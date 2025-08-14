Два явных лидера, одна сенсация и крах «Торпедо». Итоги старта нового сезона Первой лиги

Коротко – о главном. В том числе о ярких героях.

В Лиге Pari прошли стартовые четыре тура. Сезон-2025/2026 потихоньку разгоняется, но уже можно сделать некоторые выводы, проследить зарождение определённых тенденций и даже прикинуть, какой клуб начал выше ожиданий, а кто неожиданно испытывает проблемы. Обо всём по порядку.

Лидеры: без права на ошибку

«Урал» – лидер с 12 очками

Екатеринбуржцы установили рекорд, взяв максимум очков на старте сезона в Первой лиге. После победы 1:0 во встрече «Шинником» Мирослав Ромащенко показал: он хорош в матч-менеджменте. «Урал» лучший не только по очкам, но и в плане психологической устойчивости – три победы из четырёх добыты во втором тайме.

У «Факела» тоже 12 очков

После четырёх туров «Факел», как и «Урал», набрал максимум очков. Козырь воронежцев – оборона: всего один пропущенный гол. Команда показывает эффективный футбол: не владея инициативой, находит свой момент, который реализует, и после безупречно защищается. Если «Факел» добавит креативности в центре, то мы сможем наблюдать за более яркой игрой в исполнении воронежцев.

«Челябинск» сенсационно на третьем месте

Главная сенсация сезона! Девять очков из 12 и третье место. Для новичка лиги — результат, которого не ожидали даже оптимисты. Победа 1:0 в матче с «Волгой» — результат рациональной игры. Ивуарийский форвард Вильфрид Эза открыл счёт в матче после передачи экс-игрока ЦСКА Тимура Жамалетдинова. «Челябинск», традиционно хоккейный город, теперь живёт и футболом: 7000 болельщиков на трибунах – доказательство ажиотажа.

Борьба в середине таблицы

«Нефтехимик» – девятое место с шестью очками

«Нефтехимик» напоминает швейцарские часы: оборона работает безупречно, но в атаке не хватает мысли. Если добавить скорости на флангах — команда станет выглядеть интереснее. По первым турам можно сказать, что «Нефтехимик» в дальнейшем сможет закрепится в середине таблицы.

«Арсенал» – 10-е место и пять очков

Ничья (1:1) в последнем туре с «Родиной» оставила неприятный осадок. Гол Маттео Алинви мог принести победу, но спорный пенальти на 90+1-й минуте в исполнении Артёма Максименко всё испортил. Туляки убеждены: форвард был в офсайде.

Зона риска: тревожные сигналы

«Торпедо» – грустная 16-я строчка

«Торпедо» в очевидном кризисе: нет голов, нет духа, нет идеи. Много тактических проблем: схема 4-4-2 устарела, фланги не работают (всего один ключевой пас за четыре тура). Дуэт защитников Роганович – Бородин допускает много ошибок, приводящих к ударам по воротам. В атаке же коллапс: Александр Юшин не забил ни разу, а молодой Александр Чупаев физически не готов к Первой лиге.

Спасение возможно только через перезагрузку: смену тренера, решение проблем с владельцем в СИЗО и возврат доверия болельщиков.

«Шинник» – дела у команды ещё хуже

«Шинник» бесцветно стартовал в новом сезоне – всего одно очко после четырёх туров. Второе поражение подряд подлило масла в огонь. Одна из главных загадок сезона: кто будет уволен раньше — Артём Булойчик из «Шинника» или Олег Кононов из «Торпедо»?

«Енисей» – последнее место

Три домашних поражения подряд! Красноярцы мечтают о выходе в РПЛ к 2028 году, но пока катятся к понижению в классе. Даже новички – сербский бомбардир Лука Раткович и экс-спартаковец Вячеслав Кротов – не спасают.

Тренерские перестановки

Зоран Зелькович уволен из «Родины» после 3-го тура. Под его руководством команда набрала одно очко. Исполняющим обязанности назначен Барсег Киракосян.

Яркие герои

Мартин Секулич Фото: fc-ural.ru

Мартин Секулич, «Урал»: 3+2 за 282 минуты в новом сезоне. Лучший бомбардир прошлого сезона Первой лиги (14 голов).

Равиль Нетфуллин, «Факел»: 1+1 в последнем матче с «КАМАЗом» (2:1) — ответ бывшему клубу «Торпедо», где его перестали ставить в основу. Хочется отметить, что 80% атак «Факела» начинаются с отборов хавбека в центре поля.

Давид Кокоев, «Нефтехимик»: два гола в четырёх матчах, один из которых стал сенсационным — с нулевого угла в матче с костромским «Спартаком». Плюс роль диспетчера атак.

Эдарлин Рейес, «Арсенал» Фото: arsenaltula.ru

Эдарлин Рейес, «Арсенал»: 1+3 за четыре тура — и звание лучшего ассистента лиги на данный момент.

Главное разочарование

Александр Юшин, «Торпедо»: 0 голов при xG 1,7. Нападающий не оправдал доверие на кризисном старте (один удар за 181 минуту, да и то неточный).

Что дальше? 5-й тур