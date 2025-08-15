Ультимативное превью сезона АПЛ. «Ливерпуль» стал сильнее, но есть минимум три вопроса

Казалось бы, совсем недавно Вирджил ван Дейк поднял кубок АПЛ над головой – и вот уже начинается новый сезон. Он откроется матчем действующих чемпионов — «Ливерпуль» примет дома «Борнмут». Встреча стартует в 22:00 мск. Премьер-лига сильно изменилась за лето. Кризисные команды получили передышку, «Сандерленд» и «Лидс» вернулись в элиту, «Арсенал» и «Манчестер Сити» готовы к новой чемпионской гонке.

«Ливерпуль»

Затраты на трансферы: € 303,68 млн

Доход от продаж: € 196,30 млн

Команда Арне Слота не успела насладиться положительными эмоциями от чемпионства. 3 июля в автокатастрофе вместе с братом Андре погиб Диогу Жота. Эта трагедия сразу перекрасила лето «Ливерпуля» в чёрный цвет.

Однако работа продолжается. Клуб в прошлом году сэкономил большое количество денег — сейчас они ушли на обновление состава. «Ливерпуль» забрал у «Байера» Флориана Вирца и Жереми Фримпонга. Из «Айнтрахта» пришёл Уго Экитике. На смену стареющему Эндрю Робертсону приехал Милош Керкез из «Борнмута». Вероятно, мы увидим всех новичков на поле уже в 1-м туре.

При этом «Ливерпуль» «сварил» почти € 200 млн на продажах. Мемный Дарвин Нуньес отправился на заработки в Саудовскую Аравию. Старательный, но не слишком креативный Луис Диас за € 70 млн перебрался в «Баварию». Воспитанник клуба Джарелл Куанса, проигравший конкуренцию Ибраима Конате, теперь футболист «Байера».

Также отметим уход Кивина Келлехера в «Брентфорд» — давно заслужил статус стартового вратаря в крепкой команде (не забываем, что Георгий Мамардашвили летом перешёл в «Ливерпуль» на постоянной основе, это крайне сильный конкурент).

Вирц — главный летний трансфер «Ливерпуля» Фото: Carl Recine/Getty Images

Первый проблемный вопрос — как компенсировать уход Трента в «Реал» (есть Фримпонг и Конор Брэдли, однако потеря всё равно серьёзная). Второй вопрос — глубина центра обороны. Остались только Конате, ван Дейк и Джо Гомес. Впрочем, «Ливерпуль» активно охотится за новыми ЦЗ — уже есть договорённость по переходу Джованни Леони из «Пармы» (по разным данным, за € 30-35 млн), плюс ведутся активные переговоры по Марку Гехи из «Кристал Пэлас». Третий вопрос – как сохранить свежесть на весь сезон? Во второй части прошлого «Ливерпуль» сильно сдал. Это закончилось вылетом из Лиги чемпионов и поражением от «Ньюкасла» в финале Кубка лиги.

На бумаге у «Ливерпуля» самый сильный и сбалансированный состав в АПЛ. Но надо понимать, что теперь в приоритете выступление в Лиге чемпионов, где нужна реабилитация за ранний вылет от «ПСЖ».

«Арсенал»

Затраты на трансферы: € 224,20 млн

Доход от продаж: € 8 млн

«Арсеналу» очень нужны большие победы. Прогресс команды при Микеле Артете трудно отрицать, но Кубок Англии в 2020-м и Суперкубок Англии в 2023-м, наверное, не самый впечатляющий урожай. Впрочем, «Арсенал» стабильно идёт на высоких позициях в лиге, в прошлом сезоне добрался до полуфинала ЛЧ — до Артеты о таком долгое время можно было только мечтать.

Трансферы у «Арсенала» максимально вкусные. Наконец-то приехал идеальный опорник «под Артету» — за Мартина Субименди отдали € 70 млн. Сага с «девяткой» тоже закончилась положительно. Виктор Дьёкереш пачками забивал в Португалии и выбил себе переход в топ-команду.

