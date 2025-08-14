«Ливерпуль», «Милан» и ЦСКА нашли новых защитников. Трансферы и слухи дня

По традиции заглянем в трансферное окно. Главные переходы и слухи за среду, 13 августа – в нашем обзоре. Есть неожиданные новости.

Главные состоявшиеся трансферы дня

«Милан» продал своего защитника в «Ньюкасл»

Малик Тшау Фото: ФК «Ньюкасл»

«Ньюкасл» объявил о переходе центрального защитника «Милана» Малика Тшау. 24-летний немец подписал контракт с «сороками» до июня 2030 года. По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма сделки составила € 36 млн, кроме того, ещё € 4 млн «россонери» могут заработать за счёт бонусов. В прошлом сезоне Тшау провёл 22 матча в чемпионате Италии без результативных действий. А вот в Лиге чемпионов набрал 1+1 в пяти играх, забив «Реалу» в Мадриде.

А на замену подписал игрока сборной Бельгии

Кони де Винтер Фото: ФК «Милан»

Отпустив Тшау в Англию, «Милан» нашёл ему замену в Серии А. «Россонери» сообщили о подписании центрального защитника «Дженоа» Кони де Винтера. 24-летний игрок сборной Бельгии заключил договор до июня 2030 года. По данным Transfermarkt, за этот трансфер «Милан» заплатит € 20 млн. Сообщалось также, что с бонусами сумма сделки может вырасти до € 23 млн. В минувшем сезоне де Винтер поучаствовал в 25 матчах чемпионата Италии и стал автором трёх голов.

Главные трансферные слухи дня

ЦСКА близок к трансферу бразильца

Жоао Виктор Фото: Buda Mendes/Getty Images

ЦСКА тоже быстро отыскал замену своему центральному защитнику – Виллиану Роше, проданному в Саудовскую Аравию. Журналист Вене Касагранде сообщил, что московский клуб в ближайшее время купит Жоао Виктора из «Васко да Гама». Как пишет инсайдер, армейцы предложили за 27-летнего бразильца € 4,5 млн. Кроме того, стало известно, что с самим игроком согласован трёхлетний контракт. В сезоне-2025 Жоао Виктор провёл 29 матчей в чемпионате, Кубке Бразилии и Южноамериканском кубке и набрал 2+1.

В «Рубине» подтвердили новость о трансфере Даку

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подтвердил, что лучший бомбардир казанской команды Мирлинд Даку может перейти в «Фиорентину».

«Насколько правдивы слухи об интересе к Даку? «Фиорентина» должна продать Кина. Я так понимаю, что к Даку есть интерес», – сказал Рахимов.

Ранее Telegrafi написал, что спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде связался с представителями Даку и обсудил трансфер. Согласно источнику, казанский клуб отпустит Мирлинда, если за бомбардира предложат приблизительно € 20 млн. В новом сезоне РПЛ албанский нападающий набрал 4+1 в четырёх встречах.

Доннарумма продолжит карьеру в Англии

Джанлуиджи Доннарумма, объявив об уходе из «ПСЖ», собирает чемоданы в Англию. Агент голкипера Энцо Райола заявил, что работает над трансфером своего клиента в АПЛ. Тем временем L'Équipe поделился новостью, что 26-летний итальянец достиг договорённости о контракте с «Манчестер Сити». Согласно источнику, «ПСЖ» потребует за Доннарумму менее € 40 млн. Give Me Sport подтверждает интерес «горожан» к Джанлуиджи и добавляет, что в списке претендентов на вратаря есть также «Бавария». А вот у ESPN – другой инсайд: «Сити» предпочёл бы сохранение Эдерсона, а не покупку итальянца. У Доннаруммы в прошлом сезоне было 47 матчей во всех турнирах, 43 пропущенных мяча и 17 «сухарей».

«Ливерпуль» договорился о трансфере 18-летнего таланта

Джованни Леони Фото: Parma Calcio 1913 via Getty Images

18-летний защитник «Пармы» Джованни Леони продолжит карьеру в «Ливерпуле». По данным инсайдера Романо, английский и итальянский клубы согласовали трансфер за € 35 млн. Помимо того, «Парма» получит процент от перепродажи футболиста. Чемпион Англии решил сделать этот трансфер, несмотря на то что договорился также о покупке другого центрбека – Марка Гехи из «Кристал Пэлас». Леони – это скорее подписание на перспективу, тем не менее он должен сразу присоединиться к команде Арне Слота. В прошлом сезоне итальянец сыграл 17 встреч и забил один гол в Серии А.

Чалов уедет из Греции в Турцию?

Экс-нападающий ЦСКА Фёдор Чалов может покинуть ПАОК всего через год после перехода в греческий клуб. По информации журналиста Ягиза Сабунчоглу, 27-летний россиянин продолжит карьеру в «Кайсериспоре». Турки сделали предложение об аренде Чалова с опцией выкупа, и ПАОК согласился на трансфер. Утверждается, что сам Фёдор уже договорился о личном контракте с «Кайсериспором». При этом в греческом клубе опровергли новость, а сам Чалов отреагировал на неё с сарказмом.

В минувшем сезоне форвард набрал 3+4 в 26 матчах чемпионата Греции и 2+1 – в 11 играх Лиги Европы.

