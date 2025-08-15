Перестройка топов, клуб-сюрприз, чемпионы по ностальгии. Чего ждать в новом сезоне Ла Лиги

Теперь вы знаете, за кем и за чем следить!

Чемпионат Испании начинается, время пришло! Лига страстная, как фламенко, манящая, как тонкий ломтик хамона, и дарующая огромное удовольствие – как глоток сангрии в жаркий летний день!

Интриг, как всегда, полно. Интересных команд, игроков и тренеров – навалом. Сложно от чего-то отказываться, но всё же – давайте попробуем сосредоточиться на самом любопытном и важном в новом испанском сезоне.

«Барселона», «Реал», «Атлетико»: кто самый стабильный?

Три главные команды Испании этим летом перестраиваются. Масштабы и причины изменений у всех разные. Но факт остаётся фактом: «Барселона», «Реал» и «Атлетико» больше не будут прежними. Новшества есть у всех.

«Барселона» в значительной степени сама обрекла себя на необходимость меняться. Точнее, не меняться, а заменять – Иньиго Мартинеса, который получил невероятное предложение из Саудовской Аравии и быстро на него согласился. Что «Барселона» получила взамен? Пустое место в центре обороны и ни евро дохода. В контракте Иньиго была опция, благодаря которой баск мог уйти бесплатно. Что он и сделал.

Кто будет играть в паре с Пау Кубарси? Есть Рональд Араухо. Однако прошлый сезон показал, что для системы Ханс-Дитера Флика уругваец не подходит. Ему некомфортно играть с высокой линией обороны. Плюс у него нет такого первого паса, как у Иньиго. Мартинес, кстати, левша. Это делало его ещё более ценным. Левоногость ветерана очень ценил Флик, для тренера это было важно.

Андреас Кристенсен, Рональд Араухо, Эрик Гарсия Фото: Getty Images

Есть ещё Андреас Кристенсен. По слухам, «Барса» хотела от него избавиться. Но в свете ухода Иньиго ситуация может измениться. Датчанин – качественный игрок, однако в последнее время его мучат травмы. Есть Эрик Гарсия. После возвращения из «Манчестер Сити» он никогда не был в «Барселоне» игроком основы. Разве что на коротких отрезках. Флик затыкал им дыры – в центре обороны, справа или в опорной зоне. Может быть, сейчас Эрик наконец-то получит шанс закрепиться в старте. Правда, он, как и Араухо с Кристенсеном, правша.

Всегда можно подтянуть кого-нибудь из «Ла Масии». В прошлом сезоне, к примеру, выудили Марка Касадо. Или можно попробовать перевести в центр номинального левого защитника Херарда Мартина. Он как раз левша.

В любом случае Флик опять вынужден выкручиваться. Иньиго не был самой яркой звездой «Барселоны» в прошлом сезоне. Однако его роль в игре и успехах команды всё равно была огромна. И такого игрока каталонцы потеряли, да ещё и бесплатно. Так себе расклад.

В отношении «Барселоны» актуален и вратарский вопрос. Подписали Жоана Гарсию из «Эспаньола». Поругались, а затем помирились с Марком-Андре тер Штегеном. Вроде как убедили его подписать нужную бумагу, чтобы он не занимал место в заявке и можно было зарегистрировать, собственно, Гарсию.

Никуда не делся Войцех Щенсны. При этом на момент написания превью единственный голкипер, зарегистрированный для участия в Ла Лиге, – Иньяки Пенья, который не сыграл в предсезонке ни минуты. Впрочем, испанские медиа сообщают, что Гарсию должны успеть заявить к матчу 1-го тура с «Мальоркой».

В «Реале» назрели куда более масштабные изменения. Команде понадобилась новая идеология – новый вектор развития. Понадобились новые идеи. Карло Анчелотти велик, однако настала пора прощаться.

На замену Анчи прибыл Хаби Алонсо. Случилось то, что должно было случиться. О назначении Хаби в «Реал» уже давно говорили как о чём-то неизбежном. И он привёз новые мысли. Очень любопытно наблюдать за тем, как меняется «Реал».