Виктор Дьёкереш Фото: Alex Pantling/Getty Images

Проверенный Кристиан Нёргор из «Брентфорда» увеличил глубину в центре поля (Жоржиньо и Томас Парти ушли свободными агентами). Букайо Сака получил бэкапа в лице Нони Мадуэке из «Челси». Очень интригует Кристьян Москера из «Валенсии» — вряд ли выбьет Габриэла или Салиба из старта, но даже под ротацию это интересный персонаж. Вратарь Нето вернулся в «Борнмут» и оттуда уехал в «Ботафого». Давиду Райе нужен был дублер — им стал Кепа Аррисабалага.

Проблемная зона — левый фланг атаки, где деградировал Габриэл Мартинелли. Ходят слухи об Эберечи Эзе, но вряд ли «Кристал Пэлас» так просто отпустит своего лидера.

Имя, которое надо запомнить, — Макс Доуман. Воспитаннику «Арсенала» всего 15 лет, однако он уже работает с основой. Играл на предсезонке и поразил Артету. Возможно, увидим его дебют в ближайшем сезоне.

Главная проблема «Арсенала» — зависимость от формы самых креативных футболистов. Команда страдает, когда Сака и Эдегор в плохой форме (либо вообще травмированы). Артета классно ищет ситуативные решения проблем с балансом, но так до трофеев не дотянуться. Снова вторые?

«Манчестер Сити»

Затраты на трансферы: € 176,9 млн

Доход от продаж: € 33 млн

Казалось, Пеп Гвардиола после ужасного прошлого сезона повторит путь Клоппа и уйдёт до завершения контракта с мотивировкой «у меня закончилась энергия». Но нет – Пеп лично взялся за масштабную перестройку.

Первую дозу «Ман Сити» получил зимой, когда закупился в начале года на € 218 млн. Летом Пеп сходил в супермаркет и вернулся с пакетом на € 176,9 млн. «Сити» усилил левый фланг обороны — купил Райана Аита-Нури из «Вулверхэмптона». В прошлом сезон тот стал одним из самых результативных фулбеков лиги, много играл в атаке. Также состав клуба пополнили Тейани Рейндерс (лучший хавбек Серии А прошлого сезона), Райан Шерки (человек, чьи ноги покрыты клеем — мяч не отрывается от них), Сверре Нюпан и Джеймс Траффорд (воспитанник клуба разорвал за «Бернли» в прошлом сезоне и вернулся за € 31,2 млн).

Из потерь можно отметить уход постаревших легенд — Кевин Де Брёйне и Кайл Уокер больше не футболисты «Манчестер Сити». Джек Грилиш тоже ушёл, но пока лишь в аренду (в «Эвертон»).

Гвардиола обновил тренерский штаб. В частности, к «Ман Сити» присоединился Пеп Лейндерс — правая рука Юргена Клоппа в «Ливерпуле». Задача двух Пепов — вывести «горожан» на новый уровень физической готовности, вернуть команде прессинг, увеличить скорость атак. С техникой и мышлением у этого состава всё в порядке. Нужно только адаптироваться к новым футбольным реалиям.

Два Пепа — Гвардиола и Лейндерс Фото: James Gill/Getty Images

Очертания нового «Сити» будут понятны по ходу сезона. Статусом неприкосновенных игроков старта обладают только Рубен Диаш, Родри (когда наберёт форму) и Эрлинг Холанд. Скорее всего, мы увидим огромное количество экспериментов с позициями при базовой схеме 4-3-3. Либо «Ман Сити» восстанет из ПЕПла, либо Гвардиола сам сойдёт с парохода современности.

«Челси»

Затраты на трансферы: € 279,65 млн

Доход от продаж: € 231,95 млн

В прошлом сезоне Энцо Мареска стабилизировал хаос «Челси» — вывел команду в Лигу чемпионов, выиграл КЧМ (при всей смехотворности турнира — всё-таки трофей и огромные призовые), нащупал оптимальный состав. Увы, но баланс у команды слишком хрупкий — если сбоит ключевая позиция, то заклинивает весь механизм.

Жоао Педро из «Брайтона» уже ярко проявил себя на клубном чемпионате мира. «Челси» забрал ещё и Лиама Делапа из «Ипсвича». Так пошатнулись позиции Николаса Джексона — инсайдеры активно прогревают его уход из клуба.

Интригуют фланги атаки: ушёл Мадуэке, но теперь появились Эстевао и Джейми Гиттенс (возможно, будут ещё трансферы). «Челси» давно тасует вингеров, настало время новой раздачи. Если не пойдёт — всегда можно продать. Кирнан Дьюсбери-Холл вот не вингер, однако его сразу же выкинули из клуба после одного неудачного сезона (ушёл в «Эвертон» за € 28,65 млн). Примерно так работают в «Челси».

При этом у команды остаются проблемы с центром обороны. В прошлом году «Челси» угодил в кризис после травмы Уэсли Фофана. Теперь с «крестами» слёг Ливай Колуилл. Да, есть 19-летний новичок Йоррел Хато из «Аякса» (изначально брали как дублёра Кукурельи), но, скорее всего, «Челси» начнёт сезон с парой Трево Чалоба — Тосин Адарабиойо в центре защиты.

Основная проблема «Челси» — взлом низких блоков. На открытом пространстве команда Марески очень опасна, разгром «ПСЖ» (3:0) многое говорит о потенциальной силе этого состава.

«Ньюкасл»

Затраты на трансферы: € 101 млн

Доход от продаж: € 31 млн

Бедный Эдди Хау! Весной тренер «Ньюкасла» радовался, что наконец-то клуб получил свободу на рынке. Правила ФФП и PSR душили команду в прошлом сезоне, но теперь стало намного проще. И что в итоге? Джейкоб Рэмзи, Энтони Эланга, Малик Тшау и Аарон Рамсдейл — вот и весь урожай. У «Ньюкасла» сорвалась целая пачка сделок: клубу отказали Матеус Кунья, Лиам Делап, Жоао Педро, Брайан Мбемо, Уго Экитике, Дин Хёйсен, Джеймс Траффорд и Беньямин Шешко. А ведь «Ньюкасл» вышел в Лигу чемпионов. Так на клуб влияет отсутствие спортивного директора.

Эдди Хау Фото: Stu Forster/Getty Images

Тут ещё и Александер Исак устроил бунт — хочет трансфер (очевидно, в «Ливерпуль»). «Ньюкаслу» не позавидуешь. Конкуренты усилились, рядом целая группа команд, которая будет сражаться за Лигу чемпионов. А «Ньюкасл» лишь номинально обновил несколько проблемных позиций. Ещё и теряет главного нападающего.

Наверное, это самый тяжёлый вызов в карьере для Хау. Есть мощная полузащита (Тонали — Жоэлинтон — Бруно Гимарайнс), молодые фланги обороны (Холл и Ливраменто), а также отличные вингеры (Гордон, Эланга, Барнс и Мёрфи). Однако пару лет назад «Ньюкасл» не вывез борьбу на два фронта. Лига чемпионов убила состав. С тех пор глубина в лучшую сторону не изменилась.

«Астон Вилла»

Затраты на трансферы: € 37 млн

Доход от продаж: € 7 млн

Клуб очень аккуратен на рынке. Есть лимиты из-за финансового фэйр-плей. Самая заметная покупка — центрфорвард «Ниццы» Эванн Гессан (€ 30 млн), на счету которого 12+9 по системе «гол+пас» в прошлом сезоне Лиги 1. Из-за денежных ограничений «Астон Вилла» не выкупила Маркуса Рашфорда и Марко Асенсио, которые заметно помогли весной.

Эван Гессан Фото: Neal Simpson/Getty Images

К слову, Эмилиано Мартинес до сих пор в клубе. Он со слезами на глазах попрощался с фанатами в концовке прошлого сезона, но «Астон Вилла» так и не нашла покупателей. Впрочем, аргентинец всё равно пропустит 1-й тур из-за дисквалификации — вместо него сыграет Марко Бизот, пришедший из «Бреста».

Главный вопрос – остался ли ресурс у состава, который упустил путёвку в ЛЧ? Некоторые отрезки прошлого сезона откровенно вгоняли в депрессию. На бумаге есть очевидные и сильные лидеры — Юри Тилеманс, Морган Роджерс, Олли Уоткинс. Но, как показывает практика, без обновлений в АПЛ тяжело. Придётся опять набирать народ зимой в аренду.

Вряд ли «Астон Вилла» поборется за ЛЧ. Однако есть Лига Европы — любимый и коронный турнир Унаи Эмери.

