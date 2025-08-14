«Рано потерял отца». Главное о таланте «Краснодара» Мукаилове — как же красиво он забивает

Дубль в ворота «Динамо» вы уже видели. А мы отсмотрели другие голы и поговорили с его мамой.

Академию «Краснодара» называют лучшей в России. И понятно почему – 37 филиалов и 10 тысяч детей, которым предоставлена вся необходимая инфраструктура. Ну а лучшие воспитанники тренируются в главном отделении в Краснодаре рядом с красивым стадионом. Вполне понятный ориентир для тех, кто занимается футболом. В основном составе «Краснодара» хватает своих воспитанников, но новых имён несколько лет не появлялось. Так было до этой недели.

В кубковом матче с «Динамо» о себе заявил 18-летний Казбек Мукаилов. Нападающий в своей дебютной игре дважды забил в ворота московского клуба. Сначала открыл счёт на 19-й минуте, точно пробив примерно с 11-метровой точки. Хороший момент, который нужно было реализовывать. А вот второй гол Мукаилова получился по-настоящему красивым – с линии штрафной перекинул вратаря, и мяч опустился аккуратно под перекладину. За 67 минут у форварда два удара и два гола.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Что нужно знать о парне, который стал самым молодым игроком «Краснодара» (18 лет 73 дня), сделавшим дубль в Кубке России? Прежде всего – что речь идёт о лучшем бомбардире «Краснодара» в нынешнем сезоне Молодёжной футбольной лиги, где на сегодня завершились 18 из 30 туров. У Мукаилова 13 мячей, а больше только у Шилова из «Зенита» (14 мячей). Правда, форварда «Краснодара» провёл меньше времени на поле (947 минут) и отдал больше голевых (пять ассистов).

Мурад Мусаев главный тренер «Краснодара» «Мукаилову важно не отвлекаться. Это его первый матч, он только начинает. Думаю, сейчас будет больше работать с основой. А так — он очень фактурный форвард, хорошо играет в створе ворот. Но много хвалить его не стану — будет скромнее».

Если взглянуть на статистику Мукаилова в МФЛ, то обращает на себя внимание точность ударов. В отличие от большинства нападающих, у него большинство ударов оказываются точными – 60% (33 из 55). Показательно, что он почти не бьёт издали. Лишь три удара пришлись из-за штрафной, судя по инфографике РУСТАТ. То есть ударов мало, однако они точные – это не только про игру Мукаилова против «Динамо» , но про него в целом.

Карта ударов Мукаилова в МФЛ

Тут особенно обращает на себя внимание удар из центрального круга. По сути, единственный удар с дальней дистанции. И он оказался голевым. На 69-й минуте в матче с молодёжкой «Ростова» Мукаилов технично принял мяч, посмотрел на вратаря и моментально пробил. «Вот такой у нас Деян Станкович», – отреагировал комментатор матча.

Гол Мукаилова в ворота молодёжки «Ростов» Фото: Кадр из трансляции

Хотя, возможно, это даже не самый красивый гол Мукаилова в МФЛ. В незадолго до гола с центра поля он забил молодёжке «Ахмата» в падении через себя. Этот гол по итогам голосования стал лучшим среди старших команд академии «Краснодара» за месяц.

Неудивительно, что парень уже приглашался в юношескую сборную России. Её тренер в интервью «Чемпионату» отмечал одновременно и то, насколько Мукаилов воспитанный, и как он боится, что такой талантливый футболист может затеряться. Сразу после дубля в ворота «Динамо» уже тренер «Краснодара» Мусаев признался, что не уследил за нападающим, который пошёл давать интервью: «Уже поздно увидел, что он пошёл давать интервью на поле. Надо было его убирать сразу, ещё рано. Больше работы, надо поскромнее быть».

Это не какое-то специфическое требование к Казбеку. «Краснодар» всегда стремился оградить своих молодых футболистов от журналистов. Порой из-за этого футболист вырастает без медийного опыта и не совсем понимает, как вести себя публично. При этом тема воспитания остаётся ключевой и для мамы футболиста

Казбек Мукаилов Фото: Из личного архива Мукаилова

О воспитании говорила и мама футболиста Сабина Мукаилова.

– Какой вообще характер у Казбека?

– Он – добрый, ответственный и отзывчивый. Лучший сын на свете и вообще хороший человек. С ним никогда не было сложностей. Он уже много лет находится в академии «Краснодара», и к нему нашли хороший подход. Воспитывали его даже больше, чем я – и делали это правильно.

– По каким вещам это чувствуется?

– Он стал самостоятельным и ответственным. Я это замечаю каждый раз, когда с ним вижусь. Убрать, постирать, помочь маме – для него не проблема. Он остаётся внимательным к семье.

Казбек Мукаилов в детстве Фото: Из личного архива Мукаилова

– А как он вообще начал играть?

– В шесть лет увлёкся футболом во дворе. В восемь лет отправился в футбольную школу имени Маркарова у нас в Махачкале. Ну а в 10 лет уехал в академию «Краснодара». Он не показывал мне, насколько ему было тяжело вдали от дома. Иначе я бы вдвойне переживала. Мне и раньше и сейчас было тяжело, но я ему сильно доверяю.

– Что он говорил после матча с «Динамо»?

– Сказал: «Рад, что оправдал все надежды, которые на меня возлагали. Рад, что не подвёл команду»

– Любовь к футболу у Казбека – от папы?

– Так получилось, что он рано потерял отца. Казбеку тогда было 13 лет. Конечно, он часто его вспоминает. В любом случае какие-то черты характера родителей он перенял. Самые лучшие черты. В том числе преданность семье, друзьям и клубу.