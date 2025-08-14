«Арсенал» выиграет АПЛ в этом сезоне. Теперь для этого есть всё

Сколько уже можно? Три раза подряд «Арсенал» становился вторым. Иногда получалась настоящая борьба за чемпионство, иногда её не было и близко, однако результат оставался неизменным. Если раньше шутили, что «Арсенал» вечно четвёртый, то теперь – постоянно второй.

Микель Артета главный тренер «Арсенала» «Почему мы не выиграли АПЛ в этом сезоне? Красные карточки и травмы, конечно. Но мы не знаем, что бы произошло без этого. Были бы мы намного ближе? Для меня ответ однозначен: да. Однако нам придётся сделать что-то ещё в следующем сезоне, потому что планка будет выше. И если посмотреть на то, что было в последние три сезона, то последовательные результаты, с которыми мы не выигрывали титул, встречаются очень редко. Так что мы очень близки, настолько близки по вероятности, что мы должны продолжать и быть лучше».

Английский чемпионат – самый конкурентный в Европе. Здесь любой клуб может себе позволить трансферы по € 40 млн. «Арсенал» уже вернул себе статус полноценного топ-клуба. Дойти до полуфинала Лиги чемпионов, уверенно выкинув «Реал» – на такое мало кто способен. Хотя нужно что-то экстра, что-то ещё сверх, чтобы забрать-таки АПЛ. И надстройка наконец появилась – нападающий Виктор Дьёкереш .

Виктор Дьёкереш Фото: Pakawich Damrongkiattisak/Getty Images

Важно помнить, что мы говорим про «Арсенал». Клуб, который обладает лучшей обороной в чемпионате Англии. В прошлом сезоне команда допустила у своих ворот меньше всех по модели xGA (34,4). Столько же и пропустила – опять же меньше всех в АПЛ:

«Арсенал»: 34 пропущенных мяча «Ливерпуль»: 41 «Челси»: 43 «Эвертон»: 44 «Манчестер Сити»: 44

Очевидно, что проблема «Арсенала» была именно в нападении. Страшно сказать, но в составе команды не нашлось человека, который забил бы 10 мячей за чемпионат. Пока у «Ливерпуля», «Ньюкасла», «Сити», «Брентфорда» и «Форест» люди забивали по 20+ мячей, у «Арсенала» не нашлось никого с двузначным количеством голов. Лучшим бомбардиром с девятью мячами стал Хаверц, которого вынужденно ставили в атаку. Да и вообще тяжело выиграть АПЛ, если команда и 70 мячей за сезон не забивает. Обычно чемпион забивает в районе 85-95 мячей (в последних трёх случаях – 86, 96 и 94 гола). У «Арсенала» получилось 69 в прошедшем сезоне, а по ожидаемым голам и вовсе 59,9.

«Арсеналу» нужен был центральный нападающий, но не любой. Требовался именно забивной, а не те, кто выделяется в первую очередь прессингом и созданием моментов для партнёров. Это всё тоже замечательно, однако главное – забитые мячи. И тут как раз приходит форвард с уникальным голевым чутьём. В мире есть лишь единицы, у кого на длинной дистанции получается один гол примерно на 90 минут. Часто можно услышать, что Дьёкереш показывал эти цифры лишь в чемпионате Португалии, но это не так. Достаточно взглянуть и на сборную, и на Лигу чемпионов, где он сделал в том числе хет-трик в ворота «Сити». Правда, тут два мяча – с пенальти, однако остальные четыре в турнире были с игры.

Кстати, о «Сити». Во многом похожая ситуация с форвардом была как раз в Манчестере, которому долгое время не покорялся другой трофей. Однако с приходом профильного нападающего Эрлинга Холанда ситуация сразу изменилась, и Лига чемпионов была добыта.