Команда гибридна. И символ гибридности – Орельен Тчуамени, который по эпизоду может оказаться и центральным защитником, и опорником. Гибридная роль и у Трента Александер-Арнольда, ради неё его и приглашали. Однако клубный чемпионат мира показал, что англичанину ещё только предстоит наладить футбольную связь с партнёрами. Трент – очень специфический игрок, он требует тонкой настройки. На это нужно время.

Хаби Алонсо и футболисты «Реала» Фото: Jan Hetfleisch/Getty Images

В центре поля обосновался Арда Гюлер, который у Анчелотти даже на замену выходил далеко не всегда. С ходу закрепился в основе Дин Хёйсен. Теперь у «Реала» есть отличный пасующий центральный защитник («Барсе» бы пригодился). Плюс привезли левого защитника Альваро Каррераса из «Бенфики» и атакующую суперзвёздочку Франко Мастантуоно из «Ривер Плейт».

Один из главных вопросов по «Мадриду» – как будут сосуществовать Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор? На клубном ЧМ эта дилемма будто бы осталась в стороне. Мбаппе пропустил часть матчей из-за гастроэнтерита, и в это время классно себя проявил молодой Гонсало Торрес. Но сейчас Килиан здоров, Вини тоже готов играть. И что с ними будет делать Алонсо, очень интересно. Мастер компромисса Карло Анчелотти так до конца и не смог «сживить» их на футбольном поле. Посмотрим, что придумает баск.

«Атлетико» второе лето подряд очень щедр на рынке. Год назад мадридцы потратили на новичков € 188 млн, сейчас – € 175 млн. Разумеется, есть и продажи. Однако общая сумма трансферов «на вход» всё равно внушает. По испанским меркам – точно.

Диего Симеоне получил усиление во все линии, кроме вратарской (на Яна Облака ещё можно рассчитывать). «Атлетико» приобрёл отличного креативщика Алекса Баэну. Помимо футбольных качеств, он подходит мадридцам ещё и по духу. Баэна – очень злой, колючий, а иногда даже «грязный». Это его не красит. Но Симеоне умеет использовать эти качества на пользу команде.

Новички «Атлетико» — Джонни Кардозо, Давид Ганцко, Маттео Руджери, Джакомо Распадори Фото: Getty Images

В центр поля пришёл Джонни Кардозо, отлично показавший себя в «Бетисе». В центре обороны теперь есть Давид Ганцко, у которого за плечами несколько сильных сезонов в «Фейеноорде». Вместо ушедших Рейнилду и Сесара Аспиликуэты, которые были уже в возрасте, взяли Маттео Руджери и Марка Пубиля, выступающих за молодёжные сборные Италии и Испании соответственно.

Самая серьёзная потеря – Родриго Де Пауль. Он захотел к Лео Месси в Майами, и «Атлетико» с уважением отнёсся к решению аргентинца. Де Паулю, к слову, уже 31. Вероятно, дальше он будет только регрессировать. Не юн и Анхель Корреа, который долгие годы являлся «суперсабом» «Атлетико». Теперь он будет играть в Мексике. А на замену Корреа взяли его итальянского клона – Джакомо Распадори. Они одного роста, одной комплекции и играют примерно в одном стиле.

Теперь Симеоне нужно встроить многочисленных новичков в игру команды. В этом и заключается перестройка «Атлетико». Сколько времени новым футболистам потребуется на адаптацию? Удастся ли им сыграться с уже имеющимся костяком, с нынешними лидерами?

И ещё: всё то время, что работает Диего, «Атлетико» болеет одной и той же болезнью. В хороший день мадридцы могут прибить хоть «Реал», хоть «Барселону», хоть любого другого топа. Проблема в том, что «Атлетико» регулярно спотыкается на середняках. Команде частенько не хватает качества в позиционной атаке, чтобы взламывать «Хетафе», «Осасуны» и прочие «Эспаньолы».

Излечить эту болезнь – ещё одна важнейшая задача для Симеоне. Новички – в помощь!

Бери ношу по себе

Выход в еврокубки не только даёт большую силу, но и налагает большую ответственность. Нужно грамотно рассчитать силы, чтобы их хватило на несколько турниров. Нужна длинная обойма. Что бывает, если ошибиться в планировании сезона с еврокубками, совсем недавно показала «Жирона». Команда почти не набрала очков в Лиге чемпионов и спаслась от вылета в Сегунду только в последних турах.

«Атлетик» и «Вильярреал» – куда более опытные еврокубковые бойцы, чем «Жирона». Эти команды давно привыкли играть в нескольких турнирах. Однако их состояние перед началом сезона вызывает опасения.

У басков полная катастрофа с центральными защитниками. Травмы, травмы и ещё раз травмы. Предсезонка выкосила практически всех. Кажется, заметных повреждений избежал только Дани Вивиан. Дошло до того, что в центре обороны пришлось использовать ветерана – левого защитника Юри Берчиче. Однако и он получил травму! Правда, судя по всему, не очень серьёзную. К старту Ла Лиги должен быть готов.

Разумеется, со временем травмированные вернутся. Но пока их не будет, «Атлетик» может растерять много очков. Быстро найти усиление на стороне тоже сложно, учитывая давние селекционные принципы: играть за клуб могут только те, у кого есть связь со Страной Басков. Так что за команду Эрнесто Вальверде тревожно. Он очень опытный тренер, выбирался и не из таких передряг. Однако факт остаётся фактом: у «Атлетика» беда с центральными защитниками.

Что касается «Вильярреала», то там центральные защитники есть. Другой вопрос – их качество. Травму получил Логан Кошта, который был основным в прошлом сезоне. Также проблемы со здоровьем есть и у Вилли Камбвала.

В качестве усиления «Вильярреал» подвёз Сантьяго Моуриньо, который в прошлом сезоне выступал за «Алавес», и Рафу Марина, сыгравшего за чемпионский «Наполи» 319 минут во всех турнирах. Такая комплектация под Лигу чемпионов выглядит слегка сомнительной. У Марина в прошлом сезоне почти не было практики. А Моуриньо, играя за «Алавес», выглядел футболистом уровня «Алавеса», но никак не уровня команды из Лиги чемпионов.

«Вильярреал» также потерял Алекса Баэну, однако на замену взял игрока молодежной сборной Испании Альберто Молейро. Это неплохой размен и по качеству, и по финансам (Баэну продали за € 42 млн, а Молейро взяли за € 16 млн). Выгодно «Вильярреал» продал и нападающего Тьерно Барри. «Эвертон» не пожалел за него € 30 млн. Барри точно не был в команде Марселино незаменимым. Но, во-первых, 11+4 в дебютном сезоне Ла Лиги оформил, это приличная статистика. А во-вторых, «Вильярреал» никого вместо него не взял. По крайней мере, пока.

Ещё бо́льшую тревогу вызывает «Райо Вальекано», который пробился в Лигу конференций. У «Райо» и в прошлом сезоне состав был никак не под еврокубки – ни по качеству, ни по глубине. Тренеру Иньиго Пересу не всегда хватало обоймы даже на чемпионат.

За лето ситуация не изменилась. Трансферов очень мало, их почти нет. Мадридцы бесплатно взяли из «Марселя» центрального защитника Луиса Фелипе, который когда-то играл за «Бетис». Плюс арендовали полузащитника Херарда Гаригу Гиберта, который всю карьеру колесит по испанским клубам второго или третьего ряда.

Этьен Это’О Фото: Angel Martinez/Getty Images

Может быть, «Райо» поможет нападающий Этьен Это’О. Это 22-летний сын Самюэля Это’О, он дебютировал в Ла Лиге в прошлом сезоне. Но даже если у Этьена пойдёт, этого всё равно будет мало. У «Райо» очень короткая скамейка, совсем нет глубины состава. Если мадридцы одолеют белорусский «Неман» в раунде плей-офф Лиги конференций и окажутся в основном турнире, то могут повторить судьбу «Жироны» образца прошлого сезона. Или того хуже – после еврокубков улетят сразу в Сегунду.

Лидеры по деградации

В позапрошлом сезоне «Жирона» заняла третье место в Ла Лиге и впервые в истории пробилась в Лигу чемпионов. Команда забралась как никогда высоко. И вот насколько сильная тогда была эйфория – настолько же болезненным получилось падение, которое команда пережила в прошлом сезоне.

