Теперь сенсационный клуб голливудского актёра нацелился на АПЛ! «Рексем» мощно усиливается

За четыре года поднялись из пятого дивизиона в Чемпионшип. Начали сезон с невероятных сюжетов, а Рейнольдс ждёт звёзд уже этим летом.

Вы наверняка знакомы с историей ФК «Рексем» из Уэльса. Клуб долгое время прозябал в низших дивизионах Англии, пока его не выкупили актёры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни. Покупка привела к бусту медийности «Рексема», про него сняли документальный фильм, но самое главное – клуб уже поднялся из пятого дивизиона в Чемпионшип.

Как «Рексем» так резко поднялся?

Новые владельцы не поскупились на вложения. «Рексем» был приобретён актёрами в 2020 году за символический € 1 с обязательством вложить в команду как минимум € 2,3 млн. Для знаменитостей это не стало проблемой: согласно данным Celebrity Net Worth, состояние одного только Рейнольдса оценивается в € 300 млн. У Макэлхенни чуть скромнее, но тоже солидно – € 43 млн.

Роб Макэлхенни и Райан Рейнольдс Фото: Kya Banasko/Getty Images

За пять лет стоимость «Рексема» с € 1,7 млн подскочила до € 138 млн – рост на 7400%. Сам актёрский дуэт за это время вложил в клуб около € 21 млн. Валлийцы, которые ранее с трудом позволяли себе подписывать свободных агентов, этим летом потратили на трансферы почти € 13 млн.

Рывок вверх исторический – «Рексем» стал первой с 1888 года командой, добившейся трёх подряд повышений в классе – и объясним также фигурой Фила Паркинсона. Будучи игроком, он ни разу не сыграл в Премьер-лиге – в основном катался на лифте между вторым и первым дивизионами, выступая за «Бери» и «Рединг».

Тренерская карьера Фила во многом напоминала игровую – он отработал 141 матч в Чемпионшипе, руководя «Болтоном», «Чарльтоном» и «Халлом», где не добился особых успехов. В июле 2021-го Рейнольдс и Макэлхенни предложили Паркинсону должность главного тренера в «Рексеме» и контракт на год.

Фил Паркинсон Фото: Dan Mullan/Getty Images

Как видим, сотрудничество затянулось на четыре года. При Паркинсоне клуб набрал 111 очков в третьем дивизионе, что стало абсолютным рекордом для пяти высших английских дивизионов. А самое главное – Фил вывел «Рексем» в Чемпионшип. На решающую игру второго дивизиона пришли Макэлхенни и Рейнольдс (он не забыл привести на стадион ещё и звёздную жену Блейк Лайвли). Валлийцы разгромили «Чарльтон», а болельщики на радостях выбежали на поле.

Фанаты «Рексема» празднуют выход в Чемпионшип Фото: Robbie Jay Barratt/Getty Images

Новость разлетелась по всем мировым спортивным СМИ – на глазах был претворён в жизнь голливудский сюжет, который в реальности казался невозможным. Рейнольдс говорил то же самое.

Райан Рейнольдс актёр и владелец «Рексема» «Наша цель – выйти в Премьер-лигу. Когда мы покупали клуб в феврале 2021 года, это казалось невозможной мечтой. Но как рассказчики историй мы всегда стараемся смотреть на всё в историческом контексте».

«Рексему» прогнозируют борьбу за выживание, однако всё могут изменить топ-новички

Клуб основательно подготовился к Чемпионшипу. Как было сказано ранее, «Рексем» этим летом потратил на трансферы рекордные € 12 млн. Команду пополнили:

Льюис О’Брайен – 13 матчей в АПЛ за «Ноттингем», а также выступления в МЛС за «Лос-Анджелес» и «Ди-Си Юнайтед»;

Либерато Какаче – 86 матчей в Серии А за «Эмполи» и статус капитана сборной Новой Зеландии;

вратарь Дэнни Уорд – воспитанник клуба, провёл 52 матча за «Лестер»;

Конор Коуди – почти 200 матчей в АПЛ и 10 игр за сборную Англии.

Вероятно, команда в скором времени пополнится другими звёздными игроками. The Athletic сообщал об интересе Рейнольдса к Кристиану Эриксену. А в начале лета инсайдеры говорили о вероятном переходе Джейми Варди – эпатажный форвард покинул «Лестер» и всё ещё без клуба. Оба футболиста вроде как не против трансфера, но ждут предложений от клубов из высшего дивизиона. Если с АПЛ не срастётся, велика вероятность их перехода в «Рексем».

Они точно не испортят погоды. Пока что аналитики прогнозируют валлийцам борьбу за выживание, а четвёртое подряд повышение в классе кажется историей, в которую даже голливудские боссы не рискнут поверить. Расчёты Opta говорят, что «Рексем» должен занять 21-е место – избежит вылета, но совсем на тоненького.

Как стартовали в новом сезоне?

Матч «Рексема» и «Саутгемптона» Фото: Dan Mullan/Getty Images

Первый тур чемпионата уже сыгран: «Рексем» проиграл «Саутгемптону» 1:2 на выезде в максимально драматичном стиле. Валлийцы открыли счёт с пенальти в исполнении Джоша Уиндасса и были близки к победе – оставалось продержаться лишь несколько минут. Вот только на 90-й минуте Райан Мэннинг сравнял шедевральным ударом со штрафного с 20 метров, а через шесть минут Джек Стивенс замкнул прострел и принёс «святым» волевую победу. Более яркий (и одновременно обидный) старт сезона представить трудно.

На самом деле, результат совсем не страшный. Нужно учитывать, что «святые» сезоном ранее играли в Премьер-лиге и у них в составе несколько футболистов с опытом игры на высшем уровне. В следующих трёх турах Чемпионшипа валлийцев ждут «Вест Бромвич», «Шеффилд Уэнсдей» и «Миллуолл» – вот тут необходимо набирать очки, чтобы избежать потной борьбы за выживание.

Не забываем и о существовании Кубка Англии. В первом раунде «Рексем» встретился с «Халлом» и вновь выдал сумасшедший матч. Забил первым, потом пропустил три мяча и проигрывал 1:3 к 90-й минуте. А потом Олли Палмер оформил дубль в добавленное время и перевёл встречу в серию пенальти! Там уже валлийцы победили со счётом 5:3 и в следующем раунде сыграют с «Престоном». В общем, в матчах с «Рексемом» можно смело ставить на два гола в добавленное время.

У команды, кстати, неплохая история выступлений в Кубке: в сезоне-2022/2023 и сезоне-2023/2024 Фил Паркинсон выводил команду в четвёртый раунд турнира – тогда их останавливали «Блэкберн» и «Шеффилд Юнайтед». Пора сделать шаг вперёд.