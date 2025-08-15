Топ-матчи субботы: «Спартак» — «Зенит», Суперкубок Германии, хоккей и ММА

Горячее 16 августа: «Балтика» — «Локо», «Ахмат» — «Крылья», «Ман Сити» в АПЛ, «Барселона» в Примере, Слуцкий в Китае, яркий бокс и волейбол!

👊 5:30: Альфи Дэвис — Гаджи Рабаданов, PFL World Tournament 9, финал

Интрига: продолжит ли россиянин череду нокаутов?

В ночь на 16 августа мск в Шарлотте (США) состоится турнир PFL 9, в главном событии которого выступят россиянин Гаджи Рабаданов и представитель Великобритании Альфи Дэвис. К противостоянию приковано повышенное внимание сразу по нескольким причинам. Во-первых, финал Гран-при — это всегда интересно. А россиянин может забрать его во второй раз подряд. Во-вторых, у Рабаданова серия досрочных побед. Более того, забирал последние противостояния он именно нокаутами. Поэтому постарается продлить череду удачных боёв.

🏒 11:00: «Сибирь» — «Сокол», товарищеский матч

Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи (клубы) 16 августа 2025, суббота. 11:00 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Сокол Красноярск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как обновлённая «Сибирь» проведёт первый матч межсезонья?

«Сибирь» за лето серьёзно обновила состав — ушли прежние лидеры, но менеджмент клуба постарался заменить их новыми качественными игроками. Теперь новосибирцам предстоит притирка, ну а первая проба пера для новой команды — контрольный матч с клубом ВХЛ «Сокол»

🏒 13:00: «Спартак» — «Металлург» Новокузнецк, товарищеский матч

Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи (клубы) 16 августа 2025, суббота. 13:00 МСК Спартак Москва Не начался Металлург Нк Новокузнецк Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: обыграет ли «Спартак» в дебютном матче предсезонки одного из лидеров ВХЛ?

«Спартак», добившийся лучшего результата в своей современной истории в прошлом сезоне, летом сумел сохранить всех лидеров и готов к покорению новых высот в следующем чемпионате. Летнюю игровую подготовку красно-белые начинают встречей с одним из лидеров ВХЛ новокузнецким «Металлургом».

Продление Ружички — вишенка на торте в селекции «Спартака»: Эксклюзив «Спартак» подписал новый контракт с Адамом Ружичкой на два года

⚽️ 14:35: «Чжэцзян» — «Шанхай Шэньхуа», Китай — Суперлига, 21-й тур

Интрига: сохранит ли команда Слуцкого первое место в Суперлиге?

Команда российского тренера Леонида Слуцкого возглавляет таблицу чемпионата Китая, несмотря на поражение в прошлом туре. Тогда она встретилась с «Шанхай Порт» — 1:2. По итогам 20 туров «Шанхай Шэньхуа» набрал 45 очков. Соседи отстают на одно очко, а клуб «Чэнду Жунчэн» — на два. Соперник по предстоящему матчу находится в середине таблицы — на восьмой строчке. В прошлом туре он проиграл дома «Бэйцзин Гоань» (3:4), а перед этим одержал три победы подряд в китайской Суперлиге.

⚽️ 15:00: «Балтика» — «Локомотив», РПЛ, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: прервёт ли кто-то из соперников серию без поражений?

Обе команды располагаются в верхней части таблицы РПЛ. «Локомотив» находится на первой строчке, а «Балтика» — на пятой. При этом ни те ни другие еще не проигрывали в нынешнем чемпионате. «Локомотив» и вовсе пока что не потерял ни одного очка. Кстати, на этой неделе соперники встречались во 2-м туре группового этапа Фонбет Кубка России. И тогда железнодорожники одолели соперника со счётом 2:0. Но та встреча состоялась в Москве. А что мы увидим в Калининграде?

Как вам такой вариант? Артём Карпукас заявил, что был бы рад возвращению Смолова в «Локомотив»

🏐 15:30: Беларусь — Россия, женщины, товарищеский матч

Интрига: что покажут дебютантки сборной России в матче с Беларусью?

Константин Ушаков продолжает смотр сил российского женского волейбола. От состава, который играл в Сербии, осталась только доигровщица Екатерина Гатина. Против сборной Беларуси выступит целый ряд дебютанток, часть из них – представительницы зарубежных лиг, которых поклонники российского волейбола практически не видели в деле. Тем и интереснее будет наблюдать за предстоящими матчами. Сможет ли ближайший резерв российской команды обыграть противника без своих основных лидеров?

Роль капитана сборной доверили либеро: Стало известно, кто станет капитаном женской сборной России в матчах с Беларусью

⚽️ 17:30: «Спартак» — «Зенит», РПЛ, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Станкович покинет «Спартак» после матча с «Зенитом»?

Центральный матч тура пройдёт в Москве — на домашнем стадионе «Спартака». Именно туда приедут футболисты «Зенита». Обе команды пока что находятся не в лучшем состоянии. «Зенит» занимает восьмое место в таблице РПЛ, «Спартак» — 11-е. Серия сине-бело-голубых без побед в чемпионате насчитывает три матча. То же самое касается и «Спартака». В прошлом сезоне красно-белые обыграли соперника на своём поле — 2:1. Но смогут ли они повторить тот успех? Нельзя исключать, что предстоящая игра станет последней для главного тренера московского клуба Деяна Станковича.

⚽️ 19:30: «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити», АПЛ, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: команда Гвардиолы снова обыграет удобного соперника?

«Манчестер Сити» завершил прошлый сезон только на третьей строчке в таблице чемпионата Англии. Более того, команда Хосепа Гвардиолы отстала от «Ливерпуля» на 13 очков. «Вулверхэмптон», в свою очередь, закончил турнир на 16-м месте, но его отрыв от зоны вылета составил 17 очков. В межсезонье топ-клуб АПЛ совершил несколько интересных приобретений. В связи с этим очень интересно, как «Ман Сити» стартует в новом сезоне. «Вулверхэмптон» — очень удобный соперник для команды Гвардиолы. «Манчестер Сити» обыграл его девять раз в 10 предыдущих встречах. Правда, единственное поражение состоялось как раз на поле «Вулверхэмптона».

⚽️ 20:00: «Монако» — «Гавр», Лига 1, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: стартует ли команда Головина с победы?

Монегаски завершили прошлый сезон на третьем месте в таблице Лиги 1. Их отставание от второго места составило четыре очка. В 1-м туре нового сезона они встретятся с «Гавром», в котором уже не играет Далер Кузяев. Полузащитник стал свободным агентом по окончании прошлого сезона. Его уже бывшая команда с огромным трудом сохранила место в элитном дивизионе французского футбола. Она заняла 15-е место с отрывом от зоны переходных матчей в одно очко. А вот в составе «Монако» по-прежнему играет россиянин Александр Головин. В прошлом сезоне он провёл 19 встреч в чемпионате Франции и забил три мяча.

Как вам такое сравнение? Черчесов сравнил Алексея Батракова с Александром Головиным

⚽️ 20:30: «Ахмат» — «Крылья Советов», РПЛ, 5-й тур

Интрига: Черчесов прервёт приятную серию самарского клуба?

Заключительный матч субботней программы 5-го тура РПЛ пройдёт в Грозном, куда приедут футболисты «Крыльев Советов». «Ахмат» взбодрился после назначения Станислава Черчесова. В первой же встрече с новым тренером команда прибила дома «Зенит» (1:0) и поднялась на 12-е место в таблице. Игра «Крыльев» — один из приятных сюрпризов на старте сезона. Клуб из Самары до сих пор не потерпел ни одного поражения в чемпионате. Сейчас команда Магомеда Адиева занимает третье место в таблице. «Крылья Советов» ни разу не обыграли «Ахмат» в двух предыдущих матчах в Грозном.

⚽️ 20:30: «Мальорка» — «Барселона», Примера, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: чемпион начнёт новый сезон с победы?

«Барселона» по итогам прошлого сезона взяла все внутренние трофеи. Она стала победителем чемпионата Испании, Кубка и Суперкубка страны. Правда, добиться успеха в Лиге чемпионов не получилось. Команда Ханс-Дитера Флика уступила «Интеру» в полуфинале. «Мальорка» же по итогам прошлого сезона заняла 10-е место в таблице испанской Примеры. «Барса» девять раз обыграла соперника в 10 предыдущих матчах в чемпионате Испании и не потерпела ни одного поражения.

🏆⚽️ 21:30: «Штутгарт» — «Бавария», Суперкубок Германии, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

Суперкубок Германии 2025 . Финал Суперкубок Германии 2025 . Финал 16 августа 2025, суббота. 21:30 МСК Штутгарт Штутгарт Не начался Бавария Мюнхен Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Бавария» возьмёт первый трофей в новом сезоне?

«Штутгарт» в последнее время не лучшим образом играет против «Баварии» — четыре поражения в пяти предыдущих матчах. Мюнхенский клуб завершил прошлый сезон на первой строчке в таблице Бундеслиги и вернул себе чемпионское звание. Команда сделала это в дебютный сезон под руководством Венсана Компани. А что «Штутгарт»? По итогам прошлого сезона команда заняла девятое место в таблице и сделала существенный шаг назад. «Штутгарт» не попал в еврокубки, а ведь за год до этого команда заняла второе место.

🥊 23:00: Мозес Итаума — Диллиан Уайт, рейтинговый бой

Интрига: расправится ли молодой талант с опытным ветераном?

16 августа в Саудовской Аравии состоится масштабный вечер профессионального бокса. Возглавит его, пожалуй, главный проспект супертяжёлого веса — 20-летний Мозес Итаума. Он разделит ринг с опытным Диллианом Уайтом. С 2023 года Итаума выступает в профессионалах и за два года прошёл путь от подающего надежды боксёра до статуса одного из претендентов на титул абсолютного чемпиона мира. И Мозесу только 20 лет! На профессиональном ринге он провёл 12 поединков, во всех одержал победы. При этом 10 боёв Итаума завершил досрочно, более того, семь из них – в первом раунде, ещё три – во втором. Диллиан обладает невероятным опытом. Он имеет профессиональный рекорд 30-3. И совершенно точно горит желанием поставить в тупик молодого оппонента.