«Ноттингем Форест»

Затраты на трансферы: € 73 млн

Доход от продаж: € 118,87 млн

«Ноттингем Форест» не дотянулся до ЛЧ, но всё равно пробился в еврокубки. Ключевой вопрос — удержит ли Нуну Эшпириту Санту планку прошлого сезона? Есть сильный трансфер — Дан Ндой из «Болоньи» заменил Элангу, который ушёл в «Ньюкасл». Швейцарец в чём-то даже посильнее.

Клуб уже давно откапывает бриллианты в Южной Америке — возможно, одним из них станет новый форвард Игор Жезус из «Ботафого». За него заплатили € 19 млн. При случае подменит Криса Вуда, которому в декабре исполнится 34.

Игор Жезус Фото: nottinghamforest.co.uk

На подходе Джеймс Макэйти из «Ман Сити» — ярко проявил себя в «Шеффилд Юнайтед», вернулся в родную команду, забил семь мячей в прошлом сезоне во всех турнирах. Футболист, который добавит креатива и универсальности.

«Ноттингем» удержал Моргана Гиббс-Уайта, за которым летом приходили «Тоттенхэм» и «Сити». Также Нуну сохранил оборону, которая наводила ужас на все команды АПЛ в прошлом сезоне. Главная проблема — адаптация к игре на два фронта. Да и клубы Премьер-лиги уже раскусили «автобус» «Ноттингема». Парни сильно вниз не упадут, но и так высоко уже не поднимутся.

«Брайтон»

Затраты на трансферы: € 80 млн

Доход от продаж: € 121,70 млн

Потеряли Жоао Педро и Первиса Эступиньяна, зато оформили новую пачку молодых. 18-летний Харалампос Костулас из «Олимпиакоса» усилил линию нападения. Максим Де Кёйпер, Оливье Боскальи (мастер первого паса из ПСВ) и Диего Коппола — пополнение в оборону. На перспективу взяли 19-летнего вингера Тома Уотсона из «Сандерленда».

Максим Де Кёйпер Фото: Steve Bardens/Getty Images

Фабиан Хюрцелер в прошлом году провёл симпатичную работу — «Брайтон» держит уровень претендента на еврокубки, зарабатывает на продажах. Увы, но по команде сильно бьют травмы. В здоровом состоянии «чайки» способны на многое. Важная интрига — тактический рисунок «Брайтона». В Германии Хюрцелер часто катал с тройкой защитников, однако в Англии пока использует 4-2-3-1.

Два человека, за которыми надо следить, — Каору Митома, последние полтора года сражающийся с болячками, и Янкуба Минте (6+4 по системе «гол+пас» в прошлом сезоне). Также ожидается сильный прогресс от центрального полузащитника Ясина Аяри — возможно, следующий кандидат на жирный экспорт. Старичок Дэнни Уэлбек всё ещё в строю — стал лучшим бомбардиром предсезонки с четырьмя голами.

«Борнмут»

Затраты на трансферы: € 77,4 млн

Доход от продаж: € 186,96 млн

В прошлом сезоне «Борнмут» стал третьим в АПЛ по ожидаемым очкам. Конечно, мимо такого не прошли топ-клубы. Команду Андони Ираолы просто разграбили. Да, клуб обогатился на приличную сумму, но потерял почти всю линию обороны. Илья Забарный ушёл в «ПСЖ», Керкез отправился в «Ливерпуль», Хёйсена забрал «Реал».

В остальном костяк сохранился. Даже нашлись новые футболисты. Керкеза заменили Адриеном Трюффером из «Ренна». В пару к одичавшему Маркосу Сенеси подписали Бафоде Диаките из «Лилля» (€ 35 млн) — больше в истории клуба платили только за Эванилсона (€ 37 млн). Вместо Кепы, который поехал греть банку в «Арсенал», теперь есть Джордже Петрович из «Челси». За него отдали € 28,9 млн.

Джордже Петрович Фото: Vincent Carchietta/Getty Images

«Борнмут» — настоящая прессинг-машина и конвейер по производству быстрых атак. Причём команде не мешают даже травмы. Если Ираола отработает ещё сезон на сопоставимом уровне — приглашение в топ-клуб неизбежно. Однако потери в составе очень серьёзные, к ним надо привыкнуть.

