«Перед «Барсой» Рыжикову приснилось, что пропустим семь». Главный по вратарям в сборной

Виталий Кафанов по-своему уникальная личность: в годы высокой текучести кадров в сборной страны он поработал со всеми заметными вратарями страны, за исключением, пожалуй, только Акинфеева. До недавних пор он, как и Карпин, совмещал посты в национальной команде и «Ростове», однако летом неожиданно покинул клуб.

В гостях у «Чемпионата» Виталий Витальевич раскрыл причины ухода из «Ростова», оценил прогресс российских вратарей и вспомнил золотые казанские времена.

О чём расскажем:

Почему Кафанов ушёл из «Ростова» и может ли оказаться в «Динамо» у Карпина

— Чем вы сейчас занимаетесь?

— Наступил очень интересный период. Езжу по клубам, смотрю тренировочные процессы вратарей — как работают тренеры и ребята. Оказалось даже интереснее, чем думал. Все работают по-разному, хорошо тренируются — с мотивацией, концентрацией, с горящими глазами. Побывал в шести клубах. Всегда было интересно посмотреть, как работают наши тренеры. Вратари прогрессируют, а это заслуга хорошей работы тренеров голкиперов. К тому же приезд в клубы тренера сборной стимулирует вратарей для дальнейшего развития, потому как раньше этого никто не делал!

У каждого из них свой подход, однако есть много общего. Упражнения могут быть разными, но сохраняется приверженность современным тенденциям, что вратари должны уметь играть ногами, как полевые. В то же время все тренеры хотят сохранить лучшее из российской вратарской школы.

Виталий Кафанов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— В чём отличие российской школы от других?

— Когда проеду все 16 клубов, проанализирую, тогда можно будет ответить, чем она отличается от других. Но в первую очередь поехал как тренер сборной для просмотра кандидатов. Информации очень много, пока её не переработал – принимаю, записываю, собираю. Потом сделаю большой фильм и хочу раздать всем тренерам вратарей, которым это интересно.

— Несмотря на богатый опыт, всё равно подмечаете что-то новое?

— Да, для этого и поехал, не хочется стоять на месте – хочется развиваться. Одно дело, когда собирал тренеров на семинарах и делился опытом, другое – взять что-то у них. Поверьте, есть что. У каждого большой опыт, и эти поездки дают очень многое.

— Дорога не утомляет?

— Сейчас очень комфортно. РФС создал все условия: удобные рейсы, очень хорошо относятся в клубах и дают всю информацию.

— В «Ростове» было сложнее с переездами?

— Сложность была одна — когда ехали обратно. Возвращались ночью, не спали — после игры очень трудно уснуть, да и в автобусе не очень удобно спать. Когда приезжаешь в шесть-семь утра, у тебя день просто пропадает. Все идут домой отсыпаться. Естественно, никаких тренировок в этот день нет. Туда же мы выезжали за два дня. Ребята уже привыкли к дороге — кто-то бросил подушку спать, кто-то кино смотрит, кто-то в нарды, карты играет. Дорога до Ставрополя обычно проходит очень быстро. Ты приехал вечером в какой-то город, переночевал, у тебя ещё сутки. Выспался до обеда, потом потренировался, и в день игры нормально. Обратно — да, сложнее. Но это чисто психология — «Краснодар» же стал чемпионом, а «Ростов» вышел в финал Кубка России при всём при этом.

— В каких клубах уже удалось побывать?

— В шести: «Краснодаре», «Локомотиве», «Пари НН», «Рубине», «Крыльях Советов» и «Акроне». В августе поеду в «Спартак», «Зенит», «Балтику», «Сочи», «Ахмат» и «Динамо» Махачкала.

— Насыщенно.

— Да, по три дня буду в каждом городе. Потом соберёмся в сборной, отработаем, и в сентябре хотел бы посетить оставшиеся клубы.

— Эта работа помогает не сидеть без дела?

