Исак предаёт свой клуб ради «Ливерпуля». Или виноват сам «Ньюкасл»?

Чемпионат Англии стартует в пятницу, 15 августа, а главная трансферная сага АПЛ так и не разрешилась. Нападающий Александер Исак делает всё для перехода из «Ньюкасла» в «Ливерпуль», но пока трансфер не состоялся. Мы уже объясняли, почему «Ливерпулю» так нужен ещё один форвард, несмотря на покупку Уго Экитике за € 95 млн. И рассказывали, откуда вообще у «Ливерпуля» столько денег на трансферы. А теперь — отдельно про поведение Исака, который воюет со своим клубом.

Александер Исак Фото: Marc Atkins/Getty Images

Соглашение 25-летнего форварда рассчитано до лета 2028 года, однако это не помешало ему договориться об условиях личного контракта с «Ливерпулем» и пропускать тренировки своей нынешней команды. Сначала он уехал заниматься в «Реал Сосьедад» (его бывший клуб), что уже удивительно. Затем лишь пару дней тренировался в «Ньюкасле», прежде чем снова прекратить работу в общей группе. На этот раз уже клуб отстранил футболиста от занятий. По сообщениям главных инсайдеров Фабрицио Романо и Дэвида Орнштейна, шведский нападающий не намерен больше играть за «Ньюкасл». Даже если его трансфер в «Ливерпуль» не состоится. Последнее возмущает больше всего.

Как можно просто отказаться от клуба, имея контракт ещё на три года? Это и с юридической, и с моральной точки зрения выглядит удивительно. Тем более учитывая, что швед хочет сбежать не из условного «Бёрнли», а из «Ньюкасла», который пробился в Лигу чемпионов. Можно понять желание футболистов уйти, когда они не играют, но Исак — безусловный игрок основы. Появился на поле в старте в 34 из 38 туров. Больше матчей в основе только у Бёрна и Гимарайнса. Исака обожали в Ньюкасле, регулярно посвящая ему баннеры и чанты, в том числе на мотив песни шведской группы ABBA — Gimme gimme gimme a striker from Sweden.

Баннер фанатов в честь Александера Исака Фото: Stu Forster/Getty Images

Едва ли мы ещё увидим что-то подобное. Даже если форвард останется в «Ньюкасле», то отношение к нему уже не будет прежним. Да и больше похоже, что Исак всё-таки покинет команду. Об этом говорит не только принципиальная позиция нападающего, но и упорные попытки «Ньюкасла» подписать хоть кого-то на замену. Клуб хотел взять Шешко, однако тот выбрал «Манчестер Юнайтед». Теперь идут переговоры по Висса, который в прошлом сезоне АПЛ забил за «Брентфорд» 19 мячей (все — с игры). Этим летом «Ньюкасл» предлагал новый контракт и Исаку, но тот отказался. Хотя, возможно, это было бы максимально компромиссное решение — получить повышение зарплаты и опцию выкупа, которая начинает действовать следующим летом.

Почему Исак так хочет сбежать из «Ньюкасла», где в него верят и тренер, и болельщики? По информации журналиста The Athletic Орнштейна, версия футболиста была такой: он рассчитывал на новый контракт (а это подразумевает более выгодные условия) ещё год назад. Тогда Исак тоже закончил сезон с 20+ голами, но ему ответили, что из-за финансового фэйр-плей новое соглашение не предоставят. Тогда футболист ответил, что следующий сезон будет последним, а затем он намерен уйти. То есть Исак заранее сообщил клубу о своём желании покинуть команду, и «Ньюкасл» сам виноват, что так тянул с поиском замены и активизировался, только когда швед жёстко обозначил своё намерение уйти. С другой стороны, по информации всё того же Орнштейна, есть и версия «Ньюкасла»: игрок не говорил руководству о желании покинуть команду и намеревался обсуждать продление контракта после сезона-2024/2025.

Александер Исак Фото: George Wood/Getty Images

Публично говорить на эту тему Исак, по сути, не может. Действующий контракт явно предполагает, что интервью даются только с разрешения клуба. Возможно, футболист будет более красноречив, когда вся эта история так или иначе закончится. В любом случае сейчас главным пострадавшим выглядит «Ньюкасл», у которого пока не получается договориться ни с кем — ни с Исаком, ни с потенциальными новичками. А уже в субботу нужно стартовать в АПЛ на выезде против «Астон Виллы». Судя по всему, центрального нападающего вынужденно сыграет либо левый вингер Энтони Гордон, либо 22-летний Уильям Осула, который ещё никогда не выходил в основе в чемпионате Англии.