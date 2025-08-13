Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Лига чемпионов, обзор 3-го раунда квалификации, 12 августа 2025, голы: Фенербахче — Фейеноорд, Слован — Кайрат, Бенфика — Ницца

Моуринью выдал мощнейший камбэк, а «Кайрат» сотворил историю. Лига чемпионов, мы скучали!
Артём Никулин
Лига чемпионов, обзор третьего раунда квалификации
Аудио-версия:
Комментарии
Тикнизян продолжает поход в главном еврокубке. Все победители и проигравшие третьего раунда квалификации ЛЧ.

Лига чемпионов потихоньку возвращается в нашу повседневную жизнь. Основной этап стартует лишь через месяц, но уже в отборочных матчах можно найти сочные вывески и сюжеты.

Турнирная сетка Лиги чемпионов

«Копенгаген» разобрал «Мальмё» на части

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
12 августа 2025, вторник. 20:00 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Окончен
5 : 0
Мальмё
Мальмё, Швеция
1:0 Хуэскас – 31'     2:0 Роберт – 43'     3:0 Эльюнусси – 51'     4:0 Маттссон – 67'     5:0 Роберт – 69'    

Скандинавское дерби, как подметил бы Владимир Быстров. Первая игра ничего не показала зрителям, а во второй вполне ожидаемо победу одержал «Копенгаген». Оба гола — просто на загляденье. Первый: сыграли стеночку в центре поля, которая переросла в заброс от Корнелиуса в касание — Хуэскас в прыжке рыбкой головой воткнул мяч в дальний угол.

«Копенгаген» разобрал «Мальмё» на части

«Копенгаген» разобрал «Мальмё» на части

Фото: ФК «Копенгаген»

Второй — не хуже: разыграли могущественную тики-таку у опорной зоны, которая позже перетекла в дриблинговый перформанс бразильца Роберта — без сопротивления сместился от одного угла к другому и вкатил под штангу. Дальше вошли в кураж, оформив во втором тайме ещё три гола — «Мальмё» бесславно улетает в Лигу Европы.

«Пафос» без пафоса обыграл киевское «Динамо»

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
12 августа 2025, вторник. 20:00 МСК
Пафос
Пафос, Кипр
Окончен
2 : 0
Динамо К
Киев, Украина
1:0 Оршич – 3'     2:0 Коррея – 55'    

«Пафос» многие называют одной из потенциальных сенсаций турнира. Клуб выиграл чемпионат Кипра в прошлом сезоне (обошли Кокорина, что уже звучит вселенским достижением), а ещё многие отмечают качественную игру в обороне. Но и это не всё: собрали приличный состав легионеров с опытом игры в Англии, громче всех звучит имя Мислава Оршича. Когда-то хорват уничтожал «Тоттенхэм» в Лиге Европы и был близок к переходу в топ-клуб, а сейчас отправляет киевское «Динамо» в турнир пониже.

Он открыл счёт уже на третьей минуте — защитники «Динамо» словили затмение и разбежались не пойми куда, а Оршич своевременно замкнул прострел у одинокой штанги. Общее преимущество достигло двух мячей, а деморализованные соперники ничего не придумали.

Интереснейший клуб!
Клуб-сенсация с Кипра рвётся в ЛЧ! Владелец — россиянин, в составе теперь есть суперзвезда
Клуб-сенсация с Кипра рвётся в ЛЧ! Владелец — россиянин, в составе теперь есть суперзвезда

ЛЧ осталась без громкой сенсации

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
12 августа 2025, вторник. 19:00 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
5 : 1
Шкендия
Тетово, Северная Македония
0:1 Тамба – 10'     1:1 Цаке – 16'     2:1 Боржес – 18'     3:1 Ахундзаде – 33'     4:1 Янкович – 35'     5:1 Андраде – 59'    

Молдавские клубы уже играли в основной стадии ЛЧ, а вот македонцы — пока нераскрытая экзотика. Видимо, изменится это не скоро. «Шкендия» уступила в домашнем матче, хоть и минимально, зато открыла счёт на выезде в Азербайджане. Шансы на спасение были, однако озверевший «Карабах» достаточно быстро закинул сопернику пять мячей. Всё-таки «скакуны» — видные еврокубковые бойцы последних лет.

