Пари Нижний Новгород — Ростов. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Статьи

АПЛ-2025/2026, прогноз: почему Арсенал должен выиграть чемпионат Англии по футболу, несмотря на трансферы Ливерпуля и Сити

«Арсенал» выиграет АПЛ в этом сезоне. Теперь для этого есть всё
Григорий Телингатер
Почему «Арсенал» должен выиграть чемпионат Англии
Аудио-версия:
Тот случай, когда пора и очень нужно.

Сколько уже можно? Три раза подряд «Арсенал» становился вторым. Иногда получалась настоящая борьба за чемпионство, иногда её не было и близко, однако результат оставался неизменным. Если раньше шутили, что «Арсенал» вечно четвёртый, то теперь – постоянно второй.

Микель Артета
Микель Артета
главный тренер «Арсенала»

«Почему мы не выиграли АПЛ в этом сезоне? Красные карточки и травмы, конечно. Но мы не знаем, что бы произошло без этого. Были бы мы намного ближе? Для меня ответ однозначен: да. Однако нам придётся сделать что-то ещё в следующем сезоне, потому что планка будет выше. И если посмотреть на то, что было в последние три сезона, то последовательные результаты, с которыми мы не выигрывали титул, встречаются очень редко. Так что мы очень близки, настолько близки по вероятности, что мы должны продолжать и быть лучше».

Английский чемпионат – самый конкурентный в Европе. Здесь любой клуб может себе позволить трансферы по € 40 млн. «Арсенал» уже вернул себе статус полноценного топ-клуба. Дойти до полуфинала Лиги чемпионов, уверенно выкинув «Реал» – на такое мало кто способен. Хотя нужно что-то экстра, что-то ещё сверх, чтобы забрать-таки АПЛ. И надстройка наконец появилась – нападающий Виктор Дьёкереш.

Виктор Дьёкереш

Виктор Дьёкереш

Фото: Pakawich Damrongkiattisak/Getty Images

Важно помнить, что мы говорим про «Арсенал». Клуб, который обладает лучшей обороной в чемпионате Англии. В прошлом сезоне команда допустила у своих ворот меньше всех по модели xGA (34,4). Столько же и пропустила – опять же меньше всех в АПЛ:

  1. «Арсенал»: 34 пропущенных мяча
  2. «Ливерпуль»: 41
  3. «Челси»: 43
  4. «Эвертон»: 44
  5. «Манчестер Сити»: 44

Очевидно, что проблема «Арсенала» была именно в нападении. Страшно сказать, но в составе команды не нашлось человека, который забил бы 10 мячей за чемпионат. Пока у «Ливерпуля», «Ньюкасла», «Сити», «Брентфорда» и «Форест» люди забивали по 20+ мячей, у «Арсенала» не нашлось никого с двузначным количеством голов. Лучшим бомбардиром с девятью мячами стал Хаверц, которого вынужденно ставили в атаку. Да и вообще тяжело выиграть АПЛ, если команда и 70 мячей за сезон не забивает. Обычно чемпион забивает в районе 85-95 мячей (в последних трёх случаях – 86, 96 и 94 гола). У «Арсенала» получилось 69 в прошедшем сезоне, а по ожидаемым голам и вовсе 59,9.

Виктор Дьёкереш

«Арсеналу» нужен был центральный нападающий, но не любой. Требовался именно забивной, а не те, кто выделяется в первую очередь прессингом и созданием моментов для партнёров. Это всё тоже замечательно, однако главное – забитые мячи. И тут как раз приходит форвард с уникальным голевым чутьём. В мире есть лишь единицы, у кого на длинной дистанции получается один гол примерно на 90 минут. Часто можно услышать, что Дьёкереш показывал эти цифры лишь в чемпионате Португалии, но это не так. Достаточно взглянуть и на сборную, и на Лигу чемпионов, где он сделал в том числе хет-трик в ворота «Сити». Правда, тут два мяча – с пенальти, однако остальные четыре в турнире были с игры.

Кстати, о «Сити». Во многом похожая ситуация с форвардом была как раз в Манчестере, которому долгое время не покорялся другой трофей. Однако с приходом профильного нападающего Эрлинга Холанда ситуация сразу изменилась, и Лига чемпионов была добыта.

«Арсенал» не выигрывал АПЛ с сезона-2003/2004, то есть более 20 лет. Уже выросло много фанатов «Арсенала», которые не застали славные времена Анри, Юнберга, Пиреса, Бергкампа и Виейра. И если не сейчас, то когда лондонцам возвращаться? У каждой команды есть свой цикл, и сейчас уже просто подошло время забрать АПЛ. Понятно, что мощные закупки «Ливерпуля» и «Сити» настораживают, но, возможно, как раз в этом и есть шанс «Арсенала» – взять титул, пока у конкурентов перестройка.

Кто только не играл у «Арсенала» форварда в последние годы:
