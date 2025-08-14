Шевалье нашли замену, а у «МЮ» шесть кандидатов на одно место. Трансферы и слухи дня

Санчо собрался в Италию. «Спартак» сделал предложение по Бельтрану, но в гонку за игрока включился и ЦСКА.

Новый день – новые трансферы. Рассказываем о главных новостях с летнего рынка за четверг, 14 августа. Сегодня было больше интересных слухов, а вот заслуживающих внимания сделок – минимум.

Главные состоявшиеся трансферы дня

«Лилль» нашёл замену проданному в «ПСЖ» Шевалье

Берке Озер Фото: ФК «Лилль»

«Лилль» купил голкипера, который должен заменить проданного в «ПСЖ» Люка Шевалье. Французский клуб объявил о переходе Берке Озера из «Эюпспора». По данным Transfermarkt, сумма сделки составила € 4,5 млн. Кроме того, ещё € 500 тыс. турецкий клуб может заработать в качестве бонусов. 25-летний Озер – вратарь сборной Турции, в составе которой дебютировал в июне этого года и провёл две игры. В минувшем сезоне Берке принял участие в 34 матчах в Суперлиге, пропустил 44 мяча и выдал 11 «сухарей».

Главные трансферные слухи дня

Санчо может продолжить карьеру в «Роме»

Джейдон Санчо завис в «Манчестер Юнайтед», однако теперь у английского вингера появился новый вариант в Италии. По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Рома» сделала официальное предложение о трансфере 25-летнего игрока. Согласно источнику, римский клуб готов заплатить манкунианцам £ 20 млн (около € 23,2 млн). Рассматривается также вариант аренды с опцией выкупа. Утверждается, что сам Санчо открыт для перехода в «Рому». Прошлый сезон Джейдон отыграл на правах аренды за «Челси» и набрал 3+5 в 31 встрече АПЛ.

У «Манчестер Юнайтед» — шесть альтернатив одному трансферу

Карлос Балеба Фото: NurPhoto via Getty Images

«Манчестер Юнайтед» продолжает вести переговоры по поводу трансфера 21-летнего опорного полузащитника «Брайтона» Карлоса Балеба, но, так как подписать камерунца очень трудно, манкунианцы составили шорт-лист из других кандидатов. По данным TBR Football, в этом списке Мортен Юльманн («Спортинг»), Ангело Штиллер («Штутгарт»), Хави Герра («Валенсия»), Микель Хаурехисар («Атлетик»), Ламин Камара («Монако») и Люсьен Агуме («Севилья»). Накануне The Independent сообщил, что «МЮ» готов предложить за Балеба £ 80 млн плюс бонусы либо включить в сделку Санчо. Однако «Брайтон» не готов идти на уступки по цене, а трансфер Джейдона клуб вряд ли заинтересует.

Доннарумме не обещают место в основе «Ман Сити»?

Уходящий из «ПСЖ» голкипер Джанлуиджи Доннарумма всё ближе к «Манчестер Сити». La Stampa пишет: итальянец согласовал зарплату с английским клубом и будет получать не менее € 12 млн в год без учёта бонусов. Утверждается, что парижане запросили за Доннарумму € 50 млн, но рассмотрят и предложение «горожан» в размере € 35 млн. Тем временем The Telegraph поделился собственным инсайдом о возможном распределении ролей среди вратарей «Сити». Сезон должен начать в основе возвращённый из «Бёрнли» собственный воспитанник Джеймс Траффорд. В случае подписания итальянца Траффорд и Доннарумма могут делить игровое время.

«Спартак» сделал предложение по Бельтрану, но ЦСКА готов перехватить!

Лукас Бельтран Фото: NurPhoto via Getty Images

Продолжают поступать новости по поводу трансфера форварда «Фиорентины» Лукаса Бельтрана в один из российских клубов. По информации La Repubblica, «Спартак» сделал официальное предложение «Фиорентине». Московский клуб даёт за аргентинца € 10 млн. Однако «Фиорентина» оценивает 24-летнего игрока дороже и просит € 15 млн. Напомним, ранее стало известно об интересе к Бельтрану со стороны не только «Спартака», но и «Зенита». Тем временем, как утверждает инсайдер Иван Карпов, в гонку за Лукаса включился и ЦСКА – армейцы готовы заплатить € 12 млн. В прошлом сезоне аргентинец поучаствовал в 33 матчах Серии А, забил пять мячей и отдал пять голевых передач.

