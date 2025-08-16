У Захаряна большие проблемы! Ему вообще нет места в обновлённом «Реале Сосьедад»?

Стартует третий сезон Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад». И полузащитник уже третий раз меняет номер. Начинал он под 12-м. Затем взял восьмой. А теперь будет выступать под 21-м.

Не хочется искать лишний символизм и скатываться в нумерологию, но в предыдущие два сезона номер Захаряна в каком-то смысле отражал его положение в «Сосьедаде». 12-й – это, по сути, первый запасной. В Сан-Себастьяне сразу рассчитывали на Арсена, однако готовы были дать ему время на раскачку. В первом сезоне полузащитник далеко не всегда выходил в старте, но игровую практику всё равно получал регулярно. То есть был одним из первых запасных.

Во втором сезоне роль Захаряна должна была измениться. Вероятно, этого ожидали в клубе, и сам Арсен на это рассчитывал. Адаптационный год прошёл, игрок освоился в команде и в лиге. И вот – восьмёрка на спине. Весьма почётный номер. Чаще всего его носят игроки старта.

Арсен Захарян Фото: Getty Images

Однако закрепиться в основе у Захаряна не получилось. Он даже игроком ротации быть перестал. Просто потому что из-за проблем со здоровьем пропустил почти весь сезон. Четыре матча и 78 минут в Ла Лиге и Лиге Европы – совсем ничего, даже несмотря на гол и ассист.

И вот теперь – 21-й номер. Очень бы не хотелось, чтобы Захарян стал 21-м в очереди на выход на поле. Однако опасения насчёт игровой практики Арсена абсолютно обоснованны. Во-первых, он почти целиком пропустил прошлый сезон. Во-вторых, он не принял участия ни в одном товарищеском матче летом. Его постепенно подводили к тренировкам после многочисленных травм, всё вроде бы шло неплохо. Однако затем Захарян подхватил вирус, который вывел его из строя. В частности, из-за болезни Арсен пропустил азиатское турне «Реала Сосьедад».

Наконец, в-третьих, в Сан-Себастьяне новый тренер. После Иманола Альгуасиля, который проработал почти семь лет, назначили Серхио Франсиско. Абсолютно логичный ход «Сосьедада». Франсиско, как и Альгуасиль, – выходец из клубной системы, прошёл всю вертикаль: команда С, команда В и теперь – основа.

Когда перед началом сезона приходит новый тренер, очень важно хорошо провести сборы. Особенно если этот тренер тебя не знает. К сожалению, значительную часть сборов Захарян пропустил и не сыграл ни в одном контрольном матче.

Важен ещё и бэкграунд Франсиско. Он раньше не работал с Захаряном, зато не один год провозился с молодёжью «Сосьедада». Серхио отлично знает этих ребят по командам С и В. Вероятно, при прочих равных тренер будет отдавать приоритет воспитанникам, а не иностранцам. Это абсолютно логично и разумно.

Серхио Франсиско Фото: ФК «Реал Сосьедад»

В первой команде «Сосьедада» всегда хватает выходцев из академии. И вот добавилась новая порция. За основу заявили полузащитников Микеля Готи и Йона Горротксатеги, а также нападающего Йона Каррикабуру, который уже выходил в Ла Лиге. Все они регулярно появлялись на поле в предсезонных матчах.

Горротксатеги и Готи по 23 года, они чуть старше Захаряна (22). Каррикабуру – ровесник Арсена. Совсем уж юнцами их не назовёшь. Однако Готи и Горротксатеги работали с Франсиско в «младших» командах. А Каррикабуру с ним не работал, но а) он воспитанник «Сосьедада» б) хорошо провёл прошлый сезон в Сегунде – в «Расинге» (41 матч, восемь голов, четыре ассиста).

Есть подозрение, что шансов на игровое время у Готи, Горротксатеги и Каррикабуру точно не меньше, чем у Захаряна. И совершенно неважно, что Арсен – один из самых дорогих футболистов в истории клуба (по данным Transfermarkt, за него заплатили € 13 млн). Только на основании дороговизны играть он не будет, в этом можно не сомневаться.