«Брентфорд»

Затраты на трансферы: € 55,9 млн

Доход от продаж: € 97,6 млн

Главная загадка предстоящего сезона. Томас Франк, главный архитектор этого «Брентфорда», ушёл на повышение в «Тоттенхэм». Клуб потерял главную звезду — Брайан Мбемо отправился в «МЮ». «Арсенал» забрал Нёргора. К уходу близок Йоан Висса (19+5 по системе «гол+пас» в прошлом сезоне) — хочет в «Ньюкасл».

Новым главным тренером стал Кит Эндрюс, бывший ассистент Франка. Трансферы пока очень аккуратные (да и денег особо нет). Выкупили Микаеля Кайоде из «Фиорентины», подписали Келлехера из «Ливерпуля» (заменит Марка Флеккена) и Антони Миламбо из «Фейеноорда». В Англию вернулся Джордан Хендерсон — пригодится «Брентфорду» для поднятия духа.

Джордан Хендерсон Фото: Alex Pantling/Getty Images

«Брентфорд» неизбежно потеряет в атакующей мощи. Зато останется таким же сильным и настырным на стандартах — Эндрюс как раз специализировался на этом компоненте. Впрочем, с такими колоссальными переменами возможна тяжёлая борьба за выживание.

«Фулхэм»

Затраты на трансферы: € 500 тыс.

Доход от продаж: € 0

На «даче» летаргический сон. В прошлом году «Фулхэм» тоже очень поздно зашевелился на рынке. Но тут начало сезона, а из покупок только вратарь Бенжамен Леком из «Монпелье» на лавку.

Наверное, Марку Силва полностью доволен комплектацией состава. «Фулхэм» в прошлом сезоне действительно впечатлил — надёжнее в обороне играли только «Ливерпуль» и «Арсенал». Клуб сохранил весь костяк под привычную схему 4-2-3-1 (удерживают даже Родриго Муниса, которым активно интересуются клубы побогаче). Впрочем, на старте не поможет Энтони Робинсон. Один из лучших фулбеков АПЛ травмирован, вместо него бегает Райан Сессеньон, восставший из небытия и после болячек.

Летом неплохо проявил себя 18-летний Джош Кинг. Воспитанник клуба отыграл восемь матчей в АПЛ ещё в сезоне-2024/2025, сейчас получит новый шанс. «Фулхэм» продлил с ним контракт до 2029-го — следим за прогрессом.

«Кристал Пэлас»

Затраты на трансферы: € 2,3 млн

Доход от продаж: € 0

Уже завоевали трофей — Дин Хендерсон затащил в серии пенальти с «Ливерпулем» в Суперкубке. Но вообще, «Кристал Пэлас» в сложной ситуации. Человек-пароход Джон Текстор зашёл везде и сразу и напоролся на санкции от УЕФА — мол, нельзя одновременно владеть «Лионом» и «Кристал Пэлас», которые пробились в Лигу Европы. Текстор продал свою долю, однако англичан всё равно отправили в Лигу конференций. Клуб возмущается, но ничего уже не поделать.

В игровом плане у Оливера Гласнера всё здорово. «Кристал Пэлас» адаптировался к уходу Майкла Олисе и сохранил схему 3-4-3. Сейчас, как кажется, главная задача — удержать Эзе и Марка Гехи. Либо накрутить на них ценник, чтобы реинвестировать в новых футболистов. В оптимальном состоянии «Кристал Пэлас» — одна из самых опасных и сыгранных команд лиги. Скрытые претенденты на еврокубки.

«Эвертон»

Затраты на трансферы: € 87,25 млн

Доход от продаж: € 4 млн

Friedkin Group, забравшая клуб у Фархада Мошири, аккуратно щупает рынок. У «Эвертона» куча долгов, которые висят на команде тяжёлым грузом. Но даже так нашлись монеты для покупок. Самым дорогим новичком (€ 30 млн) стал форвард «Вильярреала» Тьерно Барри — французский гигант (195 см) забил 11 голов в прошлом сезоне Ла Лиги.

Тьерно Барри Фото: Jan Kruger/Getty Images

Также к Дэвиду Мойесу приехали Дьюсбери-Холл и Грилиш, которые попали в категорию «неликвид» в своих клубах. «Эвертон» окончательно выкупил Карлоса Алькараса — если что, речь не о теннисисте. Алькарас весной добавил динамики впереди, должен прогрессировать в новом сезоне. Из «Баварии» пришёл левый фулбек Адам Азну (€ 9 млн) — скорее всего, в 1-м туре выйдет в старте из-за травмы Виталия Миколенко.