— Это как раз то, что нужно! Сначала думал, что мне нужна передышка – ничего не делать, просто отдохнуть. Начиная с 1997 года работаю без перерыва и восемь лет в общей сложности совмещал работу в клубе и во второй сборной с Юрием Анатольевичем Красножаном — с ним же совмещал работу в сборной Казахстана с «Ростовом», сейчас уже четыре года – с Валерием Георгиевичем Карпиным.

Сергей Козко подал мне идею: а почему бы не поехать и не посмотреть на работу в клубах? Серёга, спасибо тебе, очень хорошая идея! Получаю огромное удовольствие и развиваюсь. Это помогает не только отвлечься, но и быть в футболе – сейчас снова появляется желание работы. Наступил период, когда начали заканчиваться эмоции. А вратари ведь всё чувствуют. Ты думаешь, что всё как обычно, а кто-то из них подходит и говорит: «Витальевич, у вас всё в порядке?» Обычно ты приходишь на тренировку: где-то что-то сказал, подсказал, поддержал. А тут молчишь, в голове какие-то мысли. Понимаешь, что эмоции потихонечку заканчиваются, а ты должен заряжать вратарей на каждый удар, каждую тренировку. Иначе потом в игре этого может не хватить, потому что тренировки не менее важны. На каждую тренировку вратарь должен приходить как на самый важный матч в жизни, а не просто приехать, потренироваться, помыться и забыть. Должен настраиваться на разные игровые ситуации, обдумывать их, анализировать то, что не получилось. Тогда вратарь растёт.

Это очень важный момент, и тренер не имеет права быть просто в стороне. Какие-то тренеры просто проводят разминку и уходят в сторону. А самый важный процесс начинается именно тогда, когда вратарь встаёт в ворота, начинается игра или тренировка. И тут тренер должен подсказывать. На разминке ты просто разогреваешь мышцы, а самое главное – там.

— Если вернуться к «Ростову», как долго зрело решение уйти?

— Оно действительно зрело, пришло не сразу. Наверное, уже в прошлом году готов был отдохнуть. Но так получалось: уходят Серёжа Песьяков, Никита Медведев. У нас где-то неделя до начала сезона, а нет ни одного вратаря. Потом появились трое, однако на всех где-то восемь-девять матчей в Премьер-Лиге. Такой ситуации никогда не было, всегда был хотя бы один опытный вратарь, у которого за спиной 50-100 игр, а то и больше. Понять, кто будет первым, можно было лишь через игры. Слава богу, когда ошибался Рустам Ятимов, мы очков не теряли. Но это всё равно тревожный сигнал для тренера. Тогда не имел права уходить, точно это понимал. Однако потом в ноябрьском матче с «Динамо» Рустам получил награду лучшему игроку, затем такую же – со «Спартаком» и очень хорошо доиграл все матчи до Суперфинала Кубка. К тому же стал сильнее Одоевский – из Данечки может получиться очень хороший вратарь. Сказал руководству: «У вас есть два хороших вратаря, могу спокойно уходить». Просто нужно было отдохнуть, считаю, что сделал правильно.

Виталий Кафанов Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

— Как отреагировало руководство?

— Состоялся разговор с Алексеем Анатольевичем Рыскиным. С Арташесом Владимировичем Арутюнянцем мы беседовали дважды. Мы друг друга поблагодарили, и Арташес Владимирович сказал, что двери для меня в клубе всегда открыты. Об этом помню, такой вариант тоже возможен в будущем.

— Уход Карпина повлиял на ваше решение?

— Наверное, подтолкнул, ведь решение было ещё до этого. Валерий Георгиевич уходил из «Ростова» не в первый раз, но в этот – подтолкнул меня к уходу. Но это не было главной причиной.

— Песьяков говорил, что ждёт вашего воссоединения с Карпиным в «Динамо». Дождётся?

— Мне ничего не предлагали. Когда уходил, понимал, что сезон начинается, и тренеры вратарей во всех клубах уже есть. Есть он и у «Динамо», и никаких особых иллюзий не питал, не думал, что сейчас меня сразу кто-то позовёт. Был готов к тому, что месяц, два, может, даже полгода никаких предложений не будет. Были переговоры с одной командой, мне позвонили в течение недели после ухода из «Ростова». Это был клуб из РПЛ — мы не договорились.

