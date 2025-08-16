Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Балтика — Локомотив: прямая онлайн-трансляция матча 5-го тура РПЛ, где смотреть, 16 августа 2025, Спартак — Зенит

Судьбоносный день в РПЛ! «Спартак» и «Зенит» зарубятся за Станковича и Семака. LIVE
Кирилл Закатченко Георгий Илющенко
,
Онлайн 5-го тура РПЛ
Комментарии
Следим за чемпионатом России вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! В Мир Российской Премьер-Лиге стартует 5-й тур. Сегодня, 16 августа, нас ждут три матча, и один из них, безусловно, выделяется на общем фоне.

Откроют игровой день «Балтика» и «Локомотив». И это команды из лидирующей группы! «Локо» вообще занимает чистое первое место в таблице, а «Балтика», удивившая многих на старте сезона, пока располагается на пятой строчке, что в любом случае блестяще. Кто продолжит удачную серию?

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 15:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Дальше — матч тура. А потенциально и в каком-то смысле всего сезона, ведь по итогам встречи может решиться тренерская судьба. Деян Станкович подвис в «Спартаке», а за Сергея Семака впервые по-настоящему тревожно в «Зените». Лидеры РПЛ по тратам на трансферы и стоимости состава с ходу осели в середине таблицы, поэтому вопросов к ним полно.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отличная вывеска нас ждёт и вечером, когда встретятся «Ахмат» и «Крылья Советов». К грозненцам, завалившим начало сезона, теперь особое внимание, ведь новым тренером стал Станислав Черчесов. Неделю назад он уже подвинул «Зенит» (1:0), а теперь попробует испортить жизнь очередной сенсации чемпионата — «Крыльям». Самарцы идут третьими, хотя после массовых изменений в команде от них не ждали ничего хорошего.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» будет следить за всеми матчами дня в РПЛ в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android