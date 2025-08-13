Доннарумма со скандалом уходит в «Сити», ЦСКА лишился лидера. Трансферы и слухи дня

Знакомим вас с самыми свежими трансферами и самыми интересными слухами летнего окна. Главные новости за 12 августа — в нашем традиционном обзоре.

Главные состоявшиеся трансферы дня

ЦСКА остался без ведущего защитника

То, что Виллиан Роша покидает ЦСКА, было понятно ещё пару недель назад. Теперь можно точно сказать, что бразилец продолжит карьеру в «Аль-Джазире». Клуб из ОАЭ заплатил за 30-летнего футболиста € 5 млн (данные от Transfermarkt), а Роша заключил контракт до 2027 года. Виллиан отыграл 106 матчей в форме ЦСКА и взял вместе с красно-синими три трофея (две победы в Кубке России и одна — в Суперкубке страны).

Доннарумма объявил об уходе из «ПСЖ»

Джанлуиджи Доннарумма Фото: Getty Images

Этим летом парижане купили у «Лилля» вратаря Люка Шевалье. А перед матчем за Суперкубок УЕФА (13 августа) с «Тоттенхэмом» исключили Джанлуиджи Доннарумму из заявки на встречу. Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике подчеркнул, что это его решение. По словам испанца, ему нужен другой тип вратаря. Позднее сам итальянец попрощался с фанатами французского клуба. Интересно, где он теперь окажется?

«К сожалению, кто-то решил, что я больше не могу быть частью команды. Я разочарован и огорчён. Надеюсь, у меня будет возможность попрощаться с болельщиками на «Парк де Пренс». Моим товарищам по команде — моей второй семье — спасибо за каждую битву, каждый смех, каждый момент, который мы разделили. Вы всегда будете моими братьями. Играть за этот клуб и жить в этом городе было огромной честью. Спасибо, Париж!» — написал Доннарумма в социальной сети.

«Манчестер Сити» трудоустроил Грилиша

Джек Грилиш Фото: ФК «Эвертон»

«Эвертон» объявил об аренде Джека Грилиша у «Манчестер Сити». Она рассчитана до конца сезона-2025/2026. Ранее издание The Athletic сообщало, что клуб из Ливерпуля сможет выкупить игрока за € 57,7 млн. Три гола и пять результативных передач в 32 матчах — статистика 29-летнего англичанина в прошлом сезоне. Ранее он также выступал за «Астон Виллу» и «Ноттс Каунти». Помните, сколько «Сити» заплатил за Грилиша в 2021 году? € 117,5 млн.

«ПСЖ» купил украинского защитника

Илья Забарный Фото: ФК «ПСЖ»

Лучший клуб Европы закрыл вопрос с трансфером флангового защитника Ильи Забарного. «Борнмут» заработал € 63 млн, а украинец подписал контракт до 2030 года. 22-летний футболист выступал в АПЛ с начала 2023 года. С того момента он провёл 86 матчей за «Борнмут», забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Илья отыграл 49 встреч в составе сборной Украины и забил три мяча.

Чемпион Европы пополнил состав «Комо»

Нападающий Альваро Мората перебрался в «Комо». Клуб арендовал его у «Милана» с правом выкупа. В начале года 32-летний форвард переехал в Стамбул. «Галатасарай» арендовал игрока до января 2026-го, однако Альваро досрочно вернулся в «Милан», чтобы перейти в «Комо». Испанец провёл 16 матчей в «Галатасарае», забил семь мячей и отдал три результативные передачи.

Главные трансферные слухи дня

Доннарумма перейдёт в «Манчестер Сити», если Эдерсон уедет в Турцию

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон очень интересен «Галатасараю». Если сделка состоится, то это может способствовать переезду Доннаруммы в Англию, утверждает инсайдер Фабрицио Романо. Переговоры по трансферу бразильского голкипера продвигаются активно. По данным RMC Sports, «Сити» уже контактировал с окружением Джанлуиджи. Главный тренер топ-клуба АПЛ Хосеп Гвардиола высоко ценит итальянского вратаря. Французское издание L'Equipe пишет, что Доннарумма достиг соглашения с «Сити», а сумма трансфера составит менее € 40 млн. Мы точно не спим?

Защитник «Галатасарая» отклонил предложение «Спартака»

Карлос Куэста Фото: galatasaray.org

Футболист «Галатасарая» Карлос Куэста не перейдёт в «Спартак». Об этом сообщает журналист Жоэль Сильва. По его данным, колумбиец отклонил предложение «Спартака» и отверг вариант с переездом в Россию. Теперь Куэста близок к трансферу в бразильский клуб «Васко да Гама». Сейчас стороны ведут соответствующие переговоры. Карлос отыграл девять матчей за турецкую команду.

«Ливерпуль» нацелился сразу на двух защитников

Марк Гехи Фото: Dan Istitene/Getty Images

Журналист Пол Джойс утверждает, что Марк Гехи перейдёт из «Кристал Пэлас» в «Ливерпуль» за £ 30 млн. Сумма может вырасти до £ 35 млн с учётом бонусов. Романо сообщил, что мерсисайдцы согласовали контракт с футболистом. У 25-летнего Гехи есть 23 встречи в составе сборной Англии. Он играет за «Кристал Пэлас» с 2021 года. С того момента стал победителем Кубка Англии и Суперкубка страны. А ещё «Ливерпуль» работает над трансфером 18-летнего защитника Джованни Леони из «Пармы». Парень перешёл в этот клуб из «Сампдории» в 2024 году за € 4,8 млн. Он отыграл за «Парму» 17 матчей и забил один мяч.

Одной строкой

Официально: экс-игрок «Зенита» Аксель Витсель перешёл в «Жирону» — он сделал это в статусе свободного агента.

Официально: «Локомотив» объявил о переходе полузащитника Константина Марадишвили в «Акрон».

Официально: чемпион России в составе ЦСКА Витиньо стал игроком «Коринтианса».

Официально: экс-вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин перешёл в греческий «Левадиакос» — он сделал это в статусе свободного агента.

Официально: белорусский полузащитник «Сочи» Роман Пасевич продолжит карьеру в словенском клубе «Мура» — его арендовали до конца сезона.

Официально: нападающий Борха Иглесиас перешёл из «Бетиса» в «Сельту» — сумма трансфера составила € 2 млн.

Официально: Аллан Сент-Максимен перешёл в «Америку» (Мексика) из «Аль-Ахли» — сумма трансфера составила € 10,3 млн.

Официально: 26-летний вингер Деннис Ман перешёл в ПСВ из «Пармы» — трансфер обошёлся в € 8,5 млн + бонусы.

Официально: 21-летний вингер Эрнест Поку перешёл в «Байер» из «АЗ Алкмар» — его купили за € 10 млн.

Фабрицио Романо: «Байер» рассматривает вариант с подписанием 23-летнего полузащитника «Аль-Кадисии» Эки Фернандеса.

Фабрицио Романо: «Тоттенхэм» возобновил переговоры о подписании Эберечи Эзе — игрок заинтересован в переходе.

Radio CRC: «Зенит» работает над сделкой по переходу атакующего полузащитника «Фиорентины» Лукаса Бельтрана.