— Тренерам вратарей необходимы помощники?

— В 2013 году мы первыми в России пригласили помощника тренера вратарей. Тогда у нас в «Рубине» появился Серёжа Козко. В Европе уже у всех есть помощники тренеров вратарей, а в некоторых командах их даже два. Они разделяют обязанности и функции: кто-то работает с вратарём после травмы, кто-то играет двусторонку, кто-то на неё не попадает, и с ним тоже надо работать. Помощник очень нужен. Сейчас Серёжа Козко тренирует в «Рубине». Второй помощник, Глеб Пресняков, был со мной в «Ростове» 2,5 года. Сейчас он основной тренер вратарей в «Балтике». После себя в «Ростове» оставил Андрея Кондратюка. То есть все трое уже работают самостоятельно. Сейчас помощник есть в «Рубине» у Серёжи – Ярослав Малолетков – и в «Локомотиве». В «Зените» Юра Жевнов раньше помогал Михаилу Бирюкову. Сейчас Михаил Юрьевич ушёл в совет директоров, и Юра остался практически один. Возможно, помощник есть в «Акроне», но не знаю, это официальная ставка или просто приглашение кого-то из академии. Это правильно, потому что помощник нужен. Эту ставку в любом случае надо вводить.

— Как бы вы охарактеризовали ростовский период работы?

— Шикарный период! До этого был «Рубин» — много побед, достижений, медалей. Там и два чемпионства, две бронзы, Кубок, два Суперкубка и победы в еврокубках над «Барселоной», «Интером», «Челси». Мы тогда много клубов обыграли. Сейчас наступил период, когда появилось желание выпустить книгу или снять фильмы для обучения молодых тренеров: два уже сделали, третий закончим в феврале. Появилось желание проводить конференции. Спасибо Арташесу Владимировичу: он сделал мне шикарную презентацию книги. Потом был период в сборной – всё это благодаря «Ростову». Понимаю же, что, не окажись там, не был бы и в сборной.

— Мечтали поработать в сборной?

— Да, и не скрываю. И при этом не понимал, как могу туда попасть. Там работали Серёжа Овчинников, Гинтарас Стауче: понимал, что они попали в сборную по делу, потому что хорошие тренеры. Не окажись в «Ростове», Валерий Георгиевич, наверное, не взял бы меня в сборную. Этот период вообще другой. Он для меня очень ценный. Может быть, здесь не было медалей, но для меня как для тренера это большое развитие. Помню момент, когда начали работать с Серёжей Песьяковым. Посмотрел Серёжину карьеру – ни одного полного сезона за 12 лет. Помню с 18 лет, когда он начинал карьеру в «Шиннике». В своё время вызывал его во вторую сборную. Вся его карьера проходит на моих глазах. Вратарю 30 лет, а он ни одного сезона не отыграл от начала и до конца.

Сергей Песьяков и Виталий Кафанов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— И что предприняли?

— Мы с ним сели, поговорили и поставили цель. В итоге Сергей отыграл пять сезонов. Конечно, ему было очень трудно. Не верил, что в 30 лет вратарь может поменять те рефлексы, которые закладывались годами. Тем не менее встретил вратаря, который в таком возрасте смог поменять неправильные навыки. Для меня это было удивительно. Благодарен Сергею, что он смог поменять мои взгляды и мнение на ситуацию.

— За счёт чего ему это удалось?

— Во-первых, надо очень хотеть, а во-вторых, для этого нужен футбольный интеллект. Это должен быть очень умный человек: хороший вратарь – это прежде всего умный вратарь. Всё, что он делает на поле, это правильное решение и состояние. Это правильный настрой. Он должен быть хитрее нападающего, должен всё прочитать и продумать. Он смог поменяться — это заслуга Серёжи. Он до сих пор играет — сейчас капитан и лидер «Крыльев».

