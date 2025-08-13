Батраков сделал результат и в Кубке! Но в концовке спровоцировал потасовку

Если бы «Локомотив» и «Балтика» встретились в Мир РПЛ, получился бы матч первой и пятой команд — и те и другие на старте сезона прям хороши. Но вот в Фонбет Кубке России обе команды в дебютном туре уступили, поэтому проигравший безумно усложнил бы свои шансы на плей-офф в верхней сетке. Им стали калининградцы.

По кубковой традиции Михаил Галактионов и Андрей Талалаев прибегли к солидной ротации. За балтийцев, например, дебютировали в старте молодые Кукушкин и Беликов плюс только набирающие форму Луна и Уткин. При этом за «Локо» всё равно с первых минут играли Баринов, Батраков, Бакаев, Карпукас и Ненахов.

Как раз четвёртый на первых же минутах ворвался в чужую штрафную и упал после столкновения с Луной. Футболисты «Локомотива» просили пенальти, однако вердикт судьи Сараева и его помощников на VAR был к москвичам беспощаден. Немного погодя претендовал на заработанный 11-метровый и Комличенко, попав под подкат Гассама — тоже мимо.

С третьего раза добиться пенальти всё-таки удалось. На 22-й минуте Мохаммад махнул ногой и попал по Бакаеву. Батраков не стал ничего выдумывать и легонько катнул мяч вправо, пока Кукушкин прыгнул в другую сторону.

У Алексея уже восемь голов в шести матчах нынешнего сезона. Что за машину вырастил «Локо»!

Не нужно думать, что атаковал исключительно «Локомотив». Неплохо с отскоком от газона бил Гассама, Филин поймал отскок после углового и перспективно заряжал в дальний угол. Обоим немного не хватило точности. Тем не менее москвичи были острее и в первом тайме больше не забили исключительно из-за спасений Кукушкина. Прошёл идеальный раскат с участием Бакаева и Комличенко — на ворота выбегал Фассон. Тот же Комличенко в касание замыкал прострел Ненахова. В обоих случаях вратарь здорово держал ближний угол.

Оборона «Балтики» местами трещала. А Талалаев не стал откладывать перемены и сделал двойную замену до 40-й минуты, выпустив Бевеева и Максима Петрова! Да, Титков и Фассон жёстко столкнулись головами при верховом единоборстве — Николай продолжать матч не мог, а Лукас примерил специальный защитный шлем и доиграл до перерыва. Но ведь у Мохаммада проблем со здоровьем не было.

Во второй половине калининградцы прибавили. Однако всё равно на 55-й минуте вновь пропустили. Бакаев здорово разобрался на фланге. Комличенко не смог превратить в ассист передачу Батракова. Мяч заметался по штрафной и прилетел к Сильянову — всё-таки не зря вышел вместо Фассона. Вот только Рамирес чуть ранее наступил на ногу Максиму Петрову. VAR разобрался, счёт остался прежним.

«Локомотив» — «Балтика» Фото: Арина Лобова, «Чемпионат»

Концовку матча провели основные Руденко и Воробьёв с одной стороны, с другой — Саусь. Также Галактионов предоставил практику 19-летнему белорусскому дебютанту Мялковскому. Спасибо партнёрству с «Арсеналом» из Дзержинска.

Главным героем же стал Лантратов. Во-первых, мастерски сыграл на выходе и обезвредил проход Степановича. Во-вторых, в красивом прыжке потащил удар Тентона головой под перекладину. Да, судьи зафиксировали офсайд, и всё же похвалы Илья всё равно заслуживает.

Под конец команды дали жару и устроили массовую толкотню. Беликов в компенсированное время подкатился под вышедшего на замену Салтыкова. Батраков в порыве мести ответил обидчику своим подкатом, и завертелось. Прыжок Алексея, правда, выглядел страшновато – эмоции футболистов понятны. К счастью, до повторения кубковой истории «Зенита» и «Спартака» трёхлетней давности не дошло. Сараев никого не удалил, только раздал несколько жёлтых.

А дальше и Воробьёв в контратаке оформил приговор. Руденко покатил на Дмитрия, тот техничной обработкой накрутил Обонина и поразил цель. «Локо» по итогам двух туров вплотную подобрался к ЦСКА и «Акрону», теперь отставая от армейцев на одно очко, а от тольяттинцев — на два. Ну а «Балтика» осталась с нулём. Да, группа безумно сложная, но выход из неё теперь под большим вопросом.