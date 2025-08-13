Нереальная концовка для Черчесова! Сравняли в добавленное — и потом «Ахмату» забил бывший!

Это была встреча ситуативных аутсайдеров группы «А» Фонбет Кубка России. После 1-го тура «Оренбург» и «Ахмат» скатились на третье и четвёртое места – грозненцы тогда на своём поле уступили «Зениту» (1:2), а оренбуржцы – в гостях «Рубину» (0:2). Так что очный матч кому-то из соперников мог здорово помочь. Во-первых, набрать первые очки в турнире, а во-вторых – всплыть из нижней части таблицы. И сравняться по очкам с «Рубином», который вчера проиграл очевидному фавориту группы в Петербурге.

Команды подходили к встрече в разном настроении. У «Оренбурга» после двух ничейных результатов на старте – три поражения подряд. Пока не помогают даже мотивационные реплики Ираклия Квеквескири. Если в атаке ситуативно и появляются мысли, то с обороной много проблем. Их пока не получается решить. У «Ахмата» наоборот – буст уверенности после прихода Станислава Черчесова. Грозненцы победили «Зенит» и ехали в Оренбург продолжить тенденцию. Однако не вышло.

Тренеры не стали игнорировать привычную тенденцию обновления составов в Кубке. Черчесов, например, выпустил Уциева, Гаджиева, Талала, Заре и Исмаэла Силву. Лидеры в первом матче тренера – Садулаев, Гандри, Касинтура, Мелкадзе – остались в запасе. У Слишковича аналогичная ситуация, но там особенно интересно было последить за молодым Ацамазом Ревазовым на фланге. Он уже сверкнул в прошлом сезоне. И тренерский штаб рассчитывает на его прорыв в этом.

Команды неторопливо начали встречу. Хоть и погода была уже не жаркая, однако требовалось время, чтобы понять собственные возможности. Чуть быстрее к этому адаптировались хозяева, первый момент остался за ними: на девятой минуте Томпсон перебрасывал стенку после штрафного и чуть не попал в створ. Хозяева вроде и старались владеть мячом, но раз за разом упирались в плотную оборону. Поэтому системно создавать что-то опасное не выходило. В какой-то момент хозяевам это надоело: они словно намеренно отдали мяч в надежде, что на контратаках станет больше свободного пространства. Сработало так себе. «Ахмат» с удовольствием стал владеть мячом и территорией, при этом максимально осознанно и с полной дисциплиной. Во второй части тайма они играли солиднее и на 40-й минуте создали самый опасный момент 45 минут: Конате в штрафной переиграл Сыщенко и, казалось, бил наверняка. Однако потащил Ходанович.

В перерыве Слишкович пошёл на творческие замены, сняв двух центральных защитников. Вместо Татаева и Сыщенко вышли Хотулёв и Касимов. Черчесов тоже частично скорректировал эту зону, выпустив Гандри. Пауза словно больше помогла «Оренбургу», они резво начали тайм. И совсем скоро забили первый мяч в кубковом сезоне. Ревазов пролетел по флангу, навесил на дальнюю штангу, где забыли про Поройкова. Ему оставалось подставить голову.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Через четыре минуты мог случиться дубль. Снова классный пас от Ревазова, но в этот раз защитник не попал по мячу. Черчесов отреагировал на ситуацию, выпустив на поле лидеров. Однако это не особо помогало. Хозяева продолжали давить – из выгодной позиции не реализовал шанс Савельев, чуть не попал в ворота Хотулёв. Черчесов явно злился из-за происходящего на поле. Только к 80-й минуте грозненцы вернулись в игру и попытались устроить навал. И главное – у них это вышло. Уже в добавленное время Келиану получил передачу у линии штрафной и хладнокровно пробил в дальний угол.

Однако оренбуржцы не собирались сдаваться. Чувствовали, что взять победу в основное время матча им под силу. Уже на пятой добавленной минуте Ходанович выбил мяч на чужую половину, Савельев грамотно отскочил от Гандри и прострелил в центр на Камилова. А тот опередил соперника. Интересно, что ещё в прошлом сезоне полузащитник выступал за «Ахмат». Так что празднование получилось неловким.

Такую игру хотелось продолжать. Но вскоре главный арбитр дал финальный свисток. У «Оренбурга» первая победа в розыгрыше Кубка России, благодаря которой они поднялись на третье место в таблице. «Ахмат» остался внизу с нулём очков. А у Черчесова первое поражение.