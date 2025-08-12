Даку обидно лишился нового супергола. А потом «Зенит» растоптал «Рубин» за 13 минут! Видео

«Зенит» и «Рубин» зарубились в Фонбет Кубке России. В 1-м туре победили и те и другие, так что игра в Санкт-Петербурге определила, кто возглавит таблицу группы А.

Кубок — время для радикальных изменений в стартовом составе. Сергей Семак выпустил в основе почти всех, кто начинал встречу РПЛ с «Ахматом» (0:1) в запасе. Лишь Страхиня Эракович снова появился с первых минут. «Рубин» сделал семь изменений в сравнении с тем составом, что был в матче с ЦСКА (1:5). Места в стартовом составе сохранили Алексей Грицаенко, Егор Тесленко, Дмитрий Кабутов и Александар Юкич.

«Зенит» сразу забрал мяч под свой контроль, однако это владение на первых минутах было стерильным. Много игры в середине поля, мало конкретики у чужих ворот. Символический удар теннисиста Александра Бублика — чуть ли не самый запоминающийся момент начала встречи. Он представляет Казахстан, но родился в Ленинградской области.

«Зенит» добавил после того, как команды отбегали полчаса. Максим Глушенков отметил возвращение в стартовый состав (пусть и на матч Кубка) роскошным ударом с левой ноги. Россиянин так зарядил в дальний угол, что вратарь Артур Нигматуллин не дотянулся и увидел мяч в сетке. Впрочем, казанскую команду спасли судьи. Глушенков прямо перед голом залез во «вне игры», боковой судья Екатерина Курочкина это заметила, а VAR подтвердил.

В целом первый тайм получился далеко не самым весёлым. Оператор на этом фоне регулярно «гулял» по трибунам стадиона в Санкт-Петербурге. То покажет футболистов «Зенита», которые пропускали встречу, то известных в прошлом игроков сине-бело-голубых. В кадр попало рукопожатие Вендела с председателем правления «Зенита» Александром Медведевым. Похоже, бразилец опоздал к началу встречи, но это лишь предположение.

«Рубин» до перерыва владел мячом всего лишь 22% времени. Однако при этом достаточно дисциплинированно действовал в обороне. «Зенит» периодически грузил в штрафную на Матео Кассьерру, но толку от этого было мало. То колумбиец фолил в атаке, то защита выигрывала верховые единоборства. Несмотря на это, Семак обошёлся без замен в перерыве.

Матео Кассьерра стал главным героем встречи с «Рубином» Фото: ФК «Зенит»

Рахимов сделал три перестановки на 57-й минуте, и «Рубин» чуть не пропустил сразу после этого. Юрий Горшков классно приложился со штрафного — мяч вонзился в штангу. Ответ «Рубина» получился менее опасным — Тесленко пробил головой с углового точно в руки Адамову. Но игра стала интереснее.

Чуть позже Даку красиво разобрался с защитниками «Зенита» и отправил мяч в ворота Адамова рикошетом от Эраковича. Сразу вспомнилось, что летом сине-бело-голубые пытались купить албанца, однако стороны не согласовали финансовые условия. Даку огорчил «Зенит» в матче РПЛ, а вот кубковый гол отменили. Арбитр Сергей Чебан сбегал к монитору и принял решение, что Тесленко в начале атаки подыграл себе рукой. 1:1 по отменённым голам.

После этого Семак выпустил на поле молодёжь — 17-летнего Вадима Шилова и 19-летнего Педро. 70-я минута — время первого гола. Кассьерра начал атаку, он же оказался первым после рикошета от Грицаенко. Мощный удар под перекладину — Нигматуллин не спас. Кассьерра оформил третий гол на старте сезона (два — в РПЛ, один — в Кубке России).

Спустя восемь минут колумбиец забил снова. На этот раз — с пенальти. Шилов упал на газон после контакта с Велдином Ходжей, а Чебан через паузу указал на «точку». Кассьерра не оставил никаких шансов Нигматуллину.

А потом пришло время того самого Шилова. 17-летний парень пробил в пустой угол после прострела Педро. Вот это вышли на замену! Для Вадима это дебютный матч в составе основной команды «Зенита». Как вам такое? Получается, хозяева оформили три гола за 13 минут. А Шилов забил и заработал пенальти.

«Зенит» идёт в Кубке России без потерь. А «Рубин» пропустил восемь мячей в двух предыдущих встречах с учётом РПЛ.