— А с Медведевым были какие-то трудности, когда перешёл к вам?

— Никита – это второй, о ком хотел рассказать. Ему удалось побить рекорд, который держался 18 лет. Думаю, теперь его ещё нескоро побьют, и вообще вряд ли он будет побит. После этого получил хорошее предложение в «Локомотиве» — контракт на пять лет, но за это время сыграл всего два матча. Потом Серёжа Козко его взял в «Рубин», и Никита попытался что-то изменить, однако и там карьера не удалась. Когда «Рубин» вылетел в Первую лигу, Никита позвонил и сказал, что хочет вернуться в «Ростов». Приезжает, начинает тренироваться, играть на Кубок, получает травму и после операции выбывает на восемь месяцев. Мало кто верил, что он сможет вернуться в большой футбол. А он вернулся и сыграл в тот год 17 игр. На следующий год пришёл в «Пари НН», где стал основным вратарём, лидером команды и провёл практически весь сезон. Был период в конце чемпионата, когда у него накопилась психологическая усталость, но он смог с этим справиться и достойно закончил сезон.

— После Никиты Медведева в команду пришёл Ятимов.

— У него не сразу всё пошло гладко — слишком велика была разница между чемпионатами Таджикистана и России. На первых порах у него многое не получалось. В первых играх было допущено много ошибок, которые, слава богу, не привели к потере очков на этом этапе. Было понятно, что предстоит большая работа — Рустам тоже это понимал. Засучив рукава, мы взялись за дело.

Как для тренера для меня это был первый опыт, когда все три вратаря, включая Одоевского и Ханкича, не имели опыта выступлений в Премьер-Лиге. Если быть точным, у них было девять матчей на троих. До сезона оставалось меньше месяца, надо было определить, кто первый, а кто третий.

После первых неудачных матчей Рустама пришлось посадить на лавку и дать шанс Одоевскому. До момента, пока Даня не получил травму, а это девять матчей, он довольно неплохо справлялся со своими обязанностями, была всего одна голевая ошибка в матче со «Спартаком», и он уже практически стал первым вратарём для «Ростова» на тот период. За это время у Рустама было время проанализировать все ошибки, которые были до этого. Он съездил в сборную Таджикистана, немного отдохнул и с 1 ноября в матче с «Динамо» вернулся в основной состав, уже не отдав это место до конца сезона. Этот период был очень важен для меня как для тренера.

Виталий Кафанов и Рустам Ятимов Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Почему Кафанов запретил Ятимову играть в карты и останется ли Сафонов в «ПСЖ»

— Должны ли вратари после матча общаться с журналистами?

— Не против общения со СМИ. На сборах, после матча или когда получаешь статуэтку лучшего игрока — пожалуйста. Вратарь иногда начинает себя переоценивать — только начинает хорошо играть, его хвалят, и он перестаёт замечать ошибки и развиваться. В этот момент очень важно, чтобы тренер был рядом и подсказал, как старший товарищ, что остановиться в развитии легко, а сделать шаг назад — ещё легче. На моём веку было много перспективных вратарей, которые по этой причине так и не состоялись, их фамилии так и не узнали в футбольном мире.

— Ятимову тоже объясняли, когда надо общаться?

— С Рустамом было попроще. Для начала запретил ему играть в карты. Сказал, что, как только получит приз лучшему игрока матча, может вернуться за игральный стол. В матче с «Динамо» получил статуэтку — не успел с призом зайти в раздевалку, как ребята закричали: «Рустам возвращается!» Рустам же сказал, что больше в карты играть не будет. Хотя как тренер не имел права ему запретить, если бы он захотел, потому что дал слово.

Потом вернулся к варианту, который пробовал много лет назад с Сосланом Джанаевым. Вечером перед матчем он прописывал на листочке все игровые ситуации, которые могут быть в матче, и как он должен в них действовать. Возможно, это совпадение, но перед матчем с «Динамо» Рустам написал такой листочек, через три дня мы повторили это перед игрой со «Спартаком» на Кубок, где он вновь был признан лучшим игроком матча. До финального матча он продолжал всегда так готовиться.