Летом 2024-го каталонцев покинули сразу несколько игроков, втащивших их в ЛЧ: Артём Довбик, Савиньо, Ян Коуто и однофамильцы Гарсия – Алеш и Эрик. «Жирона» оформила очень много трансферов «на вход», чтобы заменить ушедших. Однако попали каталонцы далеко не со всеми. Пользу принесли Брайан Хиль и Ладислав Крейчи, временами неплохо выглядели Артур и Ясер Асприлья (к слову, самый дорогой трансфер в истории «Жироны» – € 18 млн). Но в любом случае разница между теми, кто ушёл, и теми, кто пришёл, была очень заметна.

В Лиге чемпионов каталонцы проиграли семь матчей из восьми. Казалось, после вылета из ЛЧ должно стать полегче в Ла Лиге. Однако «Жирона» буквально рассыпа́лась на глазах. Тренер Мичел, который за год до того слепил команду, ставшую третьей, теперь попросту не знал, что делать. Команда выглядела абсолютно безыдейной и безжизненной. Большущие проблемы были и с игрой, и с моральным состоянием.

На помощь пришёл ветеран Кристиан Стуани. В концовке сезона он забил несколько важнейших мячей, и «Жирона» осталась в Ла Лиге. Было очевидно, что ей нужны усиление и встряска. Мичела в итоге решили оставить. Но серьёзного усиления этим летом он не получил.

Аксель Витсель, Тома Лемар, Витор Рейс в «Жироне» Фото: Getty Images

Из «Атлетико» бесплатно пришёл ветеран Аксель Витсель. Картины он наверняка не испортит. Впрочем, и тащить каталонцев в одно лицо, которое выглядывает из-под пышной причёски, тоже не сможет. Ему и лет много – 36, да и вообще это игрок другого типа. Витсель не из тех, кто может взять мяч и сделать всё самостоятельно.

Также из «Атлетико» на правах аренды приехал Тома Лемар. Его давно мучат травмы. Если он сможет хотя бы стабильно играть без повреждений – уже неплохо. Плюс родственный «Манчестер Сити» одолжил молодого бразильского защитника Витора Рейса. Тут всегда лотерея: может попасться новый Савиньо, а может – тот, кто после «Жироны» не вернётся в «Сити» и поедет в клубы всё ниже и ниже уровнем.

При этом команду покинули те, кто был в аренде – Брайан Хиль, Артур и Арно Данжума. Это заметные потери. Особенно Хиль, который, пока был здоров, хорошо выглядел в прошлом сезоне. Удастся ли заменить их – большой вопрос.

Мичел – интересный тренер и очень приятный дядька. Хочется пожелать ему удачи. Однако входит в сезон его команда в смутном состоянии. Могут быть очень большие проблемы. Даже серьёзнее, чем в прошлом сезоне.

Заявка на главный сюрприз

Преображение «Валенсии» после прихода тренера Карлоса Корберана – одно из самых удивительных явлений прошлого сезона в Ла Лиге. Посреди сезона он оставил «Вест Бромвич», у которого были шансы на выход в АПЛ, и принял «Валенсию», как камбала, лежавшую на дне с семью очками после 11 туров.

С новым тренером команда финишировала 12-й. По количеству набранных после Нового года очков «Валенсия» стала одной из лучших в лиге. А самое главное – результат пришёл не один. Он пришёл органически – вместе с игрой.

Карлос Корберан в «Валенсии» Фото: MB Media/Getty Images

У «Валенсии» быстро появились идеи. Примитив ушёл вместе с прежним тренером Рубеном Барахой. Все те же люди, кто играл у него, резко преобразились. А развитие молодых футболистов как будто ускорилось в разы.

Это повлияло и на летние трансферы. 21-летнего защитника Кристьяна Москеру невозможно было убедить продлить контракт, который действовал до лета 2026-го. На него давно был устойчивый спрос, и в итоге парня продали в «Арсенал». € 15 млн не гигантская сумма по нынешним временам. Но ещё раз – оставался год контракта. Да и для «Валенсии» с её большими финансовыми трудностями € 15 млн – очень приличные деньги.

Почти за € 10 млн в ПСВ уехал ещё один молодой защитник – Ярек Гонсёровски. При этом на замену за € 3,5 млн взяли качественного центрдефа Хосе Копете из «Мальорки». Ему 25, у него солидный опыт игры в Ла Лиге. При этом он способен прогрессировать. Так что, возможно, через какое-то время «Валенсия» выгодно продаст и его.

