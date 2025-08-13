Старт большого евросезона! Сафонов возьмёт с «ПСЖ» ещё и Суперкубок УЕФА? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! В Европе стартует большой сезон. И по традиции разогревом перед топ-лигами выступает Суперкубок УЕФА. Победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с обладателем трофея Лиги Европы «Тоттенхэмом» в Удине.

Обе команды в прошлом сезоне поразили болельщиков и взяли долгожданные трофеи. Сколько лет «ПСЖ» пытался добраться до кубка Лиги чемпионов! И наконец им это удалось. Да, в плей-офф выбрались с трудом, но дальше всё было максимально эффектно. А финал и вовсе вышел историческим — несчастный «Интер» размазали со счётом 5:0. Кстати, в составе парижан на поле может выйти Матвей Сафонов, ведь Джанлуиджи Доннарумму исключили из заявки и собираются продать.

«Тоттенхэм» же вообще не мог выиграть трофей с 2008 года. И пускай в АПЛ дела складывались катастрофически, в Лиге Европы команда добралась до финала, где в плотной борьбе одолела ещё одного английского неудачника «Манчестер Юнайтед». Если получится выиграть ещё и Суперкубок УЕФА, это будет настоящий праздник.

«Чемпионат» будет следить за матчем «ПСЖ» — «Тоттенхэм» в режиме онлайн. Присоединяйтесь!