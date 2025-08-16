Судьбоносный день в РПЛ! «Спартак» и «Зенит» зарубятся за Станковича и Семака. LIVE

Друзья, всем привет! В Мир Российской Премьер-Лиге стартует 5-й тур. Сегодня, 16 августа, нас ждут три матча, и один из них, безусловно, выделяется на общем фоне.

Откроют игровой день «Балтика» и «Локомотив». И это команды из лидирующей группы! «Локо» вообще занимает чистое первое место в таблице, а «Балтика», удивившая многих на старте сезона, пока располагается на пятой строчке, что в любом случае блестяще. Кто продолжит удачную серию?

Дальше — матч тура. А потенциально и в каком-то смысле всего сезона, ведь по итогам встречи может решиться тренерская судьба. Деян Станкович подвис в «Спартаке», а за Сергея Семака впервые по-настоящему тревожно в «Зените». Лидеры РПЛ по тратам на трансферы и стоимости состава с ходу осели в середине таблицы, поэтому вопросов к ним полно.

Отличная вывеска нас ждёт и вечером, когда встретятся «Ахмат» и «Крылья Советов». К грозненцам, завалившим начало сезона, теперь особое внимание, ведь новым тренером стал Станислав Черчесов. Неделю назад он уже подвинул «Зенит» (1:0), а теперь попробует испортить жизнь очередной сенсации чемпионата — «Крыльям». Самарцы идут третьими, хотя после массовых изменений в команде от них не ждали ничего хорошего.

«Чемпионат» будет следить за всеми матчами дня в РПЛ в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!