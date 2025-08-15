Лучшие формы нового сезона из топ-лиг. Эстетика от «Сити», «Реала», «Баварии» и других

Сегодня, 15 августа, стартуют АПЛ и Ла Лига, дальше – и все остальные топ-чемпионаты. А что в футболе красивее голов, нереальных ассистов и подкатов? Конечно, формы команд. Рассказываем о самых ярких комплектах команд в топ-5 лигах.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англия

«Ливерпуль»

«Ливерпуль». Форма на сезон-2025/2026 Фото: ФК «Ливерпуль»

«Ливерпуль» вступает в новый сезон не только с обновлённым составом, но и с новым экипировщиком. Ранее мерсисайдцев одевал Nike, теперь формой займётся adidas – по новому контракту чемпион АПЛ будет зарабатывать € 70 млн в год. Домашний комплект сразу отдаёт ностальгией: белые полоски отсылают к сезону-2006/2007. Белая гостевая экипировка привлекает обновлённым логотипом – легендарная птица теперь находится внутри красного щита.

«Арсенал»

«Арсенал». Форма на сезон-2025/2026 Фото: ФК «Арсенал»

Домашняя форма ничем особо не выделяется, но это лишь на первый взгляд. Если всмотреться внимательнее, можно углядеть узоры в виде буквы «A», оформленной в готическом стиле. А вот гостевая экипировка может побороться за звание лучшей формы сезона: тёмно-синий цвет с зигзагообразными узорами и красными полосками на плечах. Красота неимоверная. Есть и третья форма, однако в ней вроде ничего необычного: белый цвет с вкраплением бордового – но как же она стильно смотрится на Риккардо Калафьори (обязательно загуглите)! Хотя будем честны, любая форма смотрится на итальянце стильно.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити». Форма на сезон-2025/2026 Фото: ФК «Манчестер Сити»

Puma добавила немного креатива в домашний комплект «Сити»: традиционный небесно-голубой цвет разбавлен белой диагональной полосой. Гостевая форма отсылает к одному из первых комплектов в клубной истории: чёрный цвет, логотипы в серебристом цвете и воротник. Звучит всё красиво, но это пока глаза не увидят третью экипировку. Серый, возможно, рефлекторный цвет с кислотными вставками, а также рисунки капель дождя – видимо, вдохновлялись погодой в Манчестере. За креатив спасибо, однако лучше бы ограничились двумя комплектами на сезон. Хотя разве топ-клубы так умеют?

«Челси»

«Челси». Форма на сезон-2025/2026 Фото: ФК «Челси»

Nike представил классическую домашнюю форму без намёка на резонанс: синий цвет, белый воротник. Если вглядеться, можно уловить на футболке узоры – пишут, что это отсылка к лондонским улицам. Гостевая форма – ещё одна классика от Nike. Белый цвет и вертикальные линии на всю футболку, зелёного и красного цветов.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед». Форма на сезон-2025/2026 Фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

Не знаем, каких успехов достигнет «МЮ» в спортивном плане, но с формой в этом сезоне у клуба всё хорошо. «Дьявольский» красный цвет, заполонивший всю футболку, а также плечи, затемнённые рисунком в честь «Олд Траффорд». Гостевая форма содержит в себе белый цвет, лиловый узор, а вместо клубного лого – изображение маскота. Есть и третий комплект, отсылающий к середине 1990-х: чёрный цвет с узором в виде дьявола, воротник в жёлто-синем исполнении, а логотипы – в ярко-жёлтой гамме. Красота.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл». Форма на сезон-2025/2026 Фото: ФК «Ньюкасл»

Домашняя форма предлагает традиционный чёрно-белый дизайн, но с добавлением голубого цвета. Гостевая форма – на любителя. Зелёный цвет, полосатый узор и логотипы в белом цвете. Дополнительный комплект – наше почтение. Тёмно-синий с оранжевыми вставками выглядит очень сочно.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла». Форма на сезон-2025/2026 Фото: ФК «Астон Вилла»

Основной комплект не про изобретение велосипеда: всё тот же бордовый цвет, всё те же голубые рукава. Выделяется лишь золотистый узор на манжетах – пишут, что это отсылка к домашнему стадиону «Вилла Парк». Гостевая форма выполнена преимущественно в чёрном цвете, который дополняют серые плечи и небесно-голубые полосы.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм». Форма на сезон-2025/2026 Фото: ФК «Тоттенхэм»

Изменения в основной форме пришлись на плечи и рукава с синими вставками. А ещё клубная эмблема и лого Nike расположены по центру – в похожей форме бегали игроки сборной Англии в 2000-х. Гостевой комплект оформлен в чёрном цвете, но заметна классная дизайнерская идея с тонкими прострочками по всему джерси. Выглядит необычно.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест». Форма на сезон-2025/2026 Фото: ФК «Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» в этом сезоне сыграет в Лиге Европы и приготовил по этому случаю мегастильную домашнюю форму. Красный цвет, тонкие белые полосы и эффектный воротник заставляют бросаться деньгами в монитор.

