Новая трансферная сага в РПЛ! «Зениту» и «Спартаку» необходим отъезд Даку в Италию

Один из лучших бомбардиров последних сезонов МИР РПЛ Мирлинд Даку близок к переходу в «Фиорентину». Как сообщил Telegrafi, спортивный директор клуба из Флоренции Даниэле Праде связался с представителями албанца и обсудил трансфер. Согласно источнику, нападающий хочет перебраться в чемпионат Италии, хотя недавно продлил контракт с «Рубином» и чувствует себя счастливым в России. Утверждается, что казанцы отпустят Даку только в том случае, если за бомбардира предложат приблизительно € 20 млн. Впрочем, «фиалкам», возможно, удастся сбить цену, ведь ещё летом Мирлинда готовы были продать в «Зенит» за € 8 млн.

Вчера после кубкового матча в Санкт-Петербурге интерес «Фиорентины» к албанскому форварду подтвердил главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов.

Рашид Рахимов главный тренер «Рубина» «Насколько правдивы слухи об интересе к Мирлинду? «Фиорентина» должна продать Кина. И я так понимаю, что к Даку есть интерес».

Мойзе Кин – лучший бомбардир «Фиорентины» в прошлом сезоне, он забил 19 голов в Серии А. На этого нападающего нацелены клубы из Саудовской Аравии. Впрочем, собрать нужную сумму «фиалкам» должен помочь трансфер другого форварда. Причём в Россию! Итальянские СМИ сообщают о возможном переходе Лукаса Бельтрана в «Зенит» или в «Спартак».

По информации журналиста Марко Джордано, петербургский клуб активно работает над трансфером 24-летнего аргентинца. Отмечается, что «Зенит» оценивает сделку в € 10 млн, а сам Бельтран не против переехать в Россию. Corriere della Sera, в свою очередь, сообщила об интересе к Лукасу со стороны «Спартака». Как утверждает этот источник, «Фиорентина» уже согласилась продать нападающего во «Фламенго» за € 15 млн с учётом бонусов. Однако аргентинец не хочет в Бразилию.

В «Зените» пока опровергают переговоры по Бельтрану. Но не секрет, что петербургский клуб ищет нападающего с момента, когда сорвался трансфер Даку. Аргентинец из Серии А, конечно, может находиться в списке кандидатов на усиление состава сине-бело-голубых.

Бельтран отыграл за «Фиорентину» два года после переходом летом 2023-го из «Ривер Плейт». Клуб из Буэнос-Айреса продал своего воспитанника «фиалкам» за € 12,6 млн, по данным Transfermarkt. Аргентинец уезжал в Италию в статусе лучшего бомбардира «Ривер Плейт»: в сезоне-2022/2023 нападающий забил 15 мячей в 33 матчах чемпионата Аргентины и Кубка Либертадорес.

В «Фиорентине» Бельтрана использовали на разных позициях в группе атаки – чаще даже под нападающим, чем центрфорвардом, а бывало, и на фланг выпускали. Но, даже несмотря на это, смущает невысокая результативность аргентинца. В первом сезоне в Серии А у него 6+3 в 32 матчах, во втором – 5+5 в 33. Да и в Лиге конференций, где Лукас доходил с «фиалками» до финала, он за два года забил только пять голов и сделал одну голевую передачу в 24 играх. Вдобавок 4 из 16 мячей в разных турнирах положил с пенальти. В общем, не доказал, что способен быть в Европе таким же крутым бомбардиром, как в Аргентине.

В прошедшем чемпионате Италии Бельтран оказался седьмым в составе «Фиорентины» по проведённому на поле времени – 1957 минут. При этом стал третьим по количеству передач под удар (29), успешных обводок (15) и выигранных единоборств внизу (87). В целом ничего сверхъестественного в его статистике не было.

Лукас Бельтран Фото: Timothy Rogers/Getty Images

Бельтран выступал за сборную Аргентины, правда, олимпийскую. Для первой национальной команды он остался только кандидатом, хотя Лионель Скалони вызывал его на сборы. А на Игры-2024 Лукас ездил вместе с нынешним форвардом «Зенита» Лусиано Гонду. Можно сказать, они конкурировали за место в составе. В первых двух матчах группового этапа на Олимпиаде с Марокко (1:2) и Ираком (3:1) Бельтран выходил в основе, а во встречах с Украиной (2:0) и Францией (0:1) в четвертьфинале – на замену и результативных действий не совершил. Кстати, у Бельтрана итальянские корни, поэтому его в своё время думали натурализовать для сборной Италии, как поступили с Матео Ретеги. Впрочем, в его случае дальше разговоров дело не зашло.

Бывший главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно после подписания Бельтрана сравнивал его с экс-звездой «фиалок» Франческо Байано.

«Какой нападающий Бельтран? У него есть характеристики игрока, который знает, как причинить сопернику боль. Он быстрый, резкий и хитрый. Чтобы болельщикам было понятно, я сравню его с Байано. «Фиорентина» вложила в него огромные средства. Он хочет добиться в Италии всего и сразу, но мы будем раскрывать его постепенно».

Интересно, что сам Байано не согласился с мнением Итальяно. Бывший форвард, ставший тренером, так охарактеризовал Бельтрана:

«Мы не совсем похожи. Бельтран – техничный игрок, который активно ищет мяч, а не просто находится в штрафной в ожидании передач. Это единственное, что нас объединяет: активное движение, желание освободить пространство для партнёров. Но по физическим данным и другим качествам мы совершенно разные. Винченцо привёл меня просто в качестве примера, чтобы публике приблизительно был понятен тип игрока».

Бельтран действительно подвижный и хитрый игрок. Несколько раз он забивал голы благодаря ложным движениям в прессинге. Показывал сопернику, что пойдёт в одну сторону, чтобы перекрыть направление передачи, а потом внезапно делал движение в другую. Оппонент уже опускал голову и отдавал туда пас. Лукас перехватывал мяч, после чего забивал. Помните ошибку Матвея Сафонова в товарищеском матче с Нигерией? Вот так и аргентинец обманывал вратарей. Тем не менее его сильных качеств оказалось недостаточно, чтобы превратиться в настоящую звезду «Фиорентины» и большого игрока для Серии А.