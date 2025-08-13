Топ-события четверга: Кубок России по футболу, хоккей и теннис

Лучший спорт 14 августа: Оздоев и Чалов в Лиге Европы, Рублёв — в Цинциннати, а также матчи «Металлурга» и «Ак Барса». Следите с нами!

Время в материале указано по Москве.

🎾 00:00*: Франсиско Комесанья (Аргентина) — Андрей Рублёв (Россия, 9), Цинциннати, четвёртый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Рублёв в Цинциннати до Карлоса Алькараса?

Андрей Рублёв одержал героическую победу в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати над Алексеем Попыриным из Австралии. И теперь, чтобы повторить прошлогодний результат — добраться до четвертьфинала, ему необходимо справиться с аргентинцем Франсиско Комесаньей. Теннисисты ранее встречались один раз — на Уимблдоне-2024 сильнее оказался Франсиско. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Лука Нарди — Карлос Алькарас.

🎾 3:30*: Екатерина Александрова (Россия, 12) — Анна Калинская (Россия, 28), Цинциннати, четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится российское дерби в Цинциннати Александрова — Калинская?

Россиянки Анна Калинская и Екатерина Александрова успешно добрались до четвёртого круга на турнире WTA-1000 в Цинциннати, и теперь за место в 1/4 финала они сразятся друг с другом. Теннисистки ранее играли шесть раз, и во всех случаях сильнее была Александрова — на турнире ITF-60K в Шэньчжэне-2017, в Санкт-Петербурге-2019, Москве-2019, Берлине-2021, Токио-2023 и Ухане-2024. Победительница нового поединка далее сразится с кем-то из пары Ига Швёнтек — Сорана Кырстя.

🏒 14:00: «Лада» — «Металлург» Магнитогорск, Кубок Минска

Кубок Минска . Кубок Минска Кубок Минска . Кубок Минска 14 августа 2025, четверг. 14:00 МСК Лада Тольятти Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как магнитогорцы начнут предсезонку?

В отличие от «Лады», которая уже дважды успела опробовать лёд в Минске, обыграв «Адмирал» и по буллитам уступив хозяевам турнира из «Динамо», подопечным Андрея Разина только предстоит впервые вступить в бой в рамках этой предсезонной подготовки. Скажется ли на «сталеварах» отсутствие игровой практики или же опыт и класс возьмут своё?

🏒 17:30: «Ак Барс» — «Нефтехимик», товарищеский матч

Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи (клубы) 14 августа 2025, четверг. 17:30 МСК Ак Барс Казань Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто окажется сильнее в дерби Татарстана?

В рамках этой предсезонки клубы уже провели по одному матчу, но с соперниками из ВХЛ – «Ак Барс» с небольшим преимуществом переиграл «Нефтяник» из Альметьевска, а «Нефтехимик» оказался сильнее «Челнов», не позволив сопернику забросить ни одной шайбы. Кто возьмёт верх среди представителей Татарстана в КХЛ?

⚽️ 19:30: «Пари Нижний Новгород» — «Ростов», Кубок России, группа C, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: нижегородцы возьмут реванш?

Совсем недавно эти же команды встречались в Ростове-на-Дону, и хозяева победили с минимальным перевесом (1:0). Но был и отягчающий для гостей фактор: капитан команды Мамаду Майга получил красную карточку уже на первых минутах, чем, по сути, заруинил весь план своего тренерского штаба. Повезло, что пропустили в итоге всего раз. Состоится ли реванш? Кстати, игра пройдёт в Саранске, поскольку арену «Пари НН» до сих пор чинят.

⚽️ 20:00: «Вольфсберг» — ПАОК, Лига Европы, третий квалификационный раунд

Интрига: шагнут ли дальше Оздоев и Чалов?

В прошлом сезоне ПАОК Магомеда Оздоева и Фёдора Чалова прошёл общий этап Лиги Европы. Получится ли повторить достижение? Для начала надо преодолеть квалификацию. Если оценивать стоимости составов, у греческого клуба весомое преимущество над австрийским – € 81,75 млн против € 33,68 млн. Вот только в первом матче оно не сыграло, поскольку в Салониках соперники голов не забили. В Клагенфурте фактор домашней арены поможет «Вольфсбергу»? Или всё-таки фаворит исправится за ничью?

На днях Чалова обокрали в Греции:: Фёдора Чалова обокрали на одном из пляжей Греции — ANT News

⚽️ 21:00: АЕК Афины — «Арис», Лига конференций, третий квалификационный раунд

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Николич против Кокорина

Забьёт ли Александр Кокорин команде Марко Николича? Такой вопрос мог стать актуальным, если бы сербский тренер остался в ЦСКА, а нападающий вернулся бы в РПЛ. Но они пересеклись в квалификации Лиги конференций. И кто же останется в этом сезоне без основной стадии еврокубка? В первом матче греки быстро забили два мяча киприотам – и мгновенно пропустили столько же в ответ. 2:2 к 31-й минуте – как вам такое? Впрочем, и к 90-й – тоже. Ждём столь же результативной ответной встречи?