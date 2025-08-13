5 ярчайших звёзд связывают «ПСЖ» и «Тоттенхэм». Их судьбы сложились абсолютно по-разному

Никогда раньше «ПСЖ» и «Тоттенхэм» не встречались в официальных матчах. Никогда — до этого лета. Теперь им предстоит разыграть Суперкубок УЕФА и дать старт новому большому евросезону.

Пускай команды и не играли друг с другом на официальном уровне, между ними всё равно есть связь. И связь эта — в людях, которые успели засветиться и в «ПСЖ», и в «Тоттенхэме». Это разные люди — из разных стран и разных эпох. По-разному сложились их карьеры. Кто-то больше ассоциируется с Парижем, кто-то — с бело-синей частью северного Лондона. Но все они так или иначе интересны. И все оставили след и в жизни «Тоттенхэма», и в жизни «ПСЖ».

Плохим не был, но и до вершин не добрался

Прямо сейчас Маурисио Почеттино слегка пропал с европейских радаров. Он работает в США — готовит местную сборную к чемпионату мира — 2026. Однако ещё недавно Поч трудился в Европе. И не просто трудился — был большой звездой.

«Тоттенхэм» и «ПСЖ» — две важнейшие команды в жизни Почеттино наряду с «Эспаньолом». В «Эспаньоле» он провёл бо́льшую часть карьеры игрока. В «Тоттенхэме» дольше всего отработал как тренер и несколько раз был близок к очень большим титулам. Ну а в «ПСЖ» аргентинец сначала поиграл и спустя годы возглавил клуб. И там он брал трофеи — и как футболист, и как тренер.

Маурисио Почеттино Фото: Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images

Почеттино играл в «ПСЖ» в начале 2000-х — задолго до прихода больших катарских денег. Он провёл 95 матчей, и среди его достижений указана победа в самом чудном еврокубке всех времён — Кубке Интертото.

Через 20 лет после той победы Почеттино вернулся в «ПСЖ» как тренер. Это был уже совсем другой клуб — с огромными деньгами, гонором и амбициями. Маурисио так и не смог ко всему этому адаптироваться после уютного и по-хорошему лампового «Тоттенхэма». Он протренировал Париж полтора года и собрал все внутренние трофеи во Франции. Но разве этим кого-то удивишь?

Удивить можно, к примеру, проигрышем Лиги 1. И Почеттино удивил! В первом сезоне (Поч пришёл по его ходу — в январе) он не смог выиграть чемпионат. Первым стал «Лилль» Кристофа Галтье, который затем сменил Поча в Париже. В Лиге чемпионов Маурисио сначала вылетел в полуфинале от «Манчестер Сити», а год спустя стал соучастником чудо-камбэка мадридского «Реала» с хет-триком Карима Бензема в 1/8 финала.

Что же касается «Тоттенхэма», то там Почеттино в полной мере оправдал свою фамилию и укрепил бестрофейную ауру «шпор». Аргентинец несколько раз ПОЧти выиграл титул. Так было в Премьер-лиге в сезоне-2015/2016: все английские топы посыпались, «Тоттенхэм» выскочил наверх, но всё равно отдал золото «Лестеру». А в последнем туре «шпоры» съехали аж на третье место, уступив вторую строчку своим главным соперникам — «Арсеналу».

В 2019 году «Тоттенхэм» остановился в шаге от победы в Лиге чемпионов. Ответный полуфинал с «Аяксом» — навсегда в золотой коллекции ЛЧ! Суперэмоции! Как плакал Поч после выхода в финал — абсолютно невероятно! Однако выиграл турнир «Ливерпуль». В тусклейшем финале банда Юргена Клоппа без лоска и максимально цинично прижала ребят Почеттино к ногтю — 2:0.

Маурисио Почеттино Фото: Matthew Ashton — AMA/Getty Images

Финал Кубка лиги на фоне финала ЛЧ или рубки за золото АПЛ не так сильно впечатляет. Но он у Почеттино тоже был. И аргентинец тоже его проиграл. «Тоттенхэм» уступил «Челси» Жозе Моуринью — 0:2.

Как бы там ни было, Поч — великий человек для «Тоттенхэма». Пожалуй, более великий, чем для «ПСЖ». Всё-таки в Париже как игрок аргентинец пускай и был хорош, но не сделал чего-то сверх. Как тренер — то же самое. Победа в ЛЧ случилась через несколько лет после его ухода.

А вот навязать с «Тоттенхэмом» борьбу за титул в Премьер-лиге и дойти до финала Лиги чемпионов — это очень сильно. Да, проиграли. Но они были там! И это заслуга Почеттино. Если бы хоть раз повезло чуть больше, бестрофейное проклятье «Тоттенхэма» снял бы именно Маурисио, а не Энж Постекоглу.

