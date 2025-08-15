Кто заменит Виллиана Рошу в ЦСКА. Нового бразильца привёл в Россию конфликт

ЦСКА за короткий срок отыскал замену лидеру обороны Виллиану Роше, который перешёл в «Аль-Джазиру» за € 5 млн. На место одного бразильца армейцы берут другого – Жоао Виктора из «Васко да Гама». По информации инсайдера Вене Касагранде, московский клуб потратит на 27-летнего новичка почти столько же, сколько заработал на продаже Роши. Сумма сделки составит € 4,5 млн. Трансфер подтвердили и агенты Жоао Виктора, который должен прилететь в Россию сегодня, 15 августа, и подписать контракт на три года.

Интересно, что Жоао Виктор мог оказаться в ЦСКА ещё два года назад. В августе 2023-го «Чемпионат» писал об интересе армейцев и «Локомотива» к защитнику, который тогда принадлежал «Бенфике». Красно-синие хотели арендовать бразильца, однако португальский клуб это не устроило. Приблизительно в тот же период с предложением об аренде Жоао Виктора вышло и московское «Динамо». Но в январе 2024-го центрбек вернулся на родину – «Васко да Гама» выкупил его за солидные € 8 млн.

Между тем «Васко да Гама» продаёт ЦСКА лидера команды в этом сезоне бразильской Серии А по сыгранному времени. Жоао Виктор провёл на поле 1436 минут. В 16 матчах забил один гол и заработал три жёлтые карточки. А во всех турнирах 2025 года, включая Кубок Бразилии и Южноамериканский кубок (аналог Лиги Европы), он оформил 2+1 в 29 играх.

Согласно статистике, Жоао Виктор – лучший в составе «Васко да Гама» в нынешнем чемпионате Бразилии по общему количеству передач (896) и выносов мяча (96), второй по количеству выигранных единоборств (86), отборов (28), заблокированных ударов соперников (11) и заблокированных пасов (16), третий по количеству точных длинных передач (33). Более того, будущий новичок ЦСКА – первый с отрывом по проценту выигранных единоборств, причём как внизу (68%), так и наверху (78%). К слову, «Васко да Гама» находится на 17-м месте, это зона вылета. Впрочем, от спасительной 16-й строчки всего два очка при паре матчей в запасе, а впереди ещё целый круг.

ЖОАО ВИКТОР В «БЕНФИКЕ» Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Опыт выступлений в Европе – плюс для Жоао Виктора и ЦСКА с точки зрения адаптации легионера из Южной Америки в московском клубе. «Бенфика» покупала защитника летом 2022-го за € 9,5 млн. До этого Жоао Виктор отыграл два с половиной сезона в бразильской Серии А за «Атлетико Гояниенсе» и «Коринтианс». Вообще, по юношам он действовал на позиции опорного полузащитника, но в 16 лет успешно переквалифицировался в центрбека. Перед тем как отправиться в Лиссабон, Жоао Виктор выдал очень сильной сезон-2021 и был едва не лучшим в своём амплуа в чемпионате Бразилии – эксперты хвалили его за отличную работу с мячом, достаточно высокую скорость при росте 187 см и умение побеждать в воздушных дуэлях. Однако затем лидер обороны «Коринтианса» пережил спад, его стали критиковать за нестабильность, позиционные ошибки и неудачные действия в отборе.

В «Бенфике» Жоао Виктор продержался всего полсезона: проиграл конкуренцию и был отдан в аренду «Нанту» в январе 2023-го. Если за португальскую команду бразилец провёл всего пять матчей, то за французскую – 16. Даже дошёл с «Нантом» до финала Кубка страны, который, правда, вряд ли любит вспоминать. Его команда была разгромлена «Тулузой» со счётом 1:5. Интересно, что в «Нанте» Жоао Виктора выпускали не только на позиции центрального защитника, но и на обоих флангах.

Бразилец не остался в «Нанте» – вернулся в «Бенфику». И второй шанс закрепиться в основе – при немецком тренере Роджере Шмидте – тоже не использовал. Посмотрел со скамейки, как партнёры рубятся в Лиге чемпионов (пять матчей в запасе на групповом этапе сезона-2023/2024).

Роджер Шмидт экс главный тренер «Бенфики» «Жоао Виктор разочарован тем, что не играет, и я понимаю его на 100%. Но непросто быть справедливым по отношению ко всем. Мне приходится принимать решения, и я не могу допустить, чтобы это влияло на качество тренировок. Даже если футболисты находятся в сложной ситуации, они должны вести себя профессионально. Это правило – пусть они, возможно, и недовольны мной».

«Васко да Гама» выкупил Жоао Виктора у «Бенфики», и, судя по стоимости сделки, на центрального защитника делали ставку как на звезду. Его трансфер стал вторым по стоимости за всю историю клуба из Рио-де-Жанейро. За бо́льшие деньги «Васко» возвращал в своё время из Италии в Бразилию только знаменитого форварда-скандалиста Эдмундо по прозвищу Скотина.

У Жоао Виктора в «Васко да Гама», несмотря на хорошую статистику, в последнее время тоже не всё было гладко. Отношения центрального защитника с фанатами клуба оставляли желать лучшего. Конфликт обострился после поражения команды в первом матче плей-офф Южноамериканского кубка с «Индепендьенте» (0:4). Поклонники «Васко да Гама» предъявляли претензии футболистам за плохую игру, некоторых оскорбляли, а Жоао Виктор вступил в перепалку и устроил стычку. В ответ его стали посылать, требовать, чтобы он убрался из клуба, и припомнили ему все грехи, включая четыре удаления в разных турнирах в прошлом сезоне. По информации бразильских журналистов, после этой истории на фоне угроз его семье защитник старался не выходить из дома. Более того, купил себе бронированный автомобиль.

В матче 19-го тура чемпионата Бразилии с «Атлетико Минейро», который состоялся 10 августа, болельщики подготовили Жоао Виктору горячий приём. Они освистывали его каждый раз, когда защитник касался мяча. И тот дал понять руководству «Васко да Гама», что хочет уйти из-за сложившейся ситуации.

Главный тренер команды Фернандо Динис даже выступил со специальным обращением к поклонникам клуба.

«Я бы попросил его не освистывать, – сказал Динис. – Не знаю, что произошло у Жоао Виктора в ходе конфликта с фанатами, однако он предан своему делу, у него со всеми в команде прекрасные отношения, и он усердно тренируется. На мой взгляд, Жоао Виктор редко допускает ошибки. Это быстрый игрок, который хорошо прыгает и выигрывает большинство единоборств. У него хватает положительных качеств. Понимаю, что в некоторых случаях Жоао Виктор давал болельщикам повод недружелюбно относиться к нему. Но я прошу доверять игроку».

Судя по всему, конфликт с фанатами стал одной из причин, почему бразильца продают ЦСКА за меньшие деньги, нежели покупали.