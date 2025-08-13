Моуринью выдал мощнейший камбэк, а «Кайрат» сотворил историю. Лига чемпионов, мы скучали!

Лига чемпионов потихоньку возвращается в нашу повседневную жизнь. Основной этап стартует лишь через месяц, но уже в отборочных матчах можно найти сочные вывески и сюжеты.

«Копенгаген» разобрал «Мальмё» на части

Скандинавское дерби, как подметил бы Владимир Быстров. Первая игра ничего не показала зрителям, а во второй вполне ожидаемо победу одержал «Копенгаген». Оба гола — просто на загляденье. Первый: сыграли стеночку в центре поля, которая переросла в заброс от Корнелиуса в касание — Хуэскас в прыжке рыбкой головой воткнул мяч в дальний угол.

«Копенгаген» разобрал «Мальмё» на части Фото: ФК «Копенгаген»

Второй — не хуже: разыграли могущественную тики-таку у опорной зоны, которая позже перетекла в дриблинговый перформанс бразильца Роберта — без сопротивления сместился от одного угла к другому и вкатил под штангу. Дальше вошли в кураж, оформив во втором тайме ещё три гола — «Мальмё» бесславно улетает в Лигу Европы.

«Пафос» без пафоса обыграл киевское «Динамо»

«Пафос» многие называют одной из потенциальных сенсаций турнира. Клуб выиграл чемпионат Кипра в прошлом сезоне (обошли Кокорина, что уже звучит вселенским достижением), а ещё многие отмечают качественную игру в обороне. Но и это не всё: собрали приличный состав легионеров с опытом игры в Англии, громче всех звучит имя Мислава Оршича. Когда-то хорват уничтожал «Тоттенхэм» в Лиге Европы и был близок к переходу в топ-клуб, а сейчас отправляет киевское «Динамо» в турнир пониже.

Он открыл счёт уже на третьей минуте — защитники «Динамо» словили затмение и разбежались не пойми куда, а Оршич своевременно замкнул прострел у одинокой штанги. Общее преимущество достигло двух мячей, а деморализованные соперники ничего не придумали.

ЛЧ осталась без громкой сенсации

Молдавские клубы уже играли в основной стадии ЛЧ, а вот македонцы — пока нераскрытая экзотика. Видимо, изменится это не скоро. «Шкендия» уступила в домашнем матче, хоть и минимально, зато открыла счёт на выезде в Азербайджане. Шансы на спасение были, однако озверевший «Карабах» достаточно быстро закинул сопернику пять мячей. Всё-таки «скакуны» — видные еврокубковые бойцы последних лет.

«Рейнджерс» выстрадал проход в следующий раунд

Чешский клуб не оставил от «Рейнджерс» живого места в домашней игре. «Виктория» перебила оппонента по ударам (причём значительно — 27:9), почти вровень владела мячом, энергично прессинговала, а ещё забила на мяч больше. А этого, увы, не хватило для камбэка после 0:3 в первой встрече — постарался вратарь Джек Батлэнд. Но за его плечами опыт в дождливом Стоке, поэтому у чехов изначально было мало шансов.

Футболисты «Виктории» Фото: Gabriel Kuchta/Getty Images

«Кайрат» близок к историческому выходу в основной этап ЛЧ!

За «Слован», оказывается, отжигает экс-зенитовец Роберт Мак. Он-то и забил единственный мяч в Братиславе: его партнёры отобрали мяч после контрпрессинга и нашли абсолютно открытого Мака у штрафной, тот в касание пробил в дальний угол и сравнял общий счёт. Цифры на табло продержались и в основное время, и в экстра-таймах — потом пришлось бить пенальти.

«Кайрат» начал свою серию с промаха, дальше пришлось верить в фейл «Рейнджерс». И он случился! Удар Мустафича был пойман вратарём Заруцким, а Барсегян вообще не попал в створ. Точку в серии поставил Жоржиньо — его удар вывел клуб из Казахстана в исторический раунд плей-офф. Ранее «Кайрат» доходил только до второго раунда квалификации — остался всего шаг до общего этапа.

«Брюгге» реанимировали во втором тайме

Команды устроили мощнейшую перепалку в Бельгии. «Ред Булл» в первом тайме исправился за поражение в прошлой встрече и сделал общий счёт 2:1. Во второй половине «Брюгге» напрягся и совершил эпичный камбэк, забив три мяча — последний за авторством Ханса Ванакена на 90+4-й. Бельгийцы вбросили дальний аут со своей половины, доведя мяч до линии штрафной, откуда Ванакен пальнул со всей силы в дальний угол.

«Лудогорец» снова страдает — но финансовый фэйр-плей уже ни при чём

«Лудогорец» часто наказывают за финансовые грехи «Ман Сити» и других, а теперь проклятие перенеслось на игровое поле. Ответственный — Робби Кин, возглавляющий «Ференцварош», в котором очень любят громкие имена. Пока что ирландец оправдывает ожидания: в первом матче сыграли по нулям, а уже в ответке венгерский клуб не без труда, но разгромил «Лудогорец» с дублем Барнабаша Варги. Болгарская команда отправляется искать счастье в Лиге Европы, а «Ференцварошу» остался один раунд до общего этапа.

Робби Кин Фото: EPA/TASS

Тикнизян продолжает поход в главном еврокубке

Без следа РПЛ у нас снова не обошлось. Наир Тикнизян вышел в основе «Црвены» против польского «Леха», хотя результативными действиями и не отметился. Отличился другой экс-игрок российского чемпионата: защитник Родригао заработал прямую красную карточку в первом тайме.

И всё же сербы не сдались и открыли счёт в матче благодаря голу Ндиайе с пенальти. Кипер хозяев мог порадовать себя «сухарём», но оборона «Црвены» сотворила что-то странное. Защитник сербов неудачно вынес мяч прямо на ногу Исхаку в штрафной, и тот ударом с разворота сравнял счёт. На общий итог гол не повлиял: клуб из Белграда прошёл в следующий раунд.

Моуринью чуть не вылетел из-за нелепого штрафного, но разгромил ван Перси

Работа Моуринью в Турции вызывает много вопросов, однако португальцу готовы простить погрешности прошлого сезона, если он выведет «Фенер» в основной раунд ЛЧ. Первый матч сложился скверно — проиграли в гостях 1:2. Но все знали, что в ответке будет весело. Уже в конце первого тайма «Фейеноорд» открыл счёт после комичного штрафного: вратарь «Фенера» взял мяч в руки в центре поля, потому что думал, что судья приостановил игру.

Жозе Моуринью и Робин ван Перси Фото: Agit Erdi Ulukaya/Anadolu via Getty Images

Футболисты словили грозный взгляд Жозе и представили, как он будет лупить их в раздевалке — поэтому сразу взялись за ум и до свистка на перерыв забили два мяча, сделав общий счёт равным. Во втором тайме свой вклад внесли Фред, Эн-Несири и Талиска, доведя дело до разгрома — Жозе преподал тренерский урок Робину ван Перси.

«Бенфика» в этом розыгрыше ЛЧ нас не оставит

С «Ниццей» можно было попрощаться ещё после первого матча — они проиграли дома 0:2. А на выезде во встрече с лиссабонцами шансов практически не оставалось. Так и получилось. Главным героем матча стал любимец FM-геймеров Андреас Шельдеруп — в симуляторе он раскачивается до космических показателей. Станет ли он столь крутым в реальности, покажет время, но пока норвежец проявляет большие перспективы.

В раунде плей-офф зрителей ждут следующие пары: