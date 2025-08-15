«МЮ» против «Арсенала», Суперкубок Германии и поздняя игра «Реала». Топ-матчи выходных

Хорошая новость — европейский футбол возвращается! Плохая — а её нет, ведь теперь нас порадует не только российская лига. Интересных противостояний хватает. Мы отобрали 11 лучших, а вам предлагаем отсортировать их в порядке вызываемого интереса.
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: воскресенье, 17 августа, 18:30
Интрига: противостояние звёздных нападающих-новичков.
Ой, а что это у нас, победитель вашего голосования? Сомнений мало, данная вывеска — самая привлекательная. Особенно в контексте звёздных новичков в нападении. «Манчестер Юнайтед», как и «Арсенал», претендовал на подписание Виктора Дьёкереша. Тот предпочёл «Эмирейтс» «Траффорд», а Лигу чемпионов — отсутствию еврокубков. В итоге «МЮ» обратился к услугам Беньямина Шешко. Будет крайне символично, если в первой же личной встрече успешнее окажется словенец. Но швед всё-таки статуснее. Найдёт ли противоядие его бывший тренер Рубен Аморим, который работал с ним в «Спортинге»?
«Астон Вилла» — «Ньюкасл»: суббота, 16 августа, 14:30
Интрига: битва претендентов на топ-5 АПЛ.
В предыдущем сезоне обе эти команды мчали в зону ЛЧ. Преуспел «Ньюкасл», который и сыграет в Лиге чемпионов. Правда, затем «сороки» неофициально стали главным трансферными неудачниками лета, упуская одну цель за другой. Ещё и главный бомбардир команды Александер Исак устроил бунт, желая примерить форму «Ливерпуля». Унаи Эмери же попал в любимую Лигу Европы, но явно не планирует в ней задерживаться. Ради похода в сторону главного евротурнира стоит начать с победы над «Ньюкаслом». Или «сороки» наглядно покажут отказавшим футболистам ошибочность их решения?
«Челси» — «Кристал Пэлас»: воскресенье, 17 августа, 16:00
Интрига: «Пэлас» продолжит удивлять?
«Кристал Пэлас» никак не перестаёт удивлять: то Кубок Англии у «Манчестер Сити» отберёт, то Суперкубок — у «Ливерпуля». Сюда же можно отнести и две ничьих (по 1:1) с «Челси» в предыдущем сезоне. Главная звезда Эберечи Эзе по-прежнему в деле и никуда не ушёл, несмотря на желание «Арсенала» и «Тоттенхэма» усилиться им. Марк Гехи до «Ливерпуля» тоже пока не доехал. Что это значит? Команде Энцо Марески придётся как следует потрудиться, чтобы забрать у этих трудяг три очка. Впрочем, после разгрома «ПСЖ» в финале клубного чемпионата мира бояться она точно никого не будет. Тем более «Кристал Пэлас».
«Бавария» — «Штутгарт»: суббота, 16 августа, 21:30
Интрига: отдадут ли мюнхенцы трофей?
В 2024-м «Бавария» в матче за Суперкубок Германии не участвовала, а ранее уступила «Лейпцигу». То есть этот трофей мюнхенцы не поднимали вот уже три года — такого не было с первой половины 2010-х. Время прерывать серию вместе с подкреплением в лице Луиса Диаса? Или «Штутгарт» всё-таки упрётся? Летом «швабы» отпустили второго по дороговизне игрока: Энцо Мийо в 23 года понял, что было бы неплохо подзаработать в Саудовской Аравии. Зато никуда не делся Ник Вольтемаде, за которым активно охотилась как раз «Бавария». Плюс травмирован Джамал Мусиала. Повлияет ли это на результат?
«Мальорка» — «Барселона»: суббота, 16 августа, 20:30
Интрига: как каталонцы начнут защиту титула?
Последний раз защитить чемпионский титул в Испании удалось «Барселоне» в 2019 году. С тех пор победитель менялся каждый сезон. Такая тенденция точно не на руку действующим триумфаторам из Каталонии. Чтобы её прервать, необходимо как можно реже терять очки в матчах с середняками и аутсайдерами. То есть с такими командами, как «Мальорка». Станет ли проблемой, что пока не удалось зарегистрировать Маркуса Рашфорда и Войцеха Щенсного? Готовы ли Рафинья и Ламин Ямаль делать результат с дебютного тура? Ответы получим в субботу.
