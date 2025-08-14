«ПСЖ» сделал камбэк и в основное время, и в серии пенальти. Огненный Суперкубок

«Тоттенхэм» и «ПСЖ» до этого дня никогда не брали Суперкубок. Казалось очевидным, кто должен выиграть этот трофей. Но на деле всё вышло не так однозначно. «ПСЖ» после клубного ЧМ провёл ещё один тяжёлый матч за титул с лондонской командой, однако на этот раз всё-таки забрал кубок.

Обе команды удивили уже стартовым составом. У «ПСЖ» нашлось место не только Хвиче, Дембеле и Дуэ, но ещё и Баркола. В результате последний отправился на левый фланг, грузин оказался справа, а Дуэ стал атакующим полузащитником. В свою очередь, «Тоттенхэм» за последнее время лишился ведущих игроков атаки: Сон ушёл, а Кулушевски, Мэддисон и Соланке получили травмы. Последний смог выйти, однако лишь в концовке встречи. В результате лондонцы решили сыграть в пять защитников, оставив впереди только Ришарлисона и Кудуса.

И можно сказать, что стартовый план «Тоттенхэма» сработал. За первый тайм у «ПСЖ» не было ни одного по-настоящему опасного момента. Англичане владели мячом в два раза меньше, но били по воротам значительно чаще – 9:4 по ударам до перерыва. Убойных моментов получилось в целом мало с обеих сторон, пожалуй, лучший шанс оказался у «Тоттенхэма» – и команда Франка этим воспользовалась.

Гол Микки ван де Вена Фото: Кадр из трансляции

На 39-й минуте штрафной «Тоттенхэма» в центре поля закончился суматохой у ворот «ПСЖ». Сначала Пальинья бил с нескольких метров, однако Шевалье отразил мяч в перекладину. И тут же в центре вратарской на добивание первым успел Микки ван де Вен, ударивший в практически пустые ворота.

Вопреки ожиданиям «Тоттенхэм» ушёл на перерыв, ведя в счёте. И уже в начале второго тайма лондонцы забили снова! Не самый сложный удар головой от Ромеро обернулся голом. Можно сказать, что Шевалье допустил ошибку – дотянулся до мяча, но отбил его, по сути, в свои ворота – 2:0. «Тоттенхэм» местами старался тянуть время – Ришарлисон получил жёлтую за откидку мяча. Бразилец в этом матче технично обрабатывал верховые мячи, однако плохо делал всё остальное.

Ришарлисон Фото: Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Во втором тайме «ПСЖ» начал напоминать команду, которая выиграла Лигу чемпионов. Шикарный момент был у Заира-Эмери, но он немного закопался в центре штрафной. Затем Баркола забил, однако боковой судья зафиксировал офсайд. Французы начали не только владеть мячом, но и опасно атаковать. При этом «Тоттенхэм» держался компактно в низком блоке и самоотверженно ложился под удары соперника.

Ближе к концу встречи тренер «ПСЖ» убрал с поля и Хвичу, и Баркола, и Дуэ. Они действительно были не так изобретательны, как обычно. А вот вышедший на замену Ли Кан Ин воспользовался своим шансом и пробил из-за штрафной точно в угол. В результате концовка матча получилось нервной для обеих команд. И на 90+4-й минуте французы всё-таки сравняли счёт. Сделал это ещё один нападающий «ПСЖ», вышедший на замену. Рамуш головой точно замкнул прострел Дембеле с фланга – 2:2, а это значит, что команды сразу перешли к серии пенальти – овертаймы в Суперкубке не были предусмотрены.

С 11 метров Витинья пробил мимо первым же ударом. Правда, «Тоттенхэм» не смог реализовать третий пенальти – Шевалье потащил выстрел ван де Вена, а следом промахнулся и Тель (кажется, своим разбегом он перехитрил сам себя), что стало ключевым в серии. В результате «ПСЖ» сделал камбэк не только в основное время, но и в серии пенальти.