🇪🇸 Испания

«Реал» Мадрид

«Реал» Мадрид. Форма на сезон-2025/2026 Фото: ФК «Реал» Мадрид

Основной комплект содержит королевский сливочный цвет, а также золотисто-жёлтые вставки и чёрные полосы на плечах. Гостевая форма отсылает к фасаду стадиона «Сантьяго Бернабеу» и оформлена в сером виде с салатовыми вставками. Третья экипировка уже вдохновлена синими креслами вышеупомянутой арены.

«Барселона»

«Барселона». Форма на сезон-2025/2026 Фото: ФК «Барселона»

Ключевой элемент домашней формы – полосы с плавным градиентом от красного к тёмно-синему. Выездная – уже проверенная классика. Светло-жёлтый, может быть, даже золотистый цвет с гранатовыми вставками, что, по задумке, отсылает к форме «Лос-Анджелес Лейкерс» и к баскетболисту Коби Брайанту в частности.

«Атлетико» Мадрид

«Атлетико» Мадрид. Форма на сезон-2025/2026 Фото: ФК «Атлетико» Мадрид

В главном комплекте никаких изменений – или кто-то верил, что мадридцы откажутся от культовых красно-белых полос? Обошлись даже без отличительных деталей. Гостевая форма выполнена в тёмно-фиолетовом цвете с зигзагообразными узорами.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад». Форма на сезон-2025/2026 Фото: ФК «Реал Сосьедад»

Когда Арсен Захарян вернётся в основу «Реала Сосьедад», он будет сиять в новом комплекте. Домашняя форма басков не пестрит необычными красками и оригинальностью – но отличает её от прошлых вариантов экипировки особая текстура внутри синей полосы, что придаёт определённый лоск новой домашней форме. Однако самое интересное завезли в гостевой: мраморная текстура в тёмных тонах, баскский флаг у воротника и логотип клуба по центру. Выглядит интересно.

🇩🇪 Германия

«Бавария»

«Бавария». Форма на сезон-2025/2026 Фото: ФК «Бавария»

А тут подвезли немало креатива. Главная форма исполнена в красном цвете, с белыми вставками и буквой «M», которая вырисовывается на лицевой стороне, будто от звуковой волны – наверное, отсылка к громкой аудитории «Альянц-Арены», Мюнхену и девизу Mia San Mia. А гостевая форма – странноватая. Белый принт с многочисленными узорами и разноцветными вставками – анонсировали, что это отсылка к Баварским Альпам. Третий комплект чуть приятнее: чёрное исполнение с добавлением хаки, красного цвета, а также с еле заметными шашками – это отсылка на площадь Мариенплац, где болельщики практически каждый год празднуют чемпионство клуба.

«Боруссия» Дортмунд

«Боруссия» Дортмунд. Форма на сезон-2025/2026 Фото: ФК «Боруссия» Дортмунд

У дортмундской «Боруссии» – настоящий рок-н-ролл. Домашняя форма отсылает к сезону-1993/9494 с ярким чёрным узором в области плеч и воротника. Только основной цвет поменяли с кислотного жёлто-зелёного на классический жёлтый. Гостевая же экипировка впервые за 18 лет не будет выполнена в классическом чёрном цвете – теперь это смесь жёлтого, серого и чёрного. А третья форма почти в точности повторяет комплект прошлого сезона: белая основа и чёрный воротник – но теперь с красным спонсорским брендингом.

«Байер»

«Байер». Форма на сезон-2025/2026 Фото: ФК «Байер»

Домашняя форма выполнена в классическом чёрном цвете, но с несколькими вертикальными линиями, включающими в себя крестообразные элементы. Гостевая экипировка получилась совсем на любителя: преобладает розовый цвет с узорами, плавно перетекающий в белый. Зато третий комплект сводит олдскулы: чистейший белый цвет с красным округлённым воротником и ретрологотипом «Байера» из конца 1970-х.

«Вердер»

«Вердер». Форма на сезон-2025/2026 Фото: ФК «Вердер»

Бременский клуб не поскупился на крутую третью форму. Она впитала зелёный градиент, а контуры логотипов как бы отделаны золотом, что придаёт футболке ретростилистику. Внутри воротника прописано число «60» – ровно 60 лет назад «Вердер» сыграл свой дебютный матч в Первой Бундеслиге.

