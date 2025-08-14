Яркое 15 августа: обновлённый «Ливерпуль» в АПЛ, «Ренн» — «Марсель» в Лиге 1 и «Динамо» Мн — «Металлург» Мг на Кубке Минска!

Топ-матчи пятницы: старт сезона в Англии, Испании и Франции, теннис и предсезонка КХЛ

Время в материале указано по Москве.

🎾 2:00*: Вероника Кудерметова (Россия) — Магда Линетт (Польша, 31), Цинциннати, четвёртый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: возьмёт ли Кудерметова реванш за Доху?

Вероника Кудерметова сумела перебороть в третьем круге «тысячника» в Цинциннати датчанку Клару Таусон и теперь поспорит за место в 1/4 финала с польской теннисисткой Магдой Линетт. Соперницы ранее уже встречались в этом году в Дохе, и тогда после первого сета, выигранного россиянкой, Магда добилась камбэка — 2:1. Победительница нового матча сразится далее с кем-то из пары Элла Зайдель — Варвара Грачёва.

🏒 19:00: «Динамо» Минск — «Металлург» Магнитогорск, Кубок Минска

Кубок Минска . Кубок Минска Кубок Минска . Кубок Минска 15 августа 2025, пятница. 19:00 МСК Динамо Мн Минск Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: дебютирует ли Владимир Ткачёв за «Металлург» в главном матче предсезонного турнира в Минске?

«Металлург» мощно начал предсезонку, разгромив «Ладу» на турнире в Минске со счётом 6:0. Причём сделали это уральцы без Владимира Ткачёва, чей громкий переход из Омска в Магнитогорск взбудоражил общественность летом. «Металлургу» предстоит провести вторую встречу за два дня, так что логично предположить появление в составе хоккеистов, отдыхавших сегодня. В соперниках у уральцев хозяева турнира и одно из главных открытий прошлого сезона КХЛ минское «Динамо». По вывеске это точно первый большой матч хоккейного лета.

⚽️ 21:45: «Ренн» — «Марсель», Лига 1, 1-й тур

Интрига: статусный старт сезона во Франции

В предыдущем сезоне чемпионской интригой в Лиге 1 и не пахло. Но ближе всех к «ПСЖ» был «Марсель». Осознавая мощь парижан, вряд ли мы увидим «золотую» гонку и теперь. Но почему бы провансальцам не поцепляться за высшее достижение и хотя бы не обозначить борьбу? Можно начать как раз с 1-го тура. Летом «Марсель» серьёзно укрепился: взял Обамеянга, Веа-младшего из «Ювентуса» и Хейбьерга из «Тоттенхэма», отдал «Фейеноорду» € 30 млн за бразильского вингера Пайшао. Покажут ли новички, что в них не зря поверили?

⚽️ 22:00: «Ливерпуль» — «Борнмут», АПЛ, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: мерсисайдцы покажут мощь после отданного Суперкубка?

«Ливерпуль» неожиданно оступился в матче за Суперкубок Англии, отдав титул «Кристал Пэлас». И это после заплаченных за новичков € 293,7 млн. Теперь просто необходимо разбираться с «Борнмутом», чтобы как следует показать свою мощь. «Вишни» лишились летом нескольких лидеров, и пока непонятно, чего вообще можно от них ожидать. Керкез, например, как раз перебрался к чемпионам. Сработает ли правило бывших? И воспользуются ли мерсисайдцы потерями соперника? Интриг хватает.

⚽️ 22:30: «Вильярреал» — «Овьедо», Примера, 1-й тур

Интрига: возвращение бывшей команды Онопко в Ла Лигу впервые за 24 года

Помните, как на рубеже веков в чемпионате Испании пугал нападающих Виктор Онопко? С тех времён «Овьедо» в Ла Лиге и не играл. А теперь пробился туда через плей-офф, и во многом за счёт суперветерана Санти Касорлы. Мужчине пошёл пятый десяток, а он не собирается заканчивать и продлил соглашение на год. Тем, кто ностальгирует по футбольным нулевым, просмотр матча с «Вильярреалом» обязателен. Вдруг сказка «Овьедо» продолжится?