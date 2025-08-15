«Зенит» снова оступится в Москве, а Талалаев прервёт грустную серию? Интриги 5-го тура РПЛ

Мир Российская Премьер-Лига уже как следует разогналась: пока европейские топ-чемпионаты только стартуют, наш уже вот-вот преодолеет шестую часть. Расписание 5-го тура приготовило сразу несколько топ-матчей. Вот какие интриги там намечаются.

Первыми схлестнутся главные открытия начала сезона — «Балтика» и «Локомотив». «Локо» в РПЛ пока исключительно побеждает и красуется на вершине таблицы, однако балтийцев две московские команды уже проверяли. Причём дома. «Динамо» отыгралось (1:1), «Спартак» вообще устроился на разгром (0:3). Да, во втором случае вмешались удаления, но результат есть результат.

А тут ещё наслоилось и кубковое противостояние: посреди недели калининградцы съездили в столицу и проиграли железнодорожникам в два мяча, тем не менее Андрей Талалаев экспериментировал куда больше Михаила Галактионова и провёл ротацию посерьёзнее. Ещё и в конце матча случилась массовая стычка, что также придаёт предстоящему матчу особое настроение. Реванш состоится или фаворит снова возьмёт своё?

Ещё за «Локомотив» не сыграет перебравший карточек Дмитрий Воробьёв — новый шанс для Николая Комличенко доказать, что он достоин чаще выходить в старте. Другой момент — Талалаев никогда не отбирал очки у Галактионова: ни с «Ахматом» у «Пари НН», ни с «Химками» и «Балтикой» у «Локо». Серия не самая приятная. Продлится ли она?

Продолжат субботнюю программу «Спартак» и «Зенит». Их положению не позавидуешь: красно-белые уже отстают от «Локомотива» аж на восемь очков, сине-бело-голубые — на семь. Поражение в 5-м туре если не похоронит чемпионские амбиции обеих команд, то как минимум безумно их усложнит. В СМИ активно ходят слухи о вероятном расставании спартаковцев с Деяном Станковичем. Босс петербуржцев Александр Медведев опроверг подобное с Сергеем Семаком, однако на фоне стагнации «Зенита» за последние пару лет такой вопрос не кажется абсурдным.

Статистика последних матчей зенитовцев в Москве точно не на стороне тренера: в сентябре 2024-го обыграли ЦСКА, а потом уступили «Спартаку», скатали ничьи с «Локо» и «Динамо», вылетели из Кубка от тех же армейцев. В последнем случае не помогло и добытое в Петербурге преимущество. Для команды с огромными амбициями такая серия непозволительна — раньше говорили про страх евровыездов, теперь практика распространилась и на РПЛ. Нужно исправляться, пока конкуренты не оторвались ещё сильнее.

Также безумно интересно, какую расстановку придумает Станкович. В матче с «Локомотивом» серб совсем отказался от крайних защитников — случился провал. В Кубке с махачкалинским «Динамо» в старте оказались и Олег Рябчук, и Даниил Денисов, и Даниил Хлусевич. Это помогло лишь добраться до серии пенальти. Чем ещё удивит маэстро?

Закроют субботний план «Ахмат» и «Крылья Советов». При Станиславе Черчесове грозненцы начали монструозно: перекусили «Зенит» и выдали по отдаче такой матч, словно конкретно в нём решалось, останется ли команда в Премьер-Лиге. Будет ли проще с взлетевшими в тройку лидеров «Крыльями»? Не факт. Предыдущий выезд самарцы провели образцово, разгромив «Ростов». «Ахмат» столько свободы в обороне уже не предоставит. Возможно, вновь сработает магия Вадима Ракова, который поставил результативные действия на поток и оформил 4+1?

Также любопытны показатели Черчесова в противостоянии с «Крыльями» за «Спартак», «Терек» и «Амкар», пусть они и нарабатывались до 2013 года: самарцы победили за восемь попыток всего раз, зато оформили пять ничьих. Снова ожидаем мирное завершение? Всё решится без участия дисквалифицированного Сергея Бабкина — потеря для команды Магомеда Адиева весьма серьёзная.

Воскресенье откроют «Акрон» и «Оренбург». Оренбуржцы здорово противостояли тольяттинцам в Первой лиге, заработав по две победы и ничьих. Но вот в РПЛ статистика противостояния уже не в пользу команды Владимира Слишковича: год назад (правда, при Давиде Деограсии) не удержали 2:1 и довольствовались ничьей, а в ноябре исход решил единственный гол Стефана Лончара во втором тайме.

Именно «Акрон» здесь смотрится фаворитом: всё-таки ни разу не уступили в Премьер-Лиге, да и в Кубке лидируют в «группе смерти» с ЦСКА, «Локомотивом» и «Балтикой». Но «Оренбург» недооценивать тоже не стоит. Мало кто ждал, что внезапно вернувшиеся в элиту оренбуржцы, чей состав формировался под Первую лигу, окажут достойное сопротивление. А они не уступили тем же армейцам и махачкалинцам, всего лишь минимально, в борьбе, проиграли «Балтике» и «Краснодару». Тольяттинцам просто точно не будет.

Аккуратнее стоит действовать Ираклию Квеквескири — новому лидеру «Оренбурга» не хватает одной жёлтой карточки до дисквалификации.