«Рейнджерс» выстрадал проход в следующий раунд

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
12 августа 2025, вторник. 20:00 МСК
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Окончен
2 : 1
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
1:0 Дуросинми – 41'     1:1 Кэмерон – 61'     2:1 Маркович – 83'    

Чешский клуб не оставил от «Рейнджерс» живого места в домашней игре. «Виктория» перебила оппонента по ударам (причём значительно — 27:9), почти вровень владела мячом, энергично прессинговала, а ещё забила на мяч больше. А этого, увы, не хватило для камбэка после 0:3 в первой встрече — постарался вратарь Джек Батлэнд. Но за его плечами опыт в дождливом Стоке, поэтому у чехов изначально было мало шансов.

Футболисты «Виктории»

Футболисты «Виктории»

Фото: Gabriel Kuchta/Getty Images

«Кайрат» близок к историческому выходу в основной этап ЛЧ!

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
12 августа 2025, вторник. 21:15 МСК
Слован Бр
Братислава, Словакия
Окончен
1 : 0
3 : 4
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Мак – 30'    

За «Слован», оказывается, отжигает экс-зенитовец Роберт Мак. Он-то и забил единственный мяч в Братиславе: его партнёры отобрали мяч после контрпрессинга и нашли абсолютно открытого Мака у штрафной, тот в касание пробил в дальний угол и сравнял общий счёт. Цифры на табло продержались и в основное время, и в экстра-таймах — потом пришлось бить пенальти.

«Кайрат» начал свою серию с промаха, дальше пришлось верить в фейл «Рейнджерс». И он случился! Удар Мустафича был пойман вратарём Заруцким, а Барсегян вообще не попал в створ. Точку в серии поставил Жоржиньо — его удар вывел клуб из Казахстана в исторический раунд плей-офф. Ранее «Кайрат» доходил только до второго раунда квалификации — остался всего шаг до общего этапа.

Верим в них?
Лучший клуб Казахстана исторически близок к ЛЧ. В составе «Кайрата» есть экс-игроки РПЛ
Лучший клуб Казахстана исторически близок к ЛЧ. В составе «Кайрата» есть экс-игроки РПЛ

«Брюгге» реанимировали во втором тайме

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
12 августа 2025, вторник. 20:30 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
3 : 2
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
0:1 Расмуссен – 18'     0:2 Байду – 43'     1:2 Сейс – 61'     2:2 Боргес – 83'     3:2 Ванакен – 90+4'    

Команды устроили мощнейшую перепалку в Бельгии. «Ред Булл» в первом тайме исправился за поражение в прошлой встрече и сделал общий счёт 2:1. Во второй половине «Брюгге» напрягся и совершил эпичный камбэк, забив три мяча — последний за авторством Ханса Ванакена на 90+4-й. Бельгийцы вбросили дальний аут со своей половины, доведя мяч до линии штрафной, откуда Ванакен пальнул со всей силы в дальний угол.

«Лудогорец» снова страдает — но финансовый фэйр-плей уже ни при чём

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
12 августа 2025, вторник. 21:15 МСК
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Окончен
3 : 0
Лудогорец
Разград, Болгария
1:0 Варга – 38'     2:0 Варга – 79'     3:0 Шалай – 86'    

«Лудогорец» часто наказывают за финансовые грехи «Ман Сити» и других, а теперь проклятие перенеслось на игровое поле. Ответственный — Робби Кин, возглавляющий «Ференцварош», в котором очень любят громкие имена. Пока что ирландец оправдывает ожидания: в первом матче сыграли по нулям, а уже в ответке венгерский клуб не без труда, но разгромил «Лудогорец» с дублем Барнабаша Варги. Болгарская команда отправляется искать счастье в Лиге Европы, а «Ференцварошу» остался один раунд до общего этапа.

Робби Кин

Робби Кин

Фото: EPA/TASS

Тикнизян продолжает поход в главном еврокубке

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
12 августа 2025, вторник. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
1 : 1
Лех П
Познань, Польша
1:0 Ндиайе – 45+1'     1:1 Исхак – 90+3'    
Удаления: Родригао – 56' / нет

Без следа РПЛ у нас снова не обошлось. Наир Тикнизян вышел в основе «Црвены» против польского «Леха», хотя результативными действиями и не отметился. Отличился другой экс-игрок российского чемпионата: защитник Родригао заработал прямую красную карточку в первом тайме.

И всё же сербы не сдались и открыли счёт в матче благодаря голу Ндиайе с пенальти. Кипер хозяев мог порадовать себя «сухарём», но оборона «Црвены» сотворила что-то странное. Защитник сербов неудачно вынес мяч прямо на ногу Исхаку в штрафной, и тот ударом с разворота сравнял счёт. На общий итог гол не повлиял: клуб из Белграда прошёл в следующий раунд.

Моуринью чуть не вылетел из-за нелепого штрафного, но разгромил ван Перси

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
12 августа 2025, вторник. 20:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
5 : 2
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
0:1 Ватанабэ – 41'     1:1 Браун – 44'     2:1 Дуран – 45+2'     3:1 Фред – 55'     4:1 Эн-Несири – 83'     4:2 Ватанабэ – 89'     5:2 Талиска – 90+6'    

Работа Моуринью в Турции вызывает много вопросов, однако португальцу готовы простить погрешности прошлого сезона, если он выведет «Фенер» в основной раунд ЛЧ. Первый матч сложился скверно — проиграли в гостях 1:2. Но все знали, что в ответке будет весело. Уже в конце первого тайма «Фейеноорд» открыл счёт после комичного штрафного: вратарь «Фенера» взял мяч в руки в центре поля, потому что думал, что судья приостановил игру.

Жозе Моуринью и Робин ван Перси

Жозе Моуринью и Робин ван Перси

Фото: Agit Erdi Ulukaya/Anadolu via Getty Images

Футболисты словили грозный взгляд Жозе и представили, как он будет лупить их в раздевалке — поэтому сразу взялись за ум и до свистка на перерыв забили два мяча, сделав общий счёт равным. Во втором тайме свой вклад внесли Фред, Эн-Несири и Талиска, доведя дело до разгрома — Жозе преподал тренерский урок Робину ван Перси.

Жозе Моуринью Подробнее
Робин ван Перси Подробнее

«Бенфика» в этом розыгрыше ЛЧ нас не оставит

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
12 августа 2025, вторник. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
2 : 0
Ницца
Ницца, Франция
1:0 Эурснес – 19'     2:0 Шельдеруп – 27'    

С «Ниццей» можно было попрощаться ещё после первого матча — они проиграли дома 0:2. А на выезде во встрече с лиссабонцами шансов практически не оставалось. Так и получилось. Главным героем матча стал любимец FM-геймеров Андреас Шельдеруп — в симуляторе он раскачивается до космических показателей. Станет ли он столь крутым в реальности, покажет время, но пока норвежец проявляет большие перспективы.

В раунде плей-офф зрителей ждут следующие пары:

  • «Рейнджерс» — «Брюгге»;
  • «Ференцварош» – «Карабах»;
  • «Фенербахче» – «Бенфика»;
  • «Базель» – «Копенгаген»;
  • «Црвена Звезда» – «Пафос»;
  • «Будё-Глимт» – «Штурм»;
  • «Селтик» – «Кайрат».
Кто из европейских тренеров спасёт «Спартак»?
Два кандидата «Спартака» на замену Станковичу. У Ивича и Риеры кардинально разный стиль
Два кандидата «Спартака» на замену Станковичу. У Ивича и Риеры кардинально разный стиль
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android