Вообще, это лето уникально тем, что «Валенсия» тратит деньги! Она не только продаёт, но и покупает. Да, суммарные траты в € 10,5 млн вряд ли кого-то поразят. Разве что кто-нибудь удивится – почему так мало? Однако для «Валенсии» и это существенно.

Для понимания: в январе 2024-го «летучие мыши» хотели купить из Сегунды полузащитника Карлоса Висенте, но не потянули сумму в € 600 тыс. В итоге Висенте уехал в «Алавес» и теперь стоит значительно дороже. Так что € 10,5 млн на трансферы сейчас – это совсем не мало.

Помимо Копете, «Валенсия» подписала полузащитников Филипа Угринича из «Янг Бойз» и Батиста Сантамарию из «Ренна». Бесплатно пришли игроки атаки – Арно Данжума и Даниэль Раба. Первый в прошлом сезоне играл в «Жироне», второй – в «Леганесе».

Хон Агирресабала Фото: DeFodi via Getty Images

На замену Георгию Мамардашвили, который окончательно перебрался в «Ливерпуль», «Валенсия» арендовала у «Атлетика» Хона Агирресабалу. В Бильбао он был кубковым вратарём и проявлял себя очень неплохо. В частности в прошлом сезоне именно с Агирресабалой в воротах баски дошли до полуфинала Лиги Европы. До домашнего финала не хватило совсем чуть-чуть.

«Валенсия» продала двух талантливых защитников – а вот из талантливых игроков атаки пока никого не забрали. На месте и Хави Герра, и Диего Лопес, и Уго Дуро. Так что Корберану есть из кого строить команду.

Если «Валенсия» заранее обеспечит себе место в середине таблицы и гарантирует невылет, это уже будет успех. Но есть основания считать, что команда способна замахнуться на большее. Корберан полностью убедил в своей профпригодности. Плюс ему подвезли усиление и сохранили нескольких лидеров. Может быть, пришло время вернуться в еврокубки?

Чемпионы по ностальгии

Об истории любви Санти Касорлы и «Овьедо» можно (и нужно!) снимать кино. Когда-то Касорла начинал в этом клубе. Потом в его жизни были «Вильярреал», «Малага» и «Арсенал», две победы на Евро со сборной Испании. Дальше – чудовищная травма, из-за которой Санти чуть не закончил с футболом. В какой-то момент врачи допускали, что он не сможет ходить.

Однако Касорла вернулся. Он оказался бойцом не только на футбольном поле, но и в жизни. Санти снова стал играть, из Англии вернулся в «Вильярреал», дальше – съездил в катарский «Аль-Садд». А потом – вернулся и в «Овьедо».

Санти Касорла вернулся в «Овьедо» Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Клуб не играл в Ла Лиге больше 20 лет – с сезона-2000/2001. Тогда в составе «Овьедо» играл его нынешний тренер – Велько Паунович. И вот в связке с 40-летним Касорлой и другими футболистами Паунович вернул «Овьедо» в элиту! Команда заняла третье место в Сегунде и пробиралась в Примеру через плей-офф. Сначала прошла «Альмерию», затем – «Мирандес». Касорла забил по голу и тем, и другим.

Даже интересно, поднимут ли теперь Санти зарплату. Дело в том, что, когда он вернулся, «Овьедо» был в плохом финансовом положении. Поэтому Касорла согласился играть за минимальный оклад. Вероятно, клуб и сейчас не жирует. Но разве можно не уважить Санти за всё, что он сделал?

Совершенно неважно, как «Овьедо» выступит в Ла Лиге. Даже если вылетит, ничего страшного. Вернулись – это уже чудо! А ещё большее чудо – как они это сделали. Касорла – абсолютный супергерой, маленький Супермен без плаща.

К слову, в «Овьедо» Санти теперь сыграет ещё с одной легендой – Саломоном Рондоном. В сезоне-2011/2012 они вместе рубились за «Малагу». Рондон после этого отправился в долгие странствия по разным чемпионатам. И вот они с Касорлой снова вместе.

Кто выиграет Ла Лигу, мы узнаем только в мае 2026 года. А вот абсолютный чемпион Испании по ностальгии уже известен. И это, конечно, «Овьедо»!