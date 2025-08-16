Скидки
20:00 Мск
Главная Футбол Статьи

Спартак — Зенит, РПЛ, 16 августа, как команды сыграли друг с другом в 2006 году, конфликт Быстрова и Петржелы, Федотов

«Спартак» и «Зенит» уже играли, будучи в середине таблицы. Быстров ярко отомстил Петржеле!
Кирилл Закатченко
«Спартак» — «Зенит»
Аудио-версия:
Комментарии
Москвичи мощно проехались по петербуржцам на «Петровском». После матча было не менее ярко.

«Спартак» против «Зенита» — безумно привлекательная вывеска для любого тура РПЛ. На этот раз соперники встретятся друг с другом в Москве, однако сейчас обе команды находятся не в лучшем состоянии. «Зенит» после четырёх туров — на восьмой строчке в таблице, «Спартак» — на 11-й. Слабоватый результат для топ-клубов. И те и другие не побеждали в турнире в течение трёх туров. Самое время вспомнить, когда в последний раз команды подходили к очному матчу в примерно таком же плохом положении.

Перенесёмся в 2006 год, когда чемпионат России ещё проводили по системе «весна-осень». 30 апреля «Зенит» и «Спартак» зарубились в Санкт-Петербурге — это было в 7-м туре. Хозяева на тот момент занимали восьмое место в таблице РПЛ, гости — 10-е. Правда, нужно сказать, что начало того года получилось для клуба из Санкт-Петербурга достаточно насыщенным. До матча со «Спартаком» сине-бело-голубые провели шесть встреч в плей-офф Кубка УЕФА, пять — в РПЛ и четыре — в Кубке России. Одну игру чемпионата с «Ростовом» перенесли на май.

Сине-бело-голубые показали достойный результат в еврокубке — добрались до четвертьфинала, где не справились с «Севильей» (1:4, 1:1). К слову, испанский клуб впоследствии станет победителем турнира. В Кубке России для «Зенита» тоже всё складывалось неплохо — команда пробилась в полуфинал. Но всё это сопровождалось постоянным недовольством со стороны главного тренера Властимила Петржелы. Чех остался недоволен очень скромной работой руководства на зимнем трансферном рынке. Хен Ен Мин и Ярослав Несвадьба — вот и все новички «Зенита». А запросы тренера были куда более серьёзными.

Властимил Петржела
Властимил Петржела
бывший тренер «Зенита»

«Я понимаю: моё время здесь закончилось. Более того, очень плохо, если меня не уволят прямо сейчас. Плохо в первую очередь для команды. Сейчас я чувствую себя очень униженным».

Вот как менялась тональность высказываний чешского тренера о работе руководства на рынке. «В межсезонье мы почти не усилились», — сдержанно говорил Петржела в феврале 2006-го. «Теперь, думаю, руководители клуба поняли, что нужно было внимательнее отнестись к тому списку относительно недорогих игроков, который я представил им зимой», — сетовал чех в марте. В апреле слова тренера стали более резкими: «Я очень недоволен работой руководства клуба. Всё, что мне обещали, оказалось обманом».

Помните ту легендарную фразу?
«Зенит» никогда не станет чемпионом». 20 лет громкому пророчеству Петржелы
«Зенит» никогда не станет чемпионом». 20 лет громкому пророчеству Петржелы

Неудивительно, что перед игрой со «Спартаком» поползла информация об увольнении Петржелы и о его возможных преемниках. Сам чех чётко дал понять, что сам уходить не собирается. «Я ничего плохого не совершил. Команда вышла в 1/2 финала Кубка России. В Кубке УЕФА дошла до четвертьфинала. Почему в такой ситуации тренер должен подавать в отставку?» — сокрушался тренер.

В «Спартаке» тоже всё полыхало. За несколько недель до матча с «Зенитом» опытный Дмитрий Аленичев дал скандальное интервью, которое вышло с заголовком «Старков — тупик для «Спартака». Там игрок без стеснения критиковал главного тренера Александра Старкова. Итог — Аленичева отчислили из состава красно-белых спустя пару дней. Старков продержался немногим дольше — он подал в отставку 26 апреля, то есть за несколько дней до встречи с «Зенитом». Перед этим «Спартак» упустил победу в матче с ФК «Москва» — соперник превратил 0:3 в 3:3. В шести турах красно-белые выиграли всего один раз.

Дмитрий Аленичев Подробнее

«В связи с давлением, которое оказывается на меня и команду, я готов к непростому решению», — сказал после матча Старков. Руководство команды приняло отставку латвийского тренера. «Спартак» принял обожаемый многими Владимир Федотов. До этого он исполнял обязанности главного тренера красно-белых после ухода Андрея Чернышова и Невио Скалы.

На «Петровском» состоялось возвращение Владимира Быстрова. Это был его первый матч в Санкт-Петербурге после трансфера из «Зенита» в «Спартак» летом 2005-го. «Когда первый раз играл в Москве против «Зенита», действительно волновался. Сейчас — нет», – заявил футболист перед встречей. И добавил, что готов к любому приёму со стороны местных болельщиков.

Владимир Быстров Подробнее

Хозяева повели уже на третьей минуте в результате нелепого автогола Сергея Ковальчука. Но дальше настало время «Спартака». В концовке первого тайма Быстров заработал пенальти для Романа Павлюченко, и тот восстановил равновесие. Сам Владимир поаплодировал трибунам, с которых его осыпали оскорблениями.

Сразу после перерыва красно-белые забили второй мяч — Михайло Пьянович отличился с паса Быстрова. Позднее серб оформил дубль, а окончательный счёт установил Никита Баженов. «Зенит» впервые пропустил четыре мяча на «Петровском» и откатился на восьмое место в таблице.

Россия - Премьер-Лига - 2006 . 7-й тур
30 апреля 2006, воскресенье. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 4
Спартак
Москва
1:0 Ковальчук – 3'     1:1 Павлюченко – 35'     1:2 Пьянович – 46'     1:3 Пьянович – 73'     1:4 Баженов – 75'    

«После интервью я на целый день закрылся у себя дома, отключил телефон, занавесил окна и ни с кем не общался, — заявил Петржела. — Не мог — мне было действительно не по себе от всего происходящего в клубе. Не могло всё это не повлиять и на команду. Критиковать игроков в такой ситуации не имею права. Ответственность за результат в этих играх в любом случае лежит на мне. Не могу же я сам взять и уехать, бросив команду в такой момент».

«У нас в команде собраны игроки хорошего уровня, которые должны показывать хороший футбол, — слова Федотова после матча. — Можно сказать, что сегодня они выстрелили. Всем известно, что в «Спартаке» перед этой игрой были серьёзные проблемы. Мне было трудно в течение трёх дней определиться с основным составом, но я рискнул, и мы играли в три защитника».

Владимир Федотов

Владимир Федотов

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Через три дня после этого «Зенит» проиграл ЦСКА (0:1) в первой полуфинальной встрече Кубка России, после чего Петржелу отправили в отставку. Быстров не упустил возможности оставить едкий комментарий: «Со мной обошлись как с рабом. Слышал, Петржела говорил, что он привезёт такого корейца, который заставит всех забыть о Быстрове. И что, где этот кореец? Куда его от меня спрятали? Когда уходил в «Спартак», говорил, что об этом пожалеют и болельщики, и Петржела. Теперь, думаю, я окончательно всем доказал, что моя продажа была ошибкой. Что до Петржелы, то мне его совсем не жалко. Он сам привёл себя к увольнению».

«Спартак» завершил тот сезон на втором месте — уступил ЦСКА только по дополнительным показателям. «Зенит» пришёл к финишу четвёртым и сделал это уже под руководством Дика Адвоката.

Комментарии