Следом померяются силами «Ростов» и «Рубин». У обеих команд дела в последнее время складываются не лучшим образом. Казанцы бодро стартовали, но за два последних матча пропустили слишком уж много — 1:5 с ЦСКА в РПЛ и 0:3 — в Кубке России с «Зенитом». Есть шанс реабилитироваться и доказать: два кряду разгрома — нелепая случайность, а не наметившийся спад. Тем более в таблице рубиновые отстают от топ-3 всего-навсего на одно очко, а в Кубке идут вторыми в группе — ничего кошмарного глобально не произошло.

Ростовчане же наконец-то оторвались ото дна в Премьер-Лиге. Тем не менее неизвестно, как всё обернулось бы, не получи глупую красную в начале встречи с «Пари НН» Мамаду Майга. Да и в большинстве забить удалось всего раз (1:0). Адаптация под реальность без Николая Комличенко и особенно Максима Осипенко проходит со скрипом. Ещё и статистика в пользу «Рубина»: даже более целостный «Ростов» с прежними лидерами последний раз побеждал казанцев в 2023-м, после чего случились два поражения и ничья. Сдержать злую команду Рашида Рахимова и теперь будет сложно. В частности, Мирлинда Даку…

Самый статусный матч воскресенья — братское дерби «Динамо» и ЦСКА. Тяжелейшее испытание для Валерия Карпина, если учитывать стартовый ход динамовцев: всего лишь одна победа, и та минимальная над проблемным «Ростовом», болезненные 0:4 от «Краснодара» в Кубке. С теми же «быками» во встрече Премьер-Лиги нанесли всего три удара, и те – из-за пределов штрафной и не в створ, не подали ни одного углового. Должны были побеждать «Сочи», доминируя подавляющую часть матча, однако сбавили обороты и получили в ответ (1:1). Явно не такого начала сезона ждали динамовские болельщики и руководство. Даже с учётом перестройки.

Зато у Фабио Челестини сразу же всё получается. Оценка Заура Тедеева после кубковой зарубы армейцев с «Акроном» не выглядит прямо уж джентльменским преувеличением: «ЦСКА на сегодня показывает самый лучший футбол». По-новому раскрылся и выдаёт топ-уровень Данил Круговой (3+1 в РПЛ), расцвёл Кирилл Глебов, отказался сбавлять Матвей Кисляк. Сейчас команду упрекнуть не в чем.

Возможно, ситуация изменится после 5-го тура? Если верить статистике, вероятность крайне мала: за последние пять лет «Ростов» Карпина победил армейцев всего раз за 11 попыток. Причём успешной стала последняя. Даже если учитывать спартаковский период, у тренера сборной России 14 поражений от ЦСКА в 28 матчах. А побед — семь. Но должно же рано или поздно «Динамо» показать класс? Сейчас — самое время.

Последними на выходных сыграют «Краснодар» и «Сочи». Именно эта пара на первый взгляд кажется самой очевидной. Мурад Мусаев пока толком не встроил в игру именитых новичков, но всё равно на всех парах мчит в сторону второго подряд чемпионства. Случилась только одна осечка — попали под убийственный на старте «Локомотив». Поэтому и вторые, а не первые в таблице. Сочинцы постепенно приходят в себя, вырвав ничью у московского «Динамо» и обыграв в кубковой серии пенальти «Крылья Советов». Тем не менее команда пока «сырая» и с одним очком торчит на 15-м месте.

Какая тут может быть интрига? Да хотя бы такая, что у Мусаева нет преимущества по личным встречам с «Сочи»: по две победы и ничья. В мае 2024-го, например, сочинцы боролись за выживание и всё равно вели 2:1 до 84-й минуты у претендентов на золото. Потом пропустили дважды. Да, с тех пор обе команды заметно обновились. Но вдруг и сейчас произойдёт что-то экстраординарное? Над дисквалификационной пропастью висит Артём Макарчук, у которого уже есть три предупреждения.

Зафиналят тур «Пари НН» и махачкалинское «Динамо». Нижегородцы — единственные с нулём в таблице РПЛ. И это удивительно, ведь по статистике ожидаемых очков команда Алексея Шпилевского наработала на 3,59. Новый тренерский штаб ставит смелый футбол: игроки прилично атакуют, однако вот исполнительское мастерство подводит, а огрехи в обороне сводят на нет все усилия. Ну, либо капитан получает красную уже на первых минутах, как было в матче с «Ростовом». В минус и дисквалификация Майга, и отсутствие домашних матчей: пока родную арену ремонтируют, приходится колесить по стране. Сейчас вот сыграют в Саранске.

Махачкалинцы же не изменяют себе и всё так же боевиты. Больше одного раза их ворота не вскрыл никто, в том числе «Спартак» за две попытки — в чемпионате (хоть там и отменили кучу голов) и в Кубке. У «Динамо» один из самых, если не самый скромный бюджет в лиге. А они всё равно держатся вдалеке от зоны вылета. Есть возможность и подняться ближе к лидерам — если «Пари НН» продолжит действовать авантюрно, команда Хасанби Биджиева должна наказывать. Или соперник покажет характер?

В данной встрече избегать грубых нарушений стоит Виктору Александрову и Хуану Босельи с одной стороны и Абдулпаше Джабраилову – с другой. Если, конечно, они не хотят пропустить следующий тур.