Стиль Мойеса — резкие контратаки, компактный низкий блок и 4-2-3-1 с интенсивной работой на флангах. Илиман Ндиайе бодро разгонял атаки через левый край — в прошлом году забил девять голов в 33 матчах.

Подписание Грилиша — возможный ключ к резкому увеличению креатива впереди. В «Манчестер Сити» Джек закис после требла и потерял себя. Если Мойес даст ему свободу времён «Астон Виллы», мы увидим блеск прежнего Грилиша, который когда-то взвинтил свой ценник до безумных показателей. Но для этого Джеку надо выиграть конкуренцию у Ндиайе.

Важная веха — переезд на свежий стадион. 52-тысячный «Хилл Дикинсон» станет новым домом «Эвертона».

«Вест Хэм»

Затраты на трансферы: € 82,80 млн

Доход от продаж: € 63,8 млн

Летом 2024-го «Вест Хэм» очень амбициозно зашёл на рынок. Спортивный директор Тим Штейдтен лично летал на переговоры с футболистами и устроил грандиозную закупку под Хулена Лопетеги. Прошёл год. В клубе нет ни Лопетеги, ни Штейдтена. Немца жаль, просто сделал ставку на вялого тренера, который развалил всё хорошее и не построил ничего нового.

Грэм Поттер подхватил «Вест Хэм» по ходу сезона и чередовал бодрые матчи с грустными. Теперь команда прошла полноценную предсезонку и немного обновила состав. Ушли знаковые старички — Цоуфал, Крессуэлл, Антонио, Фабианьски. Также клуб заработал на продаже Мохаммеда Кудуса в «Тоттенхэм». Ганец заскучал в «Вест Хэме», поэтому итог закономерен. Зато остались Джаррод Боуэн и Лукас Пакета, решивший свои муторные вопросы со ставками.

«Вест Хэм» по старой памяти полез в чемпионат Чехии и забрал Эль-Хаджи Малика Диуфа из «Славии». Сенегалец может закрыть любую позицию на левом краю. Судя по всему, станет новым основным левым латералем (Поттер использует схему 3-5-2).

Эль-Хаджи Малик Диуф Фото: Richard Pelham/Getty Images

Интриг по «Вест Хэму» много. Вернёт ли былую форму Никлас Фюллькруг? Адаптируется ли Жан-Клер Тодибо? Сколько фэнтези-очков наберут Фредди Поттс и Аарон Уан-Биссака? У Поттера есть шанс доказать, что зря в него не поверили в «Челси».

«Манчестер Юнайтед»

Затраты на трансферы: € 229,70 млн

Доход от продаж: € 0 млн

Да, вы долистали до «МЮ». Несмотря на полный крах в прошлом сезоне, клуб всё ещё притягивает сильных игроков. Рубен Аморим капитально обновил атакующую линию — пришли Беньямин Шешко, Матеус Кунья и Брайан Мбемо. Это очевидные апгрейды, которые вписываются в стиль португальского тренера (Аморим не отступает от привычной схемы 3-4-2-1).

На протяжении сезона-2024/2025 Аморим жаловался, что у «МЮ» нет времени на нормальные тренировки. Сейчас ситуация лучше. Как говорится, нет еврокубков — нет проблем.

Брайан Мбемо Фото: Molly Darlington/Getty Images

В центре полузащиты «МЮ» рассчитывает на имеющиеся ресурсы — Каземиро, Угарте, Майну станут либо героями, либо мишенями для критики. Во имя Мбемо Аморим жертвует Амадом Диалло, который снова станет правым латералем. На предсезонке интересно смотрелся зимний новичок Патрик Доргу — настоящий бизон в плане физики и скорости. Правда, ему не всегда хватает конкретики впереди.

Люк Шоу сбросил вес и прикидывается здоровым. Если наберёт форму — сильно поможет команде. На старте сезона из-за травм не сыграют Андре Онана, Нуссайр Мазрауи и Джошуа Зиркзее. Также после «крестов» восстанавливается Лисандро Мартинес.

