Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Статьи

Динамо Москва — Краснодар — 0:4, обзор матча, видео, голы: Мукаилов, Густаво, Сперцян, 13 августа 2025, Кубок России

«Краснодар» поиздевался над «Динамо» — забили 4 в гостях! Дубль — у молодого дебютанта
Анатолий Романов
Отчёт «Динамо» Москва — «Краснодар» — 0:4
Аудио-версия:
Комментарии
Команда Карпина совсем плоха. А Казбек Мукаилов — новое имя в российском футболе.

Московское «Динамо» опять проиграло «Краснодару». Теперь – во 2-м туре группового этапа Фонбет Кубка России. Героем этой встречи стал очередной молодой талант академии Сергея Галицкого.

Fonbet Кубок России . Группа B. 2-й тур
13 августа 2025, среда. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Мукаилов – 19'     0:2 Фуртадо – 34'     0:3 Мукаилов – 44'     0:4 Сперцян – 88'    

Перед матчем символический удар по мячу нанёс Александр Овечкин. Наша хоккейная легенда поприветствовал и тепло обнял Валерия Карпина, видимо, пожелал ему победы. Подумалось: а может, это действительно символичный момент и сегодня «Динамо» с «Краснодаром» установят рекорд по голам хотя бы для нынешнего розыгрыша Кубка России? Тем более в кубковом турнире давление результата чуть ниже, чем в чемпионате. Да и на поле появились голодные до игры футболисты. У бело-голубых из основы с последнего тура РПЛ остался только Бителло, у команды Мурада Мусаева – Диего Коста с Батчи.

При счёте 0:0 была равная игра, но «Краснодар» своим прессингом один в один здорово затруднял «Динамо» выход из обороны. Тем не менее первыми едва не забили хозяева, когда Бителло зарядил из-за штрафной низом после стандарта и подбора. Голкипер Корякин – новый сменщик и конкурент Агкацева – потащил непростой удар. А через три минуты «Краснодар» повёл. И кто отличился! 18-летний нападающий Мукаилов, проводивший дебютный матч за основу «быков». В МФЛ Казбек выделяется результативностью (13+8 в 16 встречах), а теперь и во взрослом футболе начал проявлять себя. Впрочем, в этом эпизоде от него требовалось просто исполнить удар в касание по отскочившему от соперника мячу. Гол в ворота бело-голубых пришёл после потери Бабаева. Вингер передержал мяч, выбегая из собственной штрафной.

У команды Карпина совершенно не клеилась игра в атаке. Очень много брака допускали динамовцы, в том числе на своей половине поля. Тренер был крайне недоволен действиями команды. За четверть часа до перерыва «Динамо» пропустило ещё раз. Эту голевую атаку начал отбором в центре поля новичок и экс-капитан «Осера» Жубал, а завершил другой бразильский новобранец – Густаво Сантос. Вингер обыграл в штрафной Кутицкого и отправил мяч в дальний угол ворот Лещука.

Густаво Сантос Подробнее

Более того, первый тайм «Краснодар» выиграл крупно! Третий гол «быкам» и дубль Мукаилову подарил тот же Кутицкий – это был не день Александра. Защитник зачем-то решил отдать пас назад вратарю почти с центра поля, а нападающий «Краснодара» прочитал эпизод, перехватил мяч и спокойно перебросил Лещука. Лучшего дебюта, чем у Мукаилова, не придумаешь.

Возможно, Карпин не планировал четыре замены в перерыве, однако ход встречи не оставлял ему выбора. Разгромно проигрывать, понятное дело, не хотелось. Тренер бросил в бой основных – Сергеева, Нгамалё, Фомина, Маричаля. Но едва стартовал второй тайм, как бело-голубые чуть не пропустили четвёртый гол. Опять катали мяч у собственной штрафной, пока не потеряли. Мукаилов мог добавить к дублю голевую передачу – вывел Густаво один на один. На сей раз бразилец умудрился даже в створ не попасть.

Было бы преувеличением утверждать, что замены преобразили «Динамо». У команды Карпина по-прежнему ничего не получалось впереди, хотя хозяева много владели мячом и проводили времени на чужой половине. На исходе часа матча тренер бело-голубых исчерпал все замены – выпустил ещё и Макарова. Однако «Краснодар» успокоил игру, хорошо сушил её. Правда, у Мукаилова уже не было поддержки, и на 67-й минуте Мусаев отправил нападающего отдыхать. «Быки» доигрывали без классического центрфорварда.

Если кто-то из болельщиков «Динамо» ушёл со стадиона после 45 минут, то вряд ли что-то потерял. Ко всем нелепым ошибкам бело-голубых в концовке добавился «привоз» от Лещука. Голкипер завозился с мячом в штрафной – Кривцов его обокрал. Это, кстати, был второй перехват Никиты, зародивший голевую атаку «Краснодара». Сперцян забивал уже в пустые ворота.

Карпин наверняка признает: сегодня на «ВТБ Арене» был матч команд разного уровня.

«Краснодар» догнал «Динамо» в таблице
Комментарии