Гонсалу Гедеш (слева) и Дуе Чалета-Цар (справа) Фото: ФК «Реал Сосьедад»

То же самое, к слову, касается и иностранных новичков «Сосьедада» – Гонсалу Гедеша и Дуе Чалета-Цара. Оба – взрослые футболисты с большим опытом выступлений в топ-лигах. Гедеш, в частности, отлично играл в Испании за «Валенсию». А потом ещё и в «Вильярреал» ненадолго заезжал. Правда, там был уже не так хорош.

Гедеша «Сосьедад» купил за € 4 млн, Чалета-Цара – взял в аренду. Оба сейчас не на пике карьеры. Португалец был запасным в «Вулверхэмптоне», а хорват оказался не нужен проблемному «Лиону». Однако это люди с опытом и с именем. Да, не топ-звёзды. Но какой-никакой статус у них есть.

Тем не менее никаких преференций это не даёт. У «Сосьедада» мощнейшая академия и тренер, который отлично знает весь её свежий помёт. Нет сомнений, что при прочих равных играть будут свои, а не Гедеш с Чалета-Царом, какой бы у них ни был бэкграунд. Им придётся конкурировать на равных. Так, по идее, должно быть всегда и везде. Но бывают примеры, когда клубы и тренеры работают по-другому. Для кого-то стоимость игрока и его статус важнее качества и перспективы.

Кстати, о перспективе. «Сосьедад» – продающий клуб, он на это живёт. Этим летом, к примеру, отпустили Мартина Субименди в «Арсенал» за € 70 млн. Очередной воспитанник, который принёс большую прибыль. Гедешу и Чалете-Цару по 28 лет. От них вряд ли стоит ожидать какого-то резкого прогресса. А значит, вряд ли они сильно подорожают. А для «Сосьедада» это важно. И это ещё одна причина рассчитывать на свою молодёжь.

Андер Барренечеа, Беньят Туррьентес и Аркайц Марьескуррена Фото: Getty Images/ФК «Реал Сосьедад»

Молодёжь ведь молодая – она способна расти! Безусловно, не вся. Однако даже если из выпуска выстрелит хотя бы один или двое – уже будет отлично. Помимо названных Готи, Горротксатеги и Каррикабуру, которые только-только получают шанс в первой команде, уже давно есть Андер Барренечеа, Беньят Туррьентес и Йон Арамбуру. Плюс в прошлом сезоне добавился талантливый нападающий Аркайц Марьескуррена, который уже забил два мяча в Ла Лиге.

Ещё одно свойство молодёжки – нестабильность. У неё часто не получается играть ровно. Если добавить к этому тренера, у которого ещё не было опыта работы в Ла Лиге, получаем команду, которую точно будет болтать. Как сильно, покажет время. Но почти нет сомнений, что у «Сосьедада» будут перепады и в игре, и в результатах. Так что ждать слишком много не стоит.

Руководство наверняка к этому готово. Они уже проходили это с Альгуасилем. В первом сезоне, когда он отработал только половину чемпионата, команда заняла 12-е место. В следующем, который Иманол провёл уже целиком, – девятое. И только после этого дела пошли на лад. Были и победа в Кубке Короля, и регулярные еврокубки, включая плей-офф Лиги чемпионов, и много другого хорошего.

Как ни странно, отсутствие еврокубков сейчас – плюс для «Сосьедада». Франсиско получает возможность относительно плавно вкатиться в работу на топ-уровне. И его молодая команда не будет перегружена слишком большим количеством матчей. В этом сезоне можно учиться, набираться опыта и матереть.

Хочется верить, что в стороне от этих процессов не останется Арсен Захарян. Его представитель Геннадий Голубин говорил, что были варианты с арендой во Франции. Но в итоге Захарян остался в «Сосьедаде».

Арсену – прежде всего, здоровья! Не будет его – не будет и футбола. А Захарян – талантливый футболист, кто бы что ни говорил. Пускай в новом сезоне Арсен подтвердит это в Ла Лиге!