Команду покинули Кристиан Эриксен, Виктор Линделёф и Джонни Эванс (завершил карьеру). Маркус Рашфорд отправился за мечтой в «Барселону». Параллельно клуб ищет пути слить хоть куда-нибудь Джейдона Санчо. Антони и Алехандро Гарначо тоже в чёрном списке — «МЮ» активно ищет покупателей.

«Вулверхэмптон»

Затраты на трансферы: € 79 млн

Доход от продаж: € 115 млн

Крайне недооценённая команда. Витор Перейра исправил кризисные моменты, сформировавшиеся при Гари О’Ниле, и поднял команду из зоны вылета. Весной даже была серия из шести побед в АПЛ. Увы, летом «Вулверхэмптон» потерял двух ключевых игроков — Кунья уехал в «МЮ», Аит-Нури отправился в «Сити».

Из хороших новостей — окончательный выкуп Йёргена Странна Ларсена (14+4 по системе «гол+пас» в прошлом сезоне). Теперь это главный форвард команды, основной магнит для всех передач.

Странн Ларсен Фото: Carl Recine/Getty Images

«Вулверхэмптон» обновил атакующие фланги. € 40 млн ушли на Фернандо Лопеса из «Сельты» и Джона Ариаса из «Флуминенсе». Ушедшего Аита-Нури заменит Давид Мёллер Вольфе из «АЗ Алкмар» — в прошлом сезоне Эредивизии норвежский фулбек наклепал 2+7 по «гол+пас».

У «Вулверхэмптона» очень сильная средняя линия. Пожалуй, даже слишком сильная для 16-й команды АПЛ. Жоао Гомес и Андре — игроки сборной Бразилии. Потенциал этой связки до конца не раскрыт. А ведь ещё есть Жан-Рикнер Беллегард и Маршалл Мунеци — креативные полузащитники с проникающими передачами.

«Тоттенхэм»

Затраты на трансферы: € 145,6 млн

Доход от продаж: € 35,5 млн

Победа в Лиге Европы не спасла Ангелоса Постекоглу. Ему всё равно указали на дверь. Томас Франк давно зарекомендовал себя как системный и способный тренер — максимально логичное приглашение.

Франк едва не ворвался в сезон с ноги — «Тоттенхэм» вёл 2:0 в матче за Суперкубок УЕФА с «ПСЖ», но не дотерпел, пропустил два мяча и уступил в серии пенальти. В целом заметен почерк Франка — он уже перенёс некоторые фишки из «Брентфорда». В частности тройку центральных защитников, скрупулёзные ауты (Кевин Дансо в роли Рори Делапа), длинные забросы в штрафную с перегрузами на подборах.

Работы много. Самоубийственный футбол времён праймового Постекоглу мы не увидим. Франк — прагматик, который строит гибкий и тонкий баланс. Любит разные схемы. Уже есть почва для тактических ребусов — Сон Хын Мин уехал в США, Джеймс Мэддисон порвал «кресты». Из значимых приобретений отметим Мохаммеда Кудуса из «Вест Хэма» (монстр дриблинга и сольных проходов) и Жоау Пальинью из «Баварии» (монстр разрушения и отборов).

Мохаммед Кудус Фото: Jasmin Walter/Getty Images

Отдельная задача — изнурительная игра на два фронта. «Тоттенхэм» в прошлом году страдал из-за травм, страдает и сейчас. В «Брентфорде» у Франка тоже ломались почти все игроки. Тревожно? Конечно.

«Лидс»

Затраты на трансферы: € 85,4 млн

Доход от продаж: € 6 млн

Два года подряд из АПЛ вылетали все новички из Чемпионшипа. Пора бы сломать этот лифт. Даниэль Фарке выходит в Премьер-лигу уже в третий раз. С «Норвичем» ничего не получилось. Теперь в руках бывшего тренера «Краснодара» легендарный «Лидс».

Клуб активно поработал над усилением обороны и средней линии. Новым вратарём стал Лукас Перри из «Лиона» — косячный Иллан Мелье либо сядет на лавку, либо покинет «Лидс». Пришёл Яка Бийол, который благодаря Алексею Березуцкому превратился в центрального защитника и, как видим, уже дорос до уровня АПЛ. Место на левом фланге обороны займёт Габриэль Гудмундссон из «Лилля». Сразу € 33,8 млн ушли на Шона Лонгстаффа из «Ньюкасла» и Антона Стаха из «Хоффенхайма».