Гроза Амстердама

Раз уж вспомнили о полуфинале Лиги чемпионов «Аякс» — «Тоттенхэм», нельзя не упомянуть его главного героя. Тогда в Амстердаме матч жизни выдал Лукас Моура. Хет-трик! За тайм! И все три гола — нерабочей левой! 0:2 превратились в 3:2, «Тоттенхэм» вышел в финал. И дальше – слёзы Почеттино, на поле рванул Гарри Кейн, который не играл из-за травмы. Абсолютное безумие было и на секторе фанатов «Тоттенхэма» на стадионе, и у миллионов телезрителей по всему миру, и в студии одного из телеканалов, где матч смотрели эксперты — Рио Фердинанд, Гари Линекер и Гленн Ходдл.

Звездой первой величины Лукас Моура не стал. Хотя в 2013-м «ПСЖ» выложил за него сумасшедшую по тем временам сумму: от € 40 млн до € 45 млн. На тот момент это был рекордный трансфер Парижа, который только-только разбогател. Моура отыграл во Франции больше двух сотен матчей, по несколько раз выиграл все внутренние трофеи. Но вряд ли можно сказать, что он запомнился чем-то уж очень ярким. В число главных звёзд «ПСЖ» эпохи шейхов он точно не входит.

Лукас Моура Фото: Dan Mullan/Getty Images

То же самое можно было бы сказать и о карьере Моуры в «Тоттенхэме», если бы не полуфинал с «Аяксом». Это будут помнить всегда! Даром что Лигу чемпионов «шпоры» выиграть не смогли. К слову, в финале Моура не вышел в старте. Да-да, после такого (!) полуфинала — не вышел. Восстановился Кейн, и Почеттино решил поставить его. Кто знает, как сложился бы финал, если бы в старте вышел Лукас, а не Гарри…

С трофеями в «Тоттенхэме» у Моуры — о чудо! — не сложилось. Помимо ЛЧ, он мог выиграть Кубок лиги. В 2021-м «Тоттенхэм» дошёл до финала с Жозе Моуринью. Однако затем его уволили, и на финал с «Манчестер Сити» команду вывел Райан Мэйсон, который старше Моуры ровно на 1 год 2 месяца. Волшебства не случилось: «шпоры» проиграли 0:1.

Кроме «Тоттенхэма» и «ПСЖ», в жизни Моуры есть ещё один клуб. Возможно, главный. Это «Сан-Паулу». Там он начинал — там же выступает и сейчас, в 33 года. В «Сан-Паулу» у Моуры не так жирно с трофеями, как в «ПСЖ», однако гораздо лучше, чем в «Тоттенхэме». Совсем молодым он выиграл Копа Судамерикана, а после возвращения добавил в коллекцию Кубок и Суперкубок Бразилии.

От Ибрагимовича — до Урунова

Серж Орье выступал в лучших европейских лигах, провёл много матчей в Лиге чемпионов и дважды выиграл Кубок Африки со сборной Кот-д’Ивуара. На пике карьеры его считали одним из самых перспективных правых защитников Европы. За него платили большие деньги. Однако запомнился он не этим. Главный хайлайт с его участием случился вне футбольного поля.

2016 год. Орье — футболист «ПСЖ». Лоран Блан пригласил его из «Тулузы». Серж играет в основе одной из самых богатых и амбициозных команд Европы. Всё вроде бы хорошо. Но однажды он со своим другом вышел в эфир в одной из соцсетей. Зрители задавали вопросы — Орье отвечал. Причём так, что вздрогнул весь футбольный мир.

Серж Орье Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Ивуариец прошёлся и по Лорану Блану, и по партнёрам по «ПСЖ» — Златану Ибрагимовичу, Анхелю Ди Марии и Сальваторе Сиригу. Суть сказанного Орье сложно передать так, чтобы это было печатно. Не получится даже пересказать близко к тексту. Поэтому обойдёмся без подробностей.

На следующий день запись эфира появилась в Сети. Сначала Орье заявил, что это наглая подтасовка звука, и грозился пойти в суд. Но затем его риторика изменилась. Сержа отстранили от команды, после чего он сказал, что «совершил ужасную ошибку», «приносит извинения всем, кого это коснулось» и что «готов принять любое наказание».

Здесь просится шутка, что наказанием стал переход в «Тоттенхэм». Но нет — после инцидента с видео Орье играл за «ПСЖ» ещё полтора года. За это время он успел принять участие в эпохальном матче с «Барселоной» в 1/8 финала ЛЧ.

