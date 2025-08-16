«Спартак» и «Зенит» уже играли, будучи в середине таблицы. Быстров ярко отомстил Петржеле!

«Спартак» против «Зенита» — безумно привлекательная вывеска для любого тура РПЛ. На этот раз соперники встретятся друг с другом в Москве, однако сейчас обе команды находятся не в лучшем состоянии. «Зенит» после четырёх туров — на восьмой строчке в таблице, «Спартак» — на 11-й. Слабоватый результат для топ-клубов. И те и другие не побеждали в турнире в течение трёх туров. Самое время вспомнить, когда в последний раз команды подходили к очному матчу в примерно таком же плохом положении.

Перенесёмся в 2006 год, когда чемпионат России ещё проводили по системе «весна-осень». 30 апреля «Зенит» и «Спартак» зарубились в Санкт-Петербурге — это было в 7-м туре. Хозяева на тот момент занимали восьмое место в таблице РПЛ, гости — 10-е. Правда, нужно сказать, что начало того года получилось для клуба из Санкт-Петербурга достаточно насыщенным. До матча со «Спартаком» сине-бело-голубые провели шесть встреч в плей-офф Кубка УЕФА, пять — в РПЛ и четыре — в Кубке России. Одну игру чемпионата с «Ростовом» перенесли на май.

Сине-бело-голубые показали достойный результат в еврокубке — добрались до четвертьфинала, где не справились с «Севильей» (1:4, 1:1). К слову, испанский клуб впоследствии станет победителем турнира. В Кубке России для «Зенита» тоже всё складывалось неплохо — команда пробилась в полуфинал. Но всё это сопровождалось постоянным недовольством со стороны главного тренера Властимила Петржелы. Чех остался недоволен очень скромной работой руководства на зимнем трансферном рынке. Хен Ен Мин и Ярослав Несвадьба — вот и все новички «Зенита». А запросы тренера были куда более серьёзными.

Властимил Петржела бывший тренер «Зенита» «Я понимаю: моё время здесь закончилось. Более того, очень плохо, если меня не уволят прямо сейчас. Плохо в первую очередь для команды. Сейчас я чувствую себя очень униженным».

Вот как менялась тональность высказываний чешского тренера о работе руководства на рынке. «В межсезонье мы почти не усилились», — сдержанно говорил Петржела в феврале 2006-го. «Теперь, думаю, руководители клуба поняли, что нужно было внимательнее отнестись к тому списку относительно недорогих игроков, который я представил им зимой», — сетовал чех в марте. В апреле слова тренера стали более резкими: «Я очень недоволен работой руководства клуба. Всё, что мне обещали, оказалось обманом».

Неудивительно, что перед игрой со «Спартаком» поползла информация об увольнении Петржелы и о его возможных преемниках. Сам чех чётко дал понять, что сам уходить не собирается. «Я ничего плохого не совершил. Команда вышла в 1/2 финала Кубка России. В Кубке УЕФА дошла до четвертьфинала. Почему в такой ситуации тренер должен подавать в отставку?» — сокрушался тренер.

В «Спартаке» тоже всё полыхало. За несколько недель до матча с «Зенитом» опытный Дмитрий Аленичев дал скандальное интервью, которое вышло с заголовком «Старков — тупик для «Спартака». Там игрок без стеснения критиковал главного тренера Александра Старкова. Итог — Аленичева отчислили из состава красно-белых спустя пару дней. Старков продержался немногим дольше — он подал в отставку 26 апреля, то есть за несколько дней до встречи с «Зенитом». Перед этим «Спартак» упустил победу в матче с ФК «Москва» — соперник превратил 0:3 в 3:3. В шести турах красно-белые выиграли всего один раз.

«В связи с давлением, которое оказывается на меня и команду, я готов к непростому решению», — сказал после матча Старков. Руководство команды приняло отставку латвийского тренера. «Спартак» принял обожаемый многими Владимир Федотов. До этого он исполнял обязанности главного тренера красно-белых после ухода Андрея Чернышова и Невио Скалы.

На «Петровском» состоялось возвращение Владимира Быстрова. Это был его первый матч в Санкт-Петербурге после трансфера из «Зенита» в «Спартак» летом 2005-го. «Когда первый раз играл в Москве против «Зенита», действительно волновался. Сейчас — нет», – заявил футболист перед встречей. И добавил, что готов к любому приёму со стороны местных болельщиков.

Хозяева повели уже на третьей минуте в результате нелепого автогола Сергея Ковальчука. Но дальше настало время «Спартака». В концовке первого тайма Быстров заработал пенальти для Романа Павлюченко, и тот восстановил равновесие. Сам Владимир поаплодировал трибунам, с которых его осыпали оскорблениями.

Сразу после перерыва красно-белые забили второй мяч — Михайло Пьянович отличился с паса Быстрова. Позднее серб оформил дубль, а окончательный счёт установил Никита Баженов. «Зенит» впервые пропустил четыре мяча на «Петровском» и откатился на восьмое место в таблице.

«После интервью я на целый день закрылся у себя дома, отключил телефон, занавесил окна и ни с кем не общался, — заявил Петржела. — Не мог — мне было действительно не по себе от всего происходящего в клубе. Не могло всё это не повлиять и на команду. Критиковать игроков в такой ситуации не имею права. Ответственность за результат в этих играх в любом случае лежит на мне. Не могу же я сам взять и уехать, бросив команду в такой момент».

«У нас в команде собраны игроки хорошего уровня, которые должны показывать хороший футбол, — слова Федотова после матча. — Можно сказать, что сегодня они выстрелили. Всем известно, что в «Спартаке» перед этой игрой были серьёзные проблемы. Мне было трудно в течение трёх дней определиться с основным составом, но я рискнул, и мы играли в три защитника».

Владимир Федотов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Через три дня после этого «Зенит» проиграл ЦСКА (0:1) в первой полуфинальной встрече Кубка России, после чего Петржелу отправили в отставку. Быстров не упустил возможности оставить едкий комментарий: «Со мной обошлись как с рабом. Слышал, Петржела говорил, что он привезёт такого корейца, который заставит всех забыть о Быстрове. И что, где этот кореец? Куда его от меня спрятали? Когда уходил в «Спартак», говорил, что об этом пожалеют и болельщики, и Петржела. Теперь, думаю, я окончательно всем доказал, что моя продажа была ошибкой. Что до Петржелы, то мне его совсем не жалко. Он сам привёл себя к увольнению».

«Спартак» завершил тот сезон на втором месте — уступил ЦСКА только по дополнительным показателям. «Зенит» пришёл к финишу четвёртым и сделал это уже под руководством Дика Адвоката.