«Спартак» спасся ради серии пенальти, но проиграл. А Станкович снова психанул. Видео

Красно-белые ушли от поражения в основное время кубкового матча с махачкалинским «Динамо». А потом зарешал вратарь дагестанского клуба.

«Спартак» провёл второй матч в нынешнем розыгрыше Фонбет Кубка России. Получилось неудачно.

Махачкалинское «Динамо» — достаточно неудобный соперник для «Спартака». Обе команды одержали по две победы, а ещё одна встреча завершилась ничьей. Но есть важный нюанс — красно-белые ни разу не забили больше одного мяча. «Спартак» обыграл соперника (1:0) в 1-м туре РПЛ в этом сезоне, хотя тогда многие обсуждали судейство, а не сам матч.

Московский клуб вышел на встречу с тремя центральными защитниками. Слева в этой тройке играл Олег Рябчук, справа — Даниил Денисов. Игорь Дмитриев и Даниил Хлусевич бегали по флангам. В линии атаки – Манфред Угальде и Антон Заболотный. Дагестанский клуб оставил в запасе нападающего Гамида Агаларова. Именно он принёс «Динамо» победу в кубковом матче со «Спартаком» (1:0) годичной давности.

Первый тайм в столице получился далеко не самым содержательным. Возможно, мешал дождь на «Лукойл Арене». Угальде запомнился тем, что не попал толком по мячу после хитроумной передачи Даниила Зорина. Лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ оказался в хорошей позиции, но загубил момент. Пару раз пробил Заболотный — в створ не попал.

Илья Помазун спас «Спартак» после того, как мяч летел в створ от макушки Угальде. Как тут не вспомнить, что в прошлом сезоне красно-белые дважды забивали в свои ворота в матчах с махачкалинским «Динамо». Но тогда это были Руслан Литвинов и Даниил Денисов. В конце тайма Помазун спас после удара Сердера Сердерова, а с добиванием Мохамеда Аззи справился защитник Егор Гузиев. «Спартак» завершил первый тайм с одним ударом в створ.

В перерыве тренерский штаб хозяев (дисквалифицированный Деян Станкович был на трибуне) обошёлся без замен. Зорину не хватило совсем чуть-чуть, чтобы замкнуть передачу Заболотного пяткой (скорее всего, у форварда просто не получился удар). Помешал Темиркан Сундуков. Но игру по-прежнему нельзя было назвать увлекательной.

Красно-белые выпустили на поле Пабло Солари, Никиту Массалыгу, Наиля Умярова, Кристофера Мартинса и Литвинова. Правда, это не привело к чему-то хорошему. Более того, один из вышедших на замену игроков — Солари — заехал по корпусу Сундукова в своей штрафной площади — пенальти. Станковичу оставалось только закрывать лицо руками.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Арбитры проверили эпизод и сохранили первоначальное решение в силе. Видимо, проверяли, что было раньше — фол Солари или игра рукой Сундукова. Агаларов повторил прошлогодний трюк — снова реализовал пенальти на домашнем стадионе «Спартака». Станкович не выдержал и сразу после гола ушёл со своего места.

Но «Спартак» не сдался, хотя времени оставалось немного. На пятой компенсированной минуте (всего добавили шесть) Литвинов головой переправил мяч в ворота после навеса Зорина — здравствуй, серия пенальти.

Там первым дрогнул Агаларов. На этот раз Помазун справился с ударом нападающего махачкалинского «Динамо». А потом красно-белых подвёл Зорин — голкипер Давид Волк вернул интригу. Однако длинноволосый вратарь на этом не остановился и переиграл Зобнина. Победный удар с «точки» нанёс Валентин Пальцев. Тот самый, которого ранее отправляли в «Спартак».

Красно-белые снова проиграли. Впереди — матч с «Зенитом» в РПЛ. Как долго Станкович проработает в московском клубе?