александр в матче с «Балтикой» отбил мяч перед собой, спровоцировав второй пропущенный гол. При желании можно набрать ещё несколько неоднозначных моментов, которые к голам не привели. Но куда важнее ответить на вопрос – а стал ли Максименко хуже играть в воротах?

Если опираться исключительно на статистику, то в этом сезоне у Александра четыре голевые ошибки. В вину ставят два указанных эпизода с «Локомотивом», плюс два – с «Балтикой». Гол Сауся аналитики тоже оценивают как ошибку вратаря. Восемь пропущенных мячей при 22 ударах в створ. То есть 64% отражённых. Картину сильно подпортил матч с «Локомотивом», где у него только 43% спасений. В двух остальных встречах, где удары шли в створ (с Махачкалой их было 0), – около 70%. При этом у Максименко по-прежнему высок не менее важный показатель: точность передач – 84%.

Александр Максименко Фото: spartak.com

Если сравнивать с картиной прошлого сезона, то на конкретном отрезке дела и правда стали похуже. Тогда по итогам 27 матчей он набил себе 70% отражённых ударов. Выдал 15 «сухих» игр и и отдавал 90% точных передач. Крутые цифры для вратаря команды, которая посыпалась весной. Можем ли мы говорить о тенденции? Пока вряд ли. Единственный матч, который Максименко провалил – с «Локомотивом». В остальном всё в рамках погрешности. Так что всерьёз говорить о потенциальной замене на Помазуна пока явно рано.

Вероятно, Станкович занимает аналогичную позицию. По крайней мере, после «Локомотива» ни единой претензии в адрес вратаря. Вот его ответ на прямой вопрос-предложение дать Максименко передохнуть.

Деян Станкович главный тренер «Спартака» «Футбол – коллективный вид спорта. Любые моменты преодолеваются вместе. Я не буду говорить об отдельных футболистах. Я всегда беру ответственность на себя. Можно говорить о кризисе. Для «Спартака» четыре очка – очень мало. Я хочу понять, проанализировать. Индивидуальные ошибки бывают – в этом сезоне они обходятся очень дорого. В том они не всегда приводили к таким последствиям, как в этом сезоне».

Сам Александр, который недавно получил памятную футболку после 200 матчей за клуб, отвечает взаимностью. Вот его слова после поражения для Sport24: «Команда готова биться за Станковича. И мы бьёмся. Будем выходить и пытаться исправить ситуацию».

Никаких противоречий нет. И если серб решит устроить вратарскую ротацию – это точно станет большим сюрпризом. При этом вряд ли кого-то удивит.