«Ливерпуль» — «Борнмут»: пятница, 15 августа, 22:00
Интрига: старт сезона в АПЛ, и сразу в деле чемпион.
«Ливерпуль» вернул золото, но ему мало: потрачено практически € 300 млн, ещё половина этой суммы, вероятно, уйдёт на приобретение Александера Исака у «Ньюкасла». Одним из новичков стал Милош Керкез как раз из «Борнмута». «Вишни» в целом лишились многих лидеров обороны: помимо венгра, ушли Илья Забарный и Дин Хёйсен. Как быстро команда оклемается после таких потерь? И получится ли удачно стартовать, с учётом силы соперника и его злости от упущенного Суперкубка Англии в матче с «Кристал Пэлас»?
«Реал» Мадрид — «Осасуна»: вторник, 19 августа, 22:00
Интрига: стартуют ли мадридцы по-королевски?
Да, не удивляйтесь: матч состоится позже других. Причём мадридцы просили вообще перенести его на конец октября из-за попадания в полуфинал клубного чемпионата мира, но в Ла Лиге на такой шаг не пошли. Возможно, футболисты «Реала» держат в уме досадную ничью с «Осасуной» в феврале, когда не удалось в меньшинстве удержать преимущество (1:1), и ждут реванша. Но в гораздо бо́льшей степени им наверняка хочется просто показать мощь и продемонстрировать конкурентам: при Хаби Алонсо подарков ждать не стоит.
«Монако» — «Гавр»: суббота, 16 августа, 20:00
Интрига: покажет ли класс Головин?
Александр Головин не то чтобы часто играл на финише прошлого сезона, хотя уже залечил очередную травму. А летом состав «Монако» пополнили Поль Погба и Ансу Фати. Само собой, оба давно не в прайме. И всё же в их классе сомнений мало. В полузащите и на левом фланге атаки стало теснее. Найдётся ли там место россиянину? Если да, необходимо с удвоенной силой показывать тренерскому штабу свою значимость. Не хватающий звёзд с неба «Гавр» — оппонент для этого подходящий. Не зря же L'Equipe писал, что летом полузащитник отмёл все варианты с российскими клубами. Последнего слова в Лиге 1 он точно не сказал.
«Нант» — «ПСЖ»: воскресенье, 17 августа, 21:45
Интрига: скорее всего, шанс получит Сафонов
«ПСЖ» выдал элитный камбэк в матче с «Тоттенхэмом» за Суперкубок УЕФА, отыграв два мяча и успешно пройдя серию пенальти. Это случилось вечером 13 августа, а уже 17-го предстоит сыграть на выезде с «Нантом». Луис Энрике наверняка проведёт активную ротацию. Возможно, коснётся она и Матвея Сафонова? Всё-таки у Люка Шевалье работы в среду хватало. Если и в такой ситуации российского вратаря обделят практикой, появится серьёзный повод задуматься об аренде в другой клуб. 17 встреч в предыдущем сезоне — хороший показатель, но как будет при другом первом номере?
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: суббота, 16 августа, 22:30
Интрига: увидим ли в деле Захаряна?
Ох, как же часто этот вопрос задавали в последние два года. И в основном ответ был отрицательным — из-за шаткого здоровья Арсена. Тем не менее сейчас он в строю. По крайней мере, так сказали в «Реале Сосьедад»: «Захарян хорошо работает в общей группе. Он должен быть готов стать частью команды на матч», — приводил слова неназванного представителя пресс-службы испанской команды ТАСС. Также интересно, как на российского полузащитника повлияет смена тренера — на место Иманола Альгуасиля пришёл Серхио Франсиско, который в течение трёх лет работал со второй командой сан-себастьянцев. Доверится ли он Захаряну в первом же туре?
«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»: суббота, 16 августа, 19:30
Интрига: команда Гвардиолы вновь пойдёт за чемпионством?
Прошедший сезон стал для «Манчестер Сити» провальным. Разумеется, по его меркам: третье место в АПЛ, отлёт в Лиге чемпионов на старте плей-офф, из титулов — лишь малозначимый Суперкубок Англии. Жажда трофеев заставит команду Пепа Гвардиолы мощно стартовать в АПЛ? Первый соперник не кажется непроходимым. К тому же «Вулвз» лишились Матеуса Куньи и Райана Аит-Нури. Второй как раз ушёл в «Сити». Обращает на себя внимание и статистика: клуб из Манчестера выиграл девять последних личных встреч из 10 с общей разницей мячей 30:7. Проматываем или ждём сенсацию?