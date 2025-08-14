Черчесов нацелился на Кузяева. Хотя у Далера несколько вариантов развития карьеры

17 июня Далер Кузяев поставил на паузу свою европейскую карьеру. «Гавр» объявил об уходе игрока, а болельщики поблагодарили за вклад, сделанный в результаты на протяжении двух сезонов. Всё по традиции. Хоть и осадок у некоторых наверняка остался. Если в первом французском сезоне россиянин действительно был лидером и делал разницу, то во втором больше наблюдал за происходящим со скамейки.

Естественно, это можно легко объяснить. Как и всё остальное. В «Гавре» сменился главный тренер. Дидье Дигар слишком уверенно начал сезон и закономерно посчитал, что ему позволены эксперименты. Да, команда весь сезон провела в нижней части таблицы. Но главное – в итоге сохранила место в элите. Даже избежав зоны стыков. Логично, что это дало понимание руководству: значит, тренер всё делает правильно. Единственный нюанс – в этих экспериментах не участвовал Кузяев. В сезоне-2024/2025 у игрока всего 13 матчей за «Гавр», а последний – в начале 2025 года. Совсем невзрачные цифры.

Да, важно сказать про травму. 5 января Далер сломался в игре с «Марселем» и выбыл до марта. После чего смотрел футбол с трибуны. Ни одного выхода даже на замену. Согласитесь, в таких условиях странно давать футболисту новый контракт. Особенно когда сохраняешь прежнего тренера, который предпочитает ротацию, игнорируя одного из самых высокооплачиваемых игроков клуба.

Позже мы узнали, что Далер мог уйти ещё зимой. Закономерно, что недоверие ощущалось уже тогда. Но хавбек остался, чтобы помочь. Хоть его услуги и не потребовались. Вот что говорил Адьям Кузяев, отец Далера, 18 июня.

Адьям Кузяев отец Далера Кузяева «Далер провёл два интересных и насыщенных сезона в одной из сильнейших лиг Европы. Из топ-чемпионатов только «Гавр» сделал сыну конкретное приглашение. Мы это очень ценим. Во вторник прошла информация, что Далер покидает «Гавр», но на самом деле решение было принято не вчера, а ещё зимой, до старта весенней части чемпионата. «Гавр», как и большинство французских клубов, испытывает серьёзные финансовые проблемы из-за снижения доходов от телевизионных контрактов. Поэтому клуб не стал препятствовать игрокам при поиске новых команд».

Летом оставался только один сценарий – уйти. И следом за этим потянулись спекуляции. Начали гадать, что дальше.

Причём общественное мнение формировалось, основываясь не на инсайдах, а на теориях. Понятно, что некоторые видели логичным возвращение Далера в «Зенит». Просто потому, что на протяжении этих двух лет петербуржцы не раз предлагали игроку вспомнить, с чего началось его восхождение. Вернуться и помочь. Однако постоянно натыкались на отказы. Это летом подтвердил Андрей Аршавин.

«Я несколько раз звал Далера в команду. Он несколько раз отказывался. Если он сейчас придёт в команду, то я буду рад», – сказал заместитель председателя правления «Зенита».

По информации «Чемпионата», актуальный настрой Далера – остаться в Европе. Летом у 32-летнего игрока был вариант с одним из клубов Сегунды. Не сложилось, сторону россиянина не устроили финансовые условия. Хотя казалось, что это приемлемый сюжет, учитывая, что у футболиста недвижимость в Испании. Но нет – поиск продолжился. Дальше, по нашим данным, появился «Ганновер-96». Тоже не элитный дивизион, однако немцы предлагали зарплату в пределах € 400 тыс. Опять не сложилось. По свежим данным «Чемпионата», интерес к игроку проявляет «Ахмат». Игрока в своей команде хочет видеть Станислав Черчесов.

И такой сценарий не кажется нереалистичным. Важно учитывать слова из января 2025 года. Тогда Кузяев говорил, что хотел бы попробовать поиграть в исламской стране. Речь шла именно об арабских чемпионатах. Но Грозный – тоже исламский регион, так ещё сейчас там создаётся под задачи команда, в которой Далер может стать лидером.

Но всё равно пока это что-то из области предположений. Окно в Европе открыто. Далер – свободный агент. Наверняка его представители попытаются найти что-то в элитных дивизионах. А если не получится, то уже можно посмотреть и в сторону Грозного.

Хотя и «Зенит» на чеку. И наверняка при желании сможет сделать предложение, от которого трудно оказаться.