После победы 4:0 на «Парк де Пренс» «ПСЖ» Унаи Эмери» проигрывал 1:3 на «Камп Ноу» к середине второго тайма. Ничего критического, оставалась большая фора. Орье вышел на 75-й минуте. Чем всё закончилось, вы знаете. После финального свистка на табло горели цифры 6 и 1. Кстати, в том матче также принял участие упомянутый ранее Лукаса Моура.

Серж Орье Фото: Marc Atkins/Getty Images

Летом 2017-го «Тоттенхэм» за большие деньги продал Кайла Уокера в «Манчестер Сити» и взял на замену Орье. Сумма сделки — € 25 млн. Именно за «шпор» ивуариец отыграл наибольшее количество матчей в своей карьере — 110.

В составе «Тоттенхэма» Орье на пару с Лукасом Моурой тоже поучаствовал в ярком поражении. В сезоне-2020/2021 «шпоры» играли в 1/8 финала Лиги Европы против загребского «Динамо». В Лондоне команда Жозе Моуринью выиграла 2:0. И вот — ответка в Хорватии. Перед матчем главного тренера «Динамо» Зорана Мамича приговорили к 4 годам 8 месяцам тюрьмы за коррупцию. По версии следствия, Зоран и его брат Здравко, который был спортивным директором «Динамо», крали деньги из клубного бюджета и не платили налоги.

Тем не менее загребцы выдали свой самый мощный еврокубковый камбэк в истории. Они выиграли 2:0 в основное время. Дальше — овертайм. И там «Динамо» окончательно добило «Тоттенхэм» — 3:0. Моуру заменили сразу после второго пропущенного гола, Орье — после третьего.

После «Тоттенхэма» Серж понемногу поиграл в «Вильярреале», «Ноттингем Форест» и «Галатасарае». В 2020 году была информация, что им интересовался «Спартак». Но переход не состоялся.

Пять лет назад Орье упустил шанс поиграть в одной команде с Остоном Уруновым. Однако в 2025-м такая возможность предоставилась вновь — и Серж схватился за неё обеими руками! Теперь они с Уруновым выступают за иранский «Персеполис». Мечты сбываются!

Французский король АПЛ

Давид Жинола, возможно, не самый известный, но точно один из самых тонких и ярких французов, когда-либо игравших в АПЛ. Удивительная техника и грация на поле вкупе с неординарной внешностью и образом поп-звезды — в лице Жинола английский футбол получил заметнейшего персонажа, которого помнят и любят до сих пор.

Впрочем, в Премьер-лигу Давид приехал уже сложившимся топом. До середины 1990-х он играл за очень сильный «ПСЖ». Возможно, это была сильнейшая команда до катарской эпохи. Тогда клуб финансировал Canal+, и в одном составе удалось собрать Жинола, Джорджа Веа, голкипера Бернара Лама, игроков сборной Бразилии Вальдо и Раи и других классных футболистов.

Давид Жинола Фото: Mark Leech/Offside via Getty Images

С португальцем Артуром Жорже, который годы спустя доедет до ЦСКА и откроет миру Юрия Жиркова, «ПСЖ» дошёл до полуфиналов Кубка УЕФА и Кубка Кубков. А с Луисом Фернандесом, который пришёл после Жорже, Париж достиг полуфинала Лиги чемпионов, где уступил «Милану» Фабио Капелло.

Летом 1995-го Веа отправился как раз в «Милан», а Жинола — в Англию. Его пригласил «Ньюкасл». Тогда этот клуб был даже амбициознее, чем сегодня. «Ньюкасл» реально метил в чемпионы. Привезли Жинола, за рекордные деньги купили Алана Ширера. Но титул взять так и не получилось. Два года подряд «Касл» финишировал вторым — вслед за «Манчестер Юнайтед».

Жинола очень быстро покорил английскую публику и с ходу стал наводить ужас на защитников команд-соперников. Он мог сыграть почти на любой позиции в атаке. И забивал, и ассистировал. Однако когда «Ньюкасл» покинул тренер Кевин Киган, Жинола тоже попросился на выход.

Так он оказался в «Тоттенхэме». Там Давид выдал три ярких сезона (127 матчей, 22 гола, 21 ассист) и даже помог клубу выиграть трофей. В 1999-м «шпорам» под руководством легенды «Арсенала» Джорджа Грэма (и такое было!) покорился Кубок лиги. После этого «Тоттенхэм» выиграл всего два титула: ещё один Кубок лиги в 2008-м и Лигу Европы в 2025-м.

По итогам сезона-1998/1999 ассоциация профессиональных футболистов признала Жинола лучшим игроком АПЛ. Это приз не от болельщиков или журналистов. Это приз от коллег, самый ценный! Причём то был первый случай, когда награду получил футболист из команды, не попавшей в топ-4.

Давид Жинола Фото: Mark Leech/Offside via Getty Images

Парадокс, но в Англии Жинола, пожалуй, любят даже больше, чем во Франции. Дело в том, что в последнем отборочном матче ЧМ-1994 с Болгарией Давид допустил ошибку, из-за которой французы не попали на турнир. Команду Жерара Улье устраивала ничья, к 89-й минуте счёт был 1:1. И в этот момент Жинола потерял мяч, а в следующей атаке болгары забили победный. После матча вся Франция обрушилась на футболиста с критикой, и Улье не остался в стороне. Тренер высказался о Давиде очень жёстко.

Карьера в сборной — вообще редкий пробел в карьере Жинола. Он сыграл за «трёхцветных» всего 17 матчей, забил лишь один гол и не съездил ни на один крупный турнир.

Впрочем, фаны «ПСЖ» любят Давида, несмотря на неудачи в сборной. Ну а поклонников «Тоттенхэма», «Ньюкасла» и «Астон Виллы» с «Эвертоном», где Жинола тоже творил магию, дела сборной Франции не интересуют вовсе. Они помнят Давида по АПЛ, и там он был чудо как хорош!

Для своих — Осси

Аргентинца Освальдо Ардилеса болельщики «Тоттенхэма» называют только Осси. Во-первых, так проще английскому рту и английскому уху. А во-вторых, так ласково, Осси — потому что свой! Аргентинец выступал за «шпор» 10 лет и стал одним из самых значимых и любимых легионеров за всю историю клуба.

Ардилес и его соотечественник Рикардо Вилья перешли в «Тоттенхэм» летом 1978-го — сразу после победы Аргентины на чемпионате мира. Вилья отыграл на турнире всего два тайма. А Осси, напротив, пропустил только один матч — с Перу. Во всех остальных он сыграл. В том числе в финале против Нидерландов.

Вилья задержался в «Тоттенхэме» на пять лет, а Ардилес — на целых 10! Они помогли клубу выиграть Кубок и Суперкубок Англии. А позднее, уже после ухода Вильи, Осси поучаствовал ещё и в победе в Кубке УЕФА в сезоне-1983/1984.

Освальдо Ардилес Фото: Peter Robinson/EMPICS via Getty Images

2 апреля 1982 года началась Фолклендская война (между Англией и Аргентиной). А 3-го числа «Тоттенхэм» играл в полуфинале Кубка Англии с «Лестером». Ардилес вышел в старте, Вилья матч пропустил. Болельщики освистали Освальдо, однако тот отдал голевой пас, и «Тоттенхэм» выиграл 2:0.

После этого Ардилес улетел в Аргентину. Тренер «шпор» Кит Бёркиншоу заявил, что это было запланировано давно. Сборная Аргентины начинала подготовку к чемпионату мира, а Ардилес был игроком сборной. Вилью к тому времени давно не вызывали. Однако, учитывая контекст, отъезд Освальдо вызвал в Англии скандальную реакцию.

В мае «Тоттенхэм» ждал финал Кубка с «КПР». Тренер аргентинцев Сесар Луис Менотти готов был отпустить Ардилеса на финал. Но в итоге «шпоры» играли без Освальдо. Почему так вышло, никто чётко не проговорил. Так что версии могут быть любые.

Освальдо Ардилес Фото: «ПСЖ»

После чемпионата мира Ардилес отправился в аренду во Францию — в «ПСЖ». «Тоттенхэм» и игрок решили, что на фоне обстоятельств это необходимый для всех компромисс. За полсезона в Париже Освальдо сыграл 17 матчей и забил один гол.

После этого он вернулся в «Тоттенхэм» и провёл там ещё несколько лет. Дальше были «Блэкберн», «КПР», «Суиндон Таун» и короткая командировка в США — в клуб «Форт-Лодердейл Страйкерс». А после этого Ардилес стал тренером и своей карьерой покрыл значительную часть земного шара: Мексика, Япония, Хорватия, Саудовская Аравия, Аргентина, Израиль. В Англии он тоже поработал, причём сразу в нескольких клубах. И до «Тоттенхэма», конечно же, добрался. «Шпор» Освальдо возглавлял полтора года, пускай и без особых успехов.

Ещё один титул в «Тоттенхэме» Ардилес получил через много лет после того, как он там играл и тренировал. В 2008 году его и Вилью включили в Зал славы «шпор». Что бы ни было, в северном Лондоне не забывают и чтят Осси и его друга Рики.