А вот в атаке у «Лидса» остаются ресурсы из Чемпионшипа. Фарке откровенно признал, что команде необходимы новые покупки. Пока что из новичков есть только хрустальный Лукас Нмеча, известный по выступлениям за «Вольфсбург». Очевидно, основным центрфорвардом останется Жоэль Пироэ, на счету которого 19+7 по системе «гол+пас» в прошлом сезоне Чемпионшипа.

Есть мнение, что Фарке стал прагматичнее. В предыдущие заходы в АПЛ его «Норвич» догматично комбинировал на поле, использовал короткий пас, интенсивный прессинг. И неизбежно тонул.

«Бёрнли»

Затраты на трансферы: € 125,65 млн

Доход от продаж: € 35 млн

Скотт Паркер, видимо, вдохновился футболом Хасанби Биджиева. «Бёрнли» пропустил всего 16 голов в 46 матчах и оформил 30 «сухарей». Во многом на это повлияла форма Джеймса Траффорда, который на волне успеха вернулся за деньги в «Ман Сити». Однако стиль всё равно удивительный. «Бёрнли» играл без риска и часто просто катал мяч при счёте 1:0.

Ушёл не только Траффорд. Ключевой защитник Си Джей Иган-Райли отправился в «Марсель», отклонив новый контракт. Лучший бомбардир прошлого сезона (18 голов) Джош Браунхилл вообще ушёл свободным агентом. Да, есть интересные пополнения вроде Лесли Угочукву, Кайла Уокера и Джейдона Энтони, но «Бёрнли» предстоит крайне тяжёлый сезон.

Кайл Уокер Фото: Nathan Stirk/Getty Images

В товарищеских матчах Паркер использовал схему 5-4-1 — неплохая заявка на «зрелищный» футбол.

За кем следить? Француз Максим Эстеве отлично смотрелся ещё при Венсане Компани, теперь это полноценный лидер обороны. Летом им интересовались «Бавария» (Компани же), «Кристал Пэлас» и «Эвертон». Сезон в АПЛ — отличная площадка для самопрезентации.

«Сандерленд»

Затраты на трансферы: € 153 млн

Доход от продаж: € 48,5 млн

Они вернулись. Прошло восемь лет. За это время «Сандерленд» побывал на самом дне, но благодаря владельцу Кириллу Луи-Дрейфусу вырвался из болота и подарил фанатам как минимум один сезон в Премьер-лиге.

«Сандерленд» — одна из самых молодых команд прошлого сезона Чемпионшипа. Режис Ле Брис, известный по работе с «Лорьяном», выстроил скоростной футбол, которым «Сандерленд» изматывал всех соперников. Топлива не хватило на прямой промоушен, но на помощь пришёл плей-офф. «Сандерленд» добрался до финала, обыграл «Шеффилд Юнайтед» на «Уэмбли» и пробился в АПЛ.

Режис Ле Брис Фото: George Wood/Getty Images

Есть потери: Джоба Беллингема забрала дортмундская «Боруссия», Уотсона переманил «Брайтон». Но Луи-Дрейфус не жадничает — «Сандерленд» усиливается молодёжью и опытными игроками. В списке летних трансферов вы найдёте 32-летнего Гранита Джаку и 21-летнего Хабиба Диарра, за спиной которого три крепких сезона в «Страсбурге». Затесался даже Артур Масуаку, возможно, самый техничный крайний защитник своего поколения (после «Вест Хэма» успешно выступал за «Бешикташ»).

У «Сандерленда» пёстрый состав и узнаваемый стиль. Энцо Ле Фе (личный проект Ле Бриса ещё со времён «Лорьяна» — не всегда футболисты «Ромы» идут в «Сандерленд») обязан раздать несколько вкусных голевых. Свои шансы получит 18-летний Крис Ригг — жутко талантливый хавбек стоимостью в € 20 млн. Много перспективной молодёжи на флангах атаки — Садики, Тальби, Адингра. На тот случай, когда нет определённых симпатий в Англии, можно притопить за «Сандерленд». Если и вылетят, то с песней.