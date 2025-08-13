«Будем драться в Шотландии!» Российский защитник — соавтор казахстанской сенсации в ЛЧ

Чемпион Казахстана продолжает удивлять. Накануне «Кайрат» впервые в истории пробился в раунд плей-офф Лиги чемпионов. От общего этапа команду-сенсацию отделяет всего один барьер — в виде «Селтика».

Особенно приятно, что ключевые роли в команде играют хорошо знакомые нам защитники Егор Сорокин и Александр Мартынович. После триллера в Братиславе мы связались с Егором и обсудили историческую для «Кайрата» серию пенальти, красивый жест тренера Вайсса и предстоящий вояж в Шотландию.

«Хотел пробить пенальти, чтобы на стадионе прозвучала моя фамилия»

— Как прокомментируешь победу над «Слованом» и проход в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов?

— Матч выдался сложным. Они играли дома, поэтому нам было важно сдержать давление в первые 30 минут — не получилось. В первом тайме мы сыграли не лучшим образом, но в раздевалке немного поговорили, поделились мыслями, как продолжать игру. Уже после перерыва старались атаковать и забить, чтобы не довести матч до серии пенальти. Однако это футбол — против нас играет не простая команда. В итоге дошли до серии пенальти, где одержали победу, и идём дальше. Мы очень счастливы!

— Не волнительно было исполнять послематчевый пенальти на чужом стадионе?

— У «Слована» была хорошая поддержка со стороны фанатов. Давление всегда присутствует в такие моменты, но ты берёшь ответственность на себя и с высоко поднятой головой реализуешь пенальти. Делаешь всё, чтобы команда прошла дальше. После удара наступило приятное облегчение.

— Сам решился выйти к «точке»?

— Нет. Тренер нас собрал в круг и назвал по номерам, кто и каким бьёт. Но я в глубине души хотел пробить пенальти, чтобы на стадионе прозвучала моя фамилия.

Егор Сорокин до и после пенальти Фото: Пресс-служба «Кайрата»

— Как отреагировали на приход после матча в раздевалку «Кайрата» главного тренера «Слована» Владимира Вайсса?

— Он поздравил нас с победой. Это проявление уважения с его стороны. Вайсс оценил проделанную нами работу. Кроме того, он не чужой человек для «Кайрата». Только респект ему за такой жест!

— Это уже третья команда, пройденная вами в квалификации Лиги чемпионов. Сильно отличается уровень «Слована» от предыдущих соперников?

— С каждым раундом команды сильнее. Но не буду принижать чьи-то заслуги. Все, кто играет в Лиге чемпионов — хорошие команды, с которыми были сложные матчи как дома, так и на выезде. В каждом матче нужны максимальные концентрация и ответственность. Мы представляем не только «Кайрат», но и весь Казахстан. Со «Слованом» был непростой выезд. Если брать оба матча, домашняя игра вышла намного легче, ведь в ответной пришлось играть 120 минут. Не каждую неделю такие долгие матчи бывают. Сейчас очень важно восстановиться, впереди игра в чемпионате.

Конечно, силы у нас не бесконечные. Повторяли друг другу в перерывах и в паузах, что мы вместе. Если тяжело, терпим и друг другу помогаем. За счёт такого командного духа справились с этой задачей.

«Теперь нужно, чтобы шотландские СМИ заговорили о нас»

— От общего этапа ЛЧ вас отделяют один раунд и «Селтик».

— Понятно, что в этой паре мы не фавориты. Но, мне кажется, именно поэтому нам будет легче. Мы будем драться, биться и делать всё, чтобы пройти дальше. А как сложится, покажет время.

— У тебя не будет проблем с выездом в Шотландию?

— Генеральный директор «Кайрата» заверил, что всё одобрено и виза будет готова. С этим проблем не возникнет. Я точно поеду играть в Шотландию.

— Как реагируете, когда после таких событий о вас говорят российские СМИ?

— Это приятный бонус. Мы своей работой и делом заставляем все СМИ говорить о нас. Теперь нужно, чтобы о нас заговорили и шотландские СМИ (смеётся).

— Вдвойне приятно, что «Кайрат» побеждает со связкой центральных защитников из СНГ?

— Мы наслаждаемся результатами, проделанной работой и игрой друг с другом.