ЦСКА был в одном ударе от победы. Но герой Васютин перевернул серию пенальти! Видео

У «Акрона» уже вторая победа в Кубке России, а у армейцев — первое поражение в сезоне.

ЦСКА и «Акрон» идентично стартовали в Фонбет Кубке России. Москвичи переиграли «Локомотив» со счётом 2:1, а тольяттинцы добились аналогичного результата в игре с «Балтикой». Хоть у них всё и шло к ничьей. Но уже в добавленное время гол Беншимола принёс три очка. И заодно продолжил серию без поражений.

Удивительный факт: обе эти команды до очного матча не проигрывали в нынешнем сезоне. Ни в одном из турниров. А ЦСКА ещё и зацепил Суперкубок России. Очевидно, никому не хотелось прерывать тенденцию.

Самое интересное в кубковых матчах — составы. Здесь тренеры могут максимально фантазировать. А с учётом того, что Тедеев и Челестини во встречах РПЛ не склонны к резким изменениям, именно в матчах Кубка мы можем наблюдать увлекательные сюжеты.

У «Акрона», например, в стартовый состав вернулся Александр Васютин. В этом сезоне он перестал быть первым номером в РПЛ и пропустил 1-й тур с «Балтикой». Тогда Тедеев дал шанс молодому Тереховскому. Сейчас — возвращение. Как выяснится позже, с этим решением тренер не ошибся. Ещё из любопытного — появления в стартовом составе Константина Марадишвили. Клуб только сегодня объявил о его переходе. Но, справедливости ради, до этого он находился на просмотре.

Константин Марадишвили Фото: ФК «Акрон»

У ЦСКА отмечаем первый выход в стартовом составе Лионеля Верде. До этого аргентинец дважды появлялся на поле со скамейки. Сейчас получил шанс с первых минут. Плюс в основе оказался Артём Бандикян, хоть с «Локомотивом» в Кубке он и получил время только после замены.

ЦСКА начал активнее. Но это более-менее ожидаемо. Другой момент, что активность соперников «Акрона» в этом сезоне пока им ничего не даёт. Да, тольяттинцы легко отдают мяч, играют вторым номером, однако это никак не отражается на результате. Разве что раздражает Заура Тедеева, которого не всегда устраивает такой сценарий. Первый опасный момент пришёл на 22-й минуте: Алвес классно обыгрался с Койта и выскочил на ударную позицию. И ведь неплохо пробил, но включилось мастерство Васютина. Навыки на скамейке голкипер точно не растерял. На 30-й минуте «Акрон» потерял Беншимола после столкновения с Абдулкадыровым. Его заменил Болдырев, которого в РПЛ узнают всё больше.

Александр Васютин Фото: ФК «Акрон»

Но всё равно в первом тайме у хозяев мало что получалось впереди. Оборона ЦСКА выглядела очень надёжно. В конце у гостей был ещё один шанс открыть счёт, когда Мусаев получил мяч, по сути, перед воротами. Однако пробил мимо.

В перерыве Челестини убрал Кисляка, выпустив Облякова. Тедеев ответил неожиданной заменой: поле покинул Неделчяру, вместо него появился Бокоев. В начале тайма ЦСКА снова упустил шанс забить. Койта бил из выгодной позиции, но — очередной сейв Васютина. А сразу после сработало всем известное правило: Тороп вышел с мячом за пределы штрафной и ошибся с передачей. Перехват Бакаева и изящный переброс голкипера.

В ЦСКА точно не ожидали такого сценария. И бросились отыгрываться. Вскоре Челестини выпустил Кругового, Мойзеса и Глебова, показав, что этот матч они отдавать не намерены. На 69-й минуте Койта снова упустил отличный шанс, а вскоре «Акрон» всё-таки пропустил. Бандикян прострелил в штрафную, и в борьбе с Мусаевым Эшковал срезал мяч в свои ворота. Хоть и до конца непонятно, от кого в итоге мяч залетел в сетку. В официальном протоколе значится нападающий ЦСКА.

В оставшиеся 20 минут основного времени команды больше думали об обороне, поэтому матч логично укатился в серию пенальти. Любопытно, что обе команды продолжили позитивную тенденцию отсутствия поражений. Как минимум в основное время.

В серии пенальти никто не ошибался. До момента, пока к мячу не подошёл Болдырев. Вроде и неплохо пробил, однако Тороп вытащил. Всё шло к победе ЦСКА, но последним к «точке» подошёл Круговой. И не смог пробить Васютина!

А потом Александр потащил удар ещё и Глебова. И принёс «Акрону» вторую победу в Кубке России.

Временно тольяттинцы возглавили группу D. Как минимум до матча «Локо» с «Балтикой».