«Гамбург»

«Гамбург». Форма на сезон-2025/2026 Фото: ФК «Гамбург»

Признайтесь, вы же скучали по «динозаврам». «Гамбург» отметил долгожданное возвращение в Бундеслигу стильной формой. Домашний комплект отсылает к экипировке сезона-1994/1995 с большим не то ромбовидным, не то похожим на разлом узором. Выездное джерси – с V-образным рисунком на груди и потому очень напоминает классическую форму «Бордо».

🇮🇹 Италия

«Наполи»

«Наполи». Форма на сезон-2025/2026 Фото: ФК «Наполи»

Неаполитанцы двигаются красиво: вроде стандартная клубная форма, но исполнением с тонкими полосами и приятным как минимум на вид материалом превращают, казалось бы, простую футболку в искусство. Выездной комплект оформлен в кремовом цвете, это отсылка к культуре Неаполя. А третьей формой «Наполи» признаётся в любви к кофе: джерси выполнено в аутентичных кофейных цветах.

«Милан»

«Милан». Форма на сезон-2025/2026 Фото: ФК «Милан»

Пламенные чёрно-красные цвета – без этого «Милану» никак не обойтись. Гостевая слегка походит на комплект «Ливерпуля», однако на деле вдохновлена формой сезона-1981/1982 – белый цвет, дополненный красно-чёрными деталями. Третья экипировка – приятный жёлтый цвет, схожий комплект был недавно у «Ромы». Без особых изысков, но смотрится достойно.

«Рома»

«Рома». Форма на сезон-2025/2026 Фото: ФК «Рома»

Домашний комплект римлян напоминает о славных временах 1990-х. «Сочетание традиций и современности, созданное, чтобы разжечь страсть болельщиков «Ромы», отдать дань уважения прошлому клуба и по-новому представить самые популярные элементы формы, изготовленной брендом для «Ромы», – говорится в официальном сообщении. Третья форма, по задумке, подчёркивает экологическое наследие Рима. Выездной комплект пока официально не представили.

«Интер»

«Интер». Форма на сезон-2025/2026 Фото: ФК «Интер»

Аdidas снова оригинальничает с домашней формой «Интера». Цвета всё те же классические, а тона и исполнение отличаются. По задумке, чёрные полосы образуют название клуба, а синие – выполнены в особом градиентном окрасе. Гостевая экипировка сочетает в себе белый цвет и бирюзовые узоры со снежинками – на деле же это отсылка к грядущей зимней Олимпиаде, которая пройдёт в Милане в 2026 году.

«Ювентус»

«Ювентус». Форма на сезон-2025/2026 Фото: ФК «Ювентус»

Домашнюю форму не обошли эксперименты. Неравномерная толщина чёрных полос, лого в розовом цвете – интересно мнение олдовых фанатов. У гостевого комплекта преобладает голубой цвет с салатовыми вставками на плечах, а узоры отсылают к морям и рекам Италии.

«Комо»

«Комо». Форма на сезон-2025/2026 Фото: ФК «Комо»

Сеск Фабрегас и его футболисты просто обязаны разрывать в этом комплекте. Домашняя форма сочетает в себе синий цвет и принт, отсылающий к водам озера Комо. А полосы на плечах, воротник и логотипы выполнены в белом цвете.

🇫🇷 Франция

«ПСЖ»

«ПСЖ». Форма на сезон-2025/2026 Фото: ФК «ПСЖ»

Классический тёмно-синий цвет, но с традиционной для Nike вертикальной полоской (никак не могут отпустить этот дизайн) в красно-белом цвете. Центральный узор, по задумке авторов, отсылает к «внутренностям» Эйфелевой башни. Гостевая форма идентична прошлогодней: белая основа, красная и синяя линии, словно оставленные краской, образуют сами угадайте что.

«Марсель»

«Марсель». Форма на сезон-2025/2026 Фото: ФК «Марсель»

Домашняя форма «Марселя» не претерпела больших изменений, однако есть одна деталь: на лицевой стороне спрятаны бывшие эмблемы клуба, но их еле различишь. Может быть, у вас получится рассмотреть их получше. Гостевая экипировка тоже не стала откровением, у «Марселя» уже был похожий дизайн в прошлом сезоне. По центру – принт с голубым крестом, а по краям ещё добавлены голубые вставки. Они так же перетекли в третий комплект, уже в качестве основного цвета.

«Монако»

«Монако». Форма на сезон-2025/2026 Фото: ФК «Монако»

Александр Головин будет играть в хорошо узнаваемом комплекте с красными и белыми цветами, а также диагональной разделительной линией. Отличают комплект от прошлогодних вариантов лишь золотые манжеты. А вот выездная форма уже интригует. Она отсылает к Японскому саду и выполнена в синем цвете с дзен-узорами, чем сильно напоминает форму сборной Японии. Явно постарались специально для Такуми Минамино. Третья экипировка тоже красивая – выполнена в золотом или песочном (мы не определились!) цвете.