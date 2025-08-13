«Ноль уважения от «ПСЖ». Скандал с уходом Доннаруммы только раскручивается

В «ПСЖ» решили отпустить основного вратаря последних лет. Да, можно постоянно говорить о 17 матчах Матвея Сафонова в прошлом сезоне, однако очевидный факт – первым номером оставался Джанлуиджи Доннарумма. Он играл во всех важных матчах и финалах (кроме Кубка Франции) и по итогам сезона пополнил коллекцию четырьмя трофеями. В Суперкубке УЕФА парижане сыграют уже без итальянца.

Всего за время в «ПСЖ» у итальянца 10 титулов (девять внутренних, а также ЛЧ) и 161 матч за четыре сезона. Вряд ли болельщики поставят его в ряд легенд, но точно укажут в списке важных игроков в истории клуба.

Во вторник вечером голкипер опубликовал прощальное послание. Вряд ли оно кого-то удивило. Инсайдеры упорно отправляли итальянца в другой клуб, а руководство и тренерский штаб отстранились. Потом Доннарумму не включили в заявку на матч за Суперкубок УЕФА. И он закончил французскую историю таким образом.

Джанлуиджи Доннарумма вратарь «ПСЖ» «С первого дня я отдавал все силы и на поле, и вне его, чтобы заслужить место в воротах. К сожалению, кто-то решил, что я больше не могу быть частью команды и вносить вклад в её успех. Я разочарован и подавлен. Надеюсь, у меня будет возможность ещё раз посмотреть в глаза болельщикам на «Парк де Пренс» и попрощаться как полагается. Если этого не случится, хочу, чтобы вы знали: ваша поддержка и любовь значат для меня всё, и я никогда этого не забуду. Моим товарищам по команде, моей второй семье: спасибо за каждую битву, каждый смех, каждый момент, который мы разделили. Играть за этот клуб и жить в этом городе было огромной честью. Спасибо, Париж».

«Кто-то решил, что я больше не нужен». О ком речь?

Вероятно, о главном тренере. Он был среди тех, кто планировал убрать Доннарумму даже после хорошего сезона. По данным французских медиа, клуб начал переговоры с игроком о новом соглашении, учитывая, что старое истекало через год. Но предложение, судя по всему, оказалось максимально неуважительным. Снижение зарплаты плюс бонусная часть в зависимости от количества матчей. Параллельно Париж объявил о трансферах Люка Шевалье из «Лилля» и Ренато Марина из «Ромы». По сути, это означало, что игровое время итальянца сократится. И бонусную часть заработать будет тяжело.

Причём, со слов агента, Доннарумма был готов пойти на снижение зарплаты. Но договориться было невозможно. Вот недавние слова Энцо Райолы, представителя игрока: «Мы расстроены. Последние 10 дней могут перечеркнуть четыре года здесь. Я ошеломлён, ноль уважения от «ПСЖ», построенный здесь замок рухнул. Клуб делал разные предложения. Мы согласились на снижение зарплаты, потому что Джанлуиджи хотел остаться, однако затем клуб передумал, и тогда мы прервали переговоры, собирались возобновить их после финала ЛЧ. Мы вновь пообщались перед клубным ЧМ, и клуб подтвердил желание продолжить сотрудничество. А потом они снова изменили решение. Произошедшее за последние 10 дней стало неожиданностью».

Перед Суперкубком Луис Энрике заявил: отсутствие игрока в заявке – его решение. И ответственность он берёт на себя. Всё потому, что в новом сезоне ему нужен другой голкипер, чтобы продолжить побеждать. Это было ещё до заявления Доннаруммы, но слова органично ложатся во все последующие события. Тренеру оказался не нужен вратарь этого типажа, а держать его на скамейке или даже во второй команде не имело смысла.

Куда теперь перейдёт Доннарумма и что будет с Сафоновым?

Основной претендент на вратаря – «Манчестер Сити», который готовится к уходу Эдерсона, собравшегося в Турцию. По данным L'Équipe, Хосеп Гвардиола уже переговорил с футболистом. А руководство согласовало личный контракт. Теперь клуб ждёт завершения сделки по Эдерсону, после чего отправит «ПСЖ» предложение в размере € 40 млн. Французы якобы не против отпустить игрока в Англию. Всё потому, что именно из этой страны может прийти наиболее подходящий по финансам оффер. Также сообщалось об интересе к нему со стороны «МЮ», но манкунианцы решили не устраивать денежную гонку и отказались от идеи трансфера. Ещё сообщалось о «Баварии», однако мюнхенцы тоже пока ведут себя осторожно.

Агент игрока Энцо Райола подтвердил, что приоритет – трансфер в клуб АПЛ.

Энцо Райола агент Джанлуиджи Доннаруммы «Возможно, только в АПЛ смогут удовлетворить завышенные финансовые требования парижского клуба. Они говорят об уважении, но, похоже, уважение для них – это только деньги. Речь не о том, чтобы покинуть проект и найти лучший вариант для Джиджи. С точки зрения имиджа нам нужно занять свою позицию, чтобы понять, как взаимодействовать с клубом».

При этом уход итальянца не означает, что открывается окно возможностей для Сафонова. По данным L'Équipe, клуб предложил россиянину варианты продолжения карьеры в другой команде, однако сам он не хочет покидать Париж. Так как считает, что адаптировался и способен побороться за место в составе. Пусть, вероятно, сейчас он и рассматривается как второй вратарь. Первым, скорее всего, будет Люка Шевалье.