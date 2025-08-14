Таких удалений в нашем футболе ещё не было! Не стоило трогать судью за грудь

«Пари НН» наконец-то прервал серию поражений со старта сезона под руководством нового главного тренера Алексея Шпилевского. Случилось это во 2-м туре группового этапа Фонбет Кубка России. Ранее нижегородцы проиграли четыре матча в РПЛ и первую встречу кубкового турнира, но сегодня одолели «Ростов». Удачу «Пари НН» принёс переезд на саранский стадион «Мордовия Арена», где собрались 12 137 болельщиков. Эта игра войдёт в историю удивительным, самым «интимным» удалением в российском футболе.

Шпилевский и его ростовский коллега Джонатан Альба, разумеется, сделали ротацию состава, однако некоторые основные футболисты всё-таки появились на поле. По игре складывалось впечатление, что нижегородцы сильнее заряжены на победу. Это отразилось и на итоговой статистике матча. «Пари НН» нанёс 13 ударов против семи у «Ростова», побольше владел мячом. Правда, по попаданиям в створ получилась ничья – 4:4.

Хозяева должны были забивать ещё в середине первого тайма, но один из самых поразительных промахов сезона совершил новичок «Пари НН» форвард Ренальдо Сефас. Олусегун покатил ямайскому новичку на дальнюю штангу, а тот умудрился не попасть с шести-семи метров в практически пустой угол. Вскоре Сефас едва не исправился, однако в следующем эпизоде его лишил гола классным сейвом Одоевский.

Во втором тайме случилось самое интересное. На 73-й минуте «Ростов» остался вдесятером после удаления Александра Тарасова, который остановил активного Олусегуна фолом последней надежды. Судья Вера Опейкина показала защитнику красную карточку, после чего Босельи забил очень красивый гол прямым ударом со штрафного. Как оказалось, победный.

А в концовке антигероем игры стал вингер «Ростова» Мохеби. Сначала Опейкина отменила назначенный в ворота нижегородцев пенальти (сфолили на Щетинине), так как иранец забрался в офсайд. VAR помог женщине-арбитру разобраться в эпизоде. Вдобавок на 85-й минуте Мохеби получил вторую жёлтую карточку. Причина в том, что Мохаммад на эмоциях… дотронулся до груди Опейкиной, оспаривая решение рефери. Горячий иранец позволил себе лишнего – и отправился в раздевалку остудиться холодным душем.

Уйти от поражения вдевятером за 10 минут «Ростов» уже никак не мог. Теперь команда Альбы – аутсайдер группы с нулём очков. У «Пари НН» – три очка, у «Спартака» – четыре, а у лидирующего махачкалинского «Динамо» – пять.