— Вы для ребят как старший товарищ?

— Да, такой же, как они, просто старший, который хочет помочь им играть лучше. Задача тренера — чтобы при нём любой вратарь стал хоть немножко лучше. В сборной то же самое — у тебя неделя, но, если два-три момента подскажешь им, уже приехали не зря. Всё состоит из мелочей. Все вратари примерно с одинаковыми физическими данными, однако кто-то играет во Второй лиге, а кто-то – в «ПСЖ». Когда начинаешь об этом думать, в первую очередь это не мышцы, а голова. Если будут сдавать физические тесты, то будут наравне — всё в мелочах. Сильные вратари тоже ошибаются. Самое главное — это голова вратаря, где всё должно быть чётко разложено.

— Как определить, какой вратарь хороший?

— Кто делает меньше ошибок, тот надёжнее. Если вратарь не ошибается, это уже очень высокий уровень. Если при этом он ещё начинает выручать, то это уже топ-голкипер.

— Как дела у Сафонова?

— Собираюсь созвониться с Матвеем в середине августа. Считаю, у него был лучший сезон в том году в карьере. Не по медалям, которые он там собрал. У него похожая ситуация, как у Рустама, который из Таджикистана в Россию перешёл. И они шли параллельно в один и тот же период. Матвею тоже было очень непросто два – два с половиной месяца. Там ещё больше скорости, ещё быстрее надо думать! Матвей рассказывал: «Витальич, только подумаю, а мяч уже в воротах. Я ещё думаю, где мне встать, где руки держать, а мячи залетают». Но где-то через месяц-два он говорит: всё, я уже везде успеваю и подумать, и сработать и уже начинаю спасать на тренировках.

Виталий Кафанов и Матвей Сафонов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Понимаете, почему Матвею не дали ни одной игровой минуты на клубном чемпионате мира?

— Когда мы с ним прощались после сборной, были уверены, что играть он будет. Есть разные версии, почему так получилось — тренеры же тоже не всё ему говорят.

— Однако «ПСЖ» берёт Шевалье, который точно должен играть.

— Давайте подождём. Но думаю, что у Матвея всё хорошо и он останется в этом сезоне в «ПСЖ».

— Была и новость о переходе Забарного из «Борнмута».

— Об этом тоже спрашивали, верю ли, что из-за него могут убрать Матвея. Не верю.

— Между Доннаруммой и Сафоновым здоровая конкуренция?

— Как знаю, у них очень хорошие отношения как у конкурентов. Да, они не дружат, но относятся с уважением друг к другу. У них хороший микроклимат — чисто профессиональные отношения. В России по-другому — все ребята дружат. Редко бывает наоборот, и тогда это проблема для тренера вратарей.

— Вы сталкивались в своих командах с конфликтными вратарями?

— У меня таких не было.

— Как изменился уровень Матвея во Франции?

— Очень сильно! Первые три месяца ему дали очень много.

— Есть ли в сборной России первый номер?

— Да — Матвей. У нас есть основная обойма: Максименко, Агкацев, Латышонок, Лунёв, Митрюшкин. И в запасной обойме пять-шесть вратарей.

— Кто из российских вратарей может попробовать себя в топ-5 лигах Европы?

— Максименко, Латышонок и Агкацев. Андрея Лунёва и Антона Митрюшкина не называю, потому что в Европе ещё и на возраст смотрят.

Сыграет ли Хайкин за сборную России и зачем Довбня «Спартаку»

— В чём секрет Акинфеева?

— Две составляющие — талант и трудолюбие. Игорь очень умный! Поэтому смог выжать из своего таланта максимум возможного. Если Матвей Сафонов будет столько же трудиться, принимать правильные решения, то у него тоже будет прекрасная карьера.

— Тороп стал заменой Акинфееву?

— Было интересно, как Агкацев проведёт сезон без Сафонова. Вроде опыт есть, но играл там немного, а тут нужно было провести 30 матчей. Психологически ему было очень трудно, особенно во втором круге, когда началась борьба за золото. Теперь смотрю на Славу Торопа и думаю, что он тоже справится, если по какой-то причине не будет Игоря.

Игорь Акинфеев и Владислав Тороп Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Удивило решение Помазуна перейти в «Спартак»?

— Надо понимать, что на тот момент Илья был без команды. Он искал возможность вернуться в футбол и начать играть, а тут «Спартак»! Знаю, что у него непросто всё складывалось. Рад за Илью! Попасть в «Спартак» — мечта каждого вратаря.

— В чём феномен вратарской школы «Краснодара»?

— Сам себе задавал этот вопрос. Сперва начал общаться с вратарями «Краснодара». Кроме Дениса Адамова и Никиты Кокарева, со всеми поговорил, всех спросил. Оказалось, что у всех были разные тренеры в академии. То есть это не один тренер, который штампует вратарей. Тогда обратился к Владимиру Леонидовичу Хашигу. Он сказал: «Всё просто — система». Есть система, когда существуют все условия для развития: хорошие поля, правильная селекция, проживание, грамотные тренеры, пусть и разные. Тут воспитывала система, а это уже заслуга Сергея Николаевича Галицкого. Уникальный случай.

— Никита Хайкин получает гражданство Норвегии. Сборная России ещё рассчитывает на него?

— До последнего. Пока Никита не сыграет за сборную Норвегии, мы будем ждать его. Он об этом знает.

— Пока Хайкин играл в России, у него не получалось. Что с ним случилось в Норвегии?

— Все большие вратари проходят путь трудностей. Он должен поошибаться, напропускать голов, испить эту горькую чашу. При этом важно остаться сильным и заиграть. Этот путь проходят все. Никиту эта дорога тоже не миновала. Если ты хочешь подняться, нужно преодолеть все ступеньки, а это очень трудно.

У Никиты действительно нигде не получалось, и опускались руки. Это ещё один пример для молодых ребят, как становятся вратарями. Без футбола Хайкин свою жизнь не представлял, но у него не получалось ни в Первой, ни во Второй лигах. Были разные страны, лиги, а его нигде не брали. Расскажу, как это было.

— Давайте.

— Ничего случайно в жизни не бывает. Хотя, может, Никита считает это случайностью. Лёша Городовой был на просмотре в «Будё-Глимт», а Никита поехал во вторую норвежскую лигу, думал: «Если не получится, то и закончу». Его там зачехлили, сказали: «Собирайся, ты нам не нравишься». Лёша приезжает в гостиницу, из которой выезжает Никита. А Лёшу пригласили на просмотр в команду, где до этого на просмотре был Хайкин. В итоге Городовой предложил Никите поехать на просмотр в «Будё-Глимт». Никита поехал без особой надежды — клуб был на уровень выше предыдущего, где на нём поставили крест. Если говорить коротко, сегодня Никита – четырёхкратный чемпион Норвегии.

Никита Хайкин Фото: Getty Images

— Очень много вопросов о целесообразности трансфера Довбни. Вы можете объяснить, зачем он «Спартаку»?

— Там следующая ситуация. Есть Саша Максименко и Илья Помазун — два сильных вратаря. Если по какой-то причине один из них вылетит из обоймы, включается третий вратарь. Возникает вопрос: молодой или опытный? В «Спартаке» сделали выбор в пользу опыта. Считаю это правильным.

— Можно ли сказать, что Селихову травмы помешали реализовать себя в полной мере?

— Очень сильный вратарь. Он мне и так нравился. Смотрел за его карьерой, потому что знал его тренера — Володю Сычёва. Очень сильный тренер. Я рад, что Саша попал к нему в руки. Володя много сделал, чтобы Селихов стал хорошим вратарём. На моих глазах он дебютировал в «Ростове» против нас. Мы с большим трудом тогда выиграли, и Саша запомнился. Было видно, что в Премьер-Лигу надолго пришёл хороший вратарь. Думаю, травмы ему помешали, но уверен, что Саша не сказал своего последнего слова.

В чём феномен Бердыева и как «Рубин» обыграл «Барселону» на «Камп Ноу»

— Хочется поностальгировать и вспомнить золотые времена «Рубина». В чём был секрет той команды?

— Секрет команды и секрет успеха — разные вещи. Секрет команды — Курбан Бердыев, который собрал и сделал ту команду. Если говорить о секрете успеха, тут есть ещё составляющие. Это три человека — Минтимер Шарипович Шаймиев, Курбан Бердыев и Сергей Семак. Два чемпионства — эти три человека. Конечно, в основе и Камиль Исхаков, который собирал команду с Первой лиги. Можно сказать, это его детище.

Не знаю, что было бы, если бы не Минтимер Шарипович. Если говорить про чемпионский год, очень вовремя пригласили Серёжу Семака. Это человек, который всех объединил. Команда была хорошая, но я не представляю, как без него мы бы выступили. До сих пор помню один момент.

— Поделитесь.

— Оставалось четыре или пять туров до конца чемпионата. Семак всех собрал и говорит: «Я хочу, чтобы вы поверили, что мы можем стать чемпионами. Я уже был чемпионом, но хочу, чтобы вы сейчас тоже поверили в это». То был очень важный и переломный момент. Мы боролись с ЦСКА — они наступали на пятки, у них был опыт, как становиться чемпионами.

Как тренер понимал, что ошибка Сергея Рыжикова может нас лишить чемпионства. На каждую игру находил какие-то слова, чтобы он не чувствовал давления. Понимал, что он тоже психологически устал. Это был первый сезон в жизни Серёжи, где он играл все матчи. А тут ещё и золото заблестело впереди. Для меня как тренера это тоже было испытанием. В итоге золотые медали достались нам.

Футболисты «Рубина» в 2008 году Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

— Одно из главных воспоминаний о том «Рубине» — 2:1 на «Камп Ноу» с «Барселоной». Расскажите, как это было.

— Для меня тоже (улыбается). Давайте начнём с жеребьёвки. Смотрим жеребьёвку по телевизору, все говорят: «Только не «Барселона», только не «Барселона». А Курбан Бердыев сидит: «Только бы «Барселона». Его кто-то спрашивает: «Курбан, ты чего?» Бердыев отвечает: «Я хочу посмотреть и понять, в чём они самые сильные. Другие тоже сильные, но эти — самые. Хочу с ними сыграть».

— Поразительно.

— У нас игра 20 октября. А перед этим, 16-го числа, мы играли в чемпионате. Бердыев сказал, что до 16-го числа о «Барселоне» не думаем. Мы шли на второе чемпионство, поэтому каждая игра была важна. На следующий день после игры Курбан собирает всех на базе и говорит: «У нас три дня. Вы должны понять, что нас ждёт. Мы будем обороняться всю игру. Отнимем мяч — через пять секунд его заберут, и мы будем снова отнимать. Вы должны быть готовы, что 90 минут мы будем отнимать мяч». Готовили развороты при стенке, перехваты, страховку.

Садимся вечером смотреть последний матч «Барселоны» перед встречей с нами. Это игра с «Реалом» — 5:0. И мы туда едем. Понятно, о чём думаешь? Значит, будет семь-восемь? Пересматривал ту игру несколько раз — настолько чётко ребята работали. Просто фантастика! «Барса» тогда громила вообще всех. Страх с одной стороны был. Серёга Рыжиков утром говорил: «Мне приснилось, что нам семь забили». Но мне хотелось проверить, на что наш вратарь готов с такой командой. Мне было интересно, чего мы стоим на таком уровне. Понятно, что боженька тоже помог.

— Что было в перерыве?

— Серёга был уставший. Говорит: «Я уже не успеваю. Не знаю, хватит ли концентрации до конца игры». Мяч ходил очень быстро. Он сказал, что в последние минуты уже не соображал.

В еврокубках сыграли более 70 матчей с ребятами, с которыми работал. Убеждаешься, что, если вратарь в каждой ситуации действует правильно, нет никакой разницы, кто против тебя играет. Играли лучшие нападающие Европы — ничего там страшного нет. Ведь главное не то, что делают они, а то, что делаешь ты.

Касильяс стал лучшим вратарём чемпионата Европы. Я выписал все моменты, потому что хотел понять, за счёт чего он этого добился. Начинаешь смотреть — он просто в каждой ситуации действовал правильно. Он не делал головокружительных сейвов, не вытаскивал мячи из девяток. Касильяс делал то, что умеют наши вратари. Я им показал и сказал: «Вот здесь так можем? Можем. А здесь? Можем. Это был чемпионат Европы, где Касильяс стал лучшим».

— Возвращаясь к матчу с «Барселоной», Рыжиков рассказывал, что после игры в раздевалке не было празднований, а напротив — полное эмоциональное опустошение.

— Да. Тот матч забрал очень много сил. То же самое было на скамейке. Добавлю ещё. Понятно, что ребята отдали всю концентрацию, поэтому пришли пустые и без эмоций. Но это была одна из немногих игр, где время прошло быстро.

— Кажется, в подобных случаях время, наоборот, тянется бесконечно.

— Я потом понял. Мяч всё время был в игре. Не было такого, что мяч ушёл в аут или какие-то паузы. Они же всё время нагнетали. На 75-й минуте думаешь: «Господи, хоть бы не больше одного пропустили». Потом смотришь — 85-я: «Да ну! Может, дотянем». Время пролетело очень быстро.

— Сколько лет в сумме вы проработали с Бердыевым?

— 16 лет.

— Почему в итоге ваши пути разошлись?

— Произошла такая же ситуация, как сейчас. Тоже сам ушёл. Пришёл к Бекиевичу: «Отпусти меня. Мне просто нужна передышка». Он отвечает: «Ты уходишь в другую команду?» А уходил в никуда, не собирался работать.

— Бердыев всегда производил впечатление сурового человека. Чувство юмора ему вообще присуще?

— Потрясающее чувство юмора! Мало людей, которые так шутят. Во-первых, уровень образования и грамотно поставленная речь. Там, где футбол — никаких шуток и друзей. Вне футбола — да. Не было случаев, чтобы за эти 16 лет мы не выполнили какую-то задачу.

— Следите за его работой в «Туране»?

— Да. Там работает Женя Щетинин тренером вратарей, который был у нас в академии «Рубина».

— Что на данном этапе считаете своей высшей точкой в карьере?

— Если говорить о важности, то это работа в сборной России. Там получаю колоссальное удовольствие, лечу туда как на крыльях. Жду этих встреч с лучшими вратарями России: пообщаться, поработать, с кем-то познакомиться.

— Вы верите, что Россия вернётся на международную арену в обозримом будущем?

— Верю. Жду этого. Тогда мы прошли непростой путь с Валерием Георгиевичем. Одно поражение в Хорватии на последних минутах, но в остальном мы выполнили задачу. Были уверены, что два матча с Польшей и Швецией/Чехией в Москве с помощью наших болельщиков мы вырвем. Осталась мечта попасть со сборной на чемпионат Европы или мира.

Тренерский штаб сборной России перед матчем в Хорватии Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Насколько мы готовы к возвращению?

— Мы точно готовы. У нас очень сильная сборная. Не сомневаюсь, что у нас сильная сборная и вратарская линия в России очень сильная.

— Вы считаете себя счастливым человеком?

— Безусловно.

— Что, помимо футбола, доставляет вам удовольствие в жизни?

— Семья, общение с детьми и внуками. Этот период очень хороший.

— О чём мечтаете вне футбола?

— Скажу так — мне нравится сегодняшний период моей жизни, но не хотел бы, чтобы он продолжался долго. В этой жизни чувствую себя некомфортно и не хочу как можно дольше в неё возвращаться. Хочу работать, потому что, когда живешь и работаешь